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C'è un piatto che a Fiuggi è molto più di una ricetta: gli gnocchetti fiuggini al tonno di Ponza e delle coste laziali. Al Grifoncino questo piatto viene preparato secondo tradizione da Marisa, vera “maestra della pasta”, che impasta e lavora a mano gli gnocchetti ogni giorno con sola acqua e farina di grano duro. Il tonno arriva direttamente dal litorale laziale: sfilettato con cura e conservato sott'olio extravergine d'oliva rigorosamente del territorio ciociaro direttamente in cucina, per preservare i suoi profumi e la sua consistenza. Un prodotto lavorato a mano, come vuole la filosofia della “casa”.\r

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Da dicembre 2025, la cucina italiana è Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco: un riconoscimento che celebra non solo i piatti, ma le pratiche sociali, i riti, il modo di stare a tavola. Al Grifoncino tutto questo prende forma ogni giorno attraverso quella che Francesca Bonanni, titolare dell'Ambasciatori, chiama \"tradizione leggera\", con una proposta gastronomica inserita nel percorso che Ambasciatori Place Hotel sta costruendo: un \"place of healing\", un luogo di guarigione, in cui il benessere passa anche attraverso il cibo, l’acqua, le storie e le radici vive di un territorio.\r

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«La cucina italiana è un patrimonio immenso dove non devi inventarti niente - afferma Bonanni -. Devi andare a cercare, riscoprire e, questa è la vera sfida oggi, alleggerire. Non possiamo più cucinare come un secolo fa. Ma non dobbiamo nemmeno rinunciare al gusto. Leggero e gustoso non si escludono: anzi, è proprio lì la sfida».\r

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La leggerezza in cucina permea tutta la proposta del ristorante: al bistrot i piatti unici sono pensati per essere equilibrati e sazianti senza appesantire, con cereali a basso indice glicemico come il farro, insieme ad abbinamenti studiati per evitare picchi glicemici. Una cucina che risponde anche alle esigenze del segmento business e mice: attraverso il format Mice in Wellness, il food & beverage degli eventi aziendali è personalizzato per sostenere lucidità e performance, non per appesantirle.\r

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La filosofia del benessere dell’Ambasciatori è incarnata nel claim \"Make Your Wellness\", che rende l’ospite protagonista consapevole e attivo del proprio percorso per star bene, riconosciuto nel progetto Five Dimensions Wellness di Paola Rizzitelli, consulente di Economia del Benessere. Il primo brand italiano che unisce strutture ricettive visionarie in un modello olistico e sistemico di ospitalità basato sul benessere multidimensionale: fisico, relazionale, ambientale, mentale, spirituale.\r

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Il ristorante Il Grifoncino è aperto anche agli ospiti esterni all'hotel, tutti i giorni a pranzo e cena.","post_title":"Ambasciatori Place hotel, la pasta fatta a mano diventa “food experience”","post_date":"2026-04-22T10:57:51+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1776855471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512436","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A 15 mesi dall’inaugurazione di Viva Miches by Wyndham, la catena alberghiera traccia un bilancio positivo. Il resort, situato a circa 90 minuti dall’aeroporto di Punta Cana, si è progressivamente affermato nei principali mercati di riferimento di Viva Resorts by Wyndham. In Europa la domanda proviene soprattutto da Germania, Francia, Italia e Regno Unito; in Sud America da Argentina, Cile e Brasile; a questi si aggiungono Canada e Stati Uniti, che contribuiscono in modo significativo ai risultati della struttura.\r

Numeri confortanti\r

I numeri registrati nei primi mesi dell’anno confermano un avvio incoraggiante. Tra gennaio e aprile 2026 l’occupazione media ha superato il 94%, dato che riflette una risposta positiva del mercato nel periodo di maggiore richiesta per la destinazione. Anche l’estate, sulla base dell’attuale ritmo delle prenotazioni, presenta prospettive favorevoli.\r

