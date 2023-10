Sarà un’attrazione a tema nativi americani la novità 2024 di Gardaland Sarà un’attrazione ispirata alle leggende dei nativi americani la novità 2024 di Gardaland. Ad annunciarlo è la stessa ceo del complesso gardesano, Sabrina de Carvalho: “I nativi americani sono da sempre protagonisti di storie vere ma anche di opere cinematografiche e letterarie, che illustrano qualità come il coraggio, la prestanza fisica, l’altruismo, la forte connessione con la natura e i famosi rituali eseguiti per un’ampia varietà di scopi, dalla danza del sole a quella della purificazione. La loro è una storia conosciuta da tutti e per questo la nuova attrazione coinvolgerà. in modo diverso, ospiti di più generazioni”. È così che, dal 20 ottobre passeggiando per i viali di Gardaland Park, in occasione di Magic Halloween, i visitatori potranno scorgere i primi indizi della novità in arrivo: una recinzione viola che riporterà una scritta significativa: “Un’antica leggenda di una tribù di indiani d’America”. “Gardaland con i suoi 3 milioni di visitatori si classifica tra le mete più visitate d’Italia e riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dei parchi a tema nel mercato italiano – conclude Sabrina de Carvalho -. Con l’arrivo della nuova attrazione vogliamo continuare a far vivere esperienze memorabili ai nostri ospiti”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità nel top management Costa Crociere, che rimescola la propria struttura organizzativa attraverso importanti cambiamenti. Questi saranno operativi dal prossimo 1° di novembre. Roberto Alberti assume in particolare il nuovo ruolo di senior vice president and chief corporate officer a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo, Alberti guiderà le funzioni di finance, It, legal, corporate communication e government relations. La sua esperienza maturata nell'area commerciale aiuterà la focalizzazione di quelle funzioni sulla generazione della domanda e sullo sviluppo dei ricavi. In Costa da oltre 15 anni, Alberti ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità in Italia e all'estero, contribuendo in modo fondamentale alla definizione del piano di sviluppo sostenibile e della strategia di mercato globale. Da marzo 2021, nominato chief commercial officer, ha dato un significativo impulso alle attività di sales & marketing nei diversi mercati in cui opera l’azienda. Francesco Muglia espande invece le sue attuali responsabilità e assume la carica di senior vice president global marketing and sales, sempre a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo Muglia avrà l’obiettivo di integrare efficacemente le aree di marketing e vendita su tutti i canali, incluso il dipartimento direct sales; assume perciò anche la responsabilità di tutte le operazioni dedicate nelle diverse aree commerciali del mondo, che in questo nuovo assetto riporteranno direttamente a lui. In Costa Crociere dal 2016 Muglia ha ricoperto dapprima la posizione di global customer & marketing intelligence director, per crescere poi in ruoli di più ampia e trasversale responsabilità, incluso quello di general manager Iberia Region (Spagna e Portogallo), fino a ricoprire da settembre 2023 il ruolo di vice president global marketing and source markets. Oltre a quanto appena citato, a Muglia riporterà anche la funzione di brand pr & sustainability. Giovanna Loi assumerà infine il ruolo di vice president global marketing e customer experience innovation, entrando in Costa a partire dal 6 novembre e riportando direttamente a Francesco Muglia. A Loi riporteranno quindi le funzioni gestite fino a oggi da Muglia: global brand & advertising, crm & loyalty, customer experience innovation & on board communication, omnichannel media, marketing intelligence e marketing planning. Loi è una professionista altamente qualificata con una vasta esperienza nel campo del marketing e della consulenza. Attualmente in qualità di chief digital officer presso GroupM Italy, la principale società di investimenti media al mondo, Loi è stata responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie di marketing innovative per la crescita del business, svolgendo un ruolo fondamentale nel spingere le aziende in nuove aree di automazione, innovazione di prodotto, analisi avanzata e trasformazione del business digitale, aiutandole a plasmare funzionalità end-to-end e una cultura basata sulla tecnologia e sui dati. Oltre ai suoi successi professionali, Loi è nota per le sue efficaci capacità di leadership e capacità di costruire e motivare team ad alte prestazioni ed eseguire programmi di gestione del cambiamento. “Francesco e Roberto hanno avuto un ruolo decisivo e contribuito significativamente al recente riposizionamento del nostro brand - sottolinea l'amministratore delegato di Costa Crociere, Mario Zanetti –. Nel corso della loro carriera in Costa hanno anche maturato un’esperienza a 360 gradi dando forte impulso ai programmi di marketing e alle attività di vendite in tutti i mercati, anche grazie a iniziative innovative e di grande successo. Affrontiamo le nuove sfide commerciali puntando sempre alla soddisfazione dei nostri ospiti, in un’ottica di costante miglioramento. Sono certo che questo nuovo assetto ci permetterà di raggiungere nuovi importanti successi”. [post_title] => Costa riorganizza i vertici: novità per Alberti e Muglia; entra Giovanna Loi [post_date] => 2023-10-17T14:43:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697553805000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454201 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tre