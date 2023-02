Roadshow italiano per Club Med e Bmotia che celebrano la riaperture del Columbus alle Bahamas Quattro tappe a Torino, Milano, Roma e Napoli, per celebrare la riapertura delle prenotazioni presso il resort Columbus Isle alle Bahamas nella stagione invernale 2023-2024. Club Med ha organizzato in collaborazione con il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas un roadshow itinerante per le principali città italiane, tra il 14 e il 17 febbraio scorsi. In ogni tappa sono stati organizzati eventi esperienziali dedicati al tema della bellezza: da Gallerie d’Italia a Torino all’Adi Design Museum di Milano, passando per palazzo Bonaparte a Roma e per il museo archeologico territoriale di Terzigno (Matt) di Napoli. Per Club Med, l’Italia rappresenta il sesto paese in termini di vendite su questa destinazione (dopo Usa, Canada, Francia, Belgio e Svizzera), con un trend in crescita del 35% rispetto al 2019. “Siamo felici di questa partnership con Club Med Italia e di poter incontrare le top agenzie del Trident Club della penisola – commenta Maria Grazia Marino, general manager Bmotia -. Ma anche di avere l’opportunità di far conoscere il nostro bellissimo arcipelago e in particolare l’isola di San Salvador e il resort Columbus Isle”. Immerso nell’isola di San Salvador, il Columbus Isle è circondato da siti per immersioni subacquee e spiagge incontaminate. La formula premium all inclusive di Club Med comprende oltre a pasti e bevande, anche una serie di attività acquatiche come vela, wakeboard, kayak e stand up paddle, tennis, yoga e fitness per tutti i livelli, spettacoli e intrattenimento.

Club Med ha organizzato in collaborazione con il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas un roadshow itinerante per le principali città italiane, tra il 14 e il 17 febbraio scorsi.\r

\r

In ogni tappa sono stati organizzati eventi esperienziali dedicati al tema della bellezza: da Gallerie d’Italia a Torino all'Adi Design Museum di Milano, passando per palazzo Bonaparte a Roma e per il museo archeologico territoriale di Terzigno (Matt) di Napoli. Per Club Med, l’Italia rappresenta il sesto paese in termini di vendite su questa destinazione (dopo Usa, Canada, Francia, Belgio e Svizzera), con un trend in crescita del 35% rispetto al 2019.\r

\r

“Siamo felici di questa partnership con Club Med Italia e di poter incontrare le top agenzie del Trident Club della penisola - commenta Maria Grazia Marino, general manager Bmotia -. Ma anche di avere l'opportunità di far conoscere il nostro bellissimo arcipelago e in particolare l'isola di San Salvador e il resort Columbus Isle”. Immerso nell'isola di San Salvador, il Columbus Isle è circondato da siti per immersioni subacquee e spiagge incontaminate. La formula premium all inclusive di Club Med comprende oltre a pasti e bevande, anche una serie di attività acquatiche come vela, wakeboard, kayak e stand up paddle, tennis, yoga e fitness per tutti i livelli, spettacoli e intrattenimento.","post_title":"Roadshow italiano per Club Med e Bmotia che celebrano la riaperture del Columbus alle Bahamas","post_date":"2023-02-22T13:56:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677074165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La gratuità dello spostamento su un’isola diversa da Gran Canaria, lo stopover da 1 a 7 giorni a 30 euro, l’eccellenza del servizio a bordo di aeromobili di ultima generazione come gli Embraer E195-E2: sono alcuni dei plus che contraddistinguono la proposta di Binter, che dall'Italia propone voli diretti e annuali da Firenze e Venezia verso le Isole Canarie.\r

\r

Un progetto giovane quello sul mercato italiano, che ha visto la luce nell’estate 2021 con l’apertura delle rotte da Torino e Venezia per Gran Canaria, cui ha fatto seguito nel luglio 2022 quella da Firenze: “Confermiamo l’operativo con la sola differenza che quest’estate non sarà attivo il collegamento da Torino, dove registriamo una domanda più stagionale e maggiore d’inverno. Ne stiamo valutando quindi la riapertura per l’autunno” precisa Borja Bethencourt Munoz, responsabile comunicazione internazionale Binter (nella foto).\r

