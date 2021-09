Royal Caribbean: fino a oltre 200 euro di bonus alle adv per le prenotazioni di settembre

Si chiama Instant Booking Bonus ed è specificamente dedicato ai partner travel di Royal Caribbean International in Europa, Medio Oriente e Africa. Prevede un bonus fino a 200 dollari (in moneta locale) per tutte le nuove prenotazioni chiuse a settembre e relative a partenze da effettuarsi sino a tutto il 2022. La compagnia prevede inoltre incentivi diretti ai consumatori per la conversione dei voucher ancora in loro possesso (Future cruise certificates – Fcc) declinati in crediti per un totale di 100 dollari da consumarsi a bordo. Entrambi i bonus sono cumulabili con le commissioni base.

“Sono stati tempi indiscutibilmente difficili per tutto il nostro settore – spiega il vice presidente Emea di Royal Caribbean International, Ben Bouldin -. Ora però vediamo sempre più persone che decidono di prenotare le loro vacanze. Questa iniziativa è quindi un modo per dimostrare ai nostri partner quanto importanti siano per noi e il nostro business, e per ringraziarli per essere al nostro fianco in questo momento di ripartenza globale”. E gli incentivi non si fermeranno qui, visto che Royal Caribbean ha già anticipato la propria intenzione di lanciare nel prossimo futuro nuovi bonus e premi ad hoc per le agenzie.