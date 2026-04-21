Royal Caribbean: l’inverno 2027-28 di Spectrum of the Seas all’insegna dell’Asia Royal Caribbean ha presentato le crociere in Oriente in programma per il 2027-28. La compagnia propone 22 destinazioni tra le località più ambite dell’Asia, da visitare con crociere di 3 e 11 notti a bordo di Spectrum of the Seas. I viaggiatori potranno esplorare una grande varietà di destinazioni, tra cui le capitali dell’Asia orientale, i paesaggi invernali di Sapporo, i paesaggi vulcanici di Jeju in Corea del Sud, i siti storici di Da Nang e Hue in Vietnam e luoghi di tendenza come Busan e il monte Fuji. «Questa nuova offerta riflette il nostro costante impegno nei confronti del mercato cinese e la nostra ambizione di offrire vacanze ancora più coinvolgenti – ha dichiarato Benjamin Bouldin, presidente di Royal Caribbean per la Grande Cina -. A bordo di Spectrum of the Seas, i viaggiatori potranno godere di una vasta gamma di esperienze per tutte le età, dai momenti di pura adrenalina al relax totale, dalla gastronomia all’intrattenimento. Questi itinerari più lunghi e immersivi sono pensati per soddisfare le nuove preferenze dei viaggiatori cinesi, dando al contempo la possibilità ai viaggiatori internazionali di esplorare facilmente le mete più iconiche dell’Asia e le eccellenze stagionali della Cina». Crociere più lunghe I viaggiatori avranno nuove possibilità di esplorare l’Asia a bordo della Spectrum con itinerari da 8 a 10 notti in partenza da Shanghai, Tokyo e Hong Kong. Per la prima volta, gli ospiti potranno optare per viaggi di sola andata – iniziando o terminando, per esempio, il loro viaggio a Tokyo – creando opzioni di itinerari più flessibili e con la possibilità di esplorare più destinazioni in un’unica vacanza. Progettata sulla base dei momenti stagionali più iconici dell’Asia, la programmazione offrirà opportunità di viaggio in ogni periodo dell’anno, tra cui viaggio tra i fiori primaverili (maggio 2027 fra Cina, Giappone e Corea del Sud per assistere alla stagione della fioritura primaverile). E per chi desidera approfondire la conoscenza delle destinazioni, Spectrum offrirà anche pernottamenti a Pechino (Tianjin). E ancora, con Fuga tra i colori dell’autunno (ottobre 2027), i viaggiatori potranno ammirare paesaggi autunnali con tappe a Seul e a Sapporo. E’ inoltre disponibile un’avventura di 8 notti con pernottamenti a Osaka e Tokyo. Numerose anche le occasioni di crociere più brevi da Shanghai e da Hong Kong, tra cui figurano le brevi fughe di 3 e 4 notti, visitando le cascate di Cheonjiyeon a Jeju e i mercati del pesce di Busan. Inoltre, spazio a una serie di soggiorni estivi da 5 a 8 notti, che offrirà nuove opportunità di vacanza durante l’alta stagione in destinazioni di richiamo come Tokyo, Osaka, Seul, Busan e Jeju. Infine, per quanto riguarda le crociere festive da Hong Kong, gli ospiti possono scegliere tra tre viaggi durante il Ringraziamento, Natale e Capodanno per festeggiarli a bord. I viaggiatori che salperanno a bordo della Spectrum per l’avventura di 11 notti in occasione del Giorno del Ringraziamento potranno di visitare destinazioni come Busan, Jeju, Nagasaki e Kagoshima. Chi desidera, invece, esplorare la regione durante il periodo natalizio potrà imbarcarsi navigando nove notti verso destinazioni di punta quali Fukuoka, Busan e Nagasaki. E per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, gli ospiti potranno visitare Okinawa con un’avventura di 5 notti. Le vacanze includeranno anche attività come l’osservazione delle balene e la possibilità di ammirare i primi fiori di ciliegio. Oltre alle crociere festive, la stagione di Hong Kong darà accesso anche a destinazioni come Hue e Da Nang in Vietnam, offrendo ai viaggiatori più opportunità per esplorare la regione. Condividi