\r

L’Italia “insieme a Spagna e Francia è il mercato dove concentreremo lo sviluppo nei prossimi anni. Sviluppo supportato dall’ampliamento della flotta: ai cinque Embraer oggi in servizio se ne aggiungeranno altrettanti, sempre E195-E2 da 132 posti, in consegna a partire dal prossimo novembre che garantiranno l’ampliamento del network e il potenziamento delle frequenze su alcune rotte già esistenti”. Il resto della flotta comprende “24 Atr destinati a coprire i collegamenti intainsulari, ben 180 voli giornalieri”.\r

\r

Gli E195.E2 si caratterizzano per una configurazione in cui l’assenza dei posti centrali assicura più spazio tra le file; ad essere distintivo \"è anche il servizio di bordo che include, ad esempio, un aperitivo gourmet, servito durante il viaggio a tutti i passeggeri; le tariffe includono gratuitamente zaino e bagaglio a mano; è possibile inoltre viaggiare con piccoli animali domestici\".\r

\r

","post_title":"Binter si concentra su Firenze e Venezia. \"Pronti a crescere con l’arrivo dei nuovi Embraer\"","post_date":"2023-02-22T09:30:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677058223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv ha programmato un anno di festeggiamenti per celebrare i suoi 30 anni di servizio: eventi con le istituzioni, con i b2b e i b2c, con i dipendenti e, in particolare, nella bellissima Genova, dove si trova l’head-quarter della compagnia di navigazione e dove tutto è iniziato. Appuntamenti che avranno anche una chiave di lettura sociale, con un’attenzione particolare a chi ne ha più bisogno. Gnv continua a crescere: la sua flotta ha raggiunto le 25 unità.\r

\r

«Negli ultimi 3 anni siamo cresciuti di 9 unità, in contro-tendenza con le dinamiche sociali del turismo e del mondo dei trasporti, che ha vissuto un tempo difficile. - ricorda Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv – Abbiamo raggiunto le 31 linee, l’ultima delle quali è l’Almería-Nador, dalla Spagna al Marocco. Stiamo aumentando la capacità su diverse tratte: in Sardegna è arrivata a 4 navi già nel 2022. In Marocco è salita prima a 5 e poi a 6 navi e tutte le isole delle Baleari sono servite da 4 navi, con partenze quotidiane da Barcellona e Valencia. C’è molto ottimismo. - prosegue Della Valle - In questo momento abbiamo già il 40% di prenotazioni in più rispetto al 2022. Su tutte le destinazioni. Sia da parte di italiani che da stranieri. Tedeschi, svizzeri, austriaci, inglesi, spagnoli, francesi: tutti sono tornati a confermare.\r

Condizioni di vendita pre-pandemiche\r

«Le condizioni di vendita sono quelle pre-pandemiche. Abbiamo finalmente una notizia positiva per tutto il mondo del turismo: i viaggiatori hanno ripreso a prenotare la vacanza sapendo che partiranno. E, in caso di timori, è possibile acquistare un’assicurazione: ai 9 ai 15 euro aggiunti al costo del biglietto, a seconda della tratta, permetteranno di cancellare il viaggio fino al giorno prima!». Per accrescere la sua capacità, nel 2024 GNV aspetta l’arrivo di nuove navi che sono in costruzione in un cantiere cinese e, come già accade nelle unità attive, rispondono alle richieste dell’attuale mercato dei traghetti.\r

\r

«È necessario avere un garage ampio, per poter trasportare automobili e camion; offriamo un grande comfort a bordo con ambienti snelli e funzionali; il wi-fi è disponibile in tutte le aree della nave, dalle cabine al garage, grazie a pacchetti simili a quelli degli aerei».\r

\r

Da ultimo, importante lo sguardo alla sostenibilità. «Negli ultimi anni Gnv ha investito oltre 80milioni di euro per mettere all’interno delle navi gli scrubber, delle marmitte catalitiche che utilizzano un particolare carburante a basso tenore di zolfo, che riduce le emissioni inquinanti. E’ un investimento che solo due operatori hanno fatto nel Mediterraneo. Ci stiamo impegnando per tornare in margine positivo, senza dimenticare che il costo del carburante è rimasto molto elevato».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gnv: 30 anni di servizio. I viaggiatori hanno ripreso a prenotare.","post_date":"2023-02-21T12:30:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676982657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Investimento milionario per le lounge di Qantas: lo stanziamento di 100 milioni di dollari (70 milioni di dollari Usa) include la realizzazione di quattro nuove lounge, tra le quali spicca una First Lounge all'aeroporto di Londra Heathrow, la cui apertura è prevista per la fine del 2025, in concomitanza del lancio del primo volo per Sydney, all'interno del Project Sunrise.\r

