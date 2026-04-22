Princess Cruises svela i dettagli delle nuove navi di classe Voyager Princess Cruises, rappresentata in Italia da Gioco Viaggi, ha reso noto l’accordo con Fincantieri per la costruzione di tre nuove navi, che saranno consegnate rispettivamente alla fine del 2035, 2038 e 2039. Come anticipato da questa agenzia, le nuove navi saranno le unità più grandi della flotta Princess Cruises. Costruite presso il cantiere di Monfalcone, avranno una stazza lorda di 183.000 tonnellate e potranno ospitare circa 4.700 passeggeri. I ponti esterni saranno completamente riprogettati, così come il design delle cabine e della Piazza, che è l’atrio centrale e il cuore pulsante di tutte le navi Princess Cruises. Come le navi gemelle Sun Princess e Star Princess, anche le navi Voyager Class saranno predisposte per l’alimentazione a gnl, in grado di ridurre significativamente le emissioni inquinanti prodotte dai combustibili tradizionali. La nuova classe Voyager «Le navi Voyager Class sono il frutto di una ricerca di mercato mirata ai nostri target di riferimento: sono state progettate pensando alle esigenze sia dei nostri crocieristi repeater che di una nuova generazione di viaggiatori, che si affaccia ora al mondo delle crociere – ha dichiarato Gus Antorcha, presidente di Princess Cruises -. L’esperienza Princess Cruises è in fase di evoluzione, mantenendo intatti i nostri pilastri di eleganza e servizi: la proposta gastronomica di altissimo livello, gli ambienti piscina unici nel panorama delle crociere, la proposta di intrattenimento sempre più ricca, l’attenta progettazione degli ambienti interni». Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, ha aggiunto: «Siamo lieti di annunciare questo nuovo accordo con Princess Cruises, che conferma la solidità di una partnership di lunga data e sempre orientata al futuro. Questi nuovi ordini garantiscono un carico di lavoro significativo per i nostri cantieri fino al 2039 e supportano lo sviluppo del nostro business, così come delineato nel piano industriale 2026–2030. Con le nuove navi della classe Voyager, valorizziamo ancora una volta l’esperienza di Fincantieri nella cantieristica sostenibile di nuova generazione, sostenendo la crescita di Princess Cruises e rafforzando il nostro ruolo di partner industriale affidabile». Le tre nuove navi saranno la 19ª, 20ª e 21ª unità alimentata a gnl di Carnival Corporation: sono parte integrante della strategia di rinnovamento della flotta, volta a sviluppare ulteriormente la domanda del mercato in un comparto, quello crocieristico, che è il segmento in più rapida crescita di tutto il settore turistico. Oltre a queste tre navi previste in consegna tra il 2035 e il 2039, Carnival Corporation ha altre sette nuove costruzioni già avviate, con consegne previste tra il 2027 e il 2033. Condividi

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«Raccogliamo i risultati dell’ottimo lavoro svolto negli anni precedenti - spiega Daniele Ciulli, direttore generale di Spezia e Carrara Cruise Terminal - e continuiamo a investire nello sviluppo del nostro porto. Il completamento del nuovo molo crociere consentirà un significativo incremento della capacità di ormeggio, un aspetto valutato molto positivamente dalle compagnie».\r

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","post_title":"La Spezia, il porto crocieristico tra i primi 20 in Europa nel 2025","post_date":"2026-04-21T09:47:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776764877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Casa Laveni apre a Milano. Il boutique hotel di 30 camere situato all'interno di un palazzo neoclassico restaurato nel quartiere di Brera è stato realizzato dal proprietario Bohopo e progettato da Delogu Architecture in collaborazione con Studio Sacchi Architetti. Come riporta TravelDailyNews, l'edificio trasforma una residenza privata dei primi del Novecento in un indirizzo di ospitalità di lusso che coniuga il patrimonio architettonico con il design contemporaneo.\r