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A seguire, anche le cabine Delta One sugli Airbus A330-200/300 verranno dotate di nuove suite con porte scorrevoli per garantire totale privacy - una novità assoluta per la flotta – e l’esperienza di bordo verrà ulteriormente migliorata in tutte le classi di servizio.\r

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Le suite di nuova generazione Delta One, sviluppate in collaborazione con Thompson Aero Seating, sono pensate per offrire ai passeggeri un’esperienza su misura: il posto prevede un letto completamente reclinabile più lungo di oltre 7,5 cm rispetto al precedente e che offre ai passeggeri più di 2 metri di spazio per distendersi, un nuovo cuscino con strato superiore imbottito che aggiunge un ulteriore livello di morbidezza alla seduta in memory foam e pratiche soluzioni per riporre gli oggetti, tra cui un vano per le scarpe, un vassoio a portata di mano per il telefono e un gancio per gli occhiali.\r

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Per chi preferisce il binge-watch durante i lunghi viaggi notturni, la suite dell'A350-1000 offre uno schermo da 24 pollici di qualità cinematografica, il più grande mai realizzato da Delta.\r

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Nuova anche l'area ristoro dedicata ai passeggeri Delta One, situata all'ingresso principale dell'A350-1000 e nella parte anteriore dell'A330-200/300.\r

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Le Delta One Suite di nuova generazione sull'A350-1000 sono disposte in configurazione a spina di pesce inversa, con le file esterne rivolte verso i finestrini. Questa configurazione crea una sensazione di maggiore spaziosità e offre ancora più privacy.\r

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Una serie di migliorie interessano anche le cabine Delta Comfort e Delta Main e ne elevano ulteriormente l’esperienza di viaggio. Il nuovo design delle poltrone in Delta Comfort e Delta Main offre ulteriori centimetri di spazio per le gambe e un pratico ripiano sullo schienale per tenere a portata di mano gli oggetti personali. Ogni poltrona sugli aeromobili A350-1000 e A330-200/300 sarà dotata di cuscini in memory foam per garantire il massimo comfort sui voli a lungo raggio, e di prese Usb-C e di corrente alternata internazionali per ricaricare i dispositivi e usufruire del Wi-Fi veloce e gratuito.\r

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Ogni poltrona sugli A350-1000 e A330-200/300, inoltre, sarà dotata di uno schermo più grande sullo schienale con risoluzione 4K Qled e connettività Bluetooth.","post_title":"La nuova Delta One Suite debutterà sugli A350-1000 all'inizio del 2027","post_date":"2026-04-20T14:42:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776696154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Escursioni, arrampicate ed esperienze in montain bike: la Val d'Ega oltre 500 km di sentieri tracciati e 4 vie ferrate distesi su ampie arie escursionistiche servite da 17 impianti di risalita.\r

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Porta d’accesso al Patrimonio Naturale dell’Umanità Unesco, la Val d’Ega è anche il punto di partenza ideale per un’immersione nell’universo dell’escursionismo tradizionale o in quello che confina con l’esperienza, dove le erbe, la cucina tradizionale diventano temi che meritano un approfondimento itinerante. Dalla breve passeggiata alla vera e propria arrampicata, la Val d’Ega ha una proposta all’aria aperta per qualsiasi livello e per ogni gusto.\r

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Da facile a medio, fino a difficile, dalla via ferrata alla palestra di roccia, fino all’arrampicata alpina, il menu abbraccia il gusto e il livello di tutti, più o meno esperti. I Campanili del Latemar, la Roda di Vaèl, la conca del giardino di Re Laurino e le Torri del Vajolet sono nomi che ogni appassionato della materia conosce e abbina a chiusure di giornata all’insegna dei sapori di un rifugio alpino.\r

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Il Bosco avventura a Obereggen comprende quattro percorsi e 30 stazioni che attendono di essere conquistati, passando per altalene, passerelle di legno e tronchi oscillanti. La Zipline, uno scivolo su fune con carrucola lungo 90 metri, è il vero highlight.\r

