Legend of the Seas parte per le prove in mare in attesa del varo di luglio Legend of the Seas di Royal Caribbean è salpata per le prove in mare aperto, segnando una delle fasi finali dell’iter di costruzione prima del debutto previsto per il prossimo luglio. Le prove Oltre 2.000 ingegneri, specialisti e membri dell’equipaggio navigheranno per 10 giorni per portare e termina un’articolata serie di test tecnici. Legend percorrerà circa 2.400 miglia nautiche, effettuando diverse operazioni per testare i sistemi di propulsione, navigazione, velocità, dotazioni di sicurezza e altro ancora. Una volta terminata la missione, la nave tornerà al cantiere Meyer Turku a Turku, in Finlandia, per l’ultima fase di costruzione in vista della crociera inaugurale che partirà da Civitavecchia. Questa nuova unità della classe Icon offrirà avventure di 7 notti nel Mediterraneo occidentale con partenze da Roma (Civitavecchia) e Barcellona, toccando destinazioni come la Provenza (Marsiglia), Napoli e Palma di Maiorca. Successivamente, a novembre 2026, farà il suo debutto ai Caraibi con itinerari di 6 notti nei Caraibi occidentali e di 8 notti nei Caraibi meridionali partendo da Fort Lauderdale; ogni vacanza ai Caraibi includerà una tappa a Perfect Day at CocoCay, la destinazione di Royal Caribbean. Condividi

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Tzitzikostas ha sottolineato che non sono previste «grandi cancellazioni voli nelle prossime settimane». E la precisazione: «Le linee o i voli cancellati non sono stati cancellati per mancanza di carburante per aerei. Sono stati cancellati a causa degli alti prezzi del carburante e, ad oggi, non abbiamo alcuna indicazione che ci saranno cancellazioni diffuse nel settore aereo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi». \r

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Il ministro ha evidenziato che «il 70% del cherosene è prodotto in Europa e il restante 30% è importato, di cui solo la metà viene dal Golfo» Persico. «Tuttavia dobbiamo essere preparati. Domani delineeremo i nostri piani per mettere a riparo l'Europa dall'impatto della crisi sui fossili, e qui il coordinamento è cruciale. Annunceremo la creazione di un nuovo osservatorio sui carburanti che monitorerà le forniture di carburanti e, ovviamente, conminceremo con i carburanti per l'aeronautica».\r

La questione rimborsi\r

Inoltre, ha chiarito il commissario, sulle cancellazioni di voli nell’Unione europea, «finché non ci sono circostanze straordinarie, il passeggero ha il diritto ad ottenere compensazioni. E riteniamo che le cancellazioni di voli dovute ad alti prezzi dei carburanti non si qualifichino necessariamente come circostanze straordinarie».","post_title":"L'Ue: «Ad oggi non si registrano carenze di carburante nell'Unione»","post_date":"2026-04-21T14:27:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776781632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean ha presentato le crociere in Oriente in programma per il 2027-28. La compagnia propone 22 destinazioni tra le località più ambite dell’Asia, da visitare con crociere di 3 e 11 notti a bordo di Spectrum of the Seas. I viaggiatori potranno esplorare una grande varietà di destinazioni, tra cui le capitali dell’Asia orientale, i paesaggi invernali di Sapporo, i paesaggi vulcanici di Jeju in Corea del Sud, i siti storici di Da Nang e Hue in Vietnam e luoghi di tendenza come Busan e il monte Fuji.\r

«Questa nuova offerta riflette il nostro costante impegno nei confronti del mercato cinese e la nostra ambizione di offrire vacanze ancora più coinvolgenti - ha dichiarato Benjamin Bouldin, presidente di Royal Caribbean per la Grande Cina -. A bordo di Spectrum of the Seas, i viaggiatori potranno godere di una vasta gamma di esperienze per tutte le età, dai momenti di pura adrenalina al relax totale, dalla gastronomia all'intrattenimento. Questi itinerari più lunghi e immersivi sono pensati per soddisfare le nuove preferenze dei viaggiatori cinesi, dando al contempo la possibilità ai viaggiatori internazionali di esplorare facilmente le mete più iconiche dell'Asia e le eccellenze stagionali della Cina».\r

