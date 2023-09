Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà rinominata Adventure la mega-nave da circa 6 mila passeggeri acquisita da Disney Cruise Line lo scorso novembre, a seguito del fallimento del gruppo Genting Hong Kong. L'unità sarà basata inizialmente a Singapore, a partire dal 2025. La Disney Adventure da 208 mila tonnellate di stazza lorda è attualmente ancora in fase di costruzione presso i cantieri tedeschi Mv Werften, già di proprietà della stessa Genting Hong Kong e ora passati alla Thyssenkrupp Marine Systems, che li ha acquisiti l'anno scorso. [post_title] => Si chiamerà Adventure la nuova nave di Disney Cruise acquisita dal fallimento di Genting Hong Hong [post_date] => 2023-09-13T11:11:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694603509000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un articolato road show con tappe a Seoul, Hong Kong, Macao e Shangai. Terme di Saturnia porta in Asia la Maremma Toscana, in occasione del Global Tourism Economy Forum di Macao, dove l’Italia sarà presente come partner country. Organizzato dal ministero del Turismo a partire dal prossimo 17 settembre, il tour promozionale è riservato a dieci operatori italiani. Prima dell’inizio del Gtef 2023, inoltre, il ministro del Turismo italiano incontrerà a Seoul il general manager di Turkish Airlines e il titolare del dicastero della Cultura, sport e turismo cinese. La cerimonia di inaugurazione del forum è in programma a Macao il 21 settembre, a cui seguiranno sessioni di panel diverse, tra cui Verso la destinazione 2030: investire nelle persone, nel pianeta, nella prosperità, oltre a numerosi incontri bilaterali (ministri, autorità, protagonisti del settore turistico quali tour operator asiatici, compagnie aeree e travel agency). Nel 2019 le presenze in Italia di turisti cinesi sono state oltre 5 milioni, ma nel 2024 si prevede possano superare i 7 milioni, rappresentando un mercato importantissimo e per di più destagionalizzato, quindi di maggior valore per la Maremma e la Toscana. Terme di Saturnia ha quindi predisposto un ampio dossier su proprio territorio, che raccoglie le potenzialità dei luoghi in termini di attrazione turistica e sviluppo. [post_title] => Le Terme di Saturnia in Asia per promuovere la Maremma Toscana [post_date] => 2023-09-12T14:51:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694530261000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sei giorni e cinque notti di allenamento del mindset per conoscersi e raggiungere il massimo dalle proprie capacità, facendo leva non solo sulla preparazione fisica e su un corretto metabolismo, ma anche su mente, emozioni e soft skills. La Sport Cruise di Going e la Pelle Azzurra fissa le nuove date d’autunno: la crociera con mental coach e atleti olimpici e paralimpici salpa il 25 ottobre da Genova a bordo della Msc Fantasia per far rotta sulla Spagna e rientrare il 30 ottobre 2023. «Mente, emozioni e soft skills pesano dal 40 all’85% sul risultato finale di una gara – argomenta Sara Haeuptli, co-fondatrice della onlus la Pelle Azzurra, counselor relazionale e coach professionista -: la gestione dell’emotività, così come la preparazione della mentalità alla competizione costituiscono i tre quarti dell’opera». Progetto della linea di prodotto Going4Cruise, Sport Cruise è una crociera tematica rivolta a chi voglia migliorare il proprio approccio al raggiungimento degli obiettivi in ambito sportivo, professionistico, amatoriale e agonistico, ma anche manageriale e durante un percorso di studio. Il programma prevede la partecipazione di una nutrita lista di sportivi professionisti, coinvolti durante le lezioni d’aula. : «Quando si parla di prestazione sportiva automaticamente si tende a pensare alla mera prestazione fisica – spiega per esempio Katia Aire, cinquantenne atleta paralimpica del nuoto e di handbike, bronzo a Tokyo 2020 -. Tuttavia, corpo, mente ed emozioni sono parti indissolubilmente legate, a tal punto da rendere le prime degli acceleratori di risultati o scogli insormontabili. Impareremo a utilizzarli a nostro vantaggio». Complessivamente, i training d’aula saranno di due giornate: il 26 e il 29 ottobre, più la full immersion serale del giorno della partenza (il 25 ottobre). Oltre a Katia Aire, gli atleti presenti durante la crociera, salvo convocazioni di gare nazionali, saranno Ivan Territo, campione italiano