\r

Oltre a quella di Londra, l'investimento - il più grande destinato a network delle lounge che Qantas ha messo in campo da oltre un decennio - include la riapertura della rinnovata Lounge internazionale di Hong Kong, la ristrutturazione completa dell'International Business Lounge di Sydney, l'ampliamento dell'International Business Lounge di Melbourne; e ancora il nuovo Qantas Club di Hobart, la nuova Broome Regional Lounge con il doppio dei posti a sedere,\r

\r

Attualmente Qantas conta 42 lounge in Australia (12 delle quali in destinazioni regionali) e 9 all'estero.\r

\r

Alan Joyce, ceo del gruppo, ha sottolineato come la ripresa più rapida del previsto della domanda di viaggio abbia permesso alla compagnia aerea di accelerare gli investimenti destinati alle lounge. \"Essere tornati in attivo significa che siamo tornati a fare investimenti a lungo termine per i nostri passeggeri. Un percorso iniziato con l'importante ordine di aeromobili che abbiamo annunciato l'anno scorso e ora proseguiamo con un importante investimento nelle nostre lounge\".\r

\r

\r

\r

\"Londra è una delle destinazioni più importanti del nostro network ed è la location perfetta per una First Lounge, soprattutto con il prossimo debutto dei nostri voli diretti Project Sunrise\".","post_title":"Qantas: investimento milionario sulle lounge, inclusa una First Lounge a Londra Heathrow","post_date":"2023-02-21T11:58:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676980739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Previsioni più rosee nel futuro di Finnair malgrado il percorso verso la redditività sia ancora lungo. Intanto la compagnia, grazie alle più recenti aperture sui mercati asiatici (Cina e Giappone in primis) stima ricavi unitari migliori di quanto previsto per il 2023.\r

\r

La compagnia aerea finlandese ha chiuso l'esercizio 2022 con una perdita netta di 476,2 milioni di euro rispetto ai 464,3 milioni di euro del 2021. I ricavi totali sono aumentati significativamente a 2,357 miliardi di euro rispetto ai precedenti 838,4 milioni. I costi per il carburante sono quasi quadruplicati a 835,1 milioni di euro, ma anche le spese per il traffico sono aumentate a 206,5 milioni di euro da 102,4 milioni di euro, poiché la chiusura dello spazio aereo russo ha costretto la compagnia a volare su rotte più lunghe verso l'Asia.\r

\r

Entro la metà del 2024, Finnair vuole riportare l'Ebit ai livelli pre-pandemia, pari ad almeno il 5%, riducendo sostanzialmente i costi, ottimizzando network e flotta, sfruttando le partnership e risanando il bilancio.\r

\r

Per l'intero anno, Finnair prevede di aumentare la capacità all'80-85% rispetto al 2019. \"Stimiamo che la forte domanda di viaggio continuerà nel breve termine, sostenendo i ricavi unitari, sulla scia di quanto già accaduto dalla seconda metà del 2022, ma l'incertezza economica generale indebolirà in parte lo sviluppo della domanda di viaggi nel corso del 2023. Con l'affievolirsi dell'impatto della pandemia in seguito all'apertura della Cina, ci aspettiamo un ritorno alla normale stagionalità\" spiega una nota del vettore.","post_title":"Finnair punta a tornare all'80-85% della capacità pre-Covid entro fine 2023","post_date":"2023-02-21T10:35:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676975739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative sull’estate 2023 per la destinazione Marocco, a cominciare dai flussi provenienti dall’Italia, “forte dell’aver raggiunto la quarta posizione tra i nostri mercati principali e da cui registriamo sin d’ora una domanda decisamente elevata” spiega Meriam El Bahi, airlines partnerships manager dell’ente del turismo del Marocco. Le attese a livello globale indicano un aumento dei visitatori del 10%, supportato da una significativa offerta di capacità aerea.\r