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A tutto ciò, si aggiungono un bike park, due bike trail, due campi da golf, oasi di benessere e un’infinità di modi per scoprire un vero paradiso delle vacanze estive in montagna, approfittando di 5.000 posti letto in 217 strutture ricettive, tra hotel di qualità superiore e piccoli agriturismi a conduzione familiare.\r

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Valido dal 23 maggio all’1 novembre 2026, il Mountain Pass permette infine di utilizzare 17 impianti di risalita nel cuore delle Dolomiti-Patrimonio Mondiale Unesco sul Catinaccio, Latemar e sullo Sciliar durante 3 giorni (73 euro per adulto o 190 per nuclei familiari formati da 2 adulti e due juniores) o 5 giorni (105 euro per adulto o 268 per nuclei familiari formati da 2 adulti e due juniores) all’interno di 7 dalla prima obliterazione.\r

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­","post_title":"Val d'Ega, l'offerta passa dalle 217 strutture ricettive fino al mountain pass","post_date":"2026-04-20T12:43:00+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1776688980000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512136\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Daniela Bricola, vp attraction Gardaland Resort[/caption]\r

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La capacità di \"innovare sulla tradizione, per preservare i nostri asset sintonizzandoci al contempo sui trend di un mondo esterno in continua evoluzione, interconnesso e internazionale\". Daniela Bricola, vp attraction Gardaland Resort, introduce così le novità della stagione 2026 del parco che da qualche settimana ha riaperto le sue porte ad un pubblico sempre più vasto a livello di target e di provenienza. \r

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Obiettivo dichiarato è quello comune alla casa madre, il Gruppo Merlin, che richiama ogni anno \"60 milioni di ospiti nei parchi distribuiti in circa 20 paesi del mondo, forte di partner d'eccellenza da Legoland a Peppa Pig passando da Sony Pictures, e cioè diventare la destinazione per famiglie più amata al mondo. Da qui deriva il costante fermento, la continua innovazione per esperienze immersive e di valore\".\r

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E anche \"l’impegno a intercettare nuovi trend tramite un percorso di ascolto importante per assecondare aspettative e desideri di un pubblico che può essere davvero vasto, dalle famiglie ai bimbi, agli adolescenti ai giovani adulti\".\r

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Ospiti che vedono una quota significativa di visitatori internazionali \"grazie alla nostra location, e che alimentano le presenza nei mesi di spalla, coprendo bene i 9 mesi di apertura del parco\".\r

Le novità 2026\r

[caption id=\"attachment_512137\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Luisa Forestali, Go To Market director Gardaland Resort[/caption]\r

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Filo conduttore novità: mettere al centro le persone per le quali il tempo libero è sempre più esperienza, relazione, ricordo, spiega Luisa Forestali, Go To Market director, ricordando le iniziative che hanno già contraddistinto la comunicazione del parco nel 2026, come la tematizzazione della Metro 5 a Milano, \"che proseguirà fino ad agosto\".\r

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Tra le novità spicca il \"primo Gardaland Kpop Festival, il 13 e 14 giugno con appuntamenti esclusivi per l’intera giornata: due giorni che vedono l’arrivo dalla Corea del Sud di performer di livello internazionale, ma oltre alle band dal vivo ci saranno anche il food coreano e lezioni di dance\". Già confermata la presenza di Rocky, per la prima volta con una performance live in Europa, ma il programma è davvero ricco. \r

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Altra novità di richiamo l'evento temporaneo Minecraft “Meet the Mobs”, incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti, dal 18 luglio e per sei settimane. \"L'esperienza, inclusa nel biglietto di ingresso al parco, permetterà di incontrare i mob di Minecraft dal vivo in un evento interattivo all’insegna del divertimento pensato per tutta la famiglia, un ponte tra il mondo digitale e quello reale\", sottolinea Forestali.\r

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Nel parco saranno presenti sei scenari ispirati al mondo di Minecraft con cuccioli di Mob posizionati in diverse aree: completando il percorso e collezionandoli tutti si potrà ottenere un esclusivo premio digitale legato al gioco, al Minecraft Hub.\r

