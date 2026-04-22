Etihad Airways in marcia sull’Africa con il lancio di sei nuove destinazioni Etihad Airways in allungo sul continente africano, con l’aggiunta di nuove rotte da Abu Dhabi verso la Repubblica Democratica del Congo, l’Eritrea, il Ghana, la Nigeria e lo Zimbabwe. I nuovi collegamenti riflettono gli investimenti in mercati in forte espansione, favorendo una maggiore connettività nei settori del commercio, del trasporto merci e della mobilità. Un’espansione che segue la recente espansione di Etihad in Cina, che comprende un aumento delle frequenze e un rafforzamento della partnership con China Eastern Airlines. Nel loro insieme, questi sviluppi posizionano Abu Dhabi come un punto di accesso chiave tra Africa, India e Asia. Ma lo sviluppo è in linea anche con i crescenti legami economici tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Africa, con un aumento degli scambi commerciali, degli investimenti e delle partnership commerciali in settori quali energia, infrastrutture, estrazione mineraria e logistica. Parallelamente, ciò integra anche la joint venture strategica di Etihad con Ethiopian Airlines, rafforzando ulteriormente la connettività in tutto il continente africano. “L’Africa rappresenta il passo successivo naturale e imprescindibile nell’espansione del network Etihad – afferma il ceo del vettore, Antonoaldo Neves -. La domanda di collegamenti aerei nei principali mercati africani sta superando l’offerta attuale, in particolare nei settori del trasporto merci e in quelli legati al commercio. Questa espansione è una risposta diretta a tale opportunità strutturale. “Ampliando la rete parallelamente alla recente espansione in Cina, stiamo creando un corridoio più efficiente che collega l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia attraverso Abu Dhabi. Per i passeggeri, ciò si traduce in viaggi più semplici e veloci. I nuovi servizi forniranno collegamenti diretti tra i mercati africani e Abu Dhabi, consentendo al contempo coincidenze dirette verso la Cina, l’India, l’Asia e tutto il Medio Oriente”. Le nuove destinazioni sono: Accra (dal 17 marzo 2027), Asmara (dal 7 novembre 2026), Harare (dal 24 marzo 2027), Kinshasa (dal 18 marzo 2027), Lubumbashi (dal 24 marzo 2027), e Lagos (dal 18 marzo 2027). Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Malesia incentiva gli arrivi in occasione della Festa dei Lavoratori e del Rain Rave Water Music Festival 2026, in programma dal 30 aprile al 2 maggio: per l'occasione una selezione di hotel in tutto il paese lancia promozioni per l’alloggio, con l’obiettivo di stimolare la domanda turistica durante il periodo festivo. A sostegno della campagna Visit Malaysia 2026 (VM2026), ben 79 hotel a livello nazionale partecipa all’iniziativa, con sconti fino al 70%. Le promozioni saranno disponibili per prenotazioni effettuate dal 29 aprile al 3 maggio 2026, rappresentando un’opportunità interessante per i viaggiatori che pianificano brevi soggiorni leisure. Le strutture aderenti propongono una gamma di pacchetti a valore aggiunto, tra cui tariffe speciali per le camere e offerte combinate, pensate per migliorare l’accessibilità economica e incentivare i flussi turistici verso le principali destinazioni del Paese. Questa iniziativa congiunta tra il settore turistico e quello dell’ospitalità riflette un approccio strategico volto a incrementare la spesa turistica e a creare nuove opportunità per gli operatori del comparto in concomitanza con grandi eventi. I visitatori potranno usufruire delle offerte utilizzando il codice promozionale VM2026TWD al momento della prenotazione tramite i siti ufficiali degli hotel o attraverso contatti diretti con le strutture partecipanti. Il Rain Rave Water Music Festival, evento della durata di tre giorni, trasforma la pioggia in un palcoscenico dinamico dove musica, cultura e lifestyle contemporaneo si incontrano nel cuore della città. Il festival rappresenta una piattaforma unica per visitatori internazionali e operatori del settore, offrendo un’esperienza diretta dell’energia giovanile e della vivacità creativa della Malesia. [post_title] => La Malesia promuove gli arrivi durante il Rain Rave Water Music Festival [post_date] => 2026-04-22T14:31:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776868290000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512505 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways in allungo sul continente africano, con l’aggiunta di nuove rotte da Abu Dhabi verso la Repubblica Democratica del Congo, l’Eritrea, il Ghana, la Nigeria e lo Zimbabwe. I nuovi collegamenti riflettono gli investimenti in mercati in forte espansione, favorendo una maggiore connettività nei settori del commercio, del trasporto merci e della mobilità. Un'espansione che segue la recente espansione di Etihad in Cina, che comprende un aumento delle frequenze e un rafforzamento della partnership con China Eastern Airlines. Nel loro insieme, questi sviluppi posizionano Abu Dhabi come un punto di accesso chiave tra Africa, India e Asia. Ma lo sviluppo è in linea anche con i crescenti legami economici tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Africa, con un aumento degli scambi commerciali, degli investimenti e delle partnership commerciali in settori quali energia, infrastrutture, estrazione mineraria e logistica. Parallelamente, ciò integra anche la joint venture strategica di Etihad con Ethiopian Airlines, rafforzando ulteriormente la connettività in tutto il continente africano. "L'Africa rappresenta il passo successivo naturale e imprescindibile nell'espansione del network Etihad - afferma il ceo del vettore, Antonoaldo Neves -. La domanda di collegamenti aerei nei principali mercati africani sta superando l’offerta attuale, in particolare nei settori del trasporto merci e in quelli