Il Diamante spinge sul Nord Europa: “Festività nordiche” in primo piano Obiettivo grande Nord. Il Diamante risponde alla difficile situazione geopolitica internazionale spingendo sull’acceleratore della differeinziazione e dell’ampliamento delle proposte di viaggio. Al centro della presentazione avvenuta a Milano un’area da sempre, e in questo periodo ancora di più, interessante e ricca di sorprese e opportunità da cogliere. Si tratta di quella nel nord dell’Europa, che il t.o. appartenente a Quality Group presidia insieme all’Africa. L’occasione per parlarne è stata offerta dal lancio del nuovo catalogo “Festività nordiche”, valido dal 26 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. «Si tratta del quarto catalogo riservato al Nord – spiega Lara Chinotti, product manager Scandinavia, Islanda & Artico del Diamante -. Lapponia finlandese, Lapponia svedese, Norvegia, isole Svalbard e Islanda garantiscono sicurezza, bellezza intonsa dei luoghi e calore dell’ospitalità, insieme a prezzi senza sorprese». Per questo il Diamante ha deciso di giocare d’attacco e rafforzare ad esempio l’offerta su Lapponia finlandese, che fa perno sul Lights of Lapland Resort, complesso di 10 Aurora Lodges inaugurato nel 2024 e immerso nella taiga finlandese nei pressi di Posio, poco a sud del Circolo Polare Artico. Una proprietà esclusiva, inserita subito con successo nella Diamond Collection by Il Diamante. Un nuovo slancio «Le attuali turbolenze internazionali stanno conferendo nuovo slancio alle destinazioni nordiche – aggiunge Marco Peci, direttore commerciale Quality Group – e la tendenza mostra un’accelerazione già dal periodo post Pasqua. Il viaggiatore odierno desidera soprattutto pace, tranquillità e contatto con la natura, ragion per cui la domanda per soggiorni nel Lights of Lapland Resort non solo risulta robusta per i mesi estivi, ma guarda addirittura al periodo delle prossime festività natalizie: dai giorni dell’Immacolata all’Epifania, con una spiccata preferenza per la Lapponia finlandese, ma evidenziando anche un forte interesse per le isole Lofoten in Norvegia e persino per le remote isole Svalbard, reinserite a catalogo dopo l’interruzione post Covid». Fra le proposte del catalogo “Festività nordiche”, in primo piano il tour di gruppo “Lapponia svedese – rompighiaccio nel golfo di Botnia e aurore boreali”, che prevede visite nelle aree di fronte a Oulu, fra cui Luleå e Haparanda, oltre che a cavallo di Svezia e Finlandia nella proposta “Capodanno intorno al Golfo di Botnia”. “Hurtigruten Signature”, poi, mette sul piatto due crociere speciali per le festività il 4 e il 18 dicembre, navigando da Oslo in direzione Capo Nord e ritorno in 14 giorni, anziché lungo la tradizionale rotta Bergen-Kirkenes. Novità sono il tour “Isole Svalbard – Super Arctic” con partenza speciale il 30 dicembre, al pari di “Islanda: Aurora Express”, nel quale la visita delle località iconiche dell’isola avviene in coincidenza del periodo di miglior avvistamento dei fenomeni luminosi boreali e in appena 5 giorni di viaggio. Condividi

