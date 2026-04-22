British Airways operativa sulla nuova rotta per St. Louis, 27ª destinazione Usa British Airways ha inaugurato i suoi primi voli diretti per St. Louis: la città del Missouri diventa così la 27ª destinazione statunitense ad entrare nel network della compagnia aerea britannica, che opera il maggior numero di voli diretti verso gli Usa rispetto a qualsiasi altro vettore europeo. British Airways è anche l’unica compagnia aerea del Regno Unito a collegare direttamente St. Louis, in un lancio che coincide con il centenario della Route 66, che attraversa la città, e con le celebrazioni nazionali per i 250 anni dell’indipendenza americana. Con la vicina Kansas City che funge da una delle città ospitanti dei Mondiali, St. Louis è anche un comodo punto di partenza per i tifosi che assisteranno quest’estate alle partite dei Mondiali di calcio. L’operativo prevede per la stagione estiva quattro voli a settimana dal Terminal 5 di Londra Heathrow, operati da Boeing 787, attualmente in fase di equipaggiamento con il wi-fi veloce Starlink. I passeggeri possono scegliere tra tre classi di viaggio: World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy) e Club World (business class). British ha aperto anche una nuova rotta annuale per Guernsey (Channel Islands), con voli giornalieri; è previsto invece per il 14 maggio il decollo del nuovo collegamento stagionale verso Tivat, in Montenegro: i voli saranno operati dal Terminal 3 di Londra Heathrow, con tre frequenze settimanali. Condividi

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Liberi di cambiare\r

Accanto alla stabilità economica, il gruppo introduce una leva altrettanto strategica: la flessibilità. La promozione “Estero, liberi di cambiare”, attiva su Egitto e Tunisia la possibilità di modificare destinazione o data fino a 14 giorni dalla partenza, senza rigidità. Nel concreto, l’iniziativa consente di rivedere la propria scelta in modo semplice e senza impatti penalizzanti, mantenendo il valore dell’investimento e adattandolo delle esigenze personali: una leva operativa che agisce anche come acceleratore del processo di acquisto. In questo modo, la prenotazione non viene percepita come un vincolo, ma come una scelta reversibile e quindi più accessibile anche in presenza di incertezza. Per il trade, si traduce in una maggiore tenuta delle vendite e in una riduzione del rischio di cancellazioni; per il cliente, in una gestione più serena della pianificazione.\r

«Con \"Liberi di cambiare\" trasformiamo un potenziale elemento di blocco in una leva di attivazione della domanda: la possibilità di ripensare il viaggio senza penalità consente al cliente di prenotare oggi, mantenendo margini di scelta in grado di accogliere il sentiment e i desideri di massima flessibilità del cliente» conclude Candelori.\r

","post_title":"Il gruppo Nicolaus-Valtur sostiene il mercato con \"Zero rischi, vacanze più leggere”","post_date":"2026-04-21T10:25:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776767119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le navi da crociera bloccate nel golfo Persico dall'inizio della guerra con l'Iran, il 28 febbraio, si sono rimesse in movimento, secondo quanto riportato in tempo reale da Cruise Mapper.\r

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I movimenti\r

La riapertura dello stretto è stata di breve durata, ma secondo Cruise Mapper, Celestyal Discovery ha lasciato Abu Dhabi e ha attraversato lo stretto di Hormuz. Anche Celestyal Journey e la Mein Schiff 5, come riporta Travelweekly, si trovavano in mare dopo essere partite da Doha, come risulta dal sito web di mappatura.\r

Msc Crociere ha confermato sabato che Msc Euribia è partita da Dubai, ha attraversato in sicurezza lo stretto di Hormuz ed è in rotta verso il Nord Europa per la sua stagione estiva. La crociera della Euribia in partenza il 16 maggio da Kiel, in Germania, si svolgerà come originariamente previsto, e tutte le partenze successive saranno confermate.\r

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Tui Cruises, come riporta Travelweekly, ha annunciato domenica che le navi Mein Schiff 4 e Mein Schiff 5 sono partite dal golfo Persico e si stanno dirigendo verso Città del Capo, all'estremità meridionale dell'Africa, per poi proseguire verso il Mediterraneo per effettuare crociere programmate. Tui ha annunciato che due crociere precedentemente cancellate sono state ripristinate: si tratta di quelle della Mein Schiff 4, in partenza da Trieste il 17 maggio, e della Mein Schiff 5, in partenza da Heraklion il 15 maggio. \r

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Celestyal Cruises, la cui flotta di due navi è ancorata nei porti del Golfo Persico dall'inizio della guerra, non ha fornito ulteriori aggiornamenti.\r

