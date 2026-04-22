Aeroporto Brindisi: al via il 4 maggio i lavori per il collegamento ferroviario con la città E’ fissata per il prossimo 4 maggio la data di inizio dei lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento. Il progetto, del valore complessivo di circa 68 milioni di euro, prevede la realizzazione di un raccordo ferroviario elettrificato di circa 6 chilometri e di una moderna stazione passeggeri collegata al terminal aeroportuale. L’opera, una volta completata, ottimizzerà l’intermodalità treno-aereo del territorio, connettendo stabilmente lo scalo brindisino alle direttrici ferroviarie di Bari, Taranto e Lecce. L’annuncio sull’avvio dei lavori, come riporta BrindisiReport, è arrivato dal sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante, al termine di un sopralluogo effettuato ieri, 20 aprile, insieme al vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e deputato salentino, Andrea Caroppo. “Un traguardo storico”, lo ha definito il sottosegretario, raggiunto dopo l’istituzione di un tavolo al Mit con Rete ferroviaria italiana (Rfi), la struttura commissariale e le competenti direzioni del ministero. Il progetto, per il quale il sottosegretario ha assicurato di aver lavorato “sin dall’inizio del mio mandato”, è considerato “un’infrastruttura prioritaria per la Puglia e per il Mezzogiorno” e potrà “dare un rinnovato impulso allo sviluppo economico e turistico del territorio”. Condividi

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Ogni camera e suite è concepita come un rifugio privato che coniuga l'estetica classica indiana con i comfort moderni. Le camere sono impreziosite da tessuti pregiati e arredi su misura. Le sistemazioni di punta dell'hotel sono Raja Niwas e Khwabgah, attici che offrono ampi spazi abitativi, terrazze private, servizio di maggiordomo ed elementi di design ricercati.\r

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Il Noormahal dispone di quattro ristoranti. Il Frontier Mail è un ristorante di alta cucina che prende il nome dal treno dell'epoca britannica che collegava Peshawar e Mumbai. Il ristorante riproduce l'interno di una carrozza ferroviaria e serve piatti tipici delle regioni attraversate dal treno. Il Colonel Saab offre un servizio di ristorazione per tutto il giorno con interpretazioni moderne dei classici della cucina indiana. Il Polo Bar propone un'atmosfera ispirata alla cultura del polo. La Cake Factory è specializzata in dessert artigianali. L'hotel offre inoltre una spa, una piscina, campi da tennis, campi da pickleball, percorsi con la teleferica e pareti per l'arrampicata.\r

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Il Noormahal dispone di uno spazio per eventi ed è una location molto apprezzata per i matrimoni.\r

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","post_title":"Autograph Collection by Marriott al debutto in India","post_date":"2026-04-21T11:19:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776770350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_504529\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrés Spitzer[/caption]\r

Civitatis delinea il trend delle prenotazioni, confermando che i contenuti culturali stanno influenzando sempre più la domanda di viaggi a livello globale, con film, serie televisive e tour musicali che plasmano le scelte di destinazione. Le recenti tendenze in materia di prenotazioni indicano che i fattori culturali non si limitano più a ispirare i viaggi, ma influenzano direttamente le decisioni di acquisto, con picchi legati a specifici eventi culturali e nuove uscite di contenuti.\r

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L'impennata di interesse globale per la Corea del Sud, in seguito all'impatto culturale del K-Pop Demon Hunters riflette un cambiamento più ampio nel comportamento dei viaggiatori, dove le destinazioni vengono scelte in base al coinvolgimento digitale con musica, film e intrattenimento.Andrés Spitzer, ceo di Civitatis, in un intervento riportato da TravelDailyNews ha spiegato: «Stiamo assistendo a una chiara evoluzione dall'ispirazione alla conversione. Le tendenze culturali sono diventate uno dei principali motori della domanda di viaggi. I contenuti non si limitano più a influenzare le destinazioni desiderate, ma plasmano attivamente le decisioni di viaggio e i flussi turistici Per le destinazioni e i marchi del settore turistico, comprendere questa relazione tra cultura e turismo non è più un'opzione, ma una questione strategica».\r