Situato in via dei Bossi, a pochi passi dal teatro alla Scala, dal Duomo di Milano e dalla galleria Vittorio Emanuele II, l'hotel si trova in uno dei quartieri culturali più rinomati di Milano. La struttura occupa l'ex residenza dell'ingegnere Giuseppe Laveni, il cui lavoro ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei simboli architettonici della città, tra cui l'Excelsior Hotel Gallia e il cinema Odeon.\r

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«Mentre Milano continua ad affermarsi come una delle capitali culturali più dinamiche d'Europa, Casa Laveni rappresenta una nuova avanguardia dell'ospitalità, profondamente radicata nel patrimonio architettonico e culturale della città, ma al contempo proiettata verso un futuro più creativo e orientato al design - ha dichiarato Minas Terlidis, co-fondatore e ceo di Bohopo -. Abbiamo concepito l'hotel come una naturale estensione del ritmo creativo di Brera. Ogni momento è inconfondibilmente milanese, ma al contempo sottilmente inaspettato, con un senso di intimità che fa sentire come a casa».\r

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Il concept progettuale trae ispirazione dalla precedente funzione residenziale dell'edificio. Gli interni, curati da Delogu Architecture, conservano la struttura neoclassica e il carattere architettonico del palazzo, introducendo al contempo elementi più morbidi ed espressivi. Tra gli elementi preservati figurano la facciata, i cornicioni decorativi e le colonne originali in ghisa, mentre i nuovi interventi includono tonalità azzurre, arredi scultorei e texture stratificate.\r

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«Il nostro punto di partenza è stata la duplice natura dell'edificio, concepito come abitazione privata - ha affermato Francesco Delogu di Delogu Architecture -. La filosofia che ne è scaturita si sviluppa come un dialogo calibrato tra epoche. Volevamo preservare quell'autentico senso di intimità domestica, introducendo al contempo un elemento onirico».\r

Gli spazi\r

Gli spazi comuni sono stati concepiti come una sequenza di ambienti domestici piuttosto che come tradizionali camere d'albergo, rafforzando così le origini residenziali del progetto. \r

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Gli spazi comuni sono pensati per fungere da salotto intimo sia per gli ospiti che per i visitatori locali durante il giorno. La sera, l'atmosfera si trasforma, richiamando la tradizione milanese dell'aperitivo, grazie a un bar self-service che offre bevande gratuite. Al piano interrato, la palestra e l'area benessere riprendono lo stesso linguaggio di design sobrio, con l'utilizzo di legno naturale, piante e superfici a specchio.\r

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Le 30 camere sono state concepite come rifugi urbani compatti, che coniugano il comfort residenziale con dettagli di design scenografico. Il loro elemento più distintivo è il soffitto, dove motivi a nuvola reinterpretano la tradizione degli affreschi italiani attraverso un linguaggio visivo contemporaneo. Alcune camere selezionate includono terrazze private con vista sui tetti in terracotta di Brera. La suite è situata in uno degli angoli più caratteristici dell'edificio e si trova sotto un soffitto originale con travi in ​​legno. Include inoltre il motivo a nuvola, segno distintivo del progetto, sopra una vasca da bagno freestanding e un'ampia terrazza pensata per l'uso privato.\r

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L'hotel introduce anche Laveni Curates, un programma culturale permanente allestito nelle due vetrine che si affacciano su Via del Bossi. L'iniziativa utilizza la facciata come piattaforma per la moda e il design contemporanei, estendendo la presenza dell'hotel al quartiere circostante e posizionando la struttura all'interno della scena creativa milanese.\r

