Sos Travel presenta alla Bit il nuovo sito Felix Tours dedicato all’incoming romano

Un nuovo sito dedicato all’incoming su Roma e Castelli. Sos Travel sarà alla Bit 2022, in programma a Milano dal 10 al 12 aprile, dove presenterà il portale Felix Tours come co-espositore della regione Lazio (padiglione 3, stand C43-G42), nonché in rappresentanza della destination management organization (dmo) Visit Castelli Romani, di cui l’operatore fa parte come specialista della destinazione.

Ampio spazio sarà dato anche alla presentazione dell’iniziativa Lazio Experience: un’opportunità per le agenzie di viaggio che vorranno programmare una visita di uno o più giorni nella regione. A loro sarà infatti garantito uno sconto del 30% in fattura per i pacchetti di viaggio di individuali e gruppi in partenza fino a novembre 2022. Applicata sul totale da pagare, la riduzione è coperta dalla Regione, direttamente con bonifico al tour operator convenzionato, senza nessuna pratica a carico dell’acquirente. Per saperne di più Sos Travel ha predisposto del materiale informativo, che sarà consegnato durante la fiera.

Tra le altre novità online, infine, i pre/post tour di Roma per i croceristi in partenza da Civitavecchia. Gli itinerari sono disponibili in italiano e inglese e sono rivolti a chi vuole trascorrere una o più notti a Roma e visitare il patrimonio artistico e culturale della città Eterna. I pacchetti includono i trasferimenti dall’aeroporto di Fiumicino al centro e al porto di Civitavecchia, nonché visite ed escursioni con guida e biglietti.