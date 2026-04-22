Qatar Airways tenta il rilancio estivo: 150 destinazioni operative dal 16 giugno In un contesto globale di costante incertezza, Qatar Airways approccia comunque l’operativo estivo con un ambizioso programma che prevede oltre 150 destinazioni attive dal 16 giugno, segno di un ritorno in grande stile, senza tuttavia recuperare ancora l’ampiezza del network pre-conflitto. Il 20 aprile la Qatar Civil Aviation Authority ha pubblicato un Notam che autorizza la «ripresa graduale delle operazioni delle compagnie aeree straniere» attraverso l’aeroporto internazionale Hamad di Doha. L’ente spiega che «questa decisione fa seguito a una valutazione globale della situazione, condotta in coordinamento con tutte le entità nazionali competenti». Sottolinea inoltre che «tutte le misure e le precauzioni necessarie» sono in atto per proteggere passeggeri e personale, in conformità con gli standard internazionali di sicurezza e protezione. Dopo la chiusura dello spazio aereo del Qatar il 28 febbraio scorso, quando l’escalation militare nella regione ha portato alla sospensione quasi totale dei voli commerciali, nei primi giorni di marzo, Doha aveva autorizzato solo un numero limitato di voli di rimpatrio e alcuni collegamenti verso la capitale, operati tramite corridoi temporanei approvati dalla Qcaa. La graduale riapertura al traffico straniero dovrebbe consentire di ricostituire il ruolo di snodo intercontinentale dell’hub di Doha, mantenendo al contempo uno stretto controllo sulle rotte e sulle capacità. Da qui il lancio del nuovo schedule di Qatar Airways, con un calendario valido fino al 15 settembre. «Il programma aggiornato, valido fino al 15 settembre 2026, introduce nuove rotte e una maggiore frequenza dei voli da e per Doha», afferma la compagnia, che promette maggiore flessibilità per i viaggi estivi. Condividi

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Liberi di cambiare\r

Accanto alla stabilità economica, il gruppo introduce una leva altrettanto strategica: la flessibilità. La promozione “Estero, liberi di cambiare”, attiva su Egitto e Tunisia la possibilità di modificare destinazione o data fino a 14 giorni dalla partenza, senza rigidità. Nel concreto, l’iniziativa consente di rivedere la propria scelta in modo semplice e senza impatti penalizzanti, mantenendo il valore dell’investimento e adattandolo delle esigenze personali: una leva operativa che agisce anche come acceleratore del processo di acquisto. In questo modo, la prenotazione non viene percepita come un vincolo, ma come una scelta reversibile e quindi più accessibile anche in presenza di incertezza. Per il trade, si traduce in una maggiore tenuta delle vendite e in una riduzione del rischio di cancellazioni; per il cliente, in una gestione più serena della pianificazione.\r

«Con \"Liberi di cambiare\" trasformiamo un potenziale elemento di blocco in una leva di attivazione della domanda: la possibilità di ripensare il viaggio senza penalità consente al cliente di prenotare oggi, mantenendo margini di scelta in grado di accogliere il sentiment e i desideri di massima flessibilità del cliente» conclude Candelori.\r

","post_title":"Il gruppo Nicolaus-Valtur sostiene il mercato con \"Zero rischi, vacanze più leggere”","post_date":"2026-04-21T10:25:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776767119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512266","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia corre lungo il percorso di rinnovo della flotta che entro il prossimo maggio vedrà il completamento della consegna dei 77 nuovi treni del Regionale, finanziati con i fondi del Pnrr, per un valore complessivo di 569 milioni di euro.\r

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Lo ha confermato l'ad e direttore generale della società del gruppo Fs, Gianpiero Strisciuglio, in occasione del convegno \"Il Mezzogiorno dopo il Pnrr\", organizzato dalla Fondazione Merita a Napoli.\r