legati al commercio. Questa espansione è una risposta diretta a tale opportunità strutturale. “Ampliando la rete parallelamente alla recente espansione in Cina, stiamo creando un corridoio più efficiente che collega l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia attraverso Abu Dhabi. Per i passeggeri, ciò si traduce in viaggi più semplici e veloci. I nuovi servizi forniranno collegamenti diretti tra i mercati africani e Abu Dhabi, consentendo al contempo coincidenze dirette verso la Cina, l’India, l’Asia e tutto il Medio Oriente". Le nuove destinazioni sono: Accra (dal 17 marzo 2027), Asmara (dal 7 novembre 2026), Harare (dal 24 marzo 2027), Kinshasa (dal 18 marzo 2027), Lubumbashi (dal 24 marzo 2027), e Lagos (dal 18 marzo 2027). [post_title] => Etihad Airways in marcia sull'Africa con il lancio di sei nuove destinazioni [post_date] => 2026-04-22T14:03:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776866628000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_512516" align="alignleft" width="300"] Davide Bomben, Lara Chinotti, Cristina Giordano e Marco Peci[/caption] Obiettivo grande Nord. Il Diamante risponde alla difficile situazione geopolitica internazionale spingendo sull'acceleratore della differeinziazione e dell'ampliamento delle proposte di viaggio. Al centro della presentazione avvenuta a Milano un'area da sempre, e in questo periodo ancora di più, interessante e ricca di sorprese e opportunità da cogliere. Si tratta di quella nel nord dell'Europa, che il t.o. appartenente a Quality Group presidia insieme all'Africa. L'occasione per parlarne è stata offerta dal lancio del nuovo catalogo “Festività nordiche”, valido dal 26 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. «Si tratta del quarto catalogo riservato al Nord - spiega Lara Chinotti, product manager Scandinavia, Islanda & Artico del Diamante -. Lapponia finlandese, Lapponia svedese, Norvegia, isole Svalbard e Islanda garantiscono sicurezza, bellezza intonsa dei luoghi e calore dell’ospitalità, insieme a prezzi senza sorprese». Per questo il Diamante ha deciso di giocare d'attacco e rafforzare ad esempio l’offerta su Lapponia finlandese, che fa perno sul Lights of Lapland Resort, complesso di 10 Aurora Lodges inaugurato nel 2024 e immerso nella taiga finlandese nei pressi di Posio, poco a sud del Circolo Polare Artico. Una proprietà esclusiva, inserita subito con successo nella Diamond Collection by Il Diamante. Un nuovo slancio «Le attuali turbolenze internazionali stanno conferendo nuovo slancio alle destinazioni nordiche - aggiunge Marco Peci, direttore commerciale Quality Group - e la tendenza mostra un’accelerazione già dal periodo post Pasqua. Il viaggiatore odierno desidera soprattutto pace, tranquillità e contatto con la natura, ragion per cui la domanda per soggiorni nel Lights of Lapland Resort non solo risulta robusta per i mesi estivi, ma guarda addirittura al periodo delle prossime festività natalizie: dai giorni dell’Immacolata all’Epifania, con una spiccata preferenza per la Lapponia finlandese, ma evidenziando anche un forte interesse per le isole Lofoten in Norvegia e persino per le remote isole Svalbard, reinserite a catalogo dopo l’interruzione post Covid». Fra le proposte del catalogo “Festività nordiche”, in primo piano il tour di gruppo “Lapponia svedese - rompighiaccio nel golfo di Botnia e aurore boreali”, che prevede visite nelle aree di fronte a Oulu, fra cui Luleå e Haparanda, oltre che a cavallo di Svezia e Finlandia nella proposta “Capodanno intorno al Golfo di Botnia”. “Hurtigruten Signature”, poi, mette sul piatto due crociere speciali per le festività il 4 e il 18 dicembre, navigando da Oslo in direzione Capo Nord e ritorno in 14 giorni, anziché lungo la tradizionale rotta Bergen-Kirkenes. Novità sono il tour “Isole Svalbard - Super Arctic” con partenza speciale il 30 dicembre, al pari di “Islanda: Aurora Express”, nel quale la visita delle località iconiche dell’isola avviene in coincidenza del periodo di miglior avvistamento dei fenomeni luminosi boreali e in appena 5 giorni di viaggio. [post_title] => Il Diamante spinge sul Nord Europa: "Festività nordiche" in primo piano [post_date] => 2026-04-22T12:21:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776860469000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512477 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggi su misura per chi desidera esplorare il mondo con consapevolezza, stile e un pizzico di meraviglia. L’Accademia dei Viaggi di Erika Garbarini nasce nel 2023 per offrire itinerari costruiti attorno alla persona e alla destinazione. «In realtà ho aperto un’agenzia nel 2018, in franchising – spiega Erika Garbarini titolare dell’Accademia dei Viaggi –. Durante il periodo Covid mi sono concentrata molto sulla formazione: sono diventata direttore tecnico ed accompagnatrice turistica. Nel 2022 ho lasciato il franchising e nel 2023 ho lanciato la mia Accademia dei Viaggi. Mi piace definirmi una “travel designer” per evidenziare il mio approccio sartoriale che include ascolto, progetto e consiglio». L’Accademia dei Viaggi è specializzata sui paesi dell’Africa australe e dell’oceano Indiano. «L’agenzia deve puntare sulla personalizzare della consulenza e dell’esperienza di viaggio – aggiunge Garbarini –. E’ necessario formarsi costantemente partecipando a fiere e programmi di aggiornamento. Credo che l’esperienza diretta, unita alla competenza tecnica, sia ciò che permette di offrire un servizio davvero personalizzato e curato in ogni dettaglio. Scelgo con molta attenzione le occasioni per acquisire nuove competenze. Per questo ho seguito nel 2025 la seconda edizione della Luxury Travel Academy, nata dall’idea di tre professionisti con l’obiettivo di supportare chi lavora nel turismo luxury e property manager. Ed attualmente sto frequentando la terza edizione dell’Academy». Valorizzare il brand «Sto