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Crociere più lunghe\r

I viaggiatori avranno nuove possibilità di esplorare l’Asia a bordo della Spectrum con itinerari da 8 a 10 notti in partenza da Shanghai, Tokyo e Hong Kong. Per la prima volta, gli ospiti potranno optare per viaggi di sola andata – iniziando o terminando, per esempio, il loro viaggio a Tokyo – creando opzioni di itinerari più flessibili e con la possibilità di esplorare più destinazioni in un'unica vacanza. Progettata sulla base dei momenti stagionali più iconici dell'Asia, la programmazione offrirà opportunità di viaggio in ogni periodo dell'anno, tra cui viaggio tra i fiori primaverili (maggio 2027 fra Cina, Giappone e Corea del Sud per assistere alla stagione della fioritura primaverile). E per chi desidera approfondire la conoscenza delle destinazioni, Spectrum offrirà anche pernottamenti a Pechino (Tianjin).\r

E ancora, con Fuga tra i colori dell'autunno (ottobre 2027), i viaggiatori potranno ammirare paesaggi autunnali con tappe a Seul e a Sapporo. E' inoltre disponibile un'avventura di 8 notti con pernottamenti a Osaka e Tokyo.\r

Numerose anche le occasioni di crociere più brevi da Shanghai e da Hong Kong, tra cui figurano le brevi fughe di 3 e 4 notti, visitando le cascate di Cheonjiyeon a Jeju e i mercati del pesce di Busan. Inoltre, spazio a una serie di soggiorni estivi da 5 a 8 notti, che offrirà nuove opportunità di vacanza durante l'alta stagione in destinazioni di richiamo come Tokyo, Osaka, Seul, Busan e Jeju.\r

Infine, per quanto riguarda le crociere festive da Hong Kong, gli ospiti possono scegliere tra tre viaggi durante il Ringraziamento, Natale e Capodanno per festeggiarli a bord. I viaggiatori che salperanno a bordo della Spectrum per l’avventura di 11 notti in occasione del Giorno del Ringraziamento potranno di visitare destinazioni come Busan, Jeju, Nagasaki e Kagoshima. Chi desidera, invece, esplorare la regione durante il periodo natalizio potrà imbarcarsi navigando nove notti verso destinazioni di punta quali Fukuoka, Busan e Nagasaki. E per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, gli ospiti potranno visitare Okinawa con un'avventura di 5 notti. Le vacanze includeranno anche attività come l'osservazione delle balene e la possibilità di ammirare i primi fiori di ciliegio.\r

Oltre alle crociere festive, la stagione di Hong Kong darà accesso anche a destinazioni come Hue e Da Nang in Vietnam, offrendo ai viaggiatori più opportunità per esplorare la regione.\r

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Secondo gli ultimi dati diffusi da Clia, il settore sta vivendo livelli record, con una tendenza al rialzo che dovrebbe raggiungere i 42,1 milioni di passeggeri nel 2029. In questo contesto di espansione, gli Stati Uniti ribadiscono la loro leadership, contribuendo con il 55% dei passeggeri crocieristici provenienti dai principali mercati mondiali.\r

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La differenza fondamentale risiede nella velocità di crescita, come evidenziato nel rapporto annuale dell'associazione, \"State of the cruise industry\". Secondo questi dati, come riporta Hosteltur, il 2025 si è chiuso con un aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente, mentre le previsioni per il 2026 indicano una crescita del 4% . Il settore, quindi, continuerebbe a raggiungere livelli record, ma con una traiettoria più moderata rispetto a quella osservata durante la fase più intensa della ripresa.\r