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Una volta di più l'ente croato investe su una relazione fattiva con agenzie di viaggio e tour operato: «Questi eventi dedicati al trade italiano sono per noi estremamente strategici, perché rappresentano un’occasione preziosa per presentare personalmente la nostra destinazione. Crediamo fortemente nell’importanza del contatto diretto: poter raccontare da vicino la Croazia, la regione di Zara e tutta la ricchezza della sua offerta turistica ci permette di trasmettere in modo autentico il valore del territorio. Allo stesso tempo, questi incontri sono fondamentali per fornire agli agenti di viaggio tutte le informazioni utili e gli strumenti necessari, affinché possano promuovere e vendere al meglio questo prodotto ai loro clienti». I collegamenti Jadrolinija Per la stagione 2026 Jadrolinija effettua sulle linee Italia-Croazia i seguenti collegamenti: Ancona - Spalato (attiva tutto l'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre); Ancona - Zara, attiva dal prossimo 12 giugno e fino al 30 agosto, con catamarano (solo passeggeri); Bari - Dubrovnik, opera invece tra il 31 marzo e il 21 ottobre; infine la Bari - Spalato, attiva dal 30 marzo fino al 22 ottobre. L'andamento del 2026 In quadro globale complesso, questa prima parte dell'anno è cominciata comunque bene per la Croazia . «I messaggi di comunicazione sono stati definiti in linea con le attuali circostanze, ponendo in primo piano la sicurezza, la qualità e la varietà dell’offerta turistica. Il nostro obiettivo è di far percepire la Croazia in Italia come una destinazione sostenibile, moderna, accessibile e attraente in ogni stagione, adatta a diversi profili di viaggiatori». Durante il ponte di Pasqua, dal 3 al 6 aprile, la destinazione ha totalizzato «144.364 arrivi e 501.014 pernottamenti. I principali mercati di provenienza dei visitatori sono stati Germania, Italia, Slovenia, Austria e Slovacchia. Questi risultati confermano la Croazia come meta sicura e di qualità, apprezzata dai turisti europei per le sue bellezze naturali e culturali». Appuntamento quindi ad Ancona, il 5 maggio: a questo link tutte le informazioni e il form per registrarsi all'evento. 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[caption id=\"attachment_512542\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alberto Giorgio[/caption]\r

Sofly si presenta oggi come una realtà giovane ma con ambizioni definite, nata all’interno del gruppo guidato da Salvatore Cerbone e già orientata a costruire un posizionamento distintivo nel tour operating. In un contesto internazionale complesso e imprevedibile, segnato da tensioni geopolitiche e continui cambiamenti della domanda, l’azienda punta su flessibilità e capacità di adattamento.\r

Alberto Giorgio, direttore commerciale, spiega come il 2026 rappresenti un anno di consolidamento dopo la fase di avvio. L’operatore ha costruito un portafoglio destinazioni focalizzato su Medio Oriente e mar Rosso, affiancati da Turchia e Grecia, sia per il prodotto mare sia per itinerari. A queste si aggiungono oceano Indiano ed Emirati, con performance positive anche nei periodi di alta stagione, oltre a tour in Europa.\r

Parallelamente, Sofly sta ampliando la programmazione verso Caraibi e Stati Uniti, senza trascurare il mare Italia, con particolare attenzione a Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. «L’obiettivo è diversificare e intercettare nuove esigenze del mercato», sottolinea Giorgio.\r

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Pacchetti competitivi\r

Uno dei punti di forza del modello è la costruzione di pacchetti competitivi grazie ad accordi siglati in anticipo con compagnie e fornitori, che permettono maggiore flessibilità e pricing efficace. Centrale è l’approccio dinamico: «Oggi è fondamentale avere un modello di business flessibile, capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e agli scenari internazionali».\r

Grande attenzione è riservata anche all’esperienza del cliente. Sofly punta ad accorciare le distanze, privilegiando strutture più contenute e una relazione più diretta. In questa direzione si inseriscono gli investimenti in tecnologia: «Stiamo lavorando a una piattaforma evoluta che integra anche l’intelligenza artificiale e consente al cliente di arricchire il pacchetto con servizi prenotabili già prima della partenza». L’idea è quella di creare una vera e propria “catena virtuale” di servizi, coerente tra le destinazioni e capace di offrire un’esperienza personalizzata. «Il valore non è solo nel prezzo, ma nella qualità e nella completezza del servizio».\r

Sul fronte del mercato, Giorgio evidenzia anche la necessità di superare modelli tradizionali troppo rigidi: «Il settore deve evolvere, investendo di più su formazione, relazione con le agenzie e innovazione dell’offerta».\r

Accanto alla strategia commerciale, emerge con forza il ruolo del marketing e del rapporto con il trade. Elettra Boccia, responsabile marketing, sottolinea come le agenzie di viaggio rappresentino il canale centrale per Sofly. «In questa fase è fondamentale far sentire la nostra presenza in modo costante e quotidiano», spiega. La partecipazione a eventi come la Bmt è stata un passaggio importante, non solo per la visibilità ma soprattutto per il confronto diretto con agenti, fornitori e operatori del settore. «È stata un’esperienza molto positiva, che ci ha permesso di raccontare il nostro progetto e raccogliere feedback concreti».\r