imparando a valorizzare il brand – continua Garbarini – eliminando tutte quelle iniziative che in realtà mi facevano perdere molto tempo. La Luxury Travel Academy mi ha fornito molti spunti che mi hanno consentito di avere molta più visibilità e di puntare su scelte più strategiche. Per esempio, ora ricevo solo su appuntamento, in modo da dedicarmi totalmente al cliente. La terza edizione invece mi sta fornendo informazioni pratiche che mi consentiranno di acquisire basi ancora più solide: ci stiamo misurando su argomenti diversi, da linkedin fino alla costruzione dei viaggi di lusso». Dopo tre anni dal lancio dell’Accademia dei Viaggi, il bilancio è positivo. «Avevo già una clientela affezionata, che mi seguiva dalla mia prima esperienza. Il lavoro però è molto faticoso e richiede molta dedizione: la soddisfazione più grande è legata al successo del viaggio, quando il cliente torna contento e ti ringrazia per l’organizzazione e il supporto a 360 gradi. Attualmente, a causa della situazione internazionale, ilmercato ha rallentato un po’: da una parte c’è chi vuole aspettare e dall’altra chi invece preferisce pianificare ora per evitare un aumento dei prezzi». [post_title] => Accademia dei Viaggi, itinerari su misura tra l'Africa australe e l'oceano Indiano [post_date] => 2026-04-22T12:04:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776859453000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512476 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nessun taglio di rotte o problematiche sulle scorte di carburante per Ita Airways, almeno ad oggi: la rassicurazione arriva dall'amministratore delegato della compagnia aerea, Joerg Eberhart, in un'intervista pubblicata su Il Messaggero. In uno scenario di mercato che vede rincorrersi notizie spesso allarmanti sulla situazione della disponibilità del fuel per aerei, il ceo spiega: "Non abbiamo in programma di chiudere rotte, semmai qualora le tensioni dovessero perdurare ci potrà essere qualche riprogrammazione, un nuovo assetto. Per sfruttare tratte alternative, magari più sicure. "Oggi i nostri voli verso l’Asia, Tokyo, Bangkok, Delhi, sono pieni. Di certo siamo preparati. Non abbiamo poi problemi di carburante, per nove mesi siamo coperti dall’hedging”. Eberhart commenta anche il recente accordo di codeshare bilaterale siglato con Volotea: “Siamo molto soddisfatti di poter annunciare questa intesa che prevede 104 connessioni in più. Da tempo studiavamo come realizzare l’integrazione e adesso possiamo annunciare che le nostre reti sono connesse, per sfruttare al meglio la complementarietà. Volotea, un vettore di grande qualità, è molto forte negli aeroporti europei di minori dimensioni, e ci consente di portare in tutto il mondo un flusso importante di passeggeri”. [post_title] => Ita, Eberhart rassicura: "Nessuna cancellazione, scorte di fuel per 9 mesi" [post_date] => 2026-04-22T11:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776856548000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "La forte domanda di viaggi e le tariffe più elevate stanno contribuendo a compensare il forte aumento dei costi del carburante": Alaska Airlines fotografa così la situazione attuale in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre 2026. La compagnia fa però marcia indietro sulle sue previsioni per l'intero esercizio, anticipando un forte impatto sugli utili del secondo trimestre. Il vettore spiega che le prenotazioni sono rimaste stabili nonostante i forti aumenti delle tariffe. Nelle ultime settimane, le tariffe aeree nei principali mercati statunitensi serviti da Alaska Airlines sono cresciute di oltre il 20% rispetto a un anno fa, sostenendo una forte crescita dei ricavi nel secondo trimestre se la tendenza dovesse continuare. Malgrado ciò, ha precisato il ceo del vettore, Ben Minicucci, le tariffe più elevate coprono solo una parte dell'aumento dei costi. Alaska ha dichiarato che attualmente sta recuperando circa un terzo dell'aumento dei costi del carburante, lasciando un divario che dovrebbe pesare sugli utili nel trimestre di giugno. L'impennata dei costi è stata aggravata dai margini di raffinazione. Alaska ha dichiarato che i margini a Singapore sono aumentati di oltre il 400% nel primo trimestre, trasformando quella che di solito è una delle sue fonti di carburante più economiche nella più costosa e influenzando circa un quinto della fornitura. Complessivamente la domanda rimane forte in tutti i settori di attività: la compagnia sottolinea che i viaggi in classe premium sono aumentati dell'8% nel primo trimestre, quelli business del 19% e le prenotazioni anticipate da parte dei clienti corporate registrano un incremento di quasi il 30%. Le previsioni Alaska Airlines al momento non prevede interruzioni nell'approvvigionamento di carburante sul proprio network: il vettore ha ridotto la capacità in alcuni mercati per proteggere i margini, pur continuando a investire su traffico premium, espansione internazionale e programmi fedeltà. [post_title] => Alaska Airlines: la domanda resta forte, ma il carburante impatta sugli utili [post_date] => 2026-04-22T10:28:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776853714000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512443 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un contesto internazionale caratterizzato da incertezza e volatilità della domanda, Welcome Travel Group attiva la nuova campagna di comunicazione "Sicurezza in Agenzia", un progetto pensato per supportare concretamente le agenzie del Network nel dialogo con il cliente nella pianificazione della vacanza, con l'obiettivo di azzerare dubbi e incertezze, accompagnandolo verso una scelta consapevole e favorendo la ripresa delle prenotazioni. L'iniziativa nasce dall'ascolto diretto delle agenzie e dà seguito a una richiesta precisa: disporre di strumenti efficaci per gestire le esitazioni in una fase