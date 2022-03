Stea, Nicolaus: nel 2022 obiettivi importanti ma per le cifre attendiamo ancora

Obiettivi importanti per il 2022 del gruppo Nicolaus, che per la prima volta riuscirà finalmente a dispiegare tutte le potenzialità dei propri quattro brand: oltre al marchio omonimo declinato soprattutto nella formula Club, l’anno si apre infatti all’insegna di un’offerta Valtur e Raro particolarmente rafforzata, nonché del lancio definitivo del prodotto Turchese: “Abbiamo target ben definiti alla luce di un preciso piano industriale che ha portato a notevoli investimenti sia sul mare Italia, sia sull’estero. E proseguiamo senza sosta nell’attività di scouting in tutte le destinazioni – spiega il direttore prodotto dell’operatore pugliese, Gaetano Stea -. Siamo però nuovamente di fronte a un momento complesso, con la pandemia ancora presente e in fase di recrudescenza. La situazione in Ucraina, drammatica dal punto di vista umanitario, sta causando conseguenze economiche di diversa entità (alcune delle quali erano peraltro già avviate precedentemente allo scoppio del conflitto). Oggi, prima di parlare di numeri e di obiettivi, vogliamo perciò nuovamente verificare l’evoluzione degli eventi. Con la mente e il cuore al popolo ucraino. Delle cifre discuteremo un po’ più in là“.

A livello commerciale proseguono comunque le iniziative del gruppo per incentivare le vendite: terminati i Crazy days e la promo Early booking, ai primi di marzo è stata attivata su una selezione mare Italia Nicolaus Club e Valtur, nonché sul prodotto estero di tutti i marchi, una nuova promozione, Aria di primavera, che mette a disposizione delle agenzie tariffe aggressive e gratuità per i bambini. Contemporaneamente sarà possibile prenotare una ricca selezione di prodotti per le partenze di Pasqua e per i ponti. Ma ulteriori promozioni sono sempre alle porte. “Visto l’incremento delle richieste – aggiunge Stea – in questi giorni abbiamo inoltre messo in campo due partenze speciali per la riapertura del Valtur Djerba Golf Resort & Spa con pacchetti di cinque giorni nei periodi 15/20 e 20/25 aprile, nonché una serie di servizi annessi, tra cui un’escursione nella medina di Djerba, un accesso alla spa del resort, un massaggio di coppia e la polizza protezione annullamenti Covid. Il tutto a una tariffa lancio davvero competitiva”.