Le attività di marketing si sviluppano attraverso un mix di strumenti: social media e comunicazioni dirette e azioni sul territorio, sempre in coordinamento con la forza vendita. L’obiettivo è rafforzare la conoscenza del brand e supportare le agenzie nella vendita.\r

Sul piano commerciale, sono stati introdotti anche strumenti di incentivazione, come programmi di scontistica e pacchetti strutturati volo + soggiorno (minimo 7 notti).\r

«Siamo un operatore giovane, ma con un’esperienza importante alle spalle - conclude Boccia -. Il nostro obiettivo è trasferire questo valore alle agenzie, con un approccio che definiamo “new classic”: unire la solidità del tour operating tradizionale con innovazione, servizio e vicinanza al cliente».\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Sofly accelera sul mercato e presenta il suo approccio «new classic»","post_date":"2026-04-22T14:47:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776869228000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512516\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Bomben, Lara Chinotti, Cristina Giordano e Marco Peci[/caption]\r

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Obiettivo grande Nord. Il Diamante risponde alla difficile situazione geopolitica internazionale spingendo sull'acceleratore della differeinziazione e dell'ampliamento delle proposte di viaggio. Al centro della presentazione avvenuta a Milano un'area da sempre, e in questo periodo ancora di più, interessante e ricca di sorprese e opportunità da cogliere. Si tratta di quella nel nord dell'Europa, che il t.o. appartenente a Quality Group presidia insieme all'Africa.\r

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L'occasione per parlarne è stata offerta dal lancio del nuovo catalogo “Festività nordiche”, valido dal 26 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. «Si tratta del quarto catalogo riservato al Nord - spiega Lara Chinotti, product manager Scandinavia, Islanda & Artico del Diamante -. Lapponia finlandese, Lapponia svedese, Norvegia, isole Svalbard e Islanda garantiscono sicurezza, bellezza intonsa dei luoghi e calore dell’ospitalità, insieme a prezzi senza sorprese».\r

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Per questo il Diamante ha deciso di giocare d'attacco e rafforzare ad esempio l’offerta su Lapponia finlandese, che fa perno sul Lights of Lapland Resort, complesso di 10 Aurora Lodges inaugurato nel 2024 e immerso nella taiga finlandese nei pressi di Posio, poco a sud del Circolo Polare Artico. Una proprietà esclusiva, inserita subito con successo nella Diamond Collection by Il Diamante.\r

Un nuovo slancio\r

«Le attuali turbolenze internazionali stanno conferendo nuovo slancio alle destinazioni nordiche - aggiunge Marco Peci, direttore commerciale Quality Group - e la tendenza mostra un’accelerazione già dal periodo post Pasqua. Il viaggiatore odierno desidera soprattutto pace, tranquillità e contatto con la natura, ragion per cui la domanda per soggiorni nel Lights of Lapland Resort non solo risulta robusta per i mesi estivi, ma guarda addirittura al periodo delle prossime festività natalizie: dai giorni dell’Immacolata all’Epifania, con una spiccata preferenza per la Lapponia finlandese, ma evidenziando anche un forte interesse per le isole Lofoten in Norvegia e persino per le remote isole Svalbard, reinserite a catalogo dopo l’interruzione post Covid». \r

Fra le proposte del catalogo “Festività nordiche”, in primo piano il tour di gruppo “Lapponia svedese - rompighiaccio nel golfo di Botnia e aurore boreali”, che prevede visite nelle aree di fronte a Oulu, fra cui Luleå e Haparanda, oltre che a cavallo di Svezia e Finlandia nella proposta “Capodanno intorno al Golfo di Botnia”.\r