nuove aree espositive debutteranno quest'anno al World Travel Market di Londra: le zone - Accommodation & Wholesalers, Experiences e Transportation - sostituiranno l'International Hub e presenteranno prevalentemente espositori del settore privato e non di destinazione. La novità è successiva alla ricerca condotta all'inizio di quest'anno dallo stesso Wtm, che ha identificato una tendenza a prendere decisioni di acquisto di viaggi basate sulle esperienze, piuttosto che sulla pura destinazione, in particolare tra le giovani generazioni. La ricerca ha evidenziato il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori, con i Millennials e la Gen Z che sempre più spesso scelgono di viaggiare in base alle esperienze o alle liste di desideri, piuttosto che alla città, al Paese o alla regione che vogliono visitare. «Mentre la generazione X potrebbe andare in Spagna, a New York o a Parigi, le nuove generazioni vogliono visitare un centro benessere, fare rafting o imparare a cucinare in una comunità locale - spiega Juliette Losardo, exhibition director del World Travel Market -. Quest'anno abbiamo assistito a un aumento del numero di espositori non di destinazione che si sono iscritti al Wtm, in risposta al cambiamento delle esigenze dei viaggiatori più giovani, che fanno scelte di viaggio basate su ciò che vogliono fare e sperimentare. Ecco allora che le aree Accommodation & Wholesalers, Transportation & Experience si inseriscono in questo cambiamento culturale, offrendo un luogo in cui gli acquirenti possono venire a vedere le novità e le esperienze più recenti». Il tema dei viaggi esperienziali verrà ampiamente trattato nel programma delle conferenze: in calendario una sessione del vicepresidente di Lonely Planet Tom Hall, intitolata 'Captivating Experience-Seekers: Adopting the Next Generation Mindset', sul palco Innovate martedì 7 novembre, dalle 10.30 alle 11.10. Mercoledì 8 novembre, dalle 10:30 alle 11:10, sarà invece la volta della tavola rotonda 'Curating Unique Customer Experiences Anywhere and Everywhere', cui parteciperanno Vaishali Patel, fondatrice e direttrice, Vaishali Ltd; Jo Fennell, responsabile delle vendite per il Nord Europa, GetYourGuide, e Nishank Gopalkrishnan, chief business officer, Tui Musement. [post_title] => Wtm 2023, tre nuove aree espositive: protagoniste le esperienze di viaggio [post_date] => 2023-10-17T11:57:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697543859000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454202 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà un'attrazione ispirata alle leggende dei nativi americani la novità 2024 di Gardaland. Ad annunciarlo è la stessa ceo del complesso gardesano, Sabrina de Carvalho: "I nativi americani sono da sempre protagonisti di storie vere ma anche di opere cinematografiche e letterarie, che illustrano qualità come il coraggio, la prestanza fisica, l’altruismo, la forte connessione con la natura e i famosi rituali eseguiti per un’ampia varietà di scopi, dalla danza del sole a quella della purificazione. La loro è una storia conosciuta da tutti e per questo la nuova attrazione coinvolgerà. in modo diverso, ospiti di più generazioni”. È così che, dal 20 ottobre passeggiando per i viali di Gardaland Park, in occasione di Magic Halloween, i visitatori potranno scorgere i primi indizi della novità in arrivo: una recinzione viola che riporterà una scritta significativa: “Un'antica leggenda di una tribù di indiani d’America”. “Gardaland con i suoi 3 milioni di visitatori si classifica tra le mete più visitate d’Italia e riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dei parchi a tema nel mercato italiano - conclude Sabrina de Carvalho -. Con l’arrivo della nuova attrazione vogliamo continuare a far vivere esperienze memorabili ai nostri ospiti”. [post_title] => Sarà un'attrazione a tema nativi americani la novità 2024 di Gardaland [post_date] => 2023-10-17T11:56:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697543774000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Stati Uniti in pieno recupero sui flussi turistici pre-Covid: lo scorso luglio i viaggiatori internazionali sono arrivati a 6,5 milioni, pari all'84% del livello 2019. Secondo i dati pubblicati dal National Travel and Tourism Office, rispetto al luglio 2022, i viaggi internazionali negli Usa sono aumentati del 25%. Sempre a luglio, i viaggiatori internazionali provenienti da oltreoceano - esclusi quindi Messico e Canada - sono stati 3,1 milioni, con un incremento del 21% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Regno Unito, Francia e Germania sono stati i principali Paesi di provenienza. Per contro, nello stesso mese, oltre 10,6 milioni di americani hanno viaggiato all'estero, con una crescita del +17% rispetto allo stesso mese del 2022 e il 99% del livello pre-pandemia. L'Europa è stata la principale destinazione estera per gli americani, con un totale di 2,3 milioni di turisti Usa e una crescita del 13% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. [post_title] => Stati Uniti: a luglio gli arrivi internazionali hanno raggiunto l'84% dei livelli pre-pandemia [post_date] => 2023-10-17T10:49:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697539750000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454181 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirJapan, la nuova divisione a medio raggio di All Nippon Airways, sta reclutando piloti e personale di cabina per i collegamenti di linea che decolleranno all'inizio del prossimo anno. Per la prima volta, AirJapan sta reclutando piloti esperti (a metà carriera), parallelamente ai suoi sforzi per reclutare assistenti di