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Sempre nel capoluogo campano Strisciuglio, aveva precedentemente spiegato che Trenitalia «nel primo semestre del 2027 avrà l’80% dei treni regionali di ultima generazione. La nostra flotta sarà la più giovane d’Europa, con un’età media fra i 5 e i 10 anni, mentre in Europa normalmente si va ben oltre i 20 anni».\r

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In parallelo «procede anche il piano di rinnovo della flotta Intercity finanziato dal Pnrr. Entro giugno 2026 saranno operativi tutti i nuovi convogli per un investimento superiore a 500 milioni di euro. La nuova fornitura comprende treni a trazione ibrida (elettrica, diesel e batteria), convogli elettrici dotati di batterie (Bemu) ed elettrotreni in grado di raggiungere i 200 km/h. L'intervento consentirà di modernizzare linee strategiche, incluse quelle non elettrificate, migliorando efficienza e sostenibilità del servizio».\r

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Tornando sul segmento del trasporto regionale, come emerso dal bilancio 2025 del Gruppo Fs, gli investimenti lo scorso anno sono arrivati a 979 milioni (circa 133 mln per la manutenzione) e nel rinnovo della flotta risultano consegnati 32 treni Pop (175 milioni), 53 treni Rock (517 milioni) e 18 treni Blues (86 milioni).","post_title":"Trenitalia completa il rinnovo del Regionale: entro maggio operativi tutti i 77 nuovi treni","post_date":"2026-04-21T10:17:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776766655000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche nel 2025 il porto della Spezia si è posizionato entro i primi 20 in Europa e ottavo tra le destinazioni italiane. I dati sono emersi nel corso del Seatrade Cruise Global di Miami, la fiera crocieristica più importante al mondo. L’AdSP del Mar Ligure Orientale ha partecipato alla collettiva di Assoporti, Cruise Italy.\r

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I porti della Spezia e Marina di Carrara sono sempre più considerate destinazioni appetibili dai maggiori players internazionali. A maggior ragione oggi, alla luce degli importanti investimenti pubblico-privati che doteranno il settore crociere, alla Spezia, del nuovo molo a doppio accosto su Calata Paita che sarà terminato entro fine 2026 e la nuova stazione marittima, la cui costruzione è prevista per la fine del 2028 in modo da essere operativa per la stagione 2029. Grande interesse ha suscitato poi, sul fronte della sostenibilità ambientale, tema molto attenzionato da parte degli armatori, la notizia della prossima attivazione del sistema di elettrificazione delle banchine che vede il porto della Spezia primo in Italia ad avere già effettuato i test con navi MSC e Costa Crociere.\r

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L’azione promozionale, in questi giorni fitti di incontri con i rappresentanti delle maggiori compagnie crocieristiche mondiali, ha visto la delegazione impegnata nel consolidamento delle relazioni già instaurate con successo nel tempo, oltre ad avviarne di nuove, e nella illustrazione dei progetti. «Uno scenario ricco di importanti novità in termini di infrastrutture e servizi - sottolinea Bruno Pisano, presidente dell'AdSP Mar Ligure Orientale - aumento degli standard di accoglienza, che hanno convinto gli operatori a confermare la propria fiducia nella destinazione e, in alcuni casi, ad aumentare il numero degli scali nei prossimi anni».\r

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«Raccogliamo i risultati dell’ottimo lavoro svolto negli anni precedenti - spiega Daniele Ciulli, direttore generale di Spezia e Carrara Cruise Terminal - e continuiamo a investire nello sviluppo del nostro porto. Il completamento del nuovo molo crociere consentirà un significativo incremento della capacità di ormeggio, un aspetto valutato molto positivamente dalle compagnie».\r

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","post_title":"La Spezia, il porto crocieristico tra i primi 20 in Europa nel 2025","post_date":"2026-04-21T09:47:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776764877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha concluso il suo primo finanziamento in leasing per 2 Airbus A330-900, realizzato con con Crédit Agricole Cib come global arranger.\r