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“Hurtigruten Signature”, poi, mette sul piatto due crociere speciali per le festività il 4 e il 18 dicembre, navigando da Oslo in direzione Capo Nord e ritorno in 14 giorni, anziché lungo la tradizionale rotta Bergen-Kirkenes. Novità sono il tour “Isole Svalbard - Super Arctic” con partenza speciale il 30 dicembre, al pari di “Islanda: Aurora Express”, nel quale la visita delle località iconiche dell’isola avviene in coincidenza del periodo di miglior avvistamento dei fenomeni luminosi boreali e in appena 5 giorni di viaggio.\r

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Come anticipato da questa agenzia, le nuove navi saranno le unità più grandi della flotta Princess Cruises. Costruite presso il cantiere di Monfalcone, avranno una stazza lorda di 183.000 tonnellate e potranno ospitare circa 4.700 passeggeri. I ponti esterni saranno completamente riprogettati, così come il design delle cabine e della Piazza, che è l’atrio centrale e il cuore pulsante di tutte le navi Princess Cruises.\r

Come le navi gemelle Sun Princess e Star Princess, anche le navi Voyager Class saranno predisposte per l’alimentazione a gnl, in grado di ridurre significativamente le emissioni inquinanti prodotte dai combustibili tradizionali.\r

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La nuova classe Voyager\r

«Le navi Voyager Class sono il frutto di una ricerca di mercato mirata ai nostri target di riferimento: sono state progettate pensando alle esigenze sia dei nostri crocieristi repeater che di una nuova generazione di viaggiatori, che si affaccia ora al mondo delle crociere - ha dichiarato Gus Antorcha, presidente di Princess Cruises -. L’esperienza Princess Cruises è in fase di evoluzione, mantenendo intatti i nostri pilastri di eleganza e servizi: la proposta gastronomica di altissimo livello, gli ambienti piscina unici nel panorama delle crociere, la proposta di intrattenimento sempre più ricca, l’attenta progettazione degli ambienti interni».\r

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, ha aggiunto: «Siamo lieti di annunciare questo nuovo accordo con Princess Cruises, che conferma la solidità di una partnership di lunga data e sempre orientata al futuro. Questi nuovi ordini garantiscono un carico di lavoro significativo per i nostri cantieri fino al 2039 e supportano lo sviluppo del nostro business, così come delineato nel piano industriale 2026–2030. Con le nuove navi della classe Voyager, valorizziamo ancora una volta l’esperienza di Fincantieri nella cantieristica sostenibile di nuova generazione, sostenendo la crescita di Princess Cruises e rafforzando il nostro ruolo di partner industriale affidabile».\r

Le tre nuove navi saranno la 19ª, 20ª e 21ª unità alimentata a gnl di Carnival Corporation: sono parte integrante della strategia di rinnovamento della flotta, volta a sviluppare ulteriormente la domanda del mercato in un comparto, quello crocieristico, che è il segmento in più rapida crescita di tutto il settore turistico. Oltre a queste tre navi previste in consegna tra il 2035 e il 2039, Carnival Corporation ha altre sette nuove costruzioni già avviate, con consegne previste tra il 2027 e il 2033.","post_title":"Princess Cruises svela i dettagli delle nuove navi di classe Voyager","post_date":"2026-04-22T10:00:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776852041000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512417","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa cancella 20.000 voli a corto raggio previsti da qui alla fine di ottobre, a causa dell'impennata del costo del carburante: sono i collegamenti della controllata CityLine, la cui uscita dal mercato era stata annunciata dal gruppo tedesco nei giorni scorsi.\r

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Con questo intervento, spiega Lufthansa, si risparmieranno \"circa 40.000 tonnellate di carburante per aerei, il cui prezzo è raddoppiato dallo scoppio del conflitto con l’Iran\".\r

Adeguamenti\r

Una nota della compagnia spiega che gli \"adeguamenti dell’orario riducono il numero di voli a corto raggio non redditizi in tutta la rete del gruppo Lufthansa. Il previsto consolidamento della rete europea viene attuato nei sei hub del gruppo a Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna, Bruxelles e Roma. I passeggeri continueranno quindi ad avere accesso alla rete globale di rotte, in particolare ai collegamenti a lungo raggio.\r