complessa, rafforzando il percepito di sicurezza, affidabilità e assistenza qualificata che solo il canale agenziale è in grado di garantire. On air sui canali social e progressivamente su tutti i touchpoint del Network – dai tool digitali al digital signage in agenzia, fino ai siti web e alle newsletter – la campagna si distingue per un linguaggio diretto e immediato, con l'obiettivo di rassicurare il cliente e valorizzare il viaggio organizzato e il fondamentale ruolo, non solo consulenziale, dell'agente di viaggi. Il concept si articola attorno a messaggi chiave, declinati diversamente per i due brand Welcome e Geo, che sottolineano il valore distintivo dell'intermediazione professionale: dal supporto costante, prima, durante e dopo il viaggio, fino alla gestione degli imprevisti. Un invito concreto a non rimandare la prenotazione della vacanza e a non rinunciare al viaggio, ma a pianificare con fiducia affidandosi a professionisti del settore che guidano nella scelta, assistono durante il viaggio, intervengono in caso di imprevisti e garantiscono l'acquisto. Con questa campagna, Welcome Travel Group conferma il proprio impegno nel sostenere attivamente le agenzie affiliate, mettendo a disposizione strumenti di comunicazione coerenti, tempestivi e allineati alle esigenze del mercato, con l'obiettivo di stimolare la domanda e consolidare la relazione di fiducia tra cliente e agenzia. [post_title] => Welcome Travel Group lancia "Sicurezza in Agenzia" una campagna a favore delle adv [post_date] => 2026-04-22T10:20:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776853245000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512414 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways ha inaugurato i suoi primi voli diretti per St. Louis: la città del Missouri diventa così la 27ª destinazione statunitense ad entrare nel network della compagnia aerea britannica, che opera il maggior numero di voli diretti verso gli Usa rispetto a qualsiasi altro vettore europeo. British Airways è anche l'unica compagnia aerea del Regno Unito a collegare direttamente St. Louis, in un lancio che coincide con il centenario della Route 66, che attraversa la città, e con le celebrazioni nazionali per i 250 anni dell'indipendenza americana. Con la vicina Kansas City che funge da una delle città ospitanti dei Mondiali, St. Louis è anche un comodo punto di partenza per i tifosi che assisteranno quest'estate alle partite dei Mondiali di calcio. L'operativo prevede per la stagione estiva quattro voli a settimana dal Terminal 5 di Londra Heathrow, operati da Boeing 787, attualmente in fase di equipaggiamento con il wi-fi veloce Starlink. I passeggeri possono scegliere tra tre classi di viaggio: World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy) e Club World (business class). British ha aperto anche una nuova rotta annuale per Guernsey (Channel Islands), con voli giornalieri; è previsto invece per il 14 maggio il decollo del nuovo collegamento stagionale verso Tivat, in Montenegro: i voli saranno operati dal Terminal 3 di Londra Heathrow, con tre frequenze settimanali. [post_title] => British Airways operativa sulla nuova rotta per St. Louis, 27ª destinazione Usa [post_date] => 2026-04-22T09:05:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776848701000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un contesto globale di costante incertezza, Qatar Airways approccia comunque l'operativo estivo con un ambizioso programma che prevede oltre 150 destinazioni attive dal 16 giugno, segno di un ritorno in grande stile, senza tuttavia recuperare ancora l'ampiezza del network pre-conflitto. Il 20 aprile la Qatar Civil Aviation Authority ha pubblicato un Notam che autorizza la «ripresa graduale delle operazioni delle compagnie aeree straniere» attraverso l’aeroporto internazionale Hamad di Doha. L'ente spiega che «questa decisione fa seguito a una valutazione globale della situazione, condotta in coordinamento con tutte le entità nazionali competenti». Sottolinea inoltre che «tutte le misure e le precauzioni necessarie» sono in atto per proteggere passeggeri e personale, in conformità con gli standard internazionali di sicurezza e protezione. Dopo la chiusura dello spazio aereo del Qatar il 28 febbraio scorso, quando l’escalation militare nella regione ha portato alla sospensione quasi totale dei voli commerciali, nei primi giorni di marzo, Doha aveva autorizzato solo un numero limitato di voli di rimpatrio e alcuni collegamenti verso la capitale, operati tramite corridoi temporanei approvati dalla Qcaa. La graduale riapertura al traffico straniero dovrebbe consentire di ricostituire il ruolo di snodo intercontinentale dell'hub di Doha, mantenendo al contempo uno stretto controllo sulle rotte e sulle capacità. Da qui il lancio del nuovo schedule di Qatar Airways, con un calendario valido fino al 15 settembre. «Il programma aggiornato, valido fino al 15 settembre 2026, introduce nuove rotte e una maggiore frequenza dei voli da e per Doha», afferma la compagnia, che promette maggiore flessibilità per i viaggi estivi. [post_title] => Qatar Airways tenta il rilancio estivo: 150 destinazioni operative dal 16 giugno [post_date] => 2026-04-22T09:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776848453000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "etihad airways in marcia sullafrica con il lancio di sei nuove destinazioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":96,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2533,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Malesia incentiva gli arrivi in occasione della Festa dei Lavoratori e del Rain Rave Water Music Festival 2026, in programma dal 30 aprile al 2 maggio: per l'occasione una selezione di hotel in tutto il paese lancia promozioni per l’alloggio, con l’obiettivo di stimolare la domanda turistica durante il periodo festivo.\r

