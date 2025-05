Royal Caribbean rivela in anteprima la nuova esperienza Perfect Day Mexico Royal Caribbean alza l’asticella con il suo nuovo programma Ultimate Destination: la punta di diamante Perfect Day Mexico è destinata a battere i record con servizi ed esperienze mai viste prima. Dalle nuove emozioni e modalità di relax del prossimo Perfect Day alle fughe in spiaggia dei suoi primi Royal Beach Club, il portafoglio in crescita di destinazioni esclusive del marchio di vacanze offrirà ai vacanzieri ulteriori opportunità per sperimentare il meglio delle più recenti navi di Royal Caribbean. “Da 50 anni stiamo rivoluzionando il modo di percepire le crociere per trasformarci in un marchio globale di vacanze per tutte le generazioni. Ora, portiamo la nostra tradizione di servizio impareggiabile e la nostra rivoluzionaria innovazione – tutto ciò che i nostri ospiti conoscono e amano – anche nella nostra collezione di destinazioni, con ulteriori giornate perfette e fughe in riva al mare ispirate alla cultura locale “, commenta Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean. “Perfect Day Mexico è più grande e più audace di tutto quello che abbiamo realizzato finora. Questa destinazione sarà la vacanza perfetta per le famiglie e non vediamo l’ora di accogliere in Messico gli amanti dell’avventura di tutto il mondo per un’esperienza che solo Royal Caribbean può offrire”. Con oltre 80 ettari, Perfect Day Mexico, nell’autunno del 2027, ridefinirà il concetto di vacanza con esperienze da record, primati nel settore e reinterpretazioni dei grandi classici di Royal Caribbean. Nei suoi sette quartieri ci sarà qualcosa per gli avventurieri di tutte le età. i saranno 12 punti di ristoro ispirati alla cucina regionale – tra ristoranti con servizio al tavolo e soluzioni “prendi e vai” – quasi tutti gratuiti. E potendo scegliere tra 24 bar infinite saranno le occasioni per brindare con “¡Salud!“, contando anche su sei bar a bordo piscina. Spettacoli di Mariachi, installazioni artistiche e artigiani locali per lo shopping permetteranno di vivere appieno la cultura messicana. All’apertura nell’autunno del 2027, Perfect Day Mexico sarà incluso negli itinerari dei Caraibi occidentali in partenza da Galveston, New Orleans, e da tutti gli homeport della Florida. Le prenotazioni degli itinerari che includono Perfect Day Mexico saranno aperte nell’autunno del 2025. Condividi