Il \"set jetting\"\r

Il fenomeno del \"set jetting\", ovvero il turismo legato a luoghi resi celebri da film e serie televisive, sta diventando sempre più diffuso e commercialmente rilevante. Ad esempio, le visite al Colosseo di Roma continuano a essere influenzate da Il Gladiatore a più di vent'anni dalla sua uscita, mentre Outlander ha contribuito a un aumento del 43% delle prenotazioni di attività in Scozia nel 2025, con i tour correlati in crescita di quasi il 35% su base annua. Game of Thrones continua a sostenere la domanda turistica in destinazioni come Dubrovnik e Belfast, con un ulteriore interesse previsto in vista dell'uscita dei nuovi film. Allo stesso modo, Harry Potter rimane un fattore chiave per la domanda turistica a Londra, con un aumento delle prenotazioni per i tour degli studios di quasi il 15% nel 2025 rispetto all'anno precedente.\r

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Il turismo musicale si sta affermando come un importante motore della domanda, con modelli di prenotazione strettamente legati ai calendari dei concerti e ai tour mondiali. I viaggiatori organizzano sempre più spesso i loro viaggi attorno agli eventi di musica dal vivo, combinando concerti con soggiorni in città e attività culturali. Ad esempio, i concerti dei Coldplay in Europa hanno generato un aumento del 65% delle prenotazioni di attività a Budapest durante i periodi degli eventi, con un'ulteriore crescita registrata a Monaco e Atene. Le esibizioni di Ed Sheeran a Madrid hanno portato a un aumento del 23% delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo del 2024. Nelle destinazioni a lungo raggio, l'impatto è più pronunciato. Gli eventi legati a Bad Bunny a Porto Rico hanno determinato un aumento del 234% delle prenotazioni nel 2025 rispetto al 2024, oltre a un incremento di cinque volte su base annua all'inizio del 2026.\r

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Secondo Civitatis, questi modelli dimostrano come le destinazioni possano acquisire rapidamente visibilità globale quando sono legate a eventi culturali, con una domanda che spesso si estende oltre la durata degli eventi stessi. L'influenza dei fattori culturali si sta estendendo anche oltre le attrazioni tradizionali, favorendo una più ampia distribuzione delle attività turistiche in settori quali la gastronomia, il benessere e le esperienze culturali.\r

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«La cultura non è più un’influenza marginale - chiude Spitzer -. Sta diventando un fattore centrale nel modo e nel perché le persone viaggiano, rimodellando gli schemi di domanda nell’intero ecosistema turistico globale».\r

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","post_title":"Spitzer, Civitatis: «La domanda di viaggi è cambiata. Ecco come»","post_date":"2026-04-21T11:00:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776769253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512308","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce ancora il network di El Al con il lancio di un nuovo volo diretto per Buenos Aires, che decollerà a novembre da Tel Aviv, riportando la compagnia aerea in Sudamerica per la prima volta dal 2011. Quella per l'Argentina sarà anche la destinazione più lontana raggiunta da El Al.\r

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L'operativo prevede due voli settimanali operati dal B787 Dreamliner, configurato con tre classi di servizio: Economy, Premium e Business. La durata del volo dovrebbe essere di circa 16,5 ore per il volo di andata da Israele e di circa 15,5 ore per il volo di ritorno verso Israele. L'inizio delle vendite dei biglietti è previsto per maggio.\r

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Grazie alla partnership in codeshare con Aerolineas Argentinas e altri partner, El Al offrirà collegamenti in coincidenza da Buenos Aires verso destinazioni in tutta l’Argentina e nel resto del continente; ciò andrà a integrare i collegamenti verso altre destinazioni sudamericane tramite diversi scali europei.\r

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«Il lancio del volo diretto tra Tel Aviv e Buenos Aires è una mossa di importanza strategica, diplomatica e nazionale - commenta Levy Halevy, ceo di El Al -. Il nuovo volo diretto riflette il forte legame tra Israele e l’Argentina. Per El Al questo è un volo storico ed emozionante, il più lungo che opereremo, che espande la nostra rete internazionale e rafforza il collegamento di Israele con il mondo, anche in una realtà complessa».\r