\r

A sostegno della campagna Visit Malaysia 2026 (VM2026), ben 79 hotel a livello nazionale partecipa all’iniziativa, con sconti fino al 70%. Le promozioni saranno disponibili per prenotazioni effettuate dal 29 aprile al 3 maggio 2026, rappresentando un’opportunità interessante per i viaggiatori che pianificano brevi soggiorni leisure.\r

\r

Le strutture aderenti propongono una gamma di pacchetti a valore aggiunto, tra cui tariffe speciali per le camere e offerte combinate, pensate per migliorare l’accessibilità economica e incentivare i flussi turistici verso le principali destinazioni del Paese.\r

\r

Questa iniziativa congiunta tra il settore turistico e quello dell’ospitalità riflette un approccio strategico volto a incrementare la spesa turistica e a creare nuove opportunità per gli operatori del comparto in concomitanza con grandi eventi.\r

\r

I visitatori potranno usufruire delle offerte utilizzando il codice promozionale VM2026TWD al momento della prenotazione tramite i siti ufficiali degli hotel o attraverso contatti diretti con le strutture partecipanti.\r

\r

Il Rain Rave Water Music Festival, evento della durata di tre giorni, trasforma la pioggia in un palcoscenico dinamico dove musica, cultura e lifestyle contemporaneo si incontrano nel cuore della città. Il festival rappresenta una piattaforma unica per visitatori internazionali e operatori del settore, offrendo un’esperienza diretta dell’energia giovanile e della vivacità creativa della Malesia.","post_title":"La Malesia promuove gli arrivi durante il Rain Rave Water Music Festival","post_date":"2026-04-22T14:31:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776868290000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways in allungo sul continente africano, con l’aggiunta di nuove rotte da Abu Dhabi verso la Repubblica Democratica del Congo, l’Eritrea, il Ghana, la Nigeria e lo Zimbabwe.\r

\r

I nuovi collegamenti riflettono gli investimenti in mercati in forte espansione, favorendo una maggiore connettività nei settori del commercio, del trasporto merci e della mobilità.\r

\r

Un'espansione che segue la recente espansione di Etihad in Cina, che comprende un aumento delle frequenze e un rafforzamento della partnership con China Eastern Airlines. Nel loro insieme, questi sviluppi posizionano Abu Dhabi come un punto di accesso chiave tra Africa, India e Asia.\r

\r

Ma lo sviluppo è in linea anche con i crescenti legami economici tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Africa, con un aumento degli scambi commerciali, degli investimenti e delle partnership commerciali in settori quali energia, infrastrutture, estrazione mineraria e logistica. \r

\r

Parallelamente, ciò integra anche la joint venture strategica di Etihad con Ethiopian Airlines, rafforzando ulteriormente la connettività in tutto il continente africano.\r

\r

\"L'Africa rappresenta il passo successivo naturale e imprescindibile nell'espansione del network Etihad - afferma il ceo del vettore, Antonoaldo Neves -. La domanda di collegamenti aerei nei principali mercati africani sta superando l’offerta attuale, in particolare nei settori del trasporto merci e in quelli legati al commercio. Questa espansione è una risposta diretta a tale opportunità strutturale.\r

\r

“Ampliando la rete parallelamente alla recente espansione in Cina, stiamo creando un corridoio più efficiente che collega l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia attraverso Abu Dhabi. Per i passeggeri, ciò si traduce in viaggi più semplici e veloci. I nuovi servizi forniranno collegamenti diretti tra i mercati africani e Abu Dhabi, consentendo al contempo coincidenze dirette verso la Cina, l’India, l’Asia e tutto il Medio Oriente\".\r

\r

Le nuove destinazioni sono: Accra (dal 17 marzo 2027), Asmara (dal 7 novembre 2026), Harare (dal 24 marzo 2027), Kinshasa (dal 18 marzo 2027), Lubumbashi (dal 24 marzo 2027), e Lagos (dal 18 marzo 2027).","post_title":"Etihad Airways in marcia sull'Africa con il lancio di sei nuove destinazioni","post_date":"2026-04-22T14:03:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776866628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512516\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Bomben, Lara Chinotti, Cristina Giordano e Marco Peci[/caption]\r