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Dal punto di vista della stagionalità, il periodo compreso tra novembre e aprile si conferma il più richiesto, ma anche i mesi estivi stanno registrando un andamento superiore alle attese. In questa fase, Canada e Argentina risultano tra i mercati più dinamici per il resort, contribuendo in modo significativo alle prospettive di crescita per l’anno in corso.\r

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[caption id=\"attachment_512441\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Giuliana Carniel[/caption]\r

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Giuliana Carniel, vice president sales & revenue manager di Viva Resorts by Wyndham, ha spiegato: «Sulla base dell’andamento registrato finora, puntiamo a chiudere il 2026 con una crescita dell’8% rispetto al 2025, sostenuta in particolare dai mercati canadese e argentino. Dopo poco più di un anno di operatività, Viva Miches by Wyndham si è posizionato nei nostri principali mercati internazionali e le performance di occupazione, con una media superiore al 94% tra gennaio e aprile, confermano la solidità della proposta. Anche l’estate mostra segnali incoraggianti, a conferma dell’interesse crescente verso Miches».\r

Una destinazione vincente\r

A sostenere la domanda è innanzitutto il posizionamento della destinazione. Miches si distingue infatti per essere una zona ancora in via di sviluppo, con poche strutture ricettive e distanti tra loro: una caratteristica che ne rafforza l’appeal per chi cerca un contesto più riservato e rappresenta, allo stesso tempo, un argomento commerciale rilevante per il trade.\r

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Il profilo della clientela che sceglie Viva Miches by Wyndham è quello di un viaggiatore interessato a una vacanza a contatto con la natura, in un ambiente rilassato, con ampi spazi, una lunga spiaggia e la proposta di svariate attività sportive. In termini di target e posizionamento, il resort si rivolge a un pubblico alla ricerca di una proposta nuova e informale, con caratteristiche che lo avvicinano, per stile di soggiorno e sensibilità del cliente, a Viva V Samaná by Wyndham, una struttura adults only a Samanà.\r

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Per il mercato italiano e per i partner trade, Viva Miches by Wyndham presenta punti di forza commerciali: la novità della destinazione, la presenza in un contesto ancora poco affollato, la formula all inclusive e un’offerta capace di combinare comfort, natura e accessibilità.\r

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Nel contesto dei Caraibi long haul, Miches sta guadagnando attenzione come destinazione di crescente interesse, anche grazie a una migliore accessibilità verso la Repubblica Dominicana da alcuni mercati europei.","post_title":"Viva Miches by Wyndham, scommessa vinta. Ecco i Caraibi \"alternativi\"","post_date":"2026-04-22T10:32:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776853920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways ha inaugurato i suoi primi voli diretti per St. Louis: la città del Missouri diventa così la 27ª destinazione statunitense ad entrare nel network della compagnia aerea britannica, che opera il maggior numero di voli diretti verso gli Usa rispetto a qualsiasi altro vettore europeo. \r

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British Airways è anche l'unica compagnia aerea del Regno Unito a collegare direttamente St. Louis, in un lancio che coincide con il centenario della Route 66, che attraversa la città, e con le celebrazioni nazionali per i 250 anni dell'indipendenza americana. Con la vicina Kansas City che funge da una delle città ospitanti dei Mondiali, St. Louis è anche un comodo punto di partenza per i tifosi che assisteranno quest'estate alle partite dei Mondiali di calcio.\r

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L'operativo prevede per la stagione estiva quattro voli a settimana dal Terminal 5 di Londra Heathrow, operati da Boeing 787, attualmente in fase di equipaggiamento con il wi-fi veloce Starlink. I passeggeri possono scegliere tra tre classi di viaggio: World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy) e Club World (business class).\r

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British ha aperto anche una nuova rotta annuale per Guernsey (Channel Islands), con voli giornalieri; è previsto invece per il 14 maggio il decollo del nuovo collegamento stagionale verso Tivat, in Montenegro: i voli saranno operati dal Terminal 3 di Londra Heathrow, con tre frequenze settimanali.","post_title":"British Airways operativa sulla nuova rotta per St. Louis, 27ª destinazione Usa","post_date":"2026-04-22T09:05:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776848701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512345\" align=\"aligncenter\" width=\"476\"] Photo: Benjamin Crv_Bled Tourist Board[/caption]\r

