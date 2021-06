Silversea prosegue il programma di ripartenza: annunciate nuove crociere in Alaska e Islanda

Saranno la Muse e la Shadow le protagoniste dei due nuovi itinerari annunciati da Silversea in Alaska e in Islanda. La prima riprenderà in particolare le operazioni da Seattle a partire dal prossimo 29 luglio per tour di dieci o undici giorni, mentre la seconda si muoverà da Reykjavik a cominciare dal giorno successivo per viaggi di dieci giorni.

Ma Silversea si appresta già in questo mese di giugno a riprendere le proprie operazioni con la nuovissima Moon in Grecia e la Origin alle Galapagos. Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio dovranno aver completato il ciclo di vaccinazioni anti-Covid prima di salire a bordo.