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Tuttavia, a causa dell’aumento dei prezzi del carburante per aerei, ciò sarà realizzato in modo significativamente più efficiente rispetto al passato. Il gruppo Lufthansa sta inoltre accelerando un ulteriore passo strategico fondamentale nel consolidamento delle reti europee all'interno delle sue compagnie aeree hub: Lufthansa Airlines, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Ita Airways\".\r

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Già ieri sono state attuate \"le prime 120 cancellazioni di voli giornalieri, in vigore fino alla fine di maggio, e i passeggeri interessati sono stati informati. Con il taglio delle rotte da Francoforte a Bydgoszcz e Rzeszów (Polonia) nonché a Stavanger (Norvegia), almeno tre destinazioni sono state temporaneamente rimosse dall'attuale orario dei voli\".\r

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Quanto ai prossimi mesi, il gruppo precisa che sta vagliando la \"pianificazione delle rotte a medio termine alla luce della riduzione di capacità e sarà pubblicata tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Ciò comprenderà ottimizzazioni dell'offerta a corto raggio per l'intera stagione estiva, garantendo così la stabilità degli orari per il periodo di validità del piano di volo\".\r

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Infine Lufthansa conferma che per i voli previsti durante l'estate, \"l'approvvigionamento di carburante è sostanzialmente stabile: il gruppo sta infatti adottando una serie di misure, tra cui l'approvvigionamento fisico di carburante per aerei e la copertura dei prezzi\".\r

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Quattro giorni tra natura, formazione e networking: si è svolto dal 16 al 19 aprile il Travel Vip Day in Slovenia, educational dedicato ad agenti di viaggio e tour operator italiani, pensato per far conoscere da vicino le potenzialità turistiche di Bled e delle Alpi Giulie.\r

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L’iniziativa ha coinvolto un gruppo selezionato di professionisti del settore, offrendo un mix equilibrato tra momenti formativi e attività esperienziali, con l’obiettivo di valorizzare il territorio sloveno e rafforzare le relazioni tra operatori e agenti.\r

Il Travel Vip Day è stato realizzato in collaborazione con: l’Ente Sloveno per il Turismo, l’Ente del Turismo di Bled, il Castello di Bled, AB Turismus e HIT Alpinea.\r

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Il programma ha preso il via il 16 aprile con la partenza degli agenti da Mestre e una prima tappa a Štanjel, suggestivo borgo del Carso sloveno, dove i partecipanti hanno potuto effettuare una breve visita e degustare vino e prosciutto locale. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Bled e check-in nei rispettivi alberghi — Hotel Astoria Bled, Ribno Alpine Resort, Bled Rose Hotel e Park Hotel — strutture immerse nella natura e a breve distanza dal lago. A seguire, cena presso il ristorante Julian Alps e pernottamento.\r

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Photos by: Roscoe Žerovec\r

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Il 17 aprile è stato dedicato al workshop B2B, ospitato nella sala convegni di Bled. Durante l’incontro, gli agenti italiani hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con operatori turistici sloveni, approfondendo prodotti, servizi e opportunità di collaborazione. La giornata è proseguita con il pranzo presso l’Hotel Astoria e, nel pomeriggio, con l’escursione della scenografica Isola di Bled, simbolo iconico del paese e la visita al celebre castello di Bled.\r

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Photos by: Benjamin Crv_Bled Tourist Board\r

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In serata, i partecipanti hanno vissuto una cena tipica esperienziale “Aria di Festa”, un’immersione nella tradizione della regione della Gorenjska tra musica popolare, danze, racconti e cucina locale, ricreando l’atmosfera autentica delle feste di un tempo.\r

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La terza giornata ha portato i partecipanti alla scoperta delle Alpi Giulie slovene, con la visita alla spettacolare Gola di Vintgar, seguita dal trasferimento a Kranjska Gora con una sosta al Planica Nordic Center, uno dei poli sportivi più importanti della regione e al suggestivo Lago Jasna. Pernottamento presso il Ramada Resort.\r

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Il 19 aprile, rientro degli agenti in Italia e termine di un’esperienza che ha unito formazione e scoperta.\r

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Il Travel Vip Day si conferma un format che consente agli agenti di viaggio di vivere in prima persona le destinazioni, trasformando la conoscenza in valore concreto da proporre ai clienti.\r