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Quattro giorni tra natura, formazione e networking: si è svolto dal 16 al 19 aprile il Travel Vip Day in Slovenia, educational dedicato ad agenti di viaggio e tour operator italiani, pensato per far conoscere da vicino le potenzialità turistiche di Bled e delle Alpi Giulie.\r

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L’iniziativa ha coinvolto un gruppo selezionato di professionisti del settore, offrendo un mix equilibrato tra momenti formativi e attività esperienziali, con l’obiettivo di valorizzare il territorio sloveno e rafforzare le relazioni tra operatori e agenti.\r

Il Travel Vip Day è stato realizzato in collaborazione con: l’Ente Sloveno per il Turismo, l’Ente del Turismo di Bled, il Castello di Bled, AB Turismus e HIT Alpinea.\r

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Il programma ha preso il via il 16 aprile con la partenza degli agenti da Mestre e una prima tappa a Štanjel, suggestivo borgo del Carso sloveno, dove i partecipanti hanno potuto effettuare una breve visita e degustare vino e prosciutto locale. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Bled e check-in nei rispettivi alberghi — Hotel Astoria Bled, Ribno Alpine Resort, Bled Rose Hotel e Park Hotel — strutture immerse nella natura e a breve distanza dal lago. A seguire, cena presso il ristorante Julian Alps e pernottamento.\r

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Photos by: Roscoe Žerovec\r

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Il 17 aprile è stato dedicato al workshop B2B, ospitato nella sala convegni di Bled. Durante l’incontro, gli agenti italiani hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con operatori turistici sloveni, approfondendo prodotti, servizi e opportunità di collaborazione. La giornata è proseguita con il pranzo presso l’Hotel Astoria e, nel pomeriggio, con l’escursione della scenografica Isola di Bled, simbolo iconico del paese e la visita al celebre castello di Bled.\r

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Photos by: Benjamin Crv_Bled Tourist Board\r

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In serata, i partecipanti hanno vissuto una cena tipica esperienziale “Aria di Festa”, un’immersione nella tradizione della regione della Gorenjska tra musica popolare, danze, racconti e cucina locale, ricreando l’atmosfera autentica delle feste di un tempo.\r

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La terza giornata ha portato i partecipanti alla scoperta delle Alpi Giulie slovene, con la visita alla spettacolare Gola di Vintgar, seguita dal trasferimento a Kranjska Gora con una sosta al Planica Nordic Center, uno dei poli sportivi più importanti della regione e al suggestivo Lago Jasna. Pernottamento presso il Ramada Resort.\r

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Il 19 aprile, rientro degli agenti in Italia e termine di un’esperienza che ha unito formazione e scoperta.\r

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Il Travel Vip Day si conferma un format che consente agli agenti di viaggio di vivere in prima persona le destinazioni, trasformando la conoscenza in valore concreto da proporre ai clienti.\r

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Civitatis delinea il trend delle prenotazioni, confermando che i contenuti culturali stanno influenzando sempre più la domanda di viaggi a livello globale, con film, serie televisive e tour musicali che plasmano le scelte di destinazione. Le recenti tendenze in materia di prenotazioni indicano che i fattori culturali non si limitano più a ispirare i viaggi, ma influenzano direttamente le decisioni di acquisto, con picchi legati a specifici eventi culturali e nuove uscite di contenuti.\r

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L'impennata di interesse globale per la Corea del Sud, in seguito all'impatto culturale del K-Pop Demon Hunters riflette un cambiamento più ampio nel comportamento dei viaggiatori, dove le destinazioni vengono scelte in base al coinvolgimento digitale con musica, film e intrattenimento.Andrés Spitzer, ceo di Civitatis, in un intervento riportato da TravelDailyNews ha spiegato: «Stiamo assistendo a una chiara evoluzione dall'ispirazione alla conversione. Le tendenze culturali sono diventate uno dei principali motori della domanda di viaggi. I contenuti non si limitano più a influenzare le destinazioni desiderate, ma plasmano attivamente le decisioni di viaggio e i flussi turistici Per le destinazioni e i marchi del settore turistico, comprendere questa relazione tra cultura e turismo non è più un'opzione, ma una questione strategica».\r

