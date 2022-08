Royal Caribbean: niente Mediterraneo per la Brilliance nel 2023. Al suo posto la Enchantment

Cambio di programma per il gruppo Royal Caribbean, che per le crociere nel Mediterraneo del 2023 ha deciso di sostituire la Brilliance of the Seas, della classe Radiance costruita nel 2002, con la più datata Enchantment of the Seas (classe Vision, 1997), originariamente destinata agli itinerari in Australia. La mossa sarebbe stata dovuta all’introduzione di nuovi regolamenti sulla velocità delle navi da parte dell’International Maritime Organization ma, contattata da Travel Weekly, la compagnia non ha rivelato quali specifiche normative avrebbero comportato il cambiamento.

La Brilliance da 2.543 passeggeri salperà quindi la prossima primavera, fino a tutta l’estate, da Vancouver per crociere verso l’Alaska. Da ottobre 2023 si riposizionerà poi in Australia, con base a Sidney. Allo stesso tempo la Enchantment da 2.730 passeggeri prenderà il posto della stessa Brilliance nel Mediterraneo a partire proprio dalla prossima primavera. Qui rimarrà fino a novembre 2023, quando si sposterà a Tampa per viaggi verso le Bahamas e i Caraibi.

I passeggeri coinvolti nel cambiamento di programma saranno automaticamente riprotetti a bordo della nave sostitutiva, ma avranno anche l’opportunità di prenotare un’altra crociera oppure di ricevere un rimborso completo.