\r

Dall’Italia, in particolare, “parliamo di un milione di posti disponibili, con tante compagnie aeree impegnate sui collegamenti verso il Marocco: oltre a Royal Air Maroc ci sono infatti easyJet, Ryanair, Air Arabia Maroc, Wizz Air e Tuifly”.\r

\r

Oltre Marrakech, da sempre amata dai turisti italiani, così come le altre mete più note da Agadir a Fez e Casablanca “stiamo lavorando per rendere più accessibili destinazioni quali Tangeri – oggi molto richiesta -, Essaouira, Chefchaouen ma anche Ouarzazate e il suo deserto. Località che non beneficiano ancora di collegamenti diretti e sulle quali studiamo soluzioni, anche con i vettori low cost. Allo stesso modo, sarebbe molto interessante sviluppare voli verso Dakhla, nella parte meridionale del Paese, una regione dalle grandi potenzialità”.\r

\r

Ampio spazio ai rapporto con agenzie e tour operator italiani: “Quest’anno dare un ulteriore impulso alle attività dedicate al trade, con workshop e roadshow formativi, nonché fam trip. Ci sono numerosi aspetti della destinazione da far conoscere e al meglio, dalla natura alla gastronomia. Anche e soprattutto ad un pubblico giovane”.","post_title":"Marocco: l'Italia è il quarto mercato. Allo studio nuovi voli diretti, da Dahkla a Ouarzazate","post_date":"2023-02-17T10:05:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676628324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Puglia e Calabria rimangono prioritarie ma non mancano le novità e anche qualche digressione oltre confine. Mapo Travel apre le vendite per il mare Italia con con l’obiettivo di confermare gli ottimi risultati del 2022. “Abbiamo chiuso lo scorso anno con un +40% sul 2021 e sicuramente le vacanze estive sono state un fattore determinante per questa crescita - racconta la general manager del to pugliese, Barbara Marangi -. Se il 2022 è stato quindi l’anno della ripartenza, il 2023 sarà quello delle nuove sfide. A partire proprio dal mare Italia, che dovrà reggere il confronto con la riapertura di tante destinazioni straniere che in questi anni hanno vissuto un forte rallentamento a causa della pandemia”.\r

\r

Tra le mete più gettonate, prosegue quindi la gm, \"troviamo sempre la Puglia con il best seller Mapo Village Plaia di Ostuni, villaggio turistico sul mare completamente ristrutturato e ideale per le famiglie. Ma il nostro sguardo è ormai rivolto anche alle mete fuori del territorio nazionale: Sharm el Sheikh, l’Egitto classico, Turchia e Cipro per esempio ci hanno dato grandi soddisfazioni nel 2022 e si stanno muovendo molto bene anche quest’anno. Non ci fermiamo, non lo abbiamo mai fatto, e presto presenteremo una grande novità per il 2023”.\r

\r

Non mancano infine neppure le iniziative per le agenzie di viaggio. “Per tutto il mese di febbraio – conclude Barbara Marangi - resta attiva una promozione per le agenzie con una super commissione e nessuna penale fino a 30 giorni prima della partenza; un incentivo importante per aiutare adv e viaggiatori ad anticipare la prenotazione. Non solo, incontriamo costantemente le agenzie sul territorio per aggiornarle sui nostri prodotti, presentare le nuove proposte, le esperienze e i nostri strumenti innovativi”.","post_title":"Mapo Travel apre le vendite del mare Italia, con un pizzico di estero","post_date":"2023-02-17T09:41:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676626876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una risposta immediata: a gennaio, con la fine della politica zero-Covid del governo di Pechino, il numero dei passeggeri cinesi è aumentato del 34,8% rispetto all'anno precedente.\r

\r

La Cina, come riportato da Reuters che cita i dati dell'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac), ha ripreso i voli passeggeri di linea con 58 Paesi dopo la riapertura delle frontiere lo scorso 8 gennaio.\r

\r

I cinesi, tagliati fuori dal resto del mondo per tre anni a causa di severe restrizioni, si sono riversati sui siti di viaggi e prenotazioni online in vista della riapertura delle frontiere. Di fatto il Paese fino al 2019 era il più grande mercato turistico outgoing del mondo con una spesa all'estero di 255 miliardi di dollari, prima che la pandemia bloccasse gli spostamenti a livello mondiale.\r