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","post_title":"El Al aprirà un nuovo volo diretto per Buenos Aires dal prossimo novembre","post_date":"2026-04-21T10:39:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776767967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le navi da crociera bloccate nel golfo Persico dall'inizio della guerra con l'Iran, il 28 febbraio, si sono rimesse in movimento, secondo quanto riportato in tempo reale da Cruise Mapper.\r

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I movimenti\r

La riapertura dello stretto è stata di breve durata, ma secondo Cruise Mapper, Celestyal Discovery ha lasciato Abu Dhabi e ha attraversato lo stretto di Hormuz. Anche Celestyal Journey e la Mein Schiff 5, come riporta Travelweekly, si trovavano in mare dopo essere partite da Doha, come risulta dal sito web di mappatura.\r

Msc Crociere ha confermato sabato che Msc Euribia è partita da Dubai, ha attraversato in sicurezza lo stretto di Hormuz ed è in rotta verso il Nord Europa per la sua stagione estiva. La crociera della Euribia in partenza il 16 maggio da Kiel, in Germania, si svolgerà come originariamente previsto, e tutte le partenze successive saranno confermate.\r

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Tui Cruises, come riporta Travelweekly, ha annunciato domenica che le navi Mein Schiff 4 e Mein Schiff 5 sono partite dal golfo Persico e si stanno dirigendo verso Città del Capo, all'estremità meridionale dell'Africa, per poi proseguire verso il Mediterraneo per effettuare crociere programmate. Tui ha annunciato che due crociere precedentemente cancellate sono state ripristinate: si tratta di quelle della Mein Schiff 4, in partenza da Trieste il 17 maggio, e della Mein Schiff 5, in partenza da Heraklion il 15 maggio. \r

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Celestyal Cruises, la cui flotta di due navi è ancorata nei porti del Golfo Persico dall'inizio della guerra, non ha fornito ulteriori aggiornamenti.\r

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","post_title":"Grandi manovre nel golfo Persico: navi da crociera in spostamento","post_date":"2026-04-21T09:53:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776765220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Casa Laveni apre a Milano. Il boutique hotel di 30 camere situato all'interno di un palazzo neoclassico restaurato nel quartiere di Brera è stato realizzato dal proprietario Bohopo e progettato da Delogu Architecture in collaborazione con Studio Sacchi Architetti. Come riporta TravelDailyNews, l'edificio trasforma una residenza privata dei primi del Novecento in un indirizzo di ospitalità di lusso che coniuga il patrimonio architettonico con il design contemporaneo.\r

Situato in via dei Bossi, a pochi passi dal teatro alla Scala, dal Duomo di Milano e dalla galleria Vittorio Emanuele II, l'hotel si trova in uno dei quartieri culturali più rinomati di Milano. La struttura occupa l'ex residenza dell'ingegnere Giuseppe Laveni, il cui lavoro ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei simboli architettonici della città, tra cui l'Excelsior Hotel Gallia e il cinema Odeon.\r

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«Mentre Milano continua ad affermarsi come una delle capitali culturali più dinamiche d'Europa, Casa Laveni rappresenta una nuova avanguardia dell'ospitalità, profondamente radicata nel patrimonio architettonico e culturale della città, ma al contempo proiettata verso un futuro più creativo e orientato al design - ha dichiarato Minas Terlidis, co-fondatore e ceo di Bohopo -. Abbiamo concepito l'hotel come una naturale estensione del ritmo creativo di Brera. Ogni momento è inconfondibilmente milanese, ma al contempo sottilmente inaspettato, con un senso di intimità che fa sentire come a casa».\r

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Il concept progettuale trae ispirazione dalla precedente funzione residenziale dell'edificio. Gli interni, curati da Delogu Architecture, conservano la struttura neoclassica e il carattere architettonico del palazzo, introducendo al contempo elementi più morbidi ed espressivi. Tra gli elementi preservati figurano la facciata, i cornicioni decorativi e le colonne originali in ghisa, mentre i nuovi interventi includono tonalità azzurre, arredi scultorei e texture stratificate.\r