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Nel dicembre 2025 e nell’aprile 2026, Crédit Agricole Corporate e Investment Bank ha finalizzato per Ita Airways la sua prima operazione di aircraft finance lease. I due A330-900neo, equipaggiati con motori Rolls-Royce Trent 7000, sono entrati immediatamente a far parte della flotta operativa della compagnia.\r

Il vettore avanza così lungo il percorso di modernizzazione della flotta alla base degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Dotati dei motori Rolls-Royce Trent 7000 e di avanzate innovazioni aerodinamiche, gli Airbus A330neo consentono una riduzione fino al 25% sia in termini di consumi di carburante che di emissioni di CO₂.\r

Alla fine di marzo 2026, la flotta Ita risulta composta da 106 aeromobili con un’età media di 6,2 anni; il 74% degli aeromobili è di nuova generazione. Nell’ambito del Piano Strategico 2025-2030, la compagnia punta a una transizione verso una flotta quasi interamente di nuova generazione ed ecosostenibile. Grazie alla riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ fino al 25%, la compagnia si posiziona per avere la flotta più giovane e sostenibile d’Europa.\r

«Questo accordo rappresenta un ulteriore traguardo nell’espansione della flotta di nuova generazione di Ita Airways - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale del vettore - ed è in linea con la strategia della compagnia di incrementare il ricorso a un contributo equilibrato del leasing finanziario degli aeromobili, consentendo un costo del debito più sostenibile. L’operazione è stata resa possibile dalla crescente reputazione della compagnia presso la comunità finanziaria, costruita sulla solida performance del 2024 – il nostro primo pareggio Ebit - e sul primo risultato netto positivo del 2025».","post_title":"Ita Airways, acquisiti due A330-900 con la chiusura del primo finanziamento in leasing","post_date":"2026-04-21T09:45:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776764742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ha ordinato altri sei Boeing 787-9, esercitando l'ultima delle opzioni previste da un ordine del 2023. I nuovi aeromobili supporteranno l'ampliamento del network intercontinentale del vettore membro di Star Alliance a partire dall'hub di Addis Abeba, in un contesto in cui si prevede che la domanda di viaggi a lungo raggio continuerà a crescere.\r

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Le opzioni sono state esercitate su un ordine effettuato da Ethiopian al salone aeronautico di Dubai nel 2023, dove aveva firmato per 11 B787-9 con opzioni per altri 15. Nel gennaio di quest'anno, ha esercitato le opzioni per nove 787, che secondo quanto dichiarato saranno consegnati tra il 2031 e il 2033.\r

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Né Ethiopian né Boeing hanno reso noto il calendario di consegna dei 787 aggiuntivi. Inoltre, non hanno specificato la scelta dei motori per i nuovi velivoli.\r

Ethiopian, che opera sia la variante 787-9 che quella 787-8, dispone di velivoli equipaggiati sia con i Rolls-Royce Trent 1000 che con i Ge Aerospace GEnx-1B.\r

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Questa operazione si concretizza mentre sono in corso i lavori per la costruzione del nuovo hub della compagnia aerea: l'aeroporto internazionale Bishoftu di Addis Abeba. La cerimonia di inaugurazione dei lavori per l'aeroporto si è tenuta il 10 gennaio, con il completamento previsto per il 2030.\r

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","post_title":"Ethiopian Airlines conferma l'ordine per altri 6 Boeing 787-9","post_date":"2026-04-21T09:16:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776762967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways ha eliminato tutti i voli per Los Angeles dall'operativo dell'estate 2026: tra questi ci sono i collegamenti diretti da Roma Fiumicino, Londra Gatwick e Parigi Charles de Gaulle.\r

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L'ennesima decisione dettata dall’impennata dei prezzi del carburante legata al conflitto in Medio Oriente, che si traduce in un’importante riorganizzazione del network, che vede il vettore privilegiare rotte più redditizie e voli di durata inferiore.\r