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","post_title":"Grandi manovre nel golfo Persico: navi da crociera in spostamento","post_date":"2026-04-21T09:53:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776765220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche nel 2025 il porto della Spezia si è posizionato entro i primi 20 in Europa e ottavo tra le destinazioni italiane. I dati sono emersi nel corso del Seatrade Cruise Global di Miami, la fiera crocieristica più importante al mondo. L’AdSP del Mar Ligure Orientale ha partecipato alla collettiva di Assoporti, Cruise Italy.\r

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I porti della Spezia e Marina di Carrara sono sempre più considerate destinazioni appetibili dai maggiori players internazionali. A maggior ragione oggi, alla luce degli importanti investimenti pubblico-privati che doteranno il settore crociere, alla Spezia, del nuovo molo a doppio accosto su Calata Paita che sarà terminato entro fine 2026 e la nuova stazione marittima, la cui costruzione è prevista per la fine del 2028 in modo da essere operativa per la stagione 2029. Grande interesse ha suscitato poi, sul fronte della sostenibilità ambientale, tema molto attenzionato da parte degli armatori, la notizia della prossima attivazione del sistema di elettrificazione delle banchine che vede il porto della Spezia primo in Italia ad avere già effettuato i test con navi MSC e Costa Crociere.\r

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L’azione promozionale, in questi giorni fitti di incontri con i rappresentanti delle maggiori compagnie crocieristiche mondiali, ha visto la delegazione impegnata nel consolidamento delle relazioni già instaurate con successo nel tempo, oltre ad avviarne di nuove, e nella illustrazione dei progetti. «Uno scenario ricco di importanti novità in termini di infrastrutture e servizi - sottolinea Bruno Pisano, presidente dell'AdSP Mar Ligure Orientale - aumento degli standard di accoglienza, che hanno convinto gli operatori a confermare la propria fiducia nella destinazione e, in alcuni casi, ad aumentare il numero degli scali nei prossimi anni».\r

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«Raccogliamo i risultati dell’ottimo lavoro svolto negli anni precedenti - spiega Daniele Ciulli, direttore generale di Spezia e Carrara Cruise Terminal - e continuiamo a investire nello sviluppo del nostro porto. Il completamento del nuovo molo crociere consentirà un significativo incremento della capacità di ormeggio, un aspetto valutato molto positivamente dalle compagnie».\r

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","post_title":"La Spezia, il porto crocieristico tra i primi 20 in Europa nel 2025","post_date":"2026-04-21T09:47:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776764877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha concluso il suo primo finanziamento in leasing per 2 Airbus A330-900, realizzato con con Crédit Agricole Cib come global arranger.\r

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Nel dicembre 2025 e nell’aprile 2026, Crédit Agricole Corporate e Investment Bank ha finalizzato per Ita Airways la sua prima operazione di aircraft finance lease. I due A330-900neo, equipaggiati con motori Rolls-Royce Trent 7000, sono entrati immediatamente a far parte della flotta operativa della compagnia.\r

Il vettore avanza così lungo il percorso di modernizzazione della flotta alla base degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Dotati dei motori Rolls-Royce Trent 7000 e di avanzate innovazioni aerodinamiche, gli Airbus A330neo consentono una riduzione fino al 25% sia in termini di consumi di carburante che di emissioni di CO₂.\r

Alla fine di marzo 2026, la flotta Ita risulta composta da 106 aeromobili con un’età media di 6,2 anni; il 74% degli aeromobili è di nuova generazione. Nell’ambito del Piano Strategico 2025-2030, la compagnia punta a una transizione verso una flotta quasi interamente di nuova generazione ed ecosostenibile. Grazie alla riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ fino al 25%, la compagnia si posiziona per avere la flotta più giovane e sostenibile d’Europa.\r

«Questo accordo rappresenta un ulteriore traguardo nell’espansione della flotta di nuova generazione di Ita Airways - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale del vettore - ed è in linea con la strategia della compagnia di incrementare il ricorso a un contributo equilibrato del leasing finanziario degli aeromobili, consentendo un costo del debito più sostenibile. L’operazione è stata resa possibile dalla crescente reputazione della compagnia presso la comunità finanziaria, costruita sulla solida performance del 2024 – il nostro primo pareggio Ebit - e sul primo risultato netto positivo del 2025».","post_title":"Ita Airways, acquisiti due A330-900 con la chiusura del primo finanziamento in leasing","post_date":"2026-04-21T09:45:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776764742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lvg Group comunica l'inserimento di tre nuovi cluster manager: Massimiliano Ameri, Antonio Pellegrino e Paolo Manzoni, chiamati a guidare alcuni dei territori più strategici per lo sviluppo di Lvg Hotel Collection.\r