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Un’evoluzione continua che si riflette in un’offerta sempre più ampia: dal Parco alle esperienze estive di Legoland Water Park Gardaland, fino a Gardaland Sea Life Aquarium e alle tre strutture alberghiere del resort, \"il primo polo alberghiero tematizzato d’Italia, con ben 475 camere\".\r

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Con circa 500.000 mq di aree verdi, il resort rafforza il proprio impegno nella tutela della biodiversità e nello sviluppo delle energie rinnovabili. Su questa scia anche le nuove esperienze a contatto con la natura e aree dedicate alla biodiversità, con tanto di “Bug Hotel” e un progetto che ha portato alla piantumazione di 3.500 piante di oltre 60 specie.\r

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Da ultimo, ma non certo per importanza, la ricaduta occupazionale sul territorio: \"Siamo vicino alle 1300 presenze tra stagionali e occupati permanenti - conclude Daniela Bricola - e vorrei sottolineare un dato particolarmente significativo: nel 2026 oltre l’80% del personale stagionale ha scelto di tornare\".\r

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[gallery ids=\"512139,512142,512141\"]\r

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","post_title":"Gardaland e le novità 2026: \"Innovare sulla tradizione per intercettare un pubblico ampio\"","post_date":"2026-04-20T10:00:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1776679242000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tagli anche in casa Air Canada per i costi elevati del fuel: la compagnia aerea interrompe temporaneamente i voli da Toronto e Montreal verso New York Jfk, in un momento di crescente preoccupazione a causa del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che all’inizio di aprile è entrato in una fragile fase di cessate il fuoco.\r

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Le notizie altalenanti sulla riapertura dello stretto di Hormuz da una parte hanno contribuito ad alleggerire i prezzi del petrolio, ma dall'altra i costi del carburante rimangono significativamente elevati dopo settimane di stop dei rifornimenti.\r

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«I prezzi del carburante per aerei sono raddoppiati dall’inizio del conflitto in Iran, con ripercussioni su alcune rotte a bassa redditività e su voli che ora non sono più economicamente sostenibili», ha spiegato Air Canada in un comunicato. «In risposta a questa situazione, stiamo apportando modifiche agli orari, tra cui alcune riduzioni della frequenza dei voli».\r

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Modifiche che, precisa Air Canada, incideranno sull'1% della sua capacità complessiva di trasporto passeggeri.\r

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Il vettore canadese ha comunicato che i voli in partenza da due delle principali città canadesi saranno sospesi a partire dal 1° giugno, con ripresa prevista per il 25 ottobre: le rotte interessate includono un volo da Montreal e tre da Toronto, secondo quanto riportato dalla Canadian Broadcasting Corporation (Cbc), che cita un portavoce di Air Canada.\r

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«I passeggeri interessati saranno contattati per valutare opzioni di viaggio alternative» ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea, riferendosi all'aeroporto LaGuardia di New York e all'aeroporto internazionale Newark Liberty nel New Jersey. Il portavoce ha affermato che Air Canada continuerà a volare verso gli aeroporti di LaGuardia e Newark «34 volte al giorno da sei città in tutto il Canada».\r

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Tra le altre sospensioni temporanee decise dalla compagnia aerea figurano la rotta Salt Lake City-Toronto, che verrà interrotta dal prossimo 30 giugno con l'intenzione di riprenderla nel 2027, nonché un rinvio del lancio del collegamento da Guadalajara (Messico) a Montreal.","post_title":"Air Canada e il caro fuel: capacità ridotta dell'1%. Voli su New York sospesi fino a ottobre","post_date":"2026-04-20T09:47:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776678460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511942","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Legend of the Seas presenta nuove formule di intrattenimento che da luglio saranno disponibili a bordo della nave della flotta di di Royal Caribbean.\r

Tra le esperienze di intrattenimento nuove e rivisitate figurano appuntamenti da non perdere, come ad esempio il nuovissimo spettacolo acquatico con tuffatori che sfidano la gravità, acrobati, robot e ballerini presso l’AquaTheater. \"Shockwave\" fonde l'energia dell'hip hop e il balletto classico per esplorare la forza e la fragilità dell'acqua.\r