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Situato in via dei Bossi, a pochi passi dal teatro alla Scala, dal Duomo di Milano e dalla galleria Vittorio Emanuele II, l'hotel si trova in uno dei quartieri culturali più rinomati di Milano. La struttura occupa l'ex residenza dell'ingegnere Giuseppe Laveni, il cui lavoro ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei simboli architettonici della città, tra cui l'Excelsior Hotel Gallia e il cinema Odeon.\r

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«Mentre Milano continua ad affermarsi come una delle capitali culturali più dinamiche d'Europa, Casa Laveni rappresenta una nuova avanguardia dell'ospitalità, profondamente radicata nel patrimonio architettonico e culturale della città, ma al contempo proiettata verso un futuro più creativo e orientato al design - ha dichiarato Minas Terlidis, co-fondatore e ceo di Bohopo -. Abbiamo concepito l'hotel come una naturale estensione del ritmo creativo di Brera. Ogni momento è inconfondibilmente milanese, ma al contempo sottilmente inaspettato, con un senso di intimità che fa sentire come a casa».\r

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Il concept progettuale trae ispirazione dalla precedente funzione residenziale dell'edificio. Gli interni, curati da Delogu Architecture, conservano la struttura neoclassica e il carattere architettonico del palazzo, introducendo al contempo elementi più morbidi ed espressivi. Tra gli elementi preservati figurano la facciata, i cornicioni decorativi e le colonne originali in ghisa, mentre i nuovi interventi includono tonalità azzurre, arredi scultorei e texture stratificate.\r

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«Il nostro punto di partenza è stata la duplice natura dell'edificio, concepito come abitazione privata - ha affermato Francesco Delogu di Delogu Architecture -. La filosofia che ne è scaturita si sviluppa come un dialogo calibrato tra epoche. Volevamo preservare quell'autentico senso di intimità domestica, introducendo al contempo un elemento onirico».\r

Gli spazi\r

Gli spazi comuni sono stati concepiti come una sequenza di ambienti domestici piuttosto che come tradizionali camere d'albergo, rafforzando così le origini residenziali del progetto. \r

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Gli spazi comuni sono pensati per fungere da salotto intimo sia per gli ospiti che per i visitatori locali durante il giorno. La sera, l'atmosfera si trasforma, richiamando la tradizione milanese dell'aperitivo, grazie a un bar self-service che offre bevande gratuite. Al piano interrato, la palestra e l'area benessere riprendono lo stesso linguaggio di design sobrio, con l'utilizzo di legno naturale, piante e superfici a specchio.\r

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Le 30 camere sono state concepite come rifugi urbani compatti, che coniugano il comfort residenziale con dettagli di design scenografico. Il loro elemento più distintivo è il soffitto, dove motivi a nuvola reinterpretano la tradizione degli affreschi italiani attraverso un linguaggio visivo contemporaneo. Alcune camere selezionate includono terrazze private con vista sui tetti in terracotta di Brera. La suite è situata in uno degli angoli più caratteristici dell'edificio e si trova sotto un soffitto originale con travi in ​​legno. Include inoltre il motivo a nuvola, segno distintivo del progetto, sopra una vasca da bagno freestanding e un'ampia terrazza pensata per l'uso privato.\r

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L'hotel introduce anche Laveni Curates, un programma culturale permanente allestito nelle due vetrine che si affacciano su Via del Bossi. L'iniziativa utilizza la facciata come piattaforma per la moda e il design contemporanei, estendendo la presenza dell'hotel al quartiere circostante e posizionando la struttura all'interno della scena creativa milanese.\r

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«Siamo orgogliosi di ciò che il nostro team ha realizzato a Milano. L'acquisizione di una proprietà nel cuore di Brera e la sua trasformazione in uno degli hotel boutique più esclusivi della città testimoniano la solidità della visione e le capacità di realizzazione di Bohop - ha aggiunto Patrick Saada, presidente del consiglio di amministrazione di Bohop -. Questo progetto riflette la nostra capacità di individuare, acquisire e riconvertire immobili di pregio in destinazioni lifestyle eccezionali».","post_title":"Casa Laveni, apre a Brera un boutique hotel di charme","post_date":"2026-04-21T09:38:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776764336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lvg Group comunica l'inserimento di tre nuovi cluster manager: Massimiliano Ameri, Antonio Pellegrino e Paolo Manzoni, chiamati a guidare alcuni dei territori più strategici per lo sviluppo di Lvg Hotel Collection.\r