Paraduathlon; Fabrizio Pagani, sei world record in apnea dinamica diversamente abili; Giada Andreutti, national team Olimpiadi Pechino 2022 in bob singolo e doppio; Veronica Frosi, atleta paralimpica vicecampionessa italiana di crono nell'handbike e la più giovane handbiker in Europa (prima gara con la maglia azzurra e podio in Coppa del mondo di paraciclismo 2023); Sara Brogiato, maratoneta piemontese con alcune presenze in nazionale per le gare Cross Europei, Mezza maratona mondiale, Coppa Europa 10mila; Annalisa Cozzarini, vogatrice titolo italiano National Team Coastalrowing; Cristina Nuti, triatleta, prima donna al mondo affetta da sclerosi multipla a completare un Ironman. [post_title] => Torna la Sport Cruise di Going: si parte da Genova il 25 ottobre [post_date] => 2023-09-12T10:06:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694513167000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451885 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito delle attività del Progetto INTERREG Italia-Francia Marittimo “Itinera Romanica +” che ha come “obiettivo di promuovere la fruizione del patrimonio culturale Romanico, presente in tutta l’area di cooperazione” lancia un ricco programma di visite guidate gratuite, tra La Spezia, Savona ed Imperia. «Lo scopo del progetto è coniugare la valorizzazione di siti di interesse del Romanico minore con la fruizione dell’ambiente e del paesaggio circostante – dichiara Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria - invitando a scoprire il territorio lentamente, a piedi o in bicicletta, in un’ottica di valorizzazione culturale, di turismo sostenibile e di promozione economica dei territori coinvolti. Non si può non sottolineare il valore fondamentale della promozione culturale – funzione propria delle Camere di Commercio – quale volano per animare il nostro tessuto economico e la competitività delle nostre imprese». Le “Giornate del Romanico” sono importanti eventi di animazione, momenti di promozione dell’offerta turistica. I 12 itinerari Romanici distribuiti tra Imperia, Savona e La Spezia – oltre a capitalizzare le competenze acquisite ed i risultati ottenuti durante le attività di progetto – si presentano quale valore aggiunto per il territorio. Nella Provincia della Spezia le visite guidate, alla scoperta di chiese e siti, sono state organizzate tra Sarzana, Ameglia, Portovenere, La Spezia e Brugnato. Per quanto riguarda le visite organizzate in provincia di Savona, il programma prevede due itinerari il 14 settembre ad Albenga. Su Imperia invece sono in calendario il 28 e 29 settembre le visite guidate tra Torrazza, Lingueglietta, Diano Castello e Cervo. Per informazioni e prenotazioni: La Spezia: Tel. 0187 – 728211 E-mail serena.danese@rivlig.camcom.it. Savona: 019 8314208 - 019 -8314288 jonela.elezi@rivlig.camocom.it - raffaella.ravera@rivlig.camcom.it Imperia : 0183 793245 elena.donatiello@rivlig.camcom.it [post_title] => La Spezia, Savona e Imperia, con la Camera di Commercio Riviere di Liguria alla scoperta del Romanico minore [post_date] => 2023-09-11T12:20:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694434818000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451867 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha siglato un nuovo codeshare con Xiamen Airlines, che diventa così la prima compagnia aerea cinese a operare voli passeggeri non stop dalla Cina continentale al Qatar. In base all'accordo Xiamen Airlines lancerà voli giornalieri tra Pechino Daxing e l'aeroporto Hamad di Doha, operati con aeromobili Boeing 787-9. L'operativo dei voli, che decolleranno il prossimo 20 ottobre, prevede arrivo a Doha alle 22:45 e partenza alle 02:00, offrendo ai passeggeri collegamenti ottimali con i mercati chiave del network globale di Qatar Airways oltre Doha, in Medio Oriente, Africa ed Europa. Oltre ai voli da Pechino, Xiamen Airlines lancerà anche due voli settimanali da Xiamen, la zona economica speciale della provincia di Fujian Sheng, a Doha. I voli inizieranno il 31 ottobre 2023 e offriranno la stessa connettività ininterrotta alla rete di Qatar Airways dei voli da Pechino, arrivando a Doha da Xiamen alle 05:00 e ripartendo la sera alle 19:30. Qatar Airways opererà in codeshare su questi nuovi voli, che rafforzeranno notevolmente la sua presenza nella Cina continentale, che comprende sei destinazioni con un totale di 31 voli settimanali operati dal vettore, seguiti da doppi voli giornalieri per Hong Kong. Nell'ambito