volo e altre posizioni all'interno della compagnia aerea. «I candidati con una visione globale, competenze specialistiche e un forte desiderio di assumersi la responsabilità di operare voli per i marchi "Ana" e "AirJapan" sono incoraggiati a candidarsi", si legge nel comunicato stampa. Il vettore entrerà in servizio il 9 febbraio 2024, operando una prima rotta tra Tokyo-Narita e Bangkok-Suvarnabhumi. Con base all'aeroporto di Tokyo-Narita, AirJapan intende effettuare voli internazionali a medio raggio «a tariffe accessibili con aeromobili in cui i passeggeri possano rilassarsi e sentirsi a proprio agio». La compagnia utilizzerà aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner, configurati in classe unica con 324 posti. [post_title] => AirJapan recluta piloti e personale di cabina in vista del debutto a febbraio [post_date] => 2023-10-17T10:13:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697537615000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà composto da 36 unità per affitti a breve termine, con 72 posti letto e una superficie media di 55 metri quadrati il quarto indirizzo Numa a Milano. La compagnia tedesca ha infatti stretto una partnership con Investire Sgr (gruppo banca Finnat), che prevede la ristrutturazione di un ex edificio per uffici e residenze, ubicato in corso Sempione 39, nei pressi del quartiere fieristico. La sua apertura, con il nome di Numa Sempione, è in calendario per il quarto trimestre del 2024. “Il nostro gruppo sta sviluppando il proprio portfolio in Italia e ora ha una presenza ancora più forte a Milano - sottolinea il presidente di Numa, Dimitri Chandogin. - E’ prevista una continua espansione in tutta la Penisola; oltre alle nostre location a Roma, Venezia e Milano, cerchiamo immobili idonei anche a Firenze, Bologna, Napoli e Palermo". [post_title] => Il gruppo Numa fa poker a Milano. In arrivo una proprietà in corso Sempione [post_date] => 2023-10-17T10:04:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697537040000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'isola delle esperienze, quelle autentiche: questa la definizione che meglio descrive Barbados secondo Lucilla Venditti, sales & marketing representative. «Un’isola dove le esperienze da vivere al fianco degli abitanti sono all’ordine del giorno: dall’ascoltare il coro gospel alla messa della domenica, all’assaggiare le specialità della cucina bajan, o semplicemente passeggiare la sera tra le strade crocevia di musica e colori diversi». Elevate le attese dal mercato italiano, con un potenziale ancora da esprimere pienamente e da cui gli indicatori positivi non mancano: «Abbiamo già registrato un incremento del 40% delle prenotazioni effettuate attraverso il trade, per il periodo compreso tra novembre 2023 e aprile 2024, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Numerose le attività di promozione in corso, con piani marketing attuati con tour operator, come Oltremare e Quality Group, e sul fronte b2c con azioni di co-marketing con consulenti viaggio che partecipano alle fiere dedicate alle nozze, che restano il nostro target principale». Barbados è anche facilmente raggiungibile dall'Italia «grazie ai voli giornalieri via Londra (senza cambio scalo) dalle principali città del nostro Paese (Milano Linate, Bologna e Roma); oppure via Nord America (ad esempio New York, Miami, Boston o Charlotte) da diversi aeroporti italiani con tutte le compagnie aeree statunitensi e con Air Canada, via Toronto; infine, con Copa Airlines via Panama». Proprio la soluzione estensione dagli Usa «è una delle soluzioni predilette dai turisti italiani, che comunque grazie ai voli da Londra di British Airways, iniziano a considerare l'isola anche come destinazione secca». La destinazione risponde alle esigenze di tutti i target di turista, «dagli honeymooners agli amanti del mare e dei suoi sport, ma offre anche interessanti spunti culturali grazie al ricco e singolare patrimonio storico». Da considerare anche la competitività in termini di costi «grazie ad un'offerta ricettiva che negli ultimi anni ha saputo includere proposte che spaziano dal 3 stelle al boutique hotel di lusso, all'all-inclusive». Infine, da ultimo, non va dimenticato lo stretto legame dell'isola con il rum: «Barbados vanta il più antico al mondo e conta oltre un migliaio di negozi specializzati nella vendita, oltre alle distillerie storiche, spesso visitabili dai turisti». [post_title] => Barbados scommette sui flussi dall'Italia: «Prenotazioni a +40% tra novembre e aprile 2024» [post_date] => 2023-10-17T09:53:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697536385000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454124 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evaneos, dal 2009 sinonimo di turismo responsabile, da dieci anni in Italia, anticipa la strategia di crescita per i prossimi anni. Oltre 1 miliardo di euro di viaggi venduti sin dalla fondazione, 850 milioni di euro spesi direttamente sul territorio e confluiti nelle economie locali (grazie alla disintermediazione operata dal vettore francese, che mette in diretto contatto viaggiatori e agenzie locali e che permette che l’85% di quanto speso rimanga sul territorio). Tutto ciò è reso possibile da precise scelte politiche e imprenditoriali che vedono Evaneos da sempre prediligere piccoli alberghi ed esercizi locali, alle grandi catene internazionali. L’azienda traccia anche un bilancio della crescita del fatturato, che vede il primo semestre 2023 più proficuo del 12% rispetto al primo semestre 2019, pre-Covid. A questi importanti risultati economici, si associano altri numeri che ne confermano il percorso di crescita: sono oltre 600 le agenzie locali nel mondo le quali servono oltre 170 destinazioni. Sono 90 le nuove agenzie affiliate solo nel 2023 e, sul totale delle agenzie della rete, il 33% è detenuto da imprenditrici. Uno degli obiettivi di sostenibilità sociale di Evaneos è infatti quello di sostenere la crescita economica dell’imprenditoria femminile e l’obiettivo dichiarato e condiviso con i media è quello di arrivare, entro il 2025, a integrare nel network altre 200 nuove agenzie guidate da donne. Tra gli obiettivi di sostenibilità figurano la decarbonizzazione, con una serie di iniziative correlate, come lo stop alla vendita attraverso la piattaforma di voli per city break verso città accessibili anche con il treno; il contrasto al fenomeno dell'overtourism, con una proposta ricca e dettagliata, anche fuori stagione, di destinazioni alternative al turismo di massa. Nel catalogo Evaneos ci sono solo due destinazioni inflazionate, Italia e Grecia, ma in entrambi i mercati le mete e le esperienze offerte sono peculiari e mitigano l'impatto sui territori più stressati, con la scelta di luoghi lontani dalle rotte più frequentate e fuori dalle stagioni più congestionate. Il mercato italiano, aperto quattro anni dopo la nascita dell’azienda e di cui quest’anno ricorre il decennale, dal 2013 ha totalizzato oltre 124 milioni di euro di vendite, riuscendo a immettere 105 milioni nelle economie delle comunità locali sede di destinazione. Il fatturato del primo semestre 2023 segna un +15% rispetto ai primi sei mesi del 2019. I nuovi agenti entrati nel network sono stati 70, solo nel 2023. «In dieci anni il mercato turistico è cambiato moltissimo - commenta Viola Migliori, country manager Southern Europe – con l’emersione di una sensibilità sempre maggiore dei viaggiatori verso il tema della sostenibilità. Al tempo stesso sono diventati sempre più evidenti quelle criticità (overtourism, inquinamento, sperequazione di genere all’interno dell’industria) contro cui Evaneos agisce nel concreto sin dal 2009. Il bilancio del mercato italiano che emerge è positivo, sia per crescita di fatturato sia per il forte interesse che vediamo nelle agenzie a entrare nel nostro network: segno che la proposta distintiva Evaneos interessa ed è fonte di crescita economica per quelle agenzie che scommettono sul nostro modello». [post_title] => Evaneos, dieci anni in Italia. Focus su sostenibilità e imprenditoria femminile [post_date] => 2023-10-17T09:21:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697534486000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da questa mattina e fino al prossimo 18 dicembre il Traforo del Monte Bianco è chiuso per interventi di manutenzione “non più rinviabili”. Con conseguenze inevitabili sulla viabilità in Piemonte e con una ricaduta negativa sull’economia della Valle d’Aosta. Tra i settori direttamente coinvolti c'è naturalmente quello del turismo, con 400 alberghi che dovranno fare a meno dei turisti francesi. In difficoltà anche gli agriturismi e i b&b della zona. "Il problema non è tanto la chiusura temporanea della galleria, ma la mancanza totale di prospettiva” spiega il presidente di Federalberghi Valle d’Aosta Luigi Fosson. Costruito 60 anni fa e utilizzato quotidianamente da migliaia di veicoli, il tunnel deve essere sottoposto a "lavori importanti", secondo la società concessionaria francese Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (Atmb). Ne va del futuro a lungo termine di questo tunnel bidirezionale di 11,6 chilometri. Questi lavori precederanno un "progetto di prova per il rinnovo della volta (...) rinviato al 2024". Inizialmente erano state previste quindici settimane di chiusura per lavori di manutenzione a partire dall'inizio di settembre, ma il calendario è cambiato dopo che il 27 agosto un'enorme frana ha chiuso la linea ferroviaria del Fréjus, l'autostrada e il tunnel nella valle della Maurienne. Con la chiusura della galleria, l’impatto sulla viabilità sarà pesante: 500 mila automobilisti e trasportatori percorrono quotidianamente il tunnel, in entrambi i sensi di marcia. Buona parte del traffico diretto verso il Monte Bianco si riverserà sulla tangenziale di Torino e sulla A32 Torino-Bardonecchia verso il tunnel del Frejus. [post_title] => Francia: al via i lavori al traforo del Monte Bianco, che rimarrà chiuso fino al 18 dicembre [post_date] => 2023-10-16T14:49:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697467742000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sara unattrazione a tema nativi americani la novita 2024 di gardaland" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2289,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità nel top management Costa Crociere, che rimescola la propria struttura organizzativa attraverso importanti cambiamenti. Questi saranno operativi dal prossimo 1° di novembre. Roberto Alberti assume in particolare il nuovo ruolo di senior vice president and chief corporate officer a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo, Alberti guiderà le funzioni di finance, It, legal, corporate communication e government relations. La sua esperienza maturata nell'area commerciale aiuterà la focalizzazione di quelle funzioni sulla generazione della domanda e sullo sviluppo dei ricavi. In Costa da oltre 15 anni, Alberti ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità in Italia e all'estero, contribuendo in modo fondamentale alla definizione del piano di sviluppo sostenibile e della strategia di mercato globale. Da marzo 2021, nominato chief commercial officer, ha dato un significativo impulso alle attività di sales & marketing nei diversi mercati in cui opera l’azienda.\r