Il \"set jetting\"\r

Il fenomeno del \"set jetting\", ovvero il turismo legato a luoghi resi celebri da film e serie televisive, sta diventando sempre più diffuso e commercialmente rilevante. Ad esempio, le visite al Colosseo di Roma continuano a essere influenzate da Il Gladiatore a più di vent'anni dalla sua uscita, mentre Outlander ha contribuito a un aumento del 43% delle prenotazioni di attività in Scozia nel 2025, con i tour correlati in crescita di quasi il 35% su base annua. Game of Thrones continua a sostenere la domanda turistica in destinazioni come Dubrovnik e Belfast, con un ulteriore interesse previsto in vista dell'uscita dei nuovi film. Allo stesso modo, Harry Potter rimane un fattore chiave per la domanda turistica a Londra, con un aumento delle prenotazioni per i tour degli studios di quasi il 15% nel 2025 rispetto all'anno precedente.\r

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Il turismo musicale si sta affermando come un importante motore della domanda, con modelli di prenotazione strettamente legati ai calendari dei concerti e ai tour mondiali. I viaggiatori organizzano sempre più spesso i loro viaggi attorno agli eventi di musica dal vivo, combinando concerti con soggiorni in città e attività culturali. Ad esempio, i concerti dei Coldplay in Europa hanno generato un aumento del 65% delle prenotazioni di attività a Budapest durante i periodi degli eventi, con un'ulteriore crescita registrata a Monaco e Atene. Le esibizioni di Ed Sheeran a Madrid hanno portato a un aumento del 23% delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo del 2024. Nelle destinazioni a lungo raggio, l'impatto è più pronunciato. Gli eventi legati a Bad Bunny a Porto Rico hanno determinato un aumento del 234% delle prenotazioni nel 2025 rispetto al 2024, oltre a un incremento di cinque volte su base annua all'inizio del 2026.\r

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Secondo Civitatis, questi modelli dimostrano come le destinazioni possano acquisire rapidamente visibilità globale quando sono legate a eventi culturali, con una domanda che spesso si estende oltre la durata degli eventi stessi. L'influenza dei fattori culturali si sta estendendo anche oltre le attrazioni tradizionali, favorendo una più ampia distribuzione delle attività turistiche in settori quali la gastronomia, il benessere e le esperienze culturali.\r

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«La cultura non è più un’influenza marginale - chiude Spitzer -. Sta diventando un fattore centrale nel modo e nel perché le persone viaggiano, rimodellando gli schemi di domanda nell’intero ecosistema turistico globale».\r

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","post_title":"Spitzer, Civitatis: «La domanda di viaggi è cambiata. Ecco come»","post_date":"2026-04-21T11:00:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776769253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Il porto di Livorno si prepara a vivere un maggio senza precedenti. Come si legge su Il Tirreno, sono 65 le navi da crociera attese a maggio, che porteranno lo scalo a segnare un nuovo record superando i numeri già rilevanti degli anni passati e consolidando il ruolo nel panorama crocieristico internazionale.\r

I numeri\r

Dopo le 60 navi del 2025 e le 55 del 2024, Livorno registra un’ulteriore crescita, con un incremento rispettivamente di cinque e dieci unità. Anche il numero dei passeggeri è in aumento: si stimano circa 124.000 crocieristi in arrivo nel corso del mese, contro i 121.000 dello scorso anno.\r

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Le partenze avverranno per lo più nella stessa giornata: 53 navi lasceranno il porto in serata, mentre 12 prolungheranno la sosta fino al giorno successivo. Ad aprire il mese, il 1° maggio, sarà Norwegian Viva, con una capacità di 3.219 passeggeri. I giorni più intensi saranno il 9, il 10 e il 15 maggio, quando sono previsti quattro attracchi giornalieri.\r