del nuovo accordo, Xiamen Airlines apporrà il proprio codice marketing sui voli Qatar Airways da e per Pechino. [post_title] => Qatar Airways sigla un codeshare con Xiamen Airlines e consolida la presenza in Cina [post_date] => 2023-09-11T10:00:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694426417000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da qui a fine anno si raggiungerà la soglia del milione di italiani in crociera. Un dato che segna un +26% sul 2022, ma soprattutto che si attesta a livelli superiori al record di 950 mila passeggeri tricolori del 2019, confermando in questo modo l’Italia quale terzo bacino di domanda europeo e tra i più rilevanti a livello mondiale. Sono i primi numeri del tradizionale Italian Cruise Watch a cura di Risposte Turismo, che sarà presentato in occasione dell'Italian Cruise Day, in programma venerdì 27 ottobre presso il castello Aragonese di Taranto. Organizzato dalla stessa Risposte Turismo, in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mar Ionio e il comune di Taranto, l'appuntamento consentirà a tutti i professionisti del comparto di confrontarsi e discutere su un settore che, dopo la battuta di arresto inevitabilmente imposta dalla pandemia, è ritornato a correre e punta a raggiungere a breve nuovi primati. «La crociera è una formula di vacanza di successo. E sono molti gli indicatori che lo testimoniano - spiega Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. Ci si concentra molto spesso sui dati di traffico, sempre fondamentali, ma tanti altri aspetti meritano di essere presi in considerazione. E lo faremo durante la giornata di lavori, perché cruciali per la stabilità del comparto e per le condizioni che devono crearsi affinché la futura crescita possa intervenire tanto sul piano quantitativo che qualitativo. Dopo due anni molto difficili, peraltro caratterizzati dalla capacità degli operatori del comparto di mantenersi attivi e consentire presto ai turisti di riprendere a salire a bordo delle navi, oggi la cruise industry, in Italia e non solo, si appresta a registrare nuovi record e a proseguire nel proprio impegno sui diversi fronti della sostenibilità.» Numerosi i protagonisti della filiera crocieristica che animeranno la giornata di lavori, in rappresentanza di compagnie, porti, agenti marittimi, destinazioni, fornitori ed altri ancora. All’Italian Cruise Day 2023 sono in particolare attesi oltre 200 partecipanti e 30 relatori provenienti da tutta Italia e non solo, in rappresentanza delle diverse categorie professionali impegnate nell’industria crocieristica: tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri. L'evento ospiterà inoltre come di consueto iniziative collaterali quali Spazio Giovani, con i premi di laurea e gli incontri Carriere@Icd, nonché la Casa dei Porti Crocieristici Italiani, cui hanno già aderito 30 scali da tutta Italia, [post_title] => Risposte Turismo: nel 2023 record di passeggeri italiani per la crocieristica [post_date] => 2023-09-08T12:09:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694174943000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mese di luglio non ha tradito le promesse positive per il trasporto aereo internazionale che, secondo l'ultimo report Iata, ha compiuto un altro passo avanti ripresa post-Covid per il traffico passeggeri. La crescita è stata del +26,2% in termini di Rpk rispetto al luglio 2022 e, a livello globale, il traffico è ora al 95,6% dei livelli pre-Covid. Il traffico nazionale di luglio è aumentato del 21,5% rispetto allo stesso mese 2022 e ha superato dell'8,3% i risultati del luglio 2019. Gli Rpk di luglio sono i più alti mai registrati, fortemente sostenuti dall'aumento della domanda nel mercato interno cinese. A livello internazionale la crescita è stata del +29,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con tutti i mercati che hanno registrato una forte crescita. Gli Rpk internazionali hanno raggiunto l'88,7% dei livelli di luglio 2019. Il load factor per il settore ha raggiunto l'85,7%, il più alto mensile mai registrato a livello internazionale. «Le persone continuano a viaggiare in numero sempre maggiore e gli aerei sono pieni. È importante notare che le vendite di biglietti indicano che la fiducia dei viaggiatori rimane alta. E ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti sul proseguimento della ripresa» ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata. «L'estate dell'emisfero settentrionale sta rispettando