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Le nuove nomine si inseriscono nel percorso di espansione del gruppo, che negli ultimi anni ha ampliato rapidamente il proprio portfolio alberghiero in Italia rafforzando la presenza in diverse destinazioni turistiche e di business travel.\r

Le tre nuove figure\r

Nel dettaglio, Massimiliano Ameri assume il ruolo di cluster manager per le aree di Verona e Mantova, territori chiave per lo sviluppo di Lvg Hotel Collection nel Nord Italia. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore alberghiero, maturata in ruoli operativi e manageriali, Ameri ha sviluppato solide competenze nella gestione delle strutture, nel coordinamento dei team e nella creazione di esperienze di ospitalità di alto livello. La sua nomina accompagnerà lo sviluppo delle attività del gruppo in Veneto, dove Lvg ha recentemente consolidato la propria presenza con strutture di riferimento come l’hotel Gardenia di Verona.\r

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Antonio Pellegrino entra invece nel gruppo nel ruolo di cluster manager per la città di Novara, dove LvgHotel Collection è già attiva con tre strutture e progetti legati allo sviluppo dell’ospitalità urbana. Con oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie internazionale, Pellegrino ha diretto hotel a 4 e 5 stelle, resort di lusso, boutique hotel e progetti di albergo diffuso, sviluppando competenze trasversali che spaziano dalla leadership strategica alla gestione operativa, fino alla valorizzazione dei principali segmenti dell’hospitality.\r

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Per il territorio del lago Maggiore, una delle destinazioni leisure più iconiche del portfolio Lvg, il gruppo ha nominato Paolo Manzoni come cluster manager. Con una lunga esperienza internazionale, Manzoni ha lavorato in diversi paesi tra Europa, America Latina e Caraibi, maturando una solida esperienza nella gestione di strutture turistiche internazionali e nell’ottimizzazione delle performance operative.\r

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«Nell’ultimo anno Lvg Hotel Collection ha intrapreso un percorso di crescita molto significativo, che ci ha portato ad ampliare il numero delle strutture gestite e a rafforzare la nostra presenza sul territorio italiano - commenta Claudio Lavagna, ceo di Lvg Group -. Per continuare a crescere in modo solido e sostenibile è fondamentale rafforzare la struttura manageriale con professionisti di grande esperienza, capaci di supportare i team locali e coordinare lo sviluppo delle destinazioni. L’ingresso di Massimiliano Ameri, Antonio Pellegrino e Paolo Manzoni rappresenta un passo importante in questa direzione».\r

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Seppure con segnali d’indebolimento delle dinamiche occupazionali e con l’ormai strutturale fragilità dell’industria, arrivata a un punto di stallo, la domanda delle famiglie e il positivo andamento del turismo, sia italiano sia straniero, avevano generato importanti spunti di recupero che, in base alle stime dell'ufficio studi Confcommercio, si sarebbero tradotti in una crescita congiunturale del Pil nel primo trimestre del 2026 pari allo 0,3%.\r

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I riflessi di queste moderate spinte al miglioramento, legati principalmente alle attività dei servizi, sembrano essere proseguiti anche ad aprile, mese in cui si stima una variazione del Pil dello 0,3% su marzo e dell’1,3% sullo stesso mese del 2025.\r

L’inflazione, infine, dovrebbe registrare ad aprile una variazione congiunturale dello 0,7% portando la crescita su base annua al 2,3%, il dato più alto da novembre 2023. Anche nell’ultimo mese la ripresa dell’inflazione appare legata principalmente agli effetti delle turbolenze dei prezzi degli energetici. La sostanziale stabilizzazione rilevata negli ultimi giorni nei prezzi della materie prime energetiche non attenua, peraltro, i timori di un possibile trasferimento, nel breve periodo, degli impulsi anche ad altre filiere. Allo stato attuale è impossibile individuare le tempistiche e le modalità con cui verrà risolto il conflitto. L’incertezza amplifica la volatilità dei mercati e le preoccupazioni riguardo a potenziali problemi legati agli approvvigionamenti.\r