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«Siamo orgogliosi di ciò che il nostro team ha realizzato a Milano. L'acquisizione di una proprietà nel cuore di Brera e la sua trasformazione in uno degli hotel boutique più esclusivi della città testimoniano la solidità della visione e le capacità di realizzazione di Bohop - ha aggiunto Patrick Saada, presidente del consiglio di amministrazione di Bohop -. Questo progetto riflette la nostra capacità di individuare, acquisire e riconvertire immobili di pregio in destinazioni lifestyle eccezionali».","post_title":"Casa Laveni, apre a Brera un boutique hotel di charme","post_date":"2026-04-21T09:38:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776764336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512258","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 27 anni alle spalle e la necessità di sottoporsi a un itnervento di restyling,l'hotel Burj Al Arab, fiore all'occhiello del gruppo Jumeirah a Dubai, chiuderà per un'importante ristrutturazione che durerà 18 mesi.\r

Sin dalla sua apertura nel 1999, il Jumeirah Burj Al Arab si è affermato come icona architettonica e culturale del lusso moderno , con la sua silhouette a forma di vela dhow che ha plasmato lo skyline di Dubai. Con le sue 198 suite e il suo design d'interni, impreziosito da cristalli Swarovski, marmo e foglia d'oro, l'hotel emana raffinatezza in puro spirito arabo.\r

Un restyling rispettoso della struttura\r

Come riporta Travelmole, a seguito di un rigoroso e strategico processo di selezione il restauro, della durata prevista di circa 18 mesi, sarà affidato all'architetto d'interni parigino Tristan Auer, che ha accettato l'incarico di preservare il prestigio culturale del Burj Al Arab a Jumeirah. Noto per il suo approccio raffinato al restauro, il lavoro di Auer riflette un profondo rispetto per il patrimonio, l'artigianalità e la cura dei dettagli.\r

Thomas B. Meier, amministratore delegato di Jumeirah, ha commentato il programma di restauro affermando: «Il Jumeirah Burj Al Arab è molto più di un semplice punto di riferimento architettonico; è un simbolo di ambizione, maestria artigianale ed eccellenza duratura . Negli ultimi 27 anni, questa struttura ha accolto i suoi ospiti con la stessa passione e gli stessi standard di livello mondiale che la distinguono da qualsiasi altro hotel al mondo. Questo programma di restauro segna un nuovo capitolo nella storia del Jumeirah Burj Al Arab, un capitolo che preserverà con cura il patrimonio di quella che attualmente è l'unica struttura della nostra collezione Jumeirah in edizione limitata di indirizzi iconici, caratterizzati da un design distintivo». La chiusura della struttura giunge in un momento di incertezza per il turismo di Dubai, a seguito dell'inizio della guerra tra Iran e Israele-Stati Uniti. L'hotel ha subito danni lievi a causa della caduta di detriti sulla facciata in seguito all'intercettazione di un drone iraniano. Tuttavia, Jumeirah ha dichiarato a Reuters che \"i lavori a lungo attesi non sono collegati all'incidente di marzo\".\r

","post_title":"Il Burj Al Arab di Dubai chiude per 18 mesi: al via la ristrutturazione","post_date":"2026-04-20T15:20:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776698458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Il porto di Livorno si prepara a vivere un maggio senza precedenti. Come si legge su Il Tirreno, sono 65 le navi da crociera attese a maggio, che porteranno lo scalo a segnare un nuovo record superando i numeri già rilevanti degli anni passati e consolidando il ruolo nel panorama crocieristico internazionale.\r

I numeri\r

Dopo le 60 navi del 2025 e le 55 del 2024, Livorno registra un’ulteriore crescita, con un incremento rispettivamente di cinque e dieci unità. Anche il numero dei passeggeri è in aumento: si stimano circa 124.000 crocieristi in arrivo nel corso del mese, contro i 121.000 dello scorso anno.\r

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Le partenze avverranno per lo più nella stessa giornata: 53 navi lasceranno il porto in serata, mentre 12 prolungheranno la sosta fino al giorno successivo. Ad aprire il mese, il 1° maggio, sarà Norwegian Viva, con una capacità di 3.219 passeggeri. I giorni più intensi saranno il 9, il 10 e il 15 maggio, quando sono previsti quattro attracchi giornalieri.\r

