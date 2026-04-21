Trenitalia completa il rinnovo del Regionale: entro maggio operativi tutti i 77 nuovi treni Trenitalia corre lungo il percorso di rinnovo della flotta che entro il prossimo maggio vedrà il completamento della consegna dei 77 nuovi treni del Regionale, finanziati con i fondi del Pnrr, per un valore complessivo di 569 milioni di euro. Lo ha confermato l’ad e direttore generale della società del gruppo Fs, Gianpiero Strisciuglio, in occasione del convegno “Il Mezzogiorno dopo il Pnrr“, organizzato dalla Fondazione Merita a Napoli. Sempre nel capoluogo campano Strisciuglio, aveva precedentemente spiegato che Trenitalia «nel primo semestre del 2027 avrà l’80% dei treni regionali di ultima generazione. La nostra flotta sarà la più giovane d’Europa, con un’età media fra i 5 e i 10 anni, mentre in Europa normalmente si va ben oltre i 20 anni». In parallelo «procede anche il piano di rinnovo della flotta Intercity finanziato dal Pnrr. Entro giugno 2026 saranno operativi tutti i nuovi convogli per un investimento superiore a 500 milioni di euro. La nuova fornitura comprende treni a trazione ibrida (elettrica, diesel e batteria), convogli elettrici dotati di batterie (Bemu) ed elettrotreni in grado di raggiungere i 200 km/h. L’intervento consentirà di modernizzare linee strategiche, incluse quelle non elettrificate, migliorando efficienza e sostenibilità del servizio». Tornando sul segmento del trasporto regionale, come emerso dal bilancio 2025 del Gruppo Fs, gli investimenti lo scorso anno sono arrivati a 979 milioni (circa 133 mln per la manutenzione) e nel rinnovo della flotta risultano consegnati 32 treni Pop (175 milioni), 53 treni Rock (517 milioni) e 18 treni Blues (86 milioni). Condividi

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Nel dettaglio, Massimiliano Ameri assume il ruolo di cluster manager per le aree di Verona e Mantova, territori chiave per lo sviluppo di Lvg Hotel Collection nel Nord Italia. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore alberghiero, maturata in ruoli operativi e manageriali, Ameri ha sviluppato solide competenze nella gestione delle strutture, nel coordinamento dei team e nella creazione di esperienze di ospitalità di alto livello. La sua nomina accompagnerà lo sviluppo delle attività del gruppo in Veneto, dove Lvg ha recentemente consolidato la propria presenza con strutture di riferimento come l’hotel Gardenia di Verona.\r

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Antonio Pellegrino entra invece nel gruppo nel ruolo di cluster manager per la città di Novara, dove LvgHotel Collection è già attiva con tre strutture e progetti legati allo sviluppo dell’ospitalità urbana. Con oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie internazionale, Pellegrino ha diretto hotel a 4 e 5 stelle, resort di lusso, boutique hotel e progetti di albergo diffuso, sviluppando competenze trasversali che spaziano dalla leadership strategica alla gestione operativa, fino alla valorizzazione dei principali segmenti dell’hospitality.\r

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Per il territorio del lago Maggiore, una delle destinazioni leisure più iconiche del portfolio Lvg, il gruppo ha nominato Paolo Manzoni come cluster manager. Con una lunga esperienza internazionale, Manzoni ha lavorato in diversi paesi tra Europa, America Latina e Caraibi, maturando una solida esperienza nella gestione di strutture turistiche internazionali e nell’ottimizzazione delle performance operative.\r

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«Nell’ultimo anno Lvg Hotel Collection ha intrapreso un percorso di crescita molto significativo, che ci ha portato ad ampliare il numero delle strutture gestite e a rafforzare la nostra presenza sul territorio italiano - commenta Claudio Lavagna, ceo di Lvg Group -. Per continuare a crescere in modo solido e sostenibile è fondamentale rafforzare la struttura manageriale con professionisti di grande esperienza, capaci di supportare i team locali e coordinare lo sviluppo delle destinazioni. L’ingresso di Massimiliano Ameri, Antonio Pellegrino e Paolo Manzoni rappresenta un passo importante in questa direzione».\r

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","post_title":"Lvg Group: tre nuovi cluster manager e un ambizioso piano di espansione","post_date":"2026-04-20T14:46:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776696387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per il quarto anno consecutivo Leonardo Hotels è hospitality partner della Stramilano 2026, in programma domenica 3 maggio.\r

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La partnership coinvolge le due strutture milanesi del gruppo, il Nyx Hotel Milan e il Leonardo Hotel Milan City Center.\r