\r

Francesco Muglia espande invece le sue attuali responsabilità e assume la carica di senior vice president global marketing and sales, sempre a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo Muglia avrà l’obiettivo di integrare efficacemente le aree di marketing e vendita su tutti i canali, incluso il dipartimento direct sales; assume perciò anche la responsabilità di tutte le operazioni dedicate nelle diverse aree commerciali del mondo, che in questo nuovo assetto riporteranno direttamente a lui. In Costa Crociere dal 2016 Muglia ha ricoperto dapprima la posizione di global customer & marketing intelligence director, per crescere poi in ruoli di più ampia e trasversale responsabilità, incluso quello di general manager Iberia Region (Spagna e Portogallo), fino a ricoprire da settembre 2023 il ruolo di vice president global marketing and source markets. Oltre a quanto appena citato, a Muglia riporterà anche la funzione di brand pr & sustainability.\r

\r

Giovanna Loi assumerà infine il ruolo di vice president global marketing e customer experience innovation, entrando in Costa a partire dal 6 novembre e riportando direttamente a Francesco Muglia. A Loi riporteranno quindi le funzioni gestite fino a oggi da Muglia: global brand & advertising, crm & loyalty, customer experience innovation & on board communication, omnichannel media, marketing intelligence e marketing planning. Loi è una professionista altamente qualificata con una vasta esperienza nel campo del marketing e della consulenza. Attualmente in qualità di chief digital officer presso GroupM Italy, la principale società di investimenti media al mondo, Loi è stata responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie di marketing innovative per la crescita del business, svolgendo un ruolo fondamentale nel spingere le aziende in nuove aree di automazione, innovazione di prodotto, analisi avanzata e trasformazione del business digitale, aiutandole a plasmare funzionalità end-to-end e una cultura basata sulla tecnologia e sui dati. Oltre ai suoi successi professionali, Loi è nota per le sue efficaci capacità di leadership e capacità di costruire e motivare team ad alte prestazioni ed eseguire programmi di gestione del cambiamento.\r

\r

“Francesco e Roberto hanno avuto un ruolo decisivo e contribuito significativamente al recente riposizionamento del nostro brand - sottolinea l'amministratore delegato di Costa Crociere, Mario Zanetti –. Nel corso della loro carriera in Costa hanno anche maturato un’esperienza a 360 gradi dando forte impulso ai programmi di marketing e alle attività di vendite in tutti i mercati, anche grazie a iniziative innovative e di grande successo. Affrontiamo le nuove sfide commerciali puntando sempre alla soddisfazione dei nostri ospiti, in un’ottica di costante miglioramento. Sono certo che questo nuovo assetto ci permetterà di raggiungere nuovi importanti successi”.","post_title":"Costa riorganizza i vertici: novità per Alberti e Muglia; entra Giovanna Loi","post_date":"2023-10-17T14:43:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697553805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre nuove aree espositive debutteranno quest'anno al World Travel Market di Londra: le zone - Accommodation & Wholesalers, Experiences e Transportation - sostituiranno l'International Hub e presenteranno prevalentemente espositori del settore privato e non di destinazione.\r

\r

La novità è successiva alla ricerca condotta all'inizio di quest'anno dallo stesso Wtm, che ha identificato una tendenza a prendere decisioni di acquisto di viaggi basate sulle esperienze, piuttosto che sulla pura destinazione, in particolare tra le giovani generazioni.\r

\r

La ricerca ha evidenziato il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori, con i Millennials e la Gen Z che sempre più spesso scelgono di viaggiare in base alle esperienze o alle liste di desideri, piuttosto che alla città, al Paese o alla regione che vogliono visitare.\r