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Un recente report di Norse Atlantic Airways mostra come lo scorso marzo la compagnia abbia raggiunto un Trask (Total Revenue per Available Seat Kilometer) record di 6,4 centesimi di dollaro, pari ad una crescita del 59% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nonostante questi ricavi record e un load factor del 99%, l'attuale contesto geopolitico ha reso necessaria una profonda revisione del network.\r

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I voli da Los Angeles sono tra le rotte più lunghe tra quelle operate dalla compagnia aerea, il che li rende estremamente sensibili alla volatilità del petrolio, che ha raggiunto il picco di 200 dollari al barile a seguito delle chiusure dello stretto di Hormuz.\r

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La flotta Norse, interamente composta da Boeing 787-9, è equipaggiata con motori Rolls-Royce Trent 1000: malgrado questi propulsori offrano un'efficienza nei consumi fino al 20% superiore rispetto agli aerei della generazione precedente come l'Airbus A330, il costo operativo per attraversare il continente americano verso l'Europa è diventato insostenibile. Nel mercato low cost a lungo raggio, il carburante rappresenta in genere dal 35% al 45% delle spese operative; tuttavia, nella crisi energetica del 2026, questa cifra ha superato il 55% per i segmenti a raggio ultra-lungo.\r

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Lo schedule estivo si concentrerà ora sul potenziamento dei voli dalla costa orientale degli Stati Uniti, in particolare verso New York Jfk e Orlando, oltre che sui collegamenti con Bangkok e Città del Capo, che hanno dimostrato una maggiore resistenza alle attuali pressioni sui costi.","post_title":"Norse Atlantic cancella i voli su Los Angeles, inclusi quelli da Roma Fiumicino","post_date":"2026-04-21T09:00:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776762014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si allunga l'elenco delle compagnie aeree che intervengono con tagli di rotte sui propri operativi, per compensare almeno in minima parte all'escalation del prezzo del carburante, innescato dal conflitto in Iran.\r

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E, di pari passo, si allungherà a breve l'elenco dei vettori che si troveranno a fare i conti con i bilanci in rosso: a metà maggio l’intero utile previsto per il 2026 per il trasporto aereo (41 miliardi di dollari) verrà infatti annullato proprio a causa della guerra in Medio Oriente.\r

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I dati sono quelli dell'analisi pubblicata da Il Corriere.it, che spiega come nel 2025 il cherosene abbia pesato per il 26,8% dei costi totali delle compagnie aeree, con un prezzo medio di 90 dollari al barile. Sulla base delle proiezioni della Iata per la redditività del settore nel 2026 (pari al 3,9%), gli analisti calcolano che ogni aumento di un dollaro al barile di jet fuel - che era stato stimato per quest’anno a 88 dollari, prima del conflitto - porta la spesa per il jet fuel a salire di 2,86 miliardi di dollari.\r

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Nella settimana terminata il 10 aprile la Iata comunica che il barile di cherosene ha toccato, su scala mondiale, i 197,83 dollari (sopra i 200 in Europa, Asia, Oceania e Africa), quindi più del doppio di quegli 88 dollari stimati a dicembre. In altre parole le compagnie stanno pagando circa 400 milioni di dollari in più, al giorno, soltanto per il cherosene, secondo gli esperti, tenendo conto anche del fuel hedging.\r

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Se per il 2026 la Iata stimava che la bolletta energetica avrebbe pesato per il 26% dei costi complessivi dei vettori, con il cherosene a livelli record la media mondiale si aggira ora attorno al 38%. «Ciò significa che per tante low cost e le aviolinee medio-piccole il carburante ora pesa più del 50% dei costi operativi», spiegano gli esperti.","post_title":"Caro carburante: tremano i conti delle compagnie aeree, utili azzerati per molte","post_date":"2026-04-20T15:28:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776698914000]}]}}