\r

Obiettivo grande Nord. Il Diamante risponde alla difficile situazione geopolitica internazionale spingendo sull'acceleratore della differeinziazione e dell'ampliamento delle proposte di viaggio. Al centro della presentazione avvenuta a Milano un'area da sempre, e in questo periodo ancora di più, interessante e ricca di sorprese e opportunità da cogliere. Si tratta di quella nel nord dell'Europa, che il t.o. appartenente a Quality Group presidia insieme all'Africa.\r

\r

L'occasione per parlarne è stata offerta dal lancio del nuovo catalogo “Festività nordiche”, valido dal 26 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. «Si tratta del quarto catalogo riservato al Nord - spiega Lara Chinotti, product manager Scandinavia, Islanda & Artico del Diamante -. Lapponia finlandese, Lapponia svedese, Norvegia, isole Svalbard e Islanda garantiscono sicurezza, bellezza intonsa dei luoghi e calore dell’ospitalità, insieme a prezzi senza sorprese».\r

\r

Per questo il Diamante ha deciso di giocare d'attacco e rafforzare ad esempio l’offerta su Lapponia finlandese, che fa perno sul Lights of Lapland Resort, complesso di 10 Aurora Lodges inaugurato nel 2024 e immerso nella taiga finlandese nei pressi di Posio, poco a sud del Circolo Polare Artico. Una proprietà esclusiva, inserita subito con successo nella Diamond Collection by Il Diamante.\r

Un nuovo slancio\r

«Le attuali turbolenze internazionali stanno conferendo nuovo slancio alle destinazioni nordiche - aggiunge Marco Peci, direttore commerciale Quality Group - e la tendenza mostra un’accelerazione già dal periodo post Pasqua. Il viaggiatore odierno desidera soprattutto pace, tranquillità e contatto con la natura, ragion per cui la domanda per soggiorni nel Lights of Lapland Resort non solo risulta robusta per i mesi estivi, ma guarda addirittura al periodo delle prossime festività natalizie: dai giorni dell’Immacolata all’Epifania, con una spiccata preferenza per la Lapponia finlandese, ma evidenziando anche un forte interesse per le isole Lofoten in Norvegia e persino per le remote isole Svalbard, reinserite a catalogo dopo l’interruzione post Covid». \r

Fra le proposte del catalogo “Festività nordiche”, in primo piano il tour di gruppo “Lapponia svedese - rompighiaccio nel golfo di Botnia e aurore boreali”, che prevede visite nelle aree di fronte a Oulu, fra cui Luleå e Haparanda, oltre che a cavallo di Svezia e Finlandia nella proposta “Capodanno intorno al Golfo di Botnia”.\r

\r

“Hurtigruten Signature”, poi, mette sul piatto due crociere speciali per le festività il 4 e il 18 dicembre, navigando da Oslo in direzione Capo Nord e ritorno in 14 giorni, anziché lungo la tradizionale rotta Bergen-Kirkenes. Novità sono il tour “Isole Svalbard - Super Arctic” con partenza speciale il 30 dicembre, al pari di “Islanda: Aurora Express”, nel quale la visita delle località iconiche dell’isola avviene in coincidenza del periodo di miglior avvistamento dei fenomeni luminosi boreali e in appena 5 giorni di viaggio.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Diamante spinge sul Nord Europa: \"Festività nordiche\" in primo piano","post_date":"2026-04-22T12:21:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776860469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggi su misura per chi desidera esplorare il mondo con consapevolezza, stile e un pizzico di meraviglia. L’Accademia dei Viaggi di Erika Garbarini nasce nel 2023 per offrire itinerari costruiti attorno alla persona e alla destinazione.\r

\r

«In realtà ho aperto un’agenzia nel 2018, in franchising – spiega Erika Garbarini titolare dell’Accademia dei Viaggi –. Durante il periodo Covid mi sono concentrata molto sulla formazione: sono diventata direttore tecnico ed accompagnatrice turistica. Nel 2022 ho lasciato il franchising e nel 2023 ho lanciato la mia Accademia dei Viaggi. Mi piace definirmi una “travel designer” per evidenziare il mio approccio sartoriale che include ascolto, progetto e consiglio».\r

\r

L’Accademia dei Viaggi è specializzata sui paesi dell’Africa australe e dell’oceano Indiano. «L’agenzia deve puntare sulla personalizzare della consulenza e dell’esperienza di viaggio – aggiunge Garbarini –. E’ necessario formarsi costantemente partecipando a fiere e programmi di aggiornamento. Credo che l’esperienza diretta, unita alla competenza tecnica, sia ciò che permette di offrire un servizio davvero personalizzato e curato in ogni dettaglio. Scelgo con molta attenzione le occasioni per acquisire nuove competenze. Per questo ho seguito nel 2025 la seconda edizione della Luxury Travel Academy, nata dall’idea di tre professionisti con l’obiettivo di supportare chi lavora nel turismo luxury e property manager. Ed attualmente sto frequentando la terza edizione dell’Academy».\r