\r

Secondo i dati della Caac, il trasporto aereo si è ripreso rapidamente a gennaio, con una forte domanda tra città come Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e la popolare destinazione turistica di Sanya sull'isola di Hainan durante il periodo del Capodanno lunare.\r

\r

","post_title":"La rincorsa della Cina: traffico passeggeri a +34,8% in gennaio con la fine delle restrizioni Covid","post_date":"2023-02-16T16:00:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676563206000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In attesa del ritorno dei viaggiatori cinesi in Italia in seguito al rallentamento delle restrizioni anti-Covid, si ricavano segnali positivi in prospettiva futura dall’analisi dell’attività dei turisti del Sud-est asiatico (Sea). Si tratta di viaggiatori di solito alto spendenti, che hanno già ripreso a visitare le nostre città.\r

\r

La domanda turistica del segmento Sea (Singapore, Indonesia, Malesia, Tailandia, Filippine Vietnam e Cambogia) è in forte crescita, e rappresenta per Firenze il 32% di tutta la domanda proveniente dalla regione dell’Asia e del Pacifico. Lybra Tech conferma che le ricerche di pernottamento degli ultimi tre mesi sono aumentate del 7,8% medio giornaliero, circa il doppio della media della regione Toscana.\r

\r

La loro domanda di viaggio con destinazione Firenze è più che raddoppiata nelle ultime sei settimane. La città nel 2022 rappresenta il 12% della spesa Tax Free in Italia con un tasso di recovery del 90% rispetto al 2019, considerando l’intero anno è la città d’arte con il recovery più alto.\r

\r

A partire dall’inizio della stagione estiva e dalla riapertura delle frontiere, i turisti Sea hanno superato le performance del 2019 non solo in termini di spesa tax-free, ma anche in termini di numero di transazioni emesse. Un dato rilevante che sottolinea chiaramente l’aumento dello shopping rispetto al 2019.\r

\r

A caratterizzare i turisti Sea a Firenze è lo scontrino medio (1.377 euro), il più alto rispetto alle altre nazionalità e che ha registrato una crescita del 31%. La loro categoria di merci più apprezzate sono Fashion & Clothing (76%), con un tasso di recovery del 120% e una crescita dello scontrino medio del +41% rispetto al 2019.\r

\r

Le nazionalità Sea che cercano più pernottamenti per Firenze sono Singapore, Indonesia e Vietnam. Un trend evidenziato anche dai dati di Global Blue, che nel 2022 posizionano Singapore in vetta per il più alto tasso di recovery (179%) e lo scontrino medio più alto (1.455 euro). Secondo Lybra Tech, i primi turisti ad arrivare saranno i Tailandesi, con una finestra temporale di prenotazione di 90 giorni.\r

\r

La Malesia si attesta la permanenza media più alta (3,8 notti in media), seguita dalle Filippine (3,7). I turisti singaporiani sono prevalentemente coppie e, rispetto a famiglie e gruppi, hanno una permanenza media più bassa. Effetto contrario per l’Indonesia, dove il turismo principale è sempre quello di coppia, ma ha una tendenza a programmare viaggi più lunghi rispetto a famiglie e gruppi.\r

\r

Quest’analisi è frutto di un osservatorio che riesce ad unire dati prospettici con quelli consolidati. Si tratta del report trimestrale “The Next”, realizzato in partnership da Global Blue e Lybra Tech. L’analisi è basata sull'allineamento di due diverse fonti dati, una consuntiva e l'altra previsionale, che consente di valutare le performance Tax-Free Shopping e di confrontarle con il mercato di riferimento.\r

\r

I turisti, infatti, rappresentano un grande valore per ogni azienda, ma i mutevoli bisogni ed i repentini cambiamenti delle dinamiche di mercato hanno reso la loro comprensione ancora più importante per la strategia aziendale. Il tutto per dare alle imprese del settore l'opportunità di pianificare scelte di business basate sui dati attraverso la lettura e l'interpretazione della domanda turistica futura.","post_title":"Sud-Est asiatico: in Toscana Cina superata a livello di prenotazioni","post_date":"2023-02-16T12:38:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1676551106000]}]}}