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Dopo 31,1 milioni di passeggeri nel 2023, il settore è cresciuto fino a raggiungere i 34,6 milioni nel 2024 e i 37,2 milioni nel 2025, mentre Clia fissa ora l'obiettivo per il 2026 a 38,3 milioni. Gli stessi dati estendono questa crescita a 40,3 milioni nel 2027, 41,2 milioni nel 2028 e 42,1 milioni nel 2029.\r

I mercati principali\r

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Gli Stati Uniti si confermano ancora una volta al primo posto con 20,6 milioni di passeggeri, registrando un aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente. Seguono la Germania con 2,8 milioni e il Regno Unito e l'Irlanda con 2,5 milioni. L'Australia ha totalizzato 1,4 milioni di passeggeri, il Canada 1,3 milioni, mentre Italia e Cina hanno raggiunto ciascuna 1,1 milioni. Il Brasile ha registrato 783.800 passeggeri, la Francia 583.600 e Singapore 580.000. \r

Per quanto riguarda il profilo dei viaggiatori, si prevede che l'età media globale dei passeggeri delle crociere sarà di 46,7 anni nel 2025, mentre la durata media del viaggio sarà di sette giorni. In Nord America, il principale mercato di provenienza, l'età media sarà di 45,8 anni e la durata media del viaggio di 6,71 giorni.\r

In termini economici, l'industria delle crociere ha generato un impatto economico globale di 198,8 miliardi di dollari nel 2024, secondo gli ultimi dati disponibili. L'impatto è stato superiore del 18% rispetto al 2023 e del 29% rispetto al 2019. Il Nord America e l'Europa hanno rappresentato il 75% del totale, con 75 miliardi di dollari negli Stati Uniti e 69 miliardi di dollari in Europa. \r

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","post_title":"Clia, crociere in salute: nel 2026 attesi 38,3 milioni di passeggeri (+4%)","post_date":"2026-04-21T09:13:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776762833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si allunga l'elenco delle compagnie aeree che intervengono con tagli di rotte sui propri operativi, per compensare almeno in minima parte all'escalation del prezzo del carburante, innescato dal conflitto in Iran.\r

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E, di pari passo, si allungherà a breve l'elenco dei vettori che si troveranno a fare i conti con i bilanci in rosso: a metà maggio l’intero utile previsto per il 2026 per il trasporto aereo (41 miliardi di dollari) verrà infatti annullato proprio a causa della guerra in Medio Oriente.\r

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I dati sono quelli dell'analisi pubblicata da Il Corriere.it, che spiega come nel 2025 il cherosene abbia pesato per il 26,8% dei costi totali delle compagnie aeree, con un prezzo medio di 90 dollari al barile. Sulla base delle proiezioni della Iata per la redditività del settore nel 2026 (pari al 3,9%), gli analisti calcolano che ogni aumento di un dollaro al barile di jet fuel - che era stato stimato per quest’anno a 88 dollari, prima del conflitto - porta la spesa per il jet fuel a salire di 2,86 miliardi di dollari.\r

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Nella settimana terminata il 10 aprile la Iata comunica che il barile di cherosene ha toccato, su scala mondiale, i 197,83 dollari (sopra i 200 in Europa, Asia, Oceania e Africa), quindi più del doppio di quegli 88 dollari stimati a dicembre. In altre parole le compagnie stanno pagando circa 400 milioni di dollari in più, al giorno, soltanto per il cherosene, secondo gli esperti, tenendo conto anche del fuel hedging.\r

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Se per il 2026 la Iata stimava che la bolletta energetica avrebbe pesato per il 26% dei costi complessivi dei vettori, con il cherosene a livelli record la media mondiale si aggira ora attorno al 38%. «Ciò significa che per tante low cost e le aviolinee medio-piccole il carburante ora pesa più del 50% dei costi operativi», spiegano gli esperti.","post_title":"Caro carburante: tremano i conti delle compagnie aeree, utili azzerati per molte","post_date":"2026-04-20T15:28:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776698914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo corso per l'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, che potrebbe beneficiare della futura eliminazione dell’addizionale comunale: iniziativa che potrebbe quindi incentivare l’arrivo di nuove compagnie aeree e all'apertura di nuove rotte.\r