Valorizzare il brand\r

«Sto imparando a valorizzare il brand – continua Garbarini – eliminando tutte quelle iniziative che in realtà mi facevano perdere molto tempo. La Luxury Travel Academy mi ha fornito molti spunti che mi hanno consentito di avere molta più visibilità e di puntare su scelte più strategiche. Per esempio, ora ricevo solo su appuntamento, in modo da dedicarmi totalmente al cliente. La terza edizione invece mi sta fornendo informazioni pratiche che mi consentiranno di acquisire basi ancora più solide: ci stiamo misurando su argomenti diversi, da linkedin fino alla costruzione dei viaggi di lusso».\r

\r

Dopo tre anni dal lancio dell’Accademia dei Viaggi, il bilancio è positivo. «Avevo già una clientela affezionata, che mi seguiva dalla mia prima esperienza. Il lavoro però è molto faticoso e richiede molta dedizione: la soddisfazione più grande è legata al successo del viaggio, quando il cliente torna contento e ti ringrazia per l’organizzazione e il supporto a 360 gradi. Attualmente, a causa della situazione internazionale, ilmercato ha rallentato un po’: da una parte c’è chi vuole aspettare e dall’altra chi invece preferisce pianificare ora per evitare un aumento dei prezzi».\r

\r

","post_title":"Accademia dei Viaggi, itinerari su misura tra l'Africa australe e l'oceano Indiano","post_date":"2026-04-22T12:04:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776859453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512476","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nessun taglio di rotte o problematiche sulle scorte di carburante per Ita Airways, almeno ad oggi: la rassicurazione arriva dall'amministratore delegato della compagnia aerea, Joerg Eberhart, in un'intervista pubblicata su Il Messaggero.\r

\r

In uno scenario di mercato che vede rincorrersi notizie spesso allarmanti sulla situazione della disponibilità del fuel per aerei, il ceo spiega: \"Non abbiamo in programma di chiudere rotte, semmai qualora le tensioni dovessero perdurare ci potrà essere qualche riprogrammazione, un nuovo assetto. Per sfruttare tratte alternative, magari più sicure.\r

\r

\"Oggi i nostri voli verso l’Asia, Tokyo, Bangkok, Delhi, sono pieni. Di certo siamo preparati. Non abbiamo poi problemi di carburante, per nove mesi siamo coperti dall’hedging”.\r

Eberhart commenta anche il recente accordo di codeshare bilaterale siglato con Volotea: “Siamo molto soddisfatti di poter annunciare questa intesa che prevede 104 connessioni in più. Da tempo studiavamo come realizzare l’integrazione e adesso possiamo annunciare che le nostre reti sono connesse, per sfruttare al meglio la complementarietà. Volotea, un vettore di grande qualità, è molto forte negli aeroporti europei di minori dimensioni, e ci consente di portare in tutto il mondo un flusso importante di passeggeri”.\r

","post_title":"Ita, Eberhart rassicura: \"Nessuna cancellazione, scorte di fuel per 9 mesi\"","post_date":"2026-04-22T11:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1776856548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"La forte domanda di viaggi e le tariffe più elevate stanno contribuendo a compensare il forte aumento dei costi del carburante\": Alaska Airlines fotografa così la situazione attuale in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre 2026. La compagnia fa però marcia indietro sulle sue previsioni per l'intero esercizio, anticipando un forte impatto sugli utili del secondo trimestre.\r

\r

Il vettore spiega che le prenotazioni sono rimaste stabili nonostante i forti aumenti delle tariffe. Nelle ultime settimane, le tariffe aeree nei principali mercati statunitensi serviti da Alaska Airlines sono cresciute di oltre il 20% rispetto a un anno fa, sostenendo una forte crescita dei ricavi nel secondo trimestre se la tendenza dovesse continuare.\r

\r

Malgrado ciò, ha precisato il ceo del vettore, Ben Minicucci, le tariffe più elevate coprono solo una parte dell'aumento dei costi. Alaska ha dichiarato che attualmente sta recuperando circa un terzo dell'aumento dei costi del carburante, lasciando un divario che dovrebbe pesare sugli utili nel trimestre di giugno.\r

\r

L'impennata dei costi è stata aggravata dai margini di raffinazione. Alaska ha dichiarato che i margini a Singapore sono aumentati di oltre il 400% nel primo trimestre, trasformando quella che di solito è una delle sue fonti di carburante più economiche nella più costosa e influenzando circa un quinto della fornitura.\r

\r

Complessivamente la domanda rimane forte in tutti i settori di attività: la compagnia sottolinea che i viaggi in classe premium sono aumentati dell'8% nel primo trimestre, quelli business del 19% e le prenotazioni anticipate da parte dei clienti corporate registrano un incremento di quasi il 30%.\r

Le previsioni\r

Alaska Airlines al momento non prevede interruzioni nell'approvvigionamento di carburante sul proprio network: il vettore ha ridotto la capacità in alcuni mercati per proteggere i margini, pur continuando a investire su traffico premium, espansione internazionale e programmi fedeltà.","post_title":"Alaska Airlines: la domanda resta forte, ma il carburante impatta sugli utili","post_date":"2026-04-22T10:28:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776853714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un contesto internazionale caratterizzato da incertezza e volatilità della domanda, Welcome Travel Group attiva la nuova campagna di comunicazione \"Sicurezza in Agenzia\", un progetto pensato per supportare concretamente le agenzie del Network nel dialogo con il cliente nella pianificazione della vacanza, con l'obiettivo di azzerare dubbi e incertezze, accompagnandolo verso una scelta consapevole e favorendo la ripresa delle prenotazioni.\r