E ancora, Fusion è un nuovo spettacolo di pattinaggio su ghiaccio che cattura le forze della natura con pattinatori di livello mondiale e una tecnologia di produzione all'avanguardia: sarà ambientato nell'Absolute Zero, la più grande arena di ghiaccio in mare.\r

Al suo debutto in mare al Royal Theater, il musical di Broadway “Charlie and the Chocolate Factory” di Roald Dahl darà vita al mondo di Willy Wonka in uno spettacolo ricco di sorprese. America’s Got Talent Live offrirà alle famiglie di tutto il mondo una versione rivisitata dell’amato show di varietà, segnando su Legend il suo debutto assoluto in mare. Oltre agli spettacoli di Legend, le famiglie avranno numerose occasioni per divertirsi al quartiere Surfside con, per esempio, Quack Bash, una vera festa in piazza con musica, truccabimbi e altro ancora. Da non perdere anche gli omaggi alle destinazioni di tutto il mondo con la parata Voyage to Adventure sulla Royal Promenade.\r

Infine, oltre alle produzioni, Legend avrà oltre 45 musicisti che si esibiranno in 20 bar, lounge e 7 locali con musica dal vivo.\r

Enterteinment in 28 locali\r

Sul fronte dell'enterteinment, sono 28 i locali dove mangiare e bere. Fra gli altri, si segnala il Royal Railway – Legend Station, un locale immersivo che riproduce realisticamente l’accesso e l’esperienza a bordo di un raffinato vagone ristorante, introdotto per la prima volta su Utopia of the Seas, porterà i commensali verso nuove destinazioni lungo le antiche Vie della Seta.\r

All'Hollywoodland Supper Club gli ospiti vivranno una serata all’insegna del glamour con un nuovo concept di supper club ispirato all’età d’oro di Hollywood.\r

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","post_title":"Legend of the Seas svela i suoi punti di forza, fra nuovi spettacoli ed esperienze culinarie","post_date":"2026-04-16T10:01:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776333675000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere ha recentemente portato a termine un accurato intervento di refitting di Msc Poesia presso il cantiere navale Palumbo Malta. Oggi la nave si presenta in una veste più elegante e contemporanea, arricchita da numerose novità, tra cui l’introduzione dell’Msc Yacht Club. Un’evoluzione che la rende pronta a inaugurare, il prossimo mese, la sua stagione in Alaska. Msc Poesia è la seconda nave di classe Musica della compagnia a essere sottoposta a un importante intervento di ristrutturazione presso il cantiere maltese, dopo la nave gemella MSC Magnifica, uscita dal cantiere a dicembre. Questa trasformazione rappresenta una tappa fondamentale per MscCrociere, riflettendo un significativo investimento continuo nella ristrutturazione e modernizzazione della flotta.\r

Msc Poesia offrirà ora l’Msc Yacht Club, l’esclusivo concept “nave nella nave” del marchio, con 69 suite, servizio di maggiordomo e concierge 24 ore su 24 e accesso a un’oasi privata di servizi, tra cui ristorante dedicato, lounge, solarium privato con vasche idromassaggio e ristorante grill con bar. I crocieristi potranno inoltre usufruire di due nuovi ristoranti di specialità: Butcher’s Cut, una steakhouse in stile americano, e Kaito Sushi Bar – ispirato all’Estremo Oriente – dove gustare sushi e piatti asiatici.\r

L’ammodernamento comprende anche una nuova Msc Aurea Spa e la Msc Gym Powered by Technogym, complete di barberia Gentleman’s Barber, diverse sale per l’allenamento e il Top 15 Exclusive Solarium, un’ampia area esterna dedicata agli ospiti Aurea.\r

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Le crociere programmate\r

All’inizio dell’anno, Msc Crociere ha annunciato l’estensione dello MSsc Yacht Club ad altre due unità della flotta, Msc Musica e Msc Orchestra. Con il completamento di questi interventi, tutte e quattro le navi di classe Musica presenteranno questa esclusiva esperienza: Poesia, Magnifica, Musica e Orchestra.\r