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In occasione dell’evento, gli atleti professionisti e i loro team soggiorneranno presso il Nyx Hotel Milan, dove potranno usufruire di un’offerta di accoglienza appositamente studiata per soddisfare al meglio le esigenze legate alla preparazione sportiva. La struttura mette a disposizione servizi dedicati, tra cui l’early breakfast in linea con le tempistiche della competizione e proposte gastronomiche bilanciate, studiate per supportare il regime nutrizionale degli atleti nella fase pre-gara.\r

Soluzioni ad hoc\r

Particolare attenzione è inoltre riservata alla gestione dei tempi e al comfort degli ospiti, con soluzioni flessibili, come il late check-out post gara, e un’organizzazione dei servizi orientata a garantire efficienza, tranquillità e condizioni ottimali sia alla vigilia della gara sia durante la giornata della manifestazione. Anche il Leonardo Hotel Milan City Center ha previsto delle tariffe dedicate ai podisti e agli ospiti esterni che desiderano esplorare la città e vivere le emozioni della Stramilano 2026.\r

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«Essere al fianco della Stramilano rappresenta per noi un’opportunità importante per ribadire l’impegno e la competenza di Leonardo Hotels nel supportare eventi sportivi di rilievo nei territori in cui si trovano le strutture del gruppo, accogliendo gli atleti in un ambiente attento alle loro necessità - commenta Luca De Giorgi, regional director Italy -. Attraverso servizi dedicati e un’ospitalità su misura, vogliamo contribuire a creare le condizioni ideali affinché ogni partecipante possa vivere al meglio la propria esperienza, in tutte le fasi della manifestazione».\r

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","post_title":"Leonardo Hotels riconferma la partnership con la Stramilano 2026","post_date":"2026-04-20T14:19:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776694779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' allerta tsunami in Giappone dopo che un terremoto di magnitudo 7.5 della scala Richter si è verificato oggi nel nord del Paese, al largo delle coste della prefettura di Iwate.\r

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Lo ha reso noto l'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), segnalando il pericolo di onde alte oltre tre metri dopo che l'epicentro è stato registrato nelle acque del Pacifico.\r

Secondo quanto riferito da Adnkronos, le scosse sono state così violente che hanno fanno tremare grandi edifici fino a Tokyo, che si trova a diverse centinaia di chilometri dall'epicentro.\r

L'agenzia di stampa giapponese Kyodo News, avverte inoltre che il treno ad alta velocità che collega la capitale Tokyo con la città settentrionale di Aomori ha interrotto le sue corse a seguito del forte sisma.\r

Inoltre le autorità stanno controllando la centrale nucleare di Onagawa per verificare la presenza di eventuali anomalie in seguito al terremoto.\r

La premier Sanae Takaichi ha esortato gli abitanti delle zone colpite a mettersi in salvo in aree più sicure. «Il governo ha immediatamente istituito un ufficio di collegamento presso il Centro di gestione delle crisi del primo ministro. Ho incaricato delle squadre di valutare i danni e fornire informazioni al pubblico. Chi si trova nelle zone più colpite è pregato di rimanere in allerta per possibili scosse di assestamento di simile intensità» si legge nella nota diffusa dalla premier.\r

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","post_title":"Giappone: è allarme tsunami dopo il terremoto che ha colpito il Nord del paese","post_date":"2026-04-20T13:02:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776690137000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maurizio Burlando è il nuovo direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre.\r

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Nato a Genova, Burlando è laureato in Scienze Geologiche e ha maturato una prima esperienza nella geologia ambientale e applicata. Per vent’anni ha diretto il Parco naturale regionale del Beigua, anche in qualità di responsabile del Geoparco Unesco; successivamente, per quasi otto anni, è stato direttore del Parco nazionale arcipelago Toscano e coordinatore tecnico della Riserva della Biosfera Mab Unesco “Isole di Toscana”.\r

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Tra gli altri incarichi ricoperti negli anni: valutatore per l’Unesco, Coordinatore del Forum nazionale dei geoparchi Italiani, presidente dell’Associazione italiana direttori aree protette e oggi membro del Comitato tecnico-scientifico di Federparchi. Fa inoltre parte del gruppo di esperti selezionati dalla Unione internazionale per la conservazione della natura per la valutazione delle candidature italiane alla Green List.\r