L'iniziativa nasce dall'ascolto diretto delle agenzie e dà seguito a una richiesta precisa: disporre di strumenti efficaci per gestire le esitazioni in una fase complessa, rafforzando il percepito di sicurezza, affidabilità e assistenza qualificata che solo il canale agenziale è in grado di garantire.\r

On air sui canali social e progressivamente su tutti i touchpoint del Network – dai tool digitali al digital signage in agenzia, fino ai siti web e alle newsletter – la campagna si distingue per un linguaggio diretto e immediato, con l'obiettivo di rassicurare il cliente e valorizzare il viaggio organizzato e il fondamentale ruolo, non solo consulenziale, dell'agente di viaggi.\r

Il concept si articola attorno a messaggi chiave, declinati diversamente per i due brand Welcome e Geo, che sottolineano il valore distintivo dell'intermediazione professionale: dal supporto costante, prima, durante e dopo il viaggio, fino alla gestione degli imprevisti. Un invito concreto a non rimandare la prenotazione della vacanza e a non rinunciare al viaggio, ma a pianificare con fiducia affidandosi a professionisti del settore che guidano nella scelta, assistono durante il viaggio, intervengono in caso di imprevisti e garantiscono l'acquisto.\r

Con questa campagna, Welcome Travel Group conferma il proprio impegno nel sostenere attivamente le agenzie affiliate, mettendo a disposizione strumenti di comunicazione coerenti, tempestivi e allineati alle esigenze del mercato, con l'obiettivo di stimolare la domanda e consolidare la relazione di fiducia tra cliente e agenzia.\r

","post_title":"Welcome Travel Group lancia \"Sicurezza in Agenzia\" una campagna a favore delle adv","post_date":"2026-04-22T10:20:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1776853245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways ha inaugurato i suoi primi voli diretti per St. Louis: la città del Missouri diventa così la 27ª destinazione statunitense ad entrare nel network della compagnia aerea britannica, che opera il maggior numero di voli diretti verso gli Usa rispetto a qualsiasi altro vettore europeo. \r

\r

British Airways è anche l'unica compagnia aerea del Regno Unito a collegare direttamente St. Louis, in un lancio che coincide con il centenario della Route 66, che attraversa la città, e con le celebrazioni nazionali per i 250 anni dell'indipendenza americana. Con la vicina Kansas City che funge da una delle città ospitanti dei Mondiali, St. Louis è anche un comodo punto di partenza per i tifosi che assisteranno quest'estate alle partite dei Mondiali di calcio.\r

\r

L'operativo prevede per la stagione estiva quattro voli a settimana dal Terminal 5 di Londra Heathrow, operati da Boeing 787, attualmente in fase di equipaggiamento con il wi-fi veloce Starlink. I passeggeri possono scegliere tra tre classi di viaggio: World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy) e Club World (business class).\r

\r

British ha aperto anche una nuova rotta annuale per Guernsey (Channel Islands), con voli giornalieri; è previsto invece per il 14 maggio il decollo del nuovo collegamento stagionale verso Tivat, in Montenegro: i voli saranno operati dal Terminal 3 di Londra Heathrow, con tre frequenze settimanali.","post_title":"British Airways operativa sulla nuova rotta per St. Louis, 27ª destinazione Usa","post_date":"2026-04-22T09:05:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776848701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un contesto globale di costante incertezza, Qatar Airways approccia comunque l'operativo estivo con un ambizioso programma che prevede oltre 150 destinazioni attive dal 16 giugno, segno di un ritorno in grande stile, senza tuttavia recuperare ancora l'ampiezza del network pre-conflitto.\r

\r

Il 20 aprile la Qatar Civil Aviation Authority ha pubblicato un Notam che autorizza la «ripresa graduale delle operazioni delle compagnie aeree straniere» attraverso l’aeroporto internazionale Hamad di Doha. L'ente spiega che «questa decisione fa seguito a una valutazione globale della situazione, condotta in coordinamento con tutte le entità nazionali competenti». Sottolinea inoltre che «tutte le misure e le precauzioni necessarie» sono in atto per proteggere passeggeri e personale, in conformità con gli standard internazionali di sicurezza e protezione.\r

\r

Dopo la chiusura dello spazio aereo del Qatar il 28 febbraio scorso, quando l’escalation militare nella regione ha portato alla sospensione quasi totale dei voli commerciali, nei primi giorni di marzo, Doha aveva autorizzato solo un numero limitato di voli di rimpatrio e alcuni collegamenti verso la capitale, operati tramite corridoi temporanei approvati dalla Qcaa.\r

\r

La graduale riapertura al traffico straniero dovrebbe consentire di ricostituire il ruolo di snodo intercontinentale dell'hub di Doha, mantenendo al contempo uno stretto controllo sulle rotte e sulle capacità.\r

\r

Da qui il lancio del nuovo schedule di Qatar Airways, con un calendario valido fino al 15 settembre. «Il programma aggiornato, valido fino al 15 settembre 2026, introduce nuove rotte e una maggiore frequenza dei voli da e per Doha», afferma la compagnia, che promette maggiore flessibilità per i viaggi estivi.","post_title":"Qatar Airways tenta il rilancio estivo: 150 destinazioni operative dal 16 giugno","post_date":"2026-04-22T09:00:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776848453000]}]}}