Dopo la partenza dall’Europa, Msc Poesia attraverserà il canale di Panama prima di arrivare a Seattle per la stagione in Alaska. Da maggio a settembre 2026, la nave offrirà itinerari di 7 notti verso destinazioni tra cui Ketchikan, Juneau, Endicott Arm e Icy Strait Point. Al termine della stagione in Alaska, la nave verrà riposizionata per offrire crociere caraibiche con partenza e ritorno a Miami durante l’inverno 2026–2027, con tappe in Giamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba, Curaçao e Belize, prima di tornare in Alaska nell’estate 2027.\r

","post_title":"Msc Poesia pronta a salpare verso l'Alaska dopo il refitting","post_date":"2026-04-16T09:17:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776331070000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Svizzera è pronta a scrivere un nuovo capitolo del turismo gastronomico, con un progetto multimilionario guidato da Maison Cailler, il marchio di cioccolato più antico del Paese ancora in attività.\r

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Con un costo previsto di 436,1 milioni di euro, il megaprogetto includerà hotel, ristoranti e la possibilità sia di degustare sia di scoprire i segreti della produzione dolciaria presso uno dei più rinomati produttori di cioccolato d’Europa.\r

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Il “Parc du chocolat Cailler” si estenderà su 30.000 metri quadrati con un’ambiziosa tempistica di apertura prevista per il 2030 a Broc, nel Gruyère, nella sua prima fase. Tuttavia, per i più golosi, l’apertura anticipata è prevista tra la fine del 2027 e la metà del 2028.\r

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Il parco a tema conta di attrarre tra i 700.000 e gli 800.000 visitatori amanti del cioccolato nel suo primo anno, con piani ancora più ambiziosi per raggiungere un milione di visitatori negli anni successivi.\r

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Gli organizzatori promettono ai visitatori un'esperienza immersiva che permetterà loro di «scoprire il mondo del cioccolato, dare un'occhiata dietro le quinte della produzione all'interno della fabbrica, assaggiare le creazioni e partecipare a laboratori con maestri cioccolatieri».\r

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Un'esperienza immersiva che potrà durare fino a sei ore, e dovrebbe generare oltre 300 posti di lavoro, compreso il personale alberghiero.","post_title":"Svizzera: Cailler firma il nuovo megaprogetto per un parco a tema dedicato al cioccolato","post_date":"2026-04-15T11:31:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776252712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AmaWaterways mira ad arrivare a una flotta di oltre 50 navi entro il 2032, con 15 nuove unità in Europa e una crescita della capacità superiore al 60% al di fuori della regione, includendo nuove navi in Africa e Asia.\r

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Questo piano parte da una flotta attuale di 31 navi operative, con tre nuove unità già annunciate per il 2027 lungo Reno, Danubio e Mekong. In Europa, la compagnia aveva già confermato otto nuove navi e ne sta aggiungendo altre sette, tra cui una in Portogallo, a conferma di una domanda sostenuta nei mercati principali. L’azienda sta inoltre rafforzando la propria presenza in Africa con una nave aggiuntiva sul fiume Chobe e due nuove navi sul Nilo, una delle quali debutterà nel 2026.\r

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«La nostra espansione riflette la forte domanda sia nei mercati consolidati sia in quelli emergenti - ha dichiarato Catherine Powell, ceo di AmaWaterways -. Le crociere fluviali seguono una chiara traiettoria di crescita e stiamo investendo con uno scopo preciso, ampliando la nostra presenza globale e continuando a migliorare l’esperienza per i nostri ospiti e per i partner di viaggio».\r

Le nuove navi\r

Come parte di questa traiettoria di crescita, AmaWaterways introdurrà ogni anno diverse nuove navi in regioni consolidate ed emergenti, tra cui Ama Nubia, il cui debutto è previsto per settembre 2026 sul Nilo, che si unirà ad AmaDahlia e AmaLilia, con 38 cabine ispirate all’arte e alle texture egiziane.\r

AmaRudi è al debutto nel 2027 come seconda nave a doppia larghezza della compagnia sul Danubio dopo AmaMagna. AmaMaya, anch’essa in lancio nel 2027 sul Mekong, avrà 60 cabine, in linea con l’attuale nave AmaDara.\r