\r

«Mentre la generazione X potrebbe andare in Spagna, a New York o a Parigi, le nuove generazioni vogliono visitare un centro benessere, fare rafting o imparare a cucinare in una comunità locale - spiega Juliette Losardo, exhibition director del World Travel Market -. Quest'anno abbiamo assistito a un aumento del numero di espositori non di destinazione che si sono iscritti al Wtm, in risposta al cambiamento delle esigenze dei viaggiatori più giovani, che fanno scelte di viaggio basate su ciò che vogliono fare e sperimentare. Ecco allora che le aree Accommodation & Wholesalers, Transportation & Experience si inseriscono in questo cambiamento culturale, offrendo un luogo in cui gli acquirenti possono venire a vedere le novità e le esperienze più recenti».\r

\r

Il tema dei viaggi esperienziali verrà ampiamente trattato nel programma delle conferenze: in calendario una sessione del vicepresidente di Lonely Planet Tom Hall, intitolata 'Captivating Experience-Seekers: Adopting the Next Generation Mindset', sul palco Innovate martedì 7 novembre, dalle 10.30 alle 11.10. Mercoledì 8 novembre, dalle 10:30 alle 11:10, sarà invece la volta della tavola rotonda 'Curating Unique Customer Experiences Anywhere and Everywhere', cui parteciperanno Vaishali Patel, fondatrice e direttrice, Vaishali Ltd; Jo Fennell, responsabile delle vendite per il Nord Europa, GetYourGuide, e Nishank Gopalkrishnan, chief business officer, Tui Musement.","post_title":"Wtm 2023, tre nuove aree espositive: protagoniste le esperienze di viaggio","post_date":"2023-10-17T11:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697543859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454202","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà un'attrazione ispirata alle leggende dei nativi americani la novità 2024 di Gardaland. Ad annunciarlo è la stessa ceo del complesso gardesano, Sabrina de Carvalho: \"I nativi americani sono da sempre protagonisti di storie vere ma anche di opere cinematografiche e letterarie, che illustrano qualità come il coraggio, la prestanza fisica, l’altruismo, la forte connessione con la natura e i famosi rituali eseguiti per un’ampia varietà di scopi, dalla danza del sole a quella della purificazione. La loro è una storia conosciuta da tutti e per questo la nuova attrazione coinvolgerà. in modo diverso, ospiti di più generazioni”.\r

\r

È così che, dal 20 ottobre passeggiando per i viali di Gardaland Park, in occasione di Magic Halloween, i visitatori potranno scorgere i primi indizi della novità in arrivo: una recinzione viola che riporterà una scritta significativa: “Un'antica leggenda di una tribù di indiani d’America”. “Gardaland con i suoi 3 milioni di visitatori si classifica tra le mete più visitate d’Italia e riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dei parchi a tema nel mercato italiano - conclude Sabrina de Carvalho -. Con l’arrivo della nuova attrazione vogliamo continuare a far vivere esperienze memorabili ai nostri ospiti”.","post_title":"Sarà un'attrazione a tema nativi americani la novità 2024 di Gardaland","post_date":"2023-10-17T11:56:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697543774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stati Uniti in pieno recupero sui flussi turistici pre-Covid: lo scorso luglio i viaggiatori internazionali sono arrivati a 6,5 milioni, pari all'84% del livello 2019. Secondo i dati pubblicati dal National Travel and Tourism Office, rispetto al luglio 2022, i viaggi internazionali negli Usa sono aumentati del 25%.\r

\r

Sempre a luglio, i viaggiatori internazionali provenienti da oltreoceano - esclusi quindi Messico e Canada - sono stati 3,1 milioni, con un incremento del 21% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Regno Unito, Francia e Germania sono stati i principali Paesi di provenienza.\r

\r

Per contro, nello stesso mese, oltre 10,6 milioni di americani hanno viaggiato all'estero, con una crescita del +17% rispetto allo stesso mese del 2022 e il 99% del livello pre-pandemia.\r

\r

L'Europa è stata la principale destinazione estera per gli americani, con un totale di 2,3 milioni di turisti Usa e una crescita del 13% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.","post_title":"Stati Uniti: a luglio gli arrivi internazionali hanno raggiunto l'84% dei livelli pre-pandemia","post_date":"2023-10-17T10:49:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697539750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454181","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirJapan, la nuova divisione a medio raggio di All Nippon Airways, sta reclutando piloti e personale di cabina per i collegamenti di linea che decolleranno all'inizio del prossimo anno.\r

\r

Per la prima volta, AirJapan sta reclutando piloti esperti (a metà carriera), parallelamente ai suoi sforzi per reclutare assistenti di volo e altre posizioni all'interno della compagnia aerea. «I candidati con una visione globale, competenze specialistiche e un forte desiderio di assumersi la responsabilità di operare voli per i marchi \"Ana\" e \"AirJapan\" sono incoraggiati a candidarsi\", si legge nel comunicato stampa.\r