","post_title":"Confcommercio, benino l'Italia, ma pesano le conseguenze della guerra (inflazione)","post_date":"2026-04-20T12:51:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776689500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Appuntamento il prossimo 5 maggio ad Ancona con l'offerta estiva della Croazia: in collaborazione con Jadrolinija, l'Ente nazionale croato per il turismo ha organizzato un evento dedicato al trade a bordo della nave Dalmacija. \r

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Al centro della giornata, la presentazione delle rotte di Jadrolinija che collegano l’Italia alla Croazia, con un particolare focus sulla nuova linea di navigazione veloce Ancona-Zara, oltre alle principali novità del settore turistico della Regione di Zara, della città di Zara e della destinazione in generale per la stagione in corso.\r

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«La nuova linea stagionale di catamarano tra Ancona e Zara rappresenta un collegamento ideale per escursioni estive, short break nel fine settimana e per rafforzare il legame tra le due sponde dell’Adriatico - sottolinea Viviana Vukelic, direttrice dell'ente in Italia -. Siamo particolarmente lieti di poter presentare agli agenti turistici, già a bordo fin dall’inizio del viaggio, l’offerta del nostro armatore Jadrolinija, nonché la ricca proposta turistica della Regione di Zara e del suo capoluogo, appunto la città di Zara».\r

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Una volta di più l'ente croato investe su una relazione fattiva con agenzie di viaggio e tour operato: «Questi eventi dedicati al trade italiano sono per noi estremamente strategici, perché rappresentano un’occasione preziosa per presentare personalmente la nostra destinazione. Crediamo fortemente nell’importanza del contatto diretto: poter raccontare da vicino la Croazia, la regione di Zara e tutta la ricchezza della sua offerta turistica ci permette di trasmettere in modo autentico il valore del territorio.\r

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Allo stesso tempo, questi incontri sono fondamentali per fornire agli agenti di viaggio tutte le informazioni utili e gli strumenti necessari, affinché possano promuovere e vendere al meglio questo prodotto ai loro clienti».\r

I collegamenti Jadrolinija\r

Per la stagione 2026 Jadrolinija effettua sulle linee Italia-Croazia i seguenti collegamenti: Ancona - Spalato (attiva tutto l'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre); Ancona - Zara, attiva dal prossimo 12 giugno e fino al 30 agosto, con catamarano (solo passeggeri); Bari - Dubrovnik, opera invece tra il 31 marzo e il 21 ottobre; infine la Bari - Spalato, attiva dal 30 marzo fino al 22 ottobre.\r

L'andamento del 2026\r

In quadro globale complesso, questa prima parte dell'anno è cominciata comunque bene per la Croazia . «I messaggi di comunicazione sono stati definiti in linea con le attuali circostanze, ponendo in primo piano la sicurezza, la qualità e la varietà dell’offerta turistica. Il nostro obiettivo è di far percepire la Croazia in Italia come una destinazione sostenibile, moderna, accessibile e attraente in ogni stagione, adatta a diversi profili di viaggiatori».\r

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Durante il ponte di Pasqua, dal 3 al 6 aprile, la destinazione ha totalizzato «144.364 arrivi e 501.014 pernottamenti. I principali mercati di provenienza dei visitatori sono stati Germania, Italia, Slovenia, Austria e Slovacchia. Questi risultati confermano la Croazia come meta sicura e di qualità, apprezzata dai turisti europei per le sue bellezze naturali e culturali».\r

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Appuntamento quindi ad Ancona, il 5 maggio: a questo link tutte le informazioni e il form per registrarsi all'evento.\r

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","post_title":"La Croazia incontra il trade ad Ancona, il 5 maggio, a bordo della nave Dalmacija (Jadrolinija)","post_date":"2026-04-20T10:53:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776682407000]}]}}