le aspettative di una domanda di traffico molto forte. Sebbene l'industria fosse ampiamente preparata ad accogliere un ritorno ai livelli di operatività precedenti alla pandemia, purtroppo non si può dire lo stesso per i nostri fornitori di infrastrutture. Le prestazioni di alcuni dei principali fornitori di servizi di navigazione aerea, ad esempio, sono state profondamente deludenti per molte ragioni, dall'insufficienza del personale al fallimento di Nats nel Regno Unito. Questi problemi devono essere prontamente risolti. Ancora più preoccupanti, tuttavia, sono le decisioni politiche di alcuni governi - tra cui il Messico e i Paesi Bassi - di imporre tagli di capacità nei loro principali hub, che sicuramente distruggeranno posti di lavoro e danneggeranno le economie locali. I numeri continuano a dirci che la gente vuole e ha bisogno di connettività aerea. Ecco perché i governi dovrebbero lavorare con noi per far sì che le persone possano viaggiare in modo sicuro, sostenibile ed efficiente». [post_title] => Traffico passeggeri ancora in crescita a luglio e la domanda resta elevata. I numeri Iata [post_date] => 2023-09-07T10:49:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694083793000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451714 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' operativa Mauritius Specialist, la nuova piattaforma di e-learning dedicata al trade che raccoglie tutti gli ultimi aggiornamenti, link a foto e materiali scaricabili, oltre che a un vero e proprio corso di formazione. Per usufruirne, è sufficiente registrarsi cliccando su "Accedi". La formata proposta dalla Mauritius Tourism Promotion Authority prevede 6 moduli tematici con informazioni di carattere generale sulla destinazione, sulle compagnie aeree che offrono voli per Mauritius, i vari hotel e resort in cui soggiornare, per poi approfondire ulteriormente con le principali attrazioni dell’isola, tra spiagge e entroterra, immergendosi nella cultura mauriziana. Ciascun iscritto è libero di seguire, interrompere e riprendere il corso in qualsiasi momento dal proprio computer. Ogni modulo include un test per verificare le conoscenze acquisite. Dopo aver completato con successo tutti i moduli, si ottiene il certificato Mauritius Specialist. “Abbiamo dato vita a un nuovo strumento che raccoglie tutte le informazioni utili - ha dichiarato Mia Hezi, account director del team Mtpa Italia -. Il progetto nasce dal desiderio di offrire al trade un accesso ancora più agevole a tutto ciò che serve per organizzare viaggi a Mauritius. Ci auguriamo che numerosi agenti e tour operator si iscrivano al corso e utilizzino la nostra piattaforma per il loro lavoro quotidiano”. [post_title] => Mauritius Specialist: è attiva la nuova piattaforma di formazione per il trade [post_date] => 2023-09-07T09:41:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694079672000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451399 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451400" align="alignright" width="300"] Ph. Ruben Soltvedt[/caption] La Norvegia incentiva i viaggiatori ad approfondire la conoscenza della destinazione con un totale rinnovo del sito Visitnorway.com. Il portale include articoli su persone e luoghi unici in cui soggiornare, destinazioni, cibo, attrazioni, avventure e molto altro ancora, per fornire ai potenziali visitatori molte idee di viaggio e strumenti pratici di pianificazione. "Abbiamo lavorato molto duramente per ottimizzare il sito sia dal punto di vista visivo, sia da quello dei contenuti, sia da quello tecnico, in modo che i nostri utenti possano avere un'esperienza migliore ed essere ancora più incoraggiati a viaggiare ed esplorare la Norvegia - spiega Christine Baglo, direttore di Visitnorway.com -. Le destinazioni e i prodotti di viaggio appariranno ancora più attraenti e prenotabili di prima", Disponibile in nove lingue, il sito punta ad essere molto più di una "normale" guida turistica. "Le immagini parlano più delle parole. Grazie ai nostri articoli e ai contenuti video altamente coinvolgenti e scorrevoli, siamo in grado di trattenere i lettori sul sito più a lungo. Con il nuovo design, speriamo anche di invogliare il lettore ad approfondire ed esplorare più pagine. Quando sarà disponibile il pianificatore di itinerari, gli utenti avranno a disposizione uno strumento di pianificazione nazionale molto pratico". L'unità sarà basata inizialmente a Singapore, a partire dal 2025.\r