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Tra le compagnie spicca Msc, con 13 scali programmati; seguono Viking Cruises con otto arrivi e Norwegian Cruise Line con sei.\r

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Rispetto allo scorso anno, il traffico mostra una crescita costante non solo nei numeri, ma anche nell’organizzazione degli arrivi. Nel maggio 2025, infatti, gli attracchi erano distribuiti su una fascia oraria più ampia. Inoltre, lo scorso anno era stata Norwegian Cruise Line la compagnia più presente, con 11 scali, quasi il doppio rispetto al 2026.\r

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L’aumento di navi e passeggeri si traduce in un’importante ricaduta economica per il territorio tra turismo, servizi e indotto commerciale, rafforzando ulteriormente il legame tra il porto e la città.\r

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","post_title":"Il porto di Livorno si prepara a un maggio da record","post_date":"2026-04-20T15:00:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776697203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512191\" align=\"alignleft\" width=\"411\"] Il ministro del turismo Mazzi, Bernabò Bocca e Giorgia Meloni[/caption]\r

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Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati: una scelta votata all'unanimità in occasione della 76a Assemblea Nazionale inaugurata a Roma, presso il Salone delle Fontane all'Eur. L'assemblea plenaria ha infatti deciso all'unisono di ridare la fiducia al leader già in carica.\r

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Questa è la prima notizia. La seconda è che all'Assemblea di Federalberghi ha partecipato anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Naturalmente gli albergatori si sono spellati le mani appena è salita sul palco a parlare. E va bene così. Il presidente ha iniziato con il solito elenco di dati già conosciuti. 13% del Pil, superata la Francia nelle presenze, ma adesso ci prepariamo a superare anche la Spagna, e cose del genere.\r

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Poi ha virato su ciò che il governo, e nello specifico il ministero del turismo ha fatto per il settore. Secondo il nostro modesto punto di vista non tanto. Detassare le mance significa mortificare ancora di più i lavoratori (specialmente gli stagionali) che dovrebbero avere uno stipendio adeguato e non retribuzioni da terzo mondo.\r

Hormuz\r

Infine la questione che interessa tutti: Hormuz. Il presidente Meloni ha ricordato come sia importante Hormuz, ma non solo per il gas e l'energia, anche per l'agricoltura, perché le navi trasportano i fertilizzanti e altri settori (facendo immaginare un livello inflattivo pauroso). E alla fine la sviolinata. «Noi siamo un popolo complicato, quando tutto va bene ci lamentiamo, ma quando ci sono delle difficoltà ecco che ci uniamo e iniziamo a correre».\r

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Se la situazione non si sblocca, altro che correre, rimarremo senza carburante per i voli delle vacanze. Gli alberghi protesteranno, i tour operator e le agenzie già lo fanno. Le compagnie aeree stanno iniziando a tagliare i voli. Altro che correre, qui si ferma tutto. Quindi, Giorgia, lascia stare gli italiani e il loro DNA. Pensa a quello che devi fare.\r

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Infine il ringraziamento di Bernabò Bocca per la rielezione. «Sentire la partecipazione di tutta la mia gente e, soprattutto, realizzare che ci sia ancora entusiasmo nell'avermi alla guida di una federazione importante come la nostra, mi dà la giusta carica per tenere testa a questa nomina – ha dichiarato a caldo Bocca – Considero un onore essere riconfermato in questo ruolo: grazie al consenso generale, resterò nella grande casa dell'ospitalità. Mi sento pronto ad affrontare tutte le nostre battaglie ancora una volta insieme, costruendo il turismo del futuro».\r

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Giuseppe Aloe","post_title":"Bocca di nuovo presidente. Giorgia Meloni: brevi cenni sull'universo","post_date":"2026-04-20T10:46:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776681960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere ha comunicato che Msc Euribia ha lasciato Dubai, ha attraversato in sicurezza lo stretto di Hormuz ed è ora in viaggio verso il Nord Europa. Il passaggio è stato completato in stretto coordinamento con le autorità competenti.\r