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Le nuove nomine si inseriscono nel percorso di espansione del gruppo, che negli ultimi anni ha ampliato rapidamente il proprio portfolio alberghiero in Italia rafforzando la presenza in diverse destinazioni turistiche e di business travel.\r

Le tre nuove figure\r

Nel dettaglio, Massimiliano Ameri assume il ruolo di cluster manager per le aree di Verona e Mantova, territori chiave per lo sviluppo di Lvg Hotel Collection nel Nord Italia. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore alberghiero, maturata in ruoli operativi e manageriali, Ameri ha sviluppato solide competenze nella gestione delle strutture, nel coordinamento dei team e nella creazione di esperienze di ospitalità di alto livello. La sua nomina accompagnerà lo sviluppo delle attività del gruppo in Veneto, dove Lvg ha recentemente consolidato la propria presenza con strutture di riferimento come l’hotel Gardenia di Verona.\r

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Antonio Pellegrino entra invece nel gruppo nel ruolo di cluster manager per la città di Novara, dove LvgHotel Collection è già attiva con tre strutture e progetti legati allo sviluppo dell’ospitalità urbana. Con oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie internazionale, Pellegrino ha diretto hotel a 4 e 5 stelle, resort di lusso, boutique hotel e progetti di albergo diffuso, sviluppando competenze trasversali che spaziano dalla leadership strategica alla gestione operativa, fino alla valorizzazione dei principali segmenti dell’hospitality.\r

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Per il territorio del lago Maggiore, una delle destinazioni leisure più iconiche del portfolio Lvg, il gruppo ha nominato Paolo Manzoni come cluster manager. Con una lunga esperienza internazionale, Manzoni ha lavorato in diversi paesi tra Europa, America Latina e Caraibi, maturando una solida esperienza nella gestione di strutture turistiche internazionali e nell’ottimizzazione delle performance operative.\r

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«Nell’ultimo anno Lvg Hotel Collection ha intrapreso un percorso di crescita molto significativo, che ci ha portato ad ampliare il numero delle strutture gestite e a rafforzare la nostra presenza sul territorio italiano - commenta Claudio Lavagna, ceo di Lvg Group -. Per continuare a crescere in modo solido e sostenibile è fondamentale rafforzare la struttura manageriale con professionisti di grande esperienza, capaci di supportare i team locali e coordinare lo sviluppo delle destinazioni. L’ingresso di Massimiliano Ameri, Antonio Pellegrino e Paolo Manzoni rappresenta un passo importante in questa direzione».\r

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","post_title":"Lvg Group: tre nuovi cluster manager e un ambizioso piano di espansione","post_date":"2026-04-20T14:46:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776696387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Santiago de Compostela, nel Nord-ovest della Spagna, sospenderà tutte le operazioni da giovedì 23 aprile a mercoledì 27 maggio. Lo stop rientra in un piano di rinnovo da 31 milioni di euro annunciato dall'operatore aeroportuale spagnolo Aena, che prevede importanti lavori di rifacimento del manto stradale della pista principale dello scalo.\r

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Sebbene gli interventi siano finalizzati a migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa, richiedono una chiusura totale della durata di poco più di cinque settimane.\r

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«L'aeroporto sarà chiuso dal 23 aprile al 27 maggio 2026 per lavori di rifacimento della pista - precisa una nota Aena -. Durante questo periodo, l'aeroporto sarà chiuso a tutto il traffico aereo e non si effettueranno decolli o atterraggi. In caso di domande sullo stato del volo, sui cambiamenti di orario o su eventuali cambi di prenotazione, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea». Diversi i vettori coinvolti, da Ryanair a British Airways, da Vueling a Iberia.\r

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Chi intende comunque recarsi nella zona durante la chiusura è invitato a prendere in considerazione aeroporti alternativi nelle vicinanze: l'opzione più vicina è l'aeroporto di Vigo, situato a circa 61 miglia a sud di Santiago, ovvero a poco più di un'ora di auto. \r

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Ogni anno lo scalo Santiago-Rosalía de Castro movimenta circa 3,2 milioni di passeggeri, cifra che lo rende il secondo aeroporto più trafficato della Spagna settentrionale.","post_title":"Santiago de Compostela: aeroporto chiuso per 5 settimane, migliaia di passeggeri a terra","post_date":"2026-04-20T10:10:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776679840000]}]}}