\r

La Disney Adventure da 208 mila tonnellate di stazza lorda è attualmente ancora in fase di costruzione presso i cantieri tedeschi Mv Werften, già di proprietà della stessa Genting Hong Kong e ora passati alla Thyssenkrupp Marine Systems, che li ha acquisiti l'anno scorso.","post_title":"Si chiamerà Adventure la nuova nave di Disney Cruise acquisita dal fallimento di Genting Hong Hong","post_date":"2023-09-13T11:11:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694603509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un articolato road show con tappe a Seoul, Hong Kong, Macao e Shangai. Terme di Saturnia porta in Asia la Maremma Toscana, in occasione del Global Tourism Economy Forum di Macao, dove l’Italia sarà presente come partner country. Organizzato dal ministero del Turismo a partire dal prossimo 17 settembre, il tour promozionale è riservato a dieci operatori italiani.\r

\r

Prima dell’inizio del Gtef 2023, inoltre, il ministro del Turismo italiano incontrerà a Seoul il general manager di Turkish Airlines e il titolare del dicastero della Cultura, sport e turismo cinese. La cerimonia di inaugurazione del forum è in programma a Macao il 21 settembre, a cui seguiranno sessioni di panel diverse, tra cui Verso la destinazione 2030: investire nelle persone, nel pianeta, nella prosperità, oltre a numerosi incontri bilaterali (ministri, autorità, protagonisti del settore turistico quali tour operator asiatici, compagnie aeree e travel agency).\r

\r

Nel 2019 le presenze in Italia di turisti cinesi sono state oltre 5 milioni, ma nel 2024 si prevede possano superare i 7 milioni, rappresentando un mercato importantissimo e per di più destagionalizzato, quindi di maggior valore per la Maremma e la Toscana.\r

Terme di Saturnia ha quindi predisposto un ampio dossier su proprio territorio, che raccoglie le potenzialità dei luoghi in termini di attrazione turistica e sviluppo.","post_title":"Le Terme di Saturnia in Asia per promuovere la Maremma Toscana","post_date":"2023-09-12T14:51:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694530261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sei giorni e cinque notti di allenamento del mindset per conoscersi e raggiungere il massimo dalle proprie capacità, facendo leva non solo sulla preparazione fisica e su un corretto metabolismo, ma anche su mente, emozioni e soft skills. La Sport Cruise di Going e la Pelle Azzurra fissa le nuove date d’autunno: la crociera con mental coach e atleti olimpici e paralimpici salpa il 25 ottobre da Genova a bordo della Msc Fantasia per far rotta sulla Spagna e rientrare il 30 ottobre 2023.\r

\r

«Mente, emozioni e soft skills pesano dal 40 all’85% sul risultato finale di una gara – argomenta Sara Haeuptli, co-fondatrice della onlus la Pelle Azzurra, counselor relazionale e coach professionista -: la gestione dell’emotività, così come la preparazione della mentalità alla competizione costituiscono i tre quarti dell’opera».\r

\r

Progetto della linea di prodotto Going4Cruise, Sport Cruise è una crociera tematica rivolta a chi voglia migliorare il proprio approccio al raggiungimento degli obiettivi in ambito sportivo, professionistico, amatoriale e agonistico, ma anche manageriale e durante un percorso di studio. Il programma prevede la partecipazione di una nutrita lista di sportivi professionisti, coinvolti durante le lezioni d’aula. : «Quando si parla di prestazione sportiva automaticamente si tende a pensare alla mera prestazione fisica – spiega per esempio Katia Aire, cinquantenne atleta paralimpica del nuoto e di handbike, bronzo a Tokyo 2020 -. Tuttavia, corpo, mente ed emozioni sono parti indissolubilmente legate, a tal punto da rendere le prime degli acceleratori di risultati o scogli insormontabili. Impareremo a utilizzarli a nostro vantaggio».\r

\r

Complessivamente, i training d’aula saranno di due giornate: il 26 e il 29 ottobre, più la full immersion serale del giorno della partenza (il 25 ottobre). Oltre a Katia Aire, gli atleti presenti durante la crociera, salvo convocazioni di gare nazionali, saranno Ivan Territo, campione italiano Paraduathlon; Fabrizio Pagani, sei world record in apnea dinamica diversamente abili; Giada Andreutti, national team Olimpiadi Pechino 2022 in bob singolo e doppio; Veronica Frosi, atleta paralimpica vicecampionessa italiana di crono nell'handbike e la più giovane handbiker in Europa (prima gara con la maglia azzurra e podio in Coppa del mondo di paraciclismo 2023); Sara Brogiato, maratoneta piemontese con alcune presenze in nazionale per le gare Cross Europei, Mezza maratona mondiale, Coppa Europa 10mila; Annalisa Cozzarini, vogatrice titolo italiano National Team Coastalrowing; Cristina Nuti, triatleta, prima donna al mondo affetta da sclerosi multipla a completare un Ironman.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Torna la Sport Cruise di Going: si parte da Genova il 25 ottobre","post_date":"2023-09-12T10:06:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694513167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito delle attività del Progetto INTERREG Italia-Francia Marittimo “Itinera Romanica +” che ha come “obiettivo di promuovere la fruizione del patrimonio culturale Romanico, presente in tutta l’area di cooperazione” lancia un ricco programma di visite guidate gratuite, tra La Spezia, Savona ed Imperia.\r

\r

«Lo scopo del progetto è coniugare la valorizzazione di siti di interesse del Romanico minore con la fruizione dell’ambiente e del paesaggio circostante – dichiara Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria - invitando a scoprire il territorio lentamente, a piedi o in bicicletta, in un’ottica di valorizzazione culturale, di turismo sostenibile e di promozione economica dei territori coinvolti. Non si può non sottolineare il valore fondamentale della promozione culturale – funzione propria delle Camere di Commercio – quale volano per animare il nostro tessuto economico e la competitività delle nostre imprese».\r

\r

Le “Giornate del Romanico” sono importanti eventi di animazione, momenti di promozione dell’offerta turistica. I 12 itinerari Romanici distribuiti tra Imperia, Savona e La Spezia – oltre a capitalizzare le competenze acquisite ed i risultati ottenuti durante le attività di progetto – si presentano quale valore aggiunto per il territorio.\r

\r

Nella Provincia della Spezia le visite guidate, alla scoperta di chiese e siti, sono state organizzate tra Sarzana, Ameglia, Portovenere, La Spezia e Brugnato.\r

\r

Per quanto riguarda le visite organizzate in provincia di Savona, il programma prevede due itinerari il 14 settembre ad Albenga.\r

\r

Su Imperia invece sono in calendario il 28 e 29 settembre le visite guidate tra Torrazza, Lingueglietta, Diano Castello e Cervo.\r

\r

Per informazioni e prenotazioni:\r

\r

La Spezia: Tel. 0187 – 728211 E-mail serena.danese@rivlig.camcom.it.\r

\r

Savona: 019 8314208 - 019 -8314288 jonela.elezi@rivlig.camocom.it - raffaella.ravera@rivlig.camcom.it\r

\r

Imperia : 0183 793245 elena.donatiello@rivlig.camcom.it\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia, Savona e Imperia, con la Camera di Commercio Riviere di Liguria alla scoperta del Romanico minore","post_date":"2023-09-11T12:20:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694434818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha siglato un nuovo codeshare con Xiamen Airlines, che diventa così la prima compagnia aerea cinese a operare voli passeggeri non stop dalla Cina continentale al Qatar. In base all'accordo Xiamen Airlines lancerà voli giornalieri tra Pechino Daxing e l'aeroporto Hamad di Doha, operati con aeromobili Boeing 787-9.\r

\r

L'operativo dei voli, che decolleranno il prossimo 20 ottobre, prevede arrivo a Doha alle 22:45 e partenza alle 02:00, offrendo ai passeggeri collegamenti ottimali con i mercati chiave del network globale di Qatar Airways oltre Doha, in Medio Oriente, Africa ed Europa.\r

\r

Oltre ai voli da Pechino, Xiamen Airlines lancerà anche due voli settimanali da Xiamen, la zona economica speciale della provincia di Fujian Sheng, a Doha. I voli inizieranno il 31 ottobre 2023 e offriranno la stessa connettività ininterrotta alla rete di Qatar Airways dei voli da Pechino, arrivando a Doha da Xiamen alle 05:00 e ripartendo la sera alle 19:30.\r

\r

Qatar Airways opererà in codeshare su questi nuovi voli, che rafforzeranno notevolmente la sua presenza nella Cina continentale, che comprende sei destinazioni con un totale di 31 voli settimanali operati dal vettore, seguiti da doppi voli giornalieri per Hong Kong. Nell'ambito del nuovo accordo, Xiamen Airlines apporrà il proprio codice marketing sui voli Qatar Airways da e per Pechino.\r

\r

","post_title":"Qatar Airways sigla un codeshare con Xiamen Airlines e consolida la presenza in Cina","post_date":"2023-09-11T10:00:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694426417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da qui a fine anno si raggiungerà la soglia del milione di italiani in crociera. Un dato che segna un +26% sul 2022, ma soprattutto che si attesta a livelli superiori al record di 950 mila passeggeri tricolori del 2019, confermando in questo modo l’Italia quale terzo bacino di domanda europeo e tra i più rilevanti a livello mondiale. Sono i primi numeri del tradizionale Italian Cruise Watch a cura di Risposte Turismo, che sarà presentato in occasione dell'Italian Cruise Day, in programma venerdì 27 ottobre presso il castello Aragonese di Taranto.\r

\r

Organizzato dalla stessa Risposte Turismo, in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mar Ionio e il comune di Taranto, l'appuntamento consentirà a tutti i professionisti del comparto di confrontarsi e discutere su un settore che, dopo la battuta di arresto inevitabilmente imposta dalla pandemia, è ritornato a correre e punta a raggiungere a breve nuovi primati.\r

\r

«La crociera è una formula di vacanza di successo. E sono molti gli indicatori che lo testimoniano - spiega Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. Ci si concentra molto spesso sui dati di traffico, sempre fondamentali, ma tanti altri aspetti meritano di essere presi in considerazione. E lo faremo durante la giornata di lavori, perché cruciali per la stabilità del comparto e per le condizioni che devono crearsi affinché la futura crescita possa intervenire tanto sul piano quantitativo che qualitativo. Dopo due anni molto difficili, peraltro caratterizzati dalla capacità degli operatori del comparto di mantenersi attivi e consentire presto ai turisti di riprendere a salire a bordo delle navi, oggi la cruise industry, in Italia e non solo, si appresta a registrare nuovi record e a proseguire nel proprio impegno sui diversi fronti della sostenibilità.»\r

\r

Numerosi i protagonisti della filiera crocieristica che animeranno la giornata di lavori, in rappresentanza di compagnie, porti, agenti marittimi, destinazioni, fornitori ed altri ancora. All’Italian Cruise Day 2023 sono in particolare attesi oltre 200 partecipanti e 30 relatori provenienti da tutta Italia e non solo, in rappresentanza delle diverse categorie professionali impegnate nell’industria crocieristica: tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri. L'evento ospiterà inoltre come di consueto iniziative collaterali quali Spazio Giovani, con i premi di laurea e gli incontri Carriere@Icd, nonché la Casa dei Porti Crocieristici Italiani, cui hanno già aderito 30 scali da tutta Italia,","post_title":"Risposte Turismo: nel 2023 record di passeggeri italiani per la crocieristica","post_date":"2023-09-08T12:09:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1694174943000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mese di luglio non ha tradito le promesse positive per il trasporto aereo internazionale che, secondo l'ultimo report Iata, ha compiuto un altro passo avanti ripresa post-Covid per il traffico passeggeri.\r

\r

La crescita è stata del +26,2% in termini di Rpk rispetto al luglio 2022 e, a livello globale, il traffico è ora al 95,6% dei livelli pre-Covid.\r

\r

Il traffico nazionale di luglio è aumentato del 21,5% rispetto allo stesso mese 2022 e ha superato dell'8,3% i risultati del luglio 2019. Gli Rpk di luglio sono i più alti mai registrati, fortemente sostenuti dall'aumento della domanda nel mercato interno cinese.\r

\r

A livello internazionale la crescita è stata del +29,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con tutti i mercati che hanno registrato una forte crescita. Gli Rpk internazionali hanno raggiunto l'88,7% dei livelli di luglio 2019. Il load factor per il settore ha raggiunto l'85,7%, il più alto mensile mai registrato a livello internazionale.\r

\r

«Le persone continuano a viaggiare in numero sempre maggiore e gli aerei sono pieni. È importante notare che le vendite di biglietti indicano che la fiducia dei viaggiatori rimane alta. E ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti sul proseguimento della ripresa» ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata.\r

\r

«L'estate dell'emisfero settentrionale sta rispettando le aspettative di una domanda di traffico molto forte. Sebbene l'industria fosse ampiamente preparata ad accogliere un ritorno ai livelli di operatività precedenti alla pandemia, purtroppo non si può dire lo stesso per i nostri fornitori di infrastrutture. Le prestazioni di alcuni dei principali fornitori di servizi di navigazione aerea, ad esempio, sono state profondamente deludenti per molte ragioni, dall'insufficienza del personale al fallimento di Nats nel Regno Unito. Questi problemi devono essere prontamente risolti. Ancora più preoccupanti, tuttavia, sono le decisioni politiche di alcuni governi - tra cui il Messico e i Paesi Bassi - di imporre tagli di capacità nei loro principali hub, che sicuramente distruggeranno posti di lavoro e danneggeranno le economie locali. I numeri continuano a dirci che la gente vuole e ha bisogno di connettività aerea. Ecco perché i governi dovrebbero lavorare con noi per far sì che le persone possano viaggiare in modo sicuro, sostenibile ed efficiente».","post_title":"Traffico passeggeri ancora in crescita a luglio e la domanda resta elevata. I numeri Iata","post_date":"2023-09-07T10:49:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694083793000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' operativa Mauritius Specialist, la nuova piattaforma di e-learning dedicata al trade che raccoglie tutti gli ultimi aggiornamenti, link a foto e materiali scaricabili, oltre che a un vero e proprio corso di formazione. Per usufruirne, è sufficiente registrarsi cliccando su \"Accedi\". \r

La formata proposta dalla Mauritius Tourism Promotion Authority prevede 6 moduli tematici con informazioni di carattere generale sulla destinazione, sulle compagnie aeree che offrono voli per Mauritius, i vari hotel e resort in cui soggiornare, per poi approfondire ulteriormente con le principali attrazioni dell’isola, tra spiagge e entroterra, immergendosi nella cultura mauriziana. \r

Ciascun iscritto è libero di seguire, interrompere e riprendere il corso in qualsiasi momento dal proprio computer. Ogni modulo include un test per verificare le conoscenze acquisite. Dopo aver completato con successo tutti i moduli, si ottiene il certificato Mauritius Specialist.\r

“Abbiamo dato vita a un nuovo strumento che raccoglie tutte le informazioni utili - ha dichiarato Mia Hezi, account director del team Mtpa Italia -. Il progetto nasce dal desiderio di offrire al trade un accesso ancora più agevole a tutto ciò che serve per organizzare viaggi a Mauritius. Ci auguriamo che numerosi agenti e tour operator si iscrivano al corso e utilizzino la nostra piattaforma per il loro lavoro quotidiano”. ","post_title":"Mauritius Specialist: è attiva la nuova piattaforma di formazione per il trade","post_date":"2023-09-07T09:41:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694079672000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451399","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451400\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ph. Ruben Soltvedt[/caption]\r

\r

La Norvegia incentiva i viaggiatori ad approfondire la conoscenza della destinazione con un totale rinnovo del sito Visitnorway.com. Il portale include articoli su persone e luoghi unici in cui soggiornare, destinazioni, cibo, attrazioni, avventure e molto altro ancora, per fornire ai potenziali visitatori molte idee di viaggio e strumenti pratici di pianificazione.\r

\r

\"Abbiamo lavorato molto duramente per ottimizzare il sito sia dal punto di vista visivo, sia da quello dei contenuti, sia da quello tecnico, in modo che i nostri utenti possano avere un'esperienza migliore ed essere ancora più incoraggiati a viaggiare ed esplorare la Norvegia - spiega Christine Baglo, direttore di Visitnorway.com -. Le destinazioni e i prodotti di viaggio appariranno ancora più attraenti e prenotabili di prima\",\r

\r

Disponibile in nove lingue, il sito punta ad essere molto più di una \"normale\" guida turistica. \"Le immagini parlano più delle parole. Grazie ai nostri articoli e ai contenuti video altamente coinvolgenti e scorrevoli, siamo in grado di trattenere i lettori sul sito più a lungo. Con il nuovo design, speriamo anche di invogliare il lettore ad approfondire ed esplorare più pagine. Quando sarà disponibile il pianificatore di itinerari, gli utenti avranno a disposizione uno strumento di pianificazione nazionale molto pratico\".","post_title":"Norvegia, nuovo smalto per il sito Visitnorway.com: \"Più coinvolgente e pratico\"","post_date":"2023-08-31T13:55:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693490130000]}]}}