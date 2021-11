Royal Caribbean: grandi progetti per l’isola privata Perfect Day at CocoCay

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, Royal Caribbean ha tutte le intenzioni di riprendere i propri piani di sviluppo dell’isola privata PerfectDay ad CocoCay alle Bahamas. Lo ha rivelato il ceo della compagnia Michael Bayley, in occasione della presentazione dell’ultima trimestrale. “PerfectDay – avrebbe in particolare dichiarato lo stesso Bayley secondo quanto riporta Travel Weekly – sta guidando la carica in termini di domanda e valore aggiunto per le nostre navi che operano dal sud della Florida e persino da New York”.

Nel prossimo futuro è quindi prevista la realizzazione di una nuova area adults-only chiamata Hideaway Beach, la cui apertura è programmata per la fine del 2022. “La novità ci permetterà di incrementare la capacità dell’isola di circa 3 mila ospiti al giorno – ha aggiunto Bayley -. Il che ci consentirà chiaramente di aumentare sia i profitti, sia i ricavi. Ma abbiamo anche altri progetti su cui siamo tornati a lavorare. I nostri piani non sono mai stati mandati in soffitta. Semplicemente, abbiamo schiacciato il pulsante pausa per un po’ di mesi”.