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La stagione in Nord Europa\r

La nave è in rotta per riprendere la sua stagione nel Nord Europa e, poiché la nave potrà ora rientrare prima del previsto, Msc Crociere conferma che la crociera in partenza il 16 maggio da Kiel (e il 17 maggio da Copenaghen) si svolgerà come pianificato in origine, con tutte le successive partenze confermate secondo programma. Gli ospiti le cui crociere sono state cancellate avranno la possibilità di trasferire la propria prenotazione su questa partenza, qualora lo desiderino, e saranno contattati direttamente per ulteriori dettagli.","post_title":"Msc Euribia lascia Dubai. Confermata la partenza da Kiel il 16 maggio","post_date":"2026-04-20T09:12:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776676328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brusca frenata di BeOnd sulle rotte Europa-Maldive, che vengono tagliate da fine aprile sino all'inizio di ottobre 2026, per poi riprendere nella stagione invernale. \r

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La compagnia aerea che opera con configurazione di sola business class, spiega in una nota che \"A causa del recente aumento dei prezzi del carburante, unito alla tipica domanda stagionale, l'economia unitaria del nostro servizio non supporta operazioni di linea continuative, e lo stesso programma di ristrutturazione richiede questa finestra operativa\".\r

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Durante l'estate quindi, \"i nostri aeromobili opereranno su voli charter, Acmi e voli di linea regionali nell'ambito del nostro potenziamento multi-Coa, che storicamente si è dimostrato molto redditizio per la nostra compagnia aerea\".\r

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Nella winter 2026/27, beOnd opererà con una flotta di \"sei aeromobili con configurazione business class a poltrone reclinabili. Continueremo ad aumentare la capacità con aeromobili A321ceo e a espanderci.\r

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A tal fine, dedicheremo l'estate del 2026 agli investimenti nella nostra flotta. Quattro ulteriori aeromobili saranno sottoposti al nostro programma completo di ristrutturazione della cabina e, parallelamente, aggiorneremo il nostro prodotto di bordo e la piattaforma operativa.\r

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La compagnia aerea ha iniziato la propria attività verso la fine del 2023, con un preciso target sui viaggi leisure premium e utilizza aeromobili della famiglia Airbus A320 per collegare le Maldive con diverse destinazioni del Medio Oriente e dell'Europa.\r

Il network include voli da Parigi, Monaco, Londra, Milano Malpensa, Zurigo e Mosca; il vettore opera anche verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.\r

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I precedenti piani di espansione del vettore puntavano all'apertura di ulteriori basi in Medio Oriente, in India e negli Stati Uniti.\r

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\"Comunicheremo i dettagli relativi alla nostra flotta nelle prossime settimane - conclude la nota di beOnd -. I passeggeri che hanno prenotato i nostri voli estivi vengono contattati direttamente dal nostro team Guest Experience con opzioni di cambio prenotazione; l'operativo invernale è ora in vendita\".\r

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","post_title":"BeOnd frena sulle rotte Europa-Maldive: voli cancellati fino ad ottobre","post_date":"2026-04-20T09:00:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776675608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, petroliere comprese, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. Il cessate il fuoco dura fino al 21 aprile.\r

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\"In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz\", determinante per il commercio del 20% del petrolio mondiale, è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, sulla rotta coordinata già annunciata dall'Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell'Iran\", annuncia il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi.\r

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Naturalmente ci vorrà un po' di tempo affinché la navigazione i ritorni ai ritmi normali. La cosa importante che il blocco sia terminato (almeno per il momento) e che in Europa si possa trarre un sospiro di sollievo, non solo per il turismo (che a noi interessa più di tutto) ma per l'insieme della gestione energetica che rischiava di andare in una crisi spaventosa.","post_title":"Lo Stretto di Hormuz è aperto. Le navi possono passare. Meno male","post_date":"2026-04-17T18:44:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776451492000]}]}}