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La Regione Campania sarebbe infatti favorevole al taglio della tassa d’imbarco già da quest'anno 2026: il provvedimento ricalca quanto già adottato per aeroporti con meno di 5 milioni di passeggeri e prevede uno sgravio di oltre 6 euro per ogni biglietto. \r

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Proprio su questo fronte si sono registrati incontri tra la società di gestione Gesac e i rappresentanti regionali, tra cui il presidente Roberto Fico, il vicepresidente Mario Casillo e l’assessore al turismo Enzo Maraio. Al centro del confronto, la possibilità di individuare risorse alternative per compensare i Comuni di Bellizzi e Pontecagnano Faiano, che rinuncerebbero agli introiti derivanti dall’addizionale. L’ipotesi è quella di costruire un sistema integrato di sostegno economico capace di accompagnare la crescita dello scalo senza penalizzare i territori interessati.\r

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Nel frattempo, la temporanea chiusura programmata dell’aeroporto di Napoli Capodichino per lavori strutturali sta già producendo i primi effetti: alcune compagnie stanno trasferendo i voli su Salerno, in un’ottica di collaborazione tra i due scali, entrambi gestiti da Gesac.\r

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Tra le tratte in fase di definizione figurano i collegamenti con Amsterdam, che dovrebbero essere operati da Transavia dal 1° al 30 novembre con una frequenza di almeno tre voli settimanali.\r

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Attesa anche per il nuovo operativo di Aeroitalia, con il posizionamento del primo velivolo nello scalo salernitano.","post_title":"L'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento conta sullo stop all'addizionale comunale","post_date":"2026-04-20T15:11:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776697888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair lancia una campagna aggressiva in un contesto segnato dall'aumento dei prezzi del carburante per aerei, più che raddoppiati dall'inizio della guerra in Medio Oriente.\r

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La compagnia aerea low-cost irlandese, più protetta rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti grazie al fatto che l'80% del suo carburante per aerei è coperto da contratti di hedging a 67 dollari al barile, ha annunciato il lancio di una promozione di 48 ore con biglietti a partire da 16,99 euro per viaggi a maggio e giugno.\r

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Questa offerta a tempo limitato sarà disponibile dalle prime ore del mattino di martedì 21 aprile fino alla mezzanotte di mercoledì 22 aprile.\r

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Queste tariffe speciali sono prenotabili tramite l'app e il sito web della compagnia irlandese, pertanto le agenzie di viaggio ne sono escluse.\r

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","post_title":"Ryanair, in barba al caro carburante, promuove biglietti a 16,99 euro","post_date":"2026-04-20T13:41:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776692510000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tagli anche in casa Air Canada per i costi elevati del fuel: la compagnia aerea interrompe temporaneamente i voli da Toronto e Montreal verso New York Jfk, in un momento di crescente preoccupazione a causa del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che all’inizio di aprile è entrato in una fragile fase di cessate il fuoco.\r

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Le notizie altalenanti sulla riapertura dello stretto di Hormuz da una parte hanno contribuito ad alleggerire i prezzi del petrolio, ma dall'altra i costi del carburante rimangono significativamente elevati dopo settimane di stop dei rifornimenti.\r

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«I prezzi del carburante per aerei sono raddoppiati dall’inizio del conflitto in Iran, con ripercussioni su alcune rotte a bassa redditività e su voli che ora non sono più economicamente sostenibili», ha spiegato Air Canada in un comunicato. «In risposta a questa situazione, stiamo apportando modifiche agli orari, tra cui alcune riduzioni della frequenza dei voli».\r

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Modifiche che, precisa Air Canada, incideranno sull'1% della sua capacità complessiva di trasporto passeggeri.\r

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Il vettore canadese ha comunicato che i voli in partenza da due delle principali città canadesi saranno sospesi a partire dal 1° giugno, con ripresa prevista per il 25 ottobre: le rotte interessate includono un volo da Montreal e tre da Toronto, secondo quanto riportato dalla Canadian Broadcasting Corporation (Cbc), che cita un portavoce di Air Canada.\r