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«Il nostro punto di partenza è stata la duplice natura dell'edificio, concepito come abitazione privata - ha affermato Francesco Delogu di Delogu Architecture -. La filosofia che ne è scaturita si sviluppa come un dialogo calibrato tra epoche. Volevamo preservare quell'autentico senso di intimità domestica, introducendo al contempo un elemento onirico».\r

Gli spazi\r

Gli spazi comuni sono stati concepiti come una sequenza di ambienti domestici piuttosto che come tradizionali camere d'albergo, rafforzando così le origini residenziali del progetto. \r

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Gli spazi comuni sono pensati per fungere da salotto intimo sia per gli ospiti che per i visitatori locali durante il giorno. La sera, l'atmosfera si trasforma, richiamando la tradizione milanese dell'aperitivo, grazie a un bar self-service che offre bevande gratuite. Al piano interrato, la palestra e l'area benessere riprendono lo stesso linguaggio di design sobrio, con l'utilizzo di legno naturale, piante e superfici a specchio.\r

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Le 30 camere sono state concepite come rifugi urbani compatti, che coniugano il comfort residenziale con dettagli di design scenografico. Il loro elemento più distintivo è il soffitto, dove motivi a nuvola reinterpretano la tradizione degli affreschi italiani attraverso un linguaggio visivo contemporaneo. Alcune camere selezionate includono terrazze private con vista sui tetti in terracotta di Brera. La suite è situata in uno degli angoli più caratteristici dell'edificio e si trova sotto un soffitto originale con travi in ​​legno. Include inoltre il motivo a nuvola, segno distintivo del progetto, sopra una vasca da bagno freestanding e un'ampia terrazza pensata per l'uso privato.\r

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L'hotel introduce anche Laveni Curates, un programma culturale permanente allestito nelle due vetrine che si affacciano su Via del Bossi. L'iniziativa utilizza la facciata come piattaforma per la moda e il design contemporanei, estendendo la presenza dell'hotel al quartiere circostante e posizionando la struttura all'interno della scena creativa milanese.\r

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«Siamo orgogliosi di ciò che il nostro team ha realizzato a Milano. L'acquisizione di una proprietà nel cuore di Brera e la sua trasformazione in uno degli hotel boutique più esclusivi della città testimoniano la solidità della visione e le capacità di realizzazione di Bohop - ha aggiunto Patrick Saada, presidente del consiglio di amministrazione di Bohop -. Questo progetto riflette la nostra capacità di individuare, acquisire e riconvertire immobili di pregio in destinazioni lifestyle eccezionali».","post_title":"Casa Laveni, apre a Brera un boutique hotel di charme","post_date":"2026-04-21T09:38:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776764336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Slovacchia accende i riflettori sull'offerta turistica di Košice, alla ribalta sul mercato Italia grazie al nuovo collegamento aereo operato da Wizz Air da Roma Fiumicino.\r

La seconda città del Paese, è spesso definita una “hidden gem” dell’Europa centrale, e si distingue per il suo centro storico perfettamente conservato, dominato dalla cattedrale di Santa Elisabetta (nella foto) e animato da un elegante asse pedonale ricco di caffè, teatri e palazzi storici.\r

Un contesto che si presta in modo naturale anche a proposte di city break, sempre più richieste dal mercato.\r

È tuttavia il contesto regionale a rafforzare ulteriormente l’attrattività della destinazione in ottica trade. Nel raggio di poche ore, infatti, si concentrano scenari naturali di grande impatto, tra i parchi dei Carpazi, lo Slovak Paradise National Park e le grotte carsiche patrimonio Unesco.\r

A completare l’offerta contribuisce la vicinanza ai Monti Tatra, raggiungibili in circa due ore, che rendono la destinazione fruibile durante tutto l’anno, dai trekking estivi agli sport invernali, favorendo così una naturale destagionalizzazione del prodotto.\r

Accanto alla componente naturalistica, la Slovacchia orientale offre un patrimonio culturale diffuso fatto di città storiche come Bardejov e Levoča, castelli iconici come Spiš e Krásna Hôrka e tradizioni folkloristiche ancora vive, oltre a eccellenze enogastronomiche come i vini Tokaj.\r

