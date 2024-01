Swan Hellenic: al via la promozione Explore Together Vale il 50% di sconto sul prezzo di un compagno di viaggio la promozione Explore Together di Swan Hellenic, attiva per le prenotazioni effettuate entro il 29 febbraio, in vista delle crociere in partenza nel 2024. L’incentivo riguarda la maggiore parte dei viaggi di spedizione della compagnia, dall’Antartide all’Artico, dal Mediterraneo all’Europa occidentale e alle Americhe, compresi gli itinerari Seti Explore Space at Sea Series, in collaborazione con scienziati di fama internazionale, nonché quelli Mari, in partnership con gli chef dei Jeunes Restaurateurs d’Europe. “Volevamo cominciare il 2024 in modo speciale, offrendo ai nostri viaggiatori l’opportunità di vivere le nostre esperienze in modo più fruibile con i loro amici più cari”, spiega la chief commercial officer, Patrizia Iantorno. La promo Explore Together è applicabile non solo alle coppie ma anche ai gruppi più estesi di amici: se si viaggia in dieci, per esempio, cinque persone potranno godere dello sconto del 50%. Condividi