\r

Il vettore entrerà in servizio il 9 febbraio 2024, operando una prima rotta tra Tokyo-Narita e Bangkok-Suvarnabhumi. Con base all'aeroporto di Tokyo-Narita, AirJapan intende effettuare voli internazionali a medio raggio «a tariffe accessibili con aeromobili in cui i passeggeri possano rilassarsi e sentirsi a proprio agio». La compagnia utilizzerà aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner, configurati in classe unica con 324 posti.\r

\r

","post_title":"AirJapan recluta piloti e personale di cabina in vista del debutto a febbraio","post_date":"2023-10-17T10:13:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697537615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà composto da 36 unità per affitti a breve termine, con 72 posti letto e una superficie media di 55 metri quadrati il quarto indirizzo Numa a Milano. La compagnia tedesca ha infatti stretto una partnership con Investire Sgr (gruppo banca Finnat), che prevede la ristrutturazione di un ex edificio per uffici e residenze, ubicato in corso Sempione 39, nei pressi del quartiere fieristico. La sua apertura, con il nome di Numa Sempione, è in calendario per il quarto trimestre del 2024. \r

\r

“Il nostro gruppo sta sviluppando il proprio portfolio in Italia e ora ha una presenza ancora più forte a Milano - sottolinea il presidente di Numa, Dimitri Chandogin. - E’ prevista una continua espansione in tutta la Penisola; oltre alle nostre location a Roma, Venezia e Milano, cerchiamo immobili idonei anche a Firenze, Bologna, Napoli e Palermo\".","post_title":"Il gruppo Numa fa poker a Milano. In arrivo una proprietà in corso Sempione","post_date":"2023-10-17T10:04:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697537040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

\r

L'isola delle esperienze, quelle autentiche: questa la definizione che meglio descrive Barbados secondo Lucilla Venditti, sales & marketing representative. «Un’isola dove le esperienze da vivere al fianco degli abitanti sono all’ordine del giorno: dall’ascoltare il coro gospel alla messa della domenica, all’assaggiare le specialità della cucina bajan, o semplicemente passeggiare la sera tra le strade crocevia di musica e colori diversi».\r

\r

Elevate le attese dal mercato italiano, con un potenziale ancora da esprimere pienamente e da cui gli indicatori positivi non mancano: «Abbiamo già registrato un incremento del 40% delle prenotazioni effettuate attraverso il trade, per il periodo compreso tra novembre 2023 e aprile 2024, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Numerose le attività di promozione in corso, con piani marketing attuati con tour operator, come Oltremare e Quality Group, e sul fronte b2c con azioni di co-marketing con consulenti viaggio che partecipano alle fiere dedicate alle nozze, che restano il nostro target principale».\r

\r

Barbados è anche facilmente raggiungibile dall'Italia «grazie ai voli giornalieri via Londra (senza cambio scalo) dalle principali città del nostro Paese (Milano Linate, Bologna e Roma); oppure via Nord America (ad esempio New York, Miami, Boston o Charlotte) da diversi aeroporti italiani con tutte le compagnie aeree statunitensi e con Air Canada, via Toronto; infine, con Copa Airlines via Panama». Proprio la soluzione estensione dagli Usa «è una delle soluzioni predilette dai turisti italiani, che comunque grazie ai voli da Londra di British Airways, iniziano a considerare l'isola anche come destinazione secca».\r

\r

\r

\r

\r

La destinazione risponde alle esigenze di tutti i target di turista, «dagli honeymooners agli amanti del mare e dei suoi sport, ma offre anche interessanti spunti culturali grazie al ricco e singolare patrimonio storico». Da considerare anche la competitività in termini di costi «grazie ad un'offerta ricettiva che negli ultimi anni ha saputo includere proposte che spaziano dal 3 stelle al boutique hotel di lusso, all'all-inclusive».\r

\r

Infine, da ultimo, non va dimenticato lo stretto legame dell'isola con il rum: «Barbados vanta il più antico al mondo e conta oltre un migliaio di negozi specializzati nella vendita, oltre alle distillerie storiche, spesso visitabili dai turisti».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Barbados scommette sui flussi dall'Italia: «Prenotazioni a +40% tra novembre e aprile 2024»","post_date":"2023-10-17T09:53:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697536385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454124","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evaneos, dal 2009 sinonimo di turismo responsabile, da dieci anni in Italia, anticipa la strategia di crescita per i prossimi anni.\r

\r

Oltre 1 miliardo di euro di viaggi venduti sin dalla fondazione, 850 milioni di euro spesi direttamente sul territorio e confluiti nelle economie locali (grazie alla disintermediazione operata dal vettore francese, che mette in diretto contatto viaggiatori e agenzie locali e che permette che l’85% di quanto speso rimanga sul territorio). Tutto ciò è reso possibile da precise scelte politiche e imprenditoriali che vedono Evaneos da sempre prediligere piccoli alberghi ed esercizi locali, alle grandi catene internazionali.\r