Un insieme di elementi che consente agli operatori di costruire proposte flessibili e diversificate, dai fly & drive agli itinerari combinati con i Paesi limitrofi, fino a esperienze a tema active e outdoor.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Slovacchia: alla scoperta di Kosice, natura e cultura protagoniste","post_date":"2026-04-21T09:25:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776763500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ha ordinato altri sei Boeing 787-9, esercitando l'ultima delle opzioni previste da un ordine del 2023. I nuovi aeromobili supporteranno l'ampliamento del network intercontinentale del vettore membro di Star Alliance a partire dall'hub di Addis Abeba, in un contesto in cui si prevede che la domanda di viaggi a lungo raggio continuerà a crescere.\r

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Le opzioni sono state esercitate su un ordine effettuato da Ethiopian al salone aeronautico di Dubai nel 2023, dove aveva firmato per 11 B787-9 con opzioni per altri 15. Nel gennaio di quest'anno, ha esercitato le opzioni per nove 787, che secondo quanto dichiarato saranno consegnati tra il 2031 e il 2033.\r

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Né Ethiopian né Boeing hanno reso noto il calendario di consegna dei 787 aggiuntivi. Inoltre, non hanno specificato la scelta dei motori per i nuovi velivoli.\r

Ethiopian, che opera sia la variante 787-9 che quella 787-8, dispone di velivoli equipaggiati sia con i Rolls-Royce Trent 1000 che con i Ge Aerospace GEnx-1B.\r

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Questa operazione si concretizza mentre sono in corso i lavori per la costruzione del nuovo hub della compagnia aerea: l'aeroporto internazionale Bishoftu di Addis Abeba. La cerimonia di inaugurazione dei lavori per l'aeroporto si è tenuta il 10 gennaio, con il completamento previsto per il 2030.\r

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","post_title":"Ethiopian Airlines conferma l'ordine per altri 6 Boeing 787-9","post_date":"2026-04-21T09:16:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776762967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways ha eliminato tutti i voli per Los Angeles dall'operativo dell'estate 2026: tra questi ci sono i collegamenti diretti da Roma Fiumicino, Londra Gatwick e Parigi Charles de Gaulle.\r

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L'ennesima decisione dettata dall’impennata dei prezzi del carburante legata al conflitto in Medio Oriente, che si traduce in un’importante riorganizzazione del network, che vede il vettore privilegiare rotte più redditizie e voli di durata inferiore.\r

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Un recente report di Norse Atlantic Airways mostra come lo scorso marzo la compagnia abbia raggiunto un Trask (Total Revenue per Available Seat Kilometer) record di 6,4 centesimi di dollaro, pari ad una crescita del 59% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nonostante questi ricavi record e un load factor del 99%, l'attuale contesto geopolitico ha reso necessaria una profonda revisione del network.\r

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I voli da Los Angeles sono tra le rotte più lunghe tra quelle operate dalla compagnia aerea, il che li rende estremamente sensibili alla volatilità del petrolio, che ha raggiunto il picco di 200 dollari al barile a seguito delle chiusure dello stretto di Hormuz.\r

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La flotta Norse, interamente composta da Boeing 787-9, è equipaggiata con motori Rolls-Royce Trent 1000: malgrado questi propulsori offrano un'efficienza nei consumi fino al 20% superiore rispetto agli aerei della generazione precedente come l'Airbus A330, il costo operativo per attraversare il continente americano verso l'Europa è diventato insostenibile. Nel mercato low cost a lungo raggio, il carburante rappresenta in genere dal 35% al 45% delle spese operative; tuttavia, nella crisi energetica del 2026, questa cifra ha superato il 55% per i segmenti a raggio ultra-lungo.\r

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Lo schedule estivo si concentrerà ora sul potenziamento dei voli dalla costa orientale degli Stati Uniti, in particolare verso New York Jfk e Orlando, oltre che sui collegamenti con Bangkok e Città del Capo, che hanno dimostrato una maggiore resistenza alle attuali pressioni sui costi.","post_title":"Norse Atlantic cancella i voli su Los Angeles, inclusi quelli da Roma Fiumicino","post_date":"2026-04-21T09:00:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776762014000]}]}}