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«I passeggeri interessati saranno contattati per valutare opzioni di viaggio alternative» ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea, riferendosi all'aeroporto LaGuardia di New York e all'aeroporto internazionale Newark Liberty nel New Jersey. Il portavoce ha affermato che Air Canada continuerà a volare verso gli aeroporti di LaGuardia e Newark «34 volte al giorno da sei città in tutto il Canada».\r

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Tra le altre sospensioni temporanee decise dalla compagnia aerea figurano la rotta Salt Lake City-Toronto, che verrà interrotta dal prossimo 30 giugno con l'intenzione di riprenderla nel 2027, nonché un rinvio del lancio del collegamento da Guadalajara (Messico) a Montreal.","post_title":"Air Canada e il caro fuel: capacità ridotta dell'1%. Voli su New York sospesi fino a ottobre","post_date":"2026-04-20T09:47:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776678460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aer Lingus ha cancellato diversi voli dall'operativo estivo a causa di quella che la compagnia ha definito «manutenzione obbligatoria degli aeromobili».\r

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Secondo quanto riferisce Bbc, la compagnia aerea irlandese ha dichiarato che sono state apportate «alcune modifiche», aggiungendo che «la stragrande maggioranza dei passeggeri» viene sistemata su voli in partenza lo stesso giorno.\r

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La notizia arriva dopo che il Sunday Independent ha riportato che «più di 500» voli di Aer Lingus stanno per essere cancellati: secondo il vettore, le modifiche allo schedule riguardano circa il 2% dell'operativo totale.\r

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Ad essere interessati dai tagli sono alcuni aeroporti europei - tra cui Amsterdam, Atene, Berlino, Faro e Zurigo - che durante l'estate vedranno cancellati i voli del vettore irlandese in diverse date. Rientrano nel programma di tagli anche gli scali Londra Heathrow, Manchester, Birmingham ed Edimburgo.\r

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In una dichiarazione, Clare Dunne, ceo Aer Lingus, ha affermato: «Ai passeggeri vengono riprogrammati voli alternativi il giorno prima o il giorno dopo, oppure vengono offerte altre modifiche o rimborsi. Le agenzie di viaggio stanno, come sempre, gestendo questi cambiamenti insieme ai propri clienti per garantire il minor disagio possibile».","post_title":"Aer Lingus cancella alcuni collegamenti dall'operativo dell'estate","post_date":"2026-04-20T09:20:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776676831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382507\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Simonetti[/caption]\r

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Tour operator ancora una volta in difficoltà a causa della crisi che ha colpito il Medio Oriente e, anche se indirettamente, molte altre aree del mondo. Se è vero che instabilità geopolitica e caro prezzi dei collegamenti aerei stanno scoraggiando l'advance booking tipico di questo periodo, è altrettanto vero che non tutte le aree del mondo si muovono allo stesso ritmo. Lo conferma Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer - World Explorer, che spiega come «attualmente la richiesta di preventivi sull'Africa sia del 10% circa superiore rispetto a quella registrata nel corrispondente periodo dello scorso anno. Un dato che testimonia inequivocabilmente come la voglia di viaggiare, di vivere esperienze autentiche e di scoprire territori lontani, sia entrata nel dna di noi italiani».\r

Un mercato imprevedibile\r

Simonetti traccia però un quadro chiaro: «La crisi in atto sta creando non pochi problemi a livello di aumento dei costi dei viaggi, che stiamo cercando di contenere intervenendo sia sulla marginalità sia sugli accordi con i nostri corrispondenti. A loro quali chiediamo non tanto di intervenire sui prezzi, quanto di rivedere le policy sulle tempistiche di conferma dei servizi. E devo dire che, in linea generale, i nostri partner stanno rispondendo favorevolmente».","post_title":"Simonetti, African Explorer: «Preventivi sull'Africa in aumento»","post_date":"2026-04-17T12:58:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776430714000]}]}}