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Tra le compagnie spicca Msc, con 13 scali programmati; seguono Viking Cruises con otto arrivi e Norwegian Cruise Line con sei.\r

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Rispetto allo scorso anno, il traffico mostra una crescita costante non solo nei numeri, ma anche nell’organizzazione degli arrivi. Nel maggio 2025, infatti, gli attracchi erano distribuiti su una fascia oraria più ampia. Inoltre, lo scorso anno era stata Norwegian Cruise Line la compagnia più presente, con 11 scali, quasi il doppio rispetto al 2026.\r

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L’aumento di navi e passeggeri si traduce in un’importante ricaduta economica per il territorio tra turismo, servizi e indotto commerciale, rafforzando ulteriormente il legame tra il porto e la città.\r

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","post_title":"Il porto di Livorno si prepara a un maggio da record","post_date":"2026-04-20T15:00:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776697203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per il quarto anno consecutivo Leonardo Hotels è hospitality partner della Stramilano 2026, in programma domenica 3 maggio.\r

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La partnership coinvolge le due strutture milanesi del gruppo, il Nyx Hotel Milan e il Leonardo Hotel Milan City Center.\r

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In occasione dell’evento, gli atleti professionisti e i loro team soggiorneranno presso il Nyx Hotel Milan, dove potranno usufruire di un’offerta di accoglienza appositamente studiata per soddisfare al meglio le esigenze legate alla preparazione sportiva. La struttura mette a disposizione servizi dedicati, tra cui l’early breakfast in linea con le tempistiche della competizione e proposte gastronomiche bilanciate, studiate per supportare il regime nutrizionale degli atleti nella fase pre-gara.\r

Soluzioni ad hoc\r

Particolare attenzione è inoltre riservata alla gestione dei tempi e al comfort degli ospiti, con soluzioni flessibili, come il late check-out post gara, e un’organizzazione dei servizi orientata a garantire efficienza, tranquillità e condizioni ottimali sia alla vigilia della gara sia durante la giornata della manifestazione. Anche il Leonardo Hotel Milan City Center ha previsto delle tariffe dedicate ai podisti e agli ospiti esterni che desiderano esplorare la città e vivere le emozioni della Stramilano 2026.\r

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«Essere al fianco della Stramilano rappresenta per noi un’opportunità importante per ribadire l’impegno e la competenza di Leonardo Hotels nel supportare eventi sportivi di rilievo nei territori in cui si trovano le strutture del gruppo, accogliendo gli atleti in un ambiente attento alle loro necessità - commenta Luca De Giorgi, regional director Italy -. Attraverso servizi dedicati e un’ospitalità su misura, vogliamo contribuire a creare le condizioni ideali affinché ogni partecipante possa vivere al meglio la propria esperienza, in tutte le fasi della manifestazione».\r

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","post_title":"Leonardo Hotels riconferma la partnership con la Stramilano 2026","post_date":"2026-04-20T14:19:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776694779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair lancia una campagna aggressiva in un contesto segnato dall'aumento dei prezzi del carburante per aerei, più che raddoppiati dall'inizio della guerra in Medio Oriente.\r

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La compagnia aerea low-cost irlandese, più protetta rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti grazie al fatto che l'80% del suo carburante per aerei è coperto da contratti di hedging a 67 dollari al barile, ha annunciato il lancio di una promozione di 48 ore con biglietti a partire da 16,99 euro per viaggi a maggio e giugno.\r

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Questa offerta a tempo limitato sarà disponibile dalle prime ore del mattino di martedì 21 aprile fino alla mezzanotte di mercoledì 22 aprile.\r

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Queste tariffe speciali sono prenotabili tramite l'app e il sito web della compagnia irlandese, pertanto le agenzie di viaggio ne sono escluse.\r

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","post_title":"Ryanair, in barba al caro carburante, promuove biglietti a 16,99 euro","post_date":"2026-04-20T13:41:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776692510000]}]}}