\r

L’azienda traccia anche un bilancio della crescita del fatturato, che vede il primo semestre 2023 più proficuo del 12% rispetto al primo semestre 2019, pre-Covid.\r

\r

A questi importanti risultati economici, si associano altri numeri che ne confermano il percorso di crescita: sono oltre 600 le agenzie locali nel mondo le quali servono oltre 170 destinazioni. Sono 90 le nuove agenzie affiliate solo nel 2023 e, sul totale delle agenzie della rete, il 33% è detenuto da imprenditrici. Uno degli obiettivi di sostenibilità sociale di Evaneos è infatti quello di sostenere la crescita economica dell’imprenditoria femminile e l’obiettivo dichiarato e condiviso con i media è quello di arrivare, entro il 2025, a integrare nel network altre 200 nuove agenzie guidate da donne.\r

\r

Tra gli obiettivi di sostenibilità figurano la decarbonizzazione, con una serie di iniziative correlate, come lo stop alla vendita attraverso la piattaforma di voli per city break verso città accessibili anche con il treno; il contrasto al fenomeno dell'overtourism, con una proposta ricca e dettagliata, anche fuori stagione, di destinazioni alternative al turismo di massa.\r

\r

Nel catalogo Evaneos ci sono solo due destinazioni inflazionate, Italia e Grecia, ma in entrambi i mercati le mete e le esperienze offerte sono peculiari e mitigano l'impatto sui territori più stressati, con la scelta di luoghi lontani dalle rotte più frequentate e fuori dalle stagioni più congestionate.\r

\r

Il mercato italiano, aperto quattro anni dopo la nascita dell’azienda e di cui quest’anno ricorre il decennale, dal 2013 ha totalizzato oltre 124 milioni di euro di vendite, riuscendo a immettere 105 milioni nelle economie delle comunità locali sede di destinazione. Il fatturato del primo semestre 2023 segna un +15% rispetto ai primi sei mesi del 2019. I nuovi agenti entrati nel network sono stati 70, solo nel 2023.\r

\r

«In dieci anni il mercato turistico è cambiato moltissimo - commenta Viola Migliori, country manager Southern Europe – con l’emersione di una sensibilità sempre maggiore dei viaggiatori verso il tema della sostenibilità. Al tempo stesso sono diventati sempre più evidenti quelle criticità (overtourism, inquinamento, sperequazione di genere all’interno dell’industria) contro cui Evaneos agisce nel concreto sin dal 2009. Il bilancio del mercato italiano che emerge è positivo, sia per crescita di fatturato sia per il forte interesse che vediamo nelle agenzie a entrare nel nostro network: segno che la proposta distintiva Evaneos interessa ed è fonte di crescita economica per quelle agenzie che scommettono sul nostro modello».","post_title":"Evaneos, dieci anni in Italia. Focus su sostenibilità e imprenditoria femminile","post_date":"2023-10-17T09:21:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697534486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da questa mattina e fino al prossimo 18 dicembre il Traforo del Monte Bianco è chiuso per interventi di manutenzione “non più rinviabili”. Con conseguenze inevitabili sulla viabilità in Piemonte e con una ricaduta negativa sull’economia della Valle d’Aosta. \r

\r

Tra i settori direttamente coinvolti c'è naturalmente quello del turismo, con 400 alberghi che dovranno fare a meno dei turisti francesi. In difficoltà anche gli agriturismi e i b&b della zona. \"Il problema non è tanto la chiusura temporanea della galleria, ma la mancanza totale di prospettiva” spiega il presidente di Federalberghi Valle d’Aosta Luigi Fosson. \r

\r

Costruito 60 anni fa e utilizzato quotidianamente da migliaia di veicoli, il tunnel deve essere sottoposto a \"lavori importanti\", secondo la società concessionaria francese Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (Atmb). Ne va del futuro a lungo termine di questo tunnel bidirezionale di 11,6 chilometri.\r

\r

Questi lavori precederanno un \"progetto di prova per il rinnovo della volta (...) rinviato al 2024\". Inizialmente erano state previste quindici settimane di chiusura per lavori di manutenzione a partire dall'inizio di settembre, ma il calendario è cambiato dopo che il 27 agosto un'enorme frana ha chiuso la linea ferroviaria del Fréjus, l'autostrada e il tunnel nella valle della Maurienne.\r

\r

Con la chiusura della galleria, l’impatto sulla viabilità sarà pesante: 500 mila automobilisti e trasportatori percorrono quotidianamente il tunnel, in entrambi i sensi di marcia. Buona parte del traffico diretto verso il Monte Bianco si riverserà sulla tangenziale di Torino e sulla A32 Torino-Bardonecchia verso il tunnel del Frejus.","post_title":"Francia: al via i lavori al traforo del Monte Bianco, che rimarrà chiuso fino al 18 dicembre","post_date":"2023-10-16T14:49:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697467742000]}]}}