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Burlando sostituisce il direttore uscente Patrizio Scarpellini, che negli ultimi 13 anni ha ricoperto il ruolo con competenza, passione e senso delle istituzioni, garantendo efficienza e stabilità anche in fasi particolarmente complesse e contribuendo a consolidare le basi organizzative e professionali dell’Ente.\r

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«Con la nomina del direttore Burlando – dichiara il presidente del Parco Lorenzo Viviani – si completano gli organi direttivi dell’Ente e si apre una nuova fase. Abbiamo davanti un orizzonte importante: portare a compimento le attività in corso e avviare nuove progettualità, fondamentali per rafforzare le azioni di tutela e valorizzazione del nostro parco».","post_title":"Parco nazionale Cinque Terre, Maurizio Burlando nuovo direttore dell'ente","post_date":"2026-04-20T11:07:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776683250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Santiago de Compostela, nel Nord-ovest della Spagna, sospenderà tutte le operazioni da giovedì 23 aprile a mercoledì 27 maggio. Lo stop rientra in un piano di rinnovo da 31 milioni di euro annunciato dall'operatore aeroportuale spagnolo Aena, che prevede importanti lavori di rifacimento del manto stradale della pista principale dello scalo.\r

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Sebbene gli interventi siano finalizzati a migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa, richiedono una chiusura totale della durata di poco più di cinque settimane.\r

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«L'aeroporto sarà chiuso dal 23 aprile al 27 maggio 2026 per lavori di rifacimento della pista - precisa una nota Aena -. Durante questo periodo, l'aeroporto sarà chiuso a tutto il traffico aereo e non si effettueranno decolli o atterraggi. In caso di domande sullo stato del volo, sui cambiamenti di orario o su eventuali cambi di prenotazione, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea». Diversi i vettori coinvolti, da Ryanair a British Airways, da Vueling a Iberia.\r

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Chi intende comunque recarsi nella zona durante la chiusura è invitato a prendere in considerazione aeroporti alternativi nelle vicinanze: l'opzione più vicina è l'aeroporto di Vigo, situato a circa 61 miglia a sud di Santiago, ovvero a poco più di un'ora di auto. \r

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Ogni anno lo scalo Santiago-Rosalía de Castro movimenta circa 3,2 milioni di passeggeri, cifra che lo rende il secondo aeroporto più trafficato della Spagna settentrionale.","post_title":"Santiago de Compostela: aeroporto chiuso per 5 settimane, migliaia di passeggeri a terra","post_date":"2026-04-20T10:10:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776679840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512136\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Daniela Bricola, vp attraction Gardaland Resort[/caption]\r

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La capacità di \"innovare sulla tradizione, per preservare i nostri asset sintonizzandoci al contempo sui trend di un mondo esterno in continua evoluzione, interconnesso e internazionale\". Daniela Bricola, vp attraction Gardaland Resort, introduce così le novità della stagione 2026 del parco che da qualche settimana ha riaperto le sue porte ad un pubblico sempre più vasto a livello di target e di provenienza. \r

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Obiettivo dichiarato è quello comune alla casa madre, il Gruppo Merlin, che richiama ogni anno \"60 milioni di ospiti nei parchi distribuiti in circa 20 paesi del mondo, forte di partner d'eccellenza da Legoland a Peppa Pig passando da Sony Pictures, e cioè diventare la destinazione per famiglie più amata al mondo. Da qui deriva il costante fermento, la continua innovazione per esperienze immersive e di valore\".\r

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E anche \"l’impegno a intercettare nuovi trend tramite un percorso di ascolto importante per assecondare aspettative e desideri di un pubblico che può essere davvero vasto, dalle famiglie ai bimbi, agli adolescenti ai giovani adulti\".\r

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Ospiti che vedono una quota significativa di visitatori internazionali \"grazie alla nostra location, e che alimentano le presenza nei mesi di spalla, coprendo bene i 9 mesi di apertura del parco\".\r

Le novità 2026\r

[caption id=\"attachment_512137\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Luisa Forestali, Go To Market director Gardaland Resort[/caption]\r

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Filo conduttore novità: mettere al centro le persone per le quali il tempo libero è sempre più esperienza, relazione, ricordo, spiega Luisa Forestali, Go To Market director, ricordando le iniziative che hanno già contraddistinto la comunicazione del parco nel 2026, come la tematizzazione della Metro 5 a Milano, \"che proseguirà fino ad agosto\".\r

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Tra le novità spicca il \"primo Gardaland Kpop Festival, il 13 e 14 giugno con appuntamenti esclusivi per l’intera giornata: due giorni che vedono l’arrivo dalla Corea del Sud di performer di livello internazionale, ma oltre alle band dal vivo ci saranno anche il food coreano e lezioni di dance\". Già confermata la presenza di Rocky, per la prima volta con una performance live in Europa, ma il programma è davvero ricco. \r

