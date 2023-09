Rