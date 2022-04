Sardinia 360 lancia l’iniziativa Oh!Line: soggiorni gratis alle adv che si iscrivono al portale

Si chiama Oh!Line ed è la nuova iniziativa targata Sardinia 360 per incentivare le iscrizioni degli agenti di viaggi all’area a loro riservata del portale www.sardinia360.it che, oltre a mostrare le disponibilità di prodotti e servizi, permetterà di ottenere le migliori tariffe e ricevere benefit esclusivi, promozioni e anteprime su iniziative speciali. Chi si iscriverà entro Pasqua 2022, avrà diritto ad un soggiorno gratuito di due notti, per due persone (previa disponibilità), in una struttura Sardinia 360 Exclusives, da effettuarsi entro la prima metà di giugno.

“Desideriamo creare un rapporto diretto e costante con le agenzie, per metterle in grado di potere accedere alle tariffe dinamiche alle medesime condizioni commerciali di quelle statiche e per tenerle aggiornate in tempo reale sulle attività e iniziative in corso – spiega Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management, società che possiede il tour operator Sardinia 360 e la catena alberghiera Baja Hotels – Per rendere più attrattiva la nostra proposta, abbiamo implementato un programma di sconti, benefit e promozioni che lanceremo durante la stagione e che vuole essere un riconoscimento del supporto che il trade ci offre ma anche un’occasione per scoprire personalmente i nostri prodotti e servizi, conoscere direttamente la nostra realtà e coltivare un rapporto personale con il nostro team”.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa Oh!Line, e per conoscere le novità di prodotto e i servizi offerti, Sardinia 360 /Gastaldi Holidays sarà presente alla Bit pad 4 – stand D130.