E ancora, AmaFiora, in debutto nel 2027 sul Reno, avrà 76 cabine e AmaClara, in debutto nel 2028 sul Rodano in Francia, avrà anch’essa 76 cabine.\r

AmaGaia, debutterà nel 2028 sul Douro in Portogallo insieme ad AmaVida, AmaDouro e AmaSintra.\r

Infine AmaCleo, in debutto nel 2028 sul Nilo, amplierà la presenza di AmaWaterways in Egitto insieme ad AmaDahlia, AmaLilia e AmaNubia.\r

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L'azienda sta poi portando avanti piani di ulteriore crescita in Africa, incluso un secondo battello sul fiume Chobe insieme a Zambezi Queen.\r

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","post_title":"AmaWaterways: entro il 2032 in pipeline una flotta di oltre 50 navi","post_date":"2026-04-15T11:17:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776251876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511860\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudia Spreafico e Marino Pagni[/caption]\r

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Se una parte del mondo è in difficoltà, un'altra parte continua a riscuotere l'interesse dei viaggiatori. Riflettori puntati sull'America Latina, che in questa delicata fase della crisi internazionale offre una rosa di destinazioni sicure e agevolmente raggiungibili dall'Europa. A confermarlo è il general manager di Tour2000AmericaLatina, Marino Pagni, intervenuto a Milano durante una serata riservata al trade organizzata in collaborazione con Procolombia.\r

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«Malgrado la difficile congiuntura internazionale - spiega il manager - le prenotazioni verso le aree che fanno parte del nostro portfolio di offerta non si sono fermate e in prospettiva dovrebbero continuare a macinare numeri. In linea generale, al momento la difficoltà maggiore deriva dall'aumento delle tasse aeroportuali, che va a incidere sulle nuove prenotazioni. Resto comunque ottimista: stiamo vivendo una situazione per certi versi \"assurda\", che dovrà per forza sbloccarsi».\r

La linea Slow Travel\r

Intanto, Tour2000AmericaLatina prosegue sulla strada della diversificazione dell'offerta, con l'ultima novità degli Slow Travel, circuiti pensati per chi desidera vivere un viaggio più lento, all'insegna dell'ecosostenibilità, in armonia con il territorio e le popolazioni visitati. «Abbiamo ideato una collezione di una decina di viaggi nelle diverse destinazioni che trattiamo, con il comune denominatore dell'abbinamento a qualche giorno di soggiorno balneare in località particolarmente suggestive - aggiunge Claudia Spreafico, responsabile marketing e comunicazione -. Nel caso della Colombia abbiamo ad esempio previsto il \"Medellin, Cartagena e Barù\", di 12 giorni. Altre soluzioni comprendono \"Rio de Janeiro e Paraty\" in Brasile, \"Guatemala e Corn Island\" o \"Perù e Curacao\"».\r

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Se quello dello Slow Travel è uno dei segmenti percorribili, \"I Viaggi di Marino\" lanciati lo scorso settembre sono già una certezza. «Ci sono date sold out, come quella del prossimo tour in Argentina. Anche in questo caso, si tratta di viaggi particolari, riservati a un numero limitato di persone che desiderano entrare in contatto con alcuni degli aspetti qualificanti di un territorio» spiega Pagni.\r

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La serata milanese presso il ristorante colombiano Mamajuana è parte di un ciclo di sei incontri organizzati fra Milano, Verona, Bologna, Roma e Firenze in collaborazione con Procolombia per mettere a fuoco le potenzialità del Paese. «Una destinazione che ha tantissimo da offrire - puntualizza Pagni - dalla natura alle città, dal mare caraibico di San Andres all'Amazzonia. Una meta facilmente raggiungibile grazie ai collegamenti operati da diversi vettori fra i quali Air Europa o Air France-Klm, che consentono di volare su Bogotà, Medellin o Cartagena».\r

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","post_title":"Tour2000AmericaLatina: «La linea Slow Travel per dare slancio al Sudamerica»","post_date":"2026-04-15T11:01:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776250903000]}]}}