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Altra novità di richiamo l'evento temporaneo Minecraft “Meet the Mobs”, incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti, dal 18 luglio e per sei settimane. \"L'esperienza, inclusa nel biglietto di ingresso al parco, permetterà di incontrare i mob di Minecraft dal vivo in un evento interattivo all’insegna del divertimento pensato per tutta la famiglia, un ponte tra il mondo digitale e quello reale\", sottolinea Forestali.\r

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Nel parco saranno presenti sei scenari ispirati al mondo di Minecraft con cuccioli di Mob posizionati in diverse aree: completando il percorso e collezionandoli tutti si potrà ottenere un esclusivo premio digitale legato al gioco, al Minecraft Hub.\r

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Un’evoluzione continua che si riflette in un’offerta sempre più ampia: dal Parco alle esperienze estive di Legoland Water Park Gardaland, fino a Gardaland Sea Life Aquarium e alle tre strutture alberghiere del resort, \"il primo polo alberghiero tematizzato d’Italia, con ben 475 camere\".\r

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Con circa 500.000 mq di aree verdi, il resort rafforza il proprio impegno nella tutela della biodiversità e nello sviluppo delle energie rinnovabili. Su questa scia anche le nuove esperienze a contatto con la natura e aree dedicate alla biodiversità, con tanto di “Bug Hotel” e un progetto che ha portato alla piantumazione di 3.500 piante di oltre 60 specie.\r

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Da ultimo, ma non certo per importanza, la ricaduta occupazionale sul territorio: \"Siamo vicino alle 1300 presenze tra stagionali e occupati permanenti - conclude Daniela Bricola - e vorrei sottolineare un dato particolarmente significativo: nel 2026 oltre l’80% del personale stagionale ha scelto di tornare\".\r

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","post_title":"Gardaland e le novità 2026: \"Innovare sulla tradizione per intercettare un pubblico ampio\"","post_date":"2026-04-20T10:00:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1776679242000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brusca frenata di BeOnd sulle rotte Europa-Maldive, che vengono tagliate da fine aprile sino all'inizio di ottobre 2026, per poi riprendere nella stagione invernale. \r

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La compagnia aerea che opera con configurazione di sola business class, spiega in una nota che \"A causa del recente aumento dei prezzi del carburante, unito alla tipica domanda stagionale, l'economia unitaria del nostro servizio non supporta operazioni di linea continuative, e lo stesso programma di ristrutturazione richiede questa finestra operativa\".\r

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Durante l'estate quindi, \"i nostri aeromobili opereranno su voli charter, Acmi e voli di linea regionali nell'ambito del nostro potenziamento multi-Coa, che storicamente si è dimostrato molto redditizio per la nostra compagnia aerea\".\r

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Nella winter 2026/27, beOnd opererà con una flotta di \"sei aeromobili con configurazione business class a poltrone reclinabili. Continueremo ad aumentare la capacità con aeromobili A321ceo e a espanderci.\r

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A tal fine, dedicheremo l'estate del 2026 agli investimenti nella nostra flotta. Quattro ulteriori aeromobili saranno sottoposti al nostro programma completo di ristrutturazione della cabina e, parallelamente, aggiorneremo il nostro prodotto di bordo e la piattaforma operativa.\r

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La compagnia aerea ha iniziato la propria attività verso la fine del 2023, con un preciso target sui viaggi leisure premium e utilizza aeromobili della famiglia Airbus A320 per collegare le Maldive con diverse destinazioni del Medio Oriente e dell'Europa.\r

Il network include voli da Parigi, Monaco, Londra, Milano Malpensa, Zurigo e Mosca; il vettore opera anche verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.\r

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I precedenti piani di espansione del vettore puntavano all'apertura di ulteriori basi in Medio Oriente, in India e negli Stati Uniti.\r

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\"Comunicheremo i dettagli relativi alla nostra flotta nelle prossime settimane - conclude la nota di beOnd -. I passeggeri che hanno prenotato i nostri voli estivi vengono contattati direttamente dal nostro team Guest Experience con opzioni di cambio prenotazione; l'operativo invernale è ora in vendita\".\r

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","post_title":"BeOnd frena sulle rotte Europa-Maldive: voli cancellati fino ad ottobre","post_date":"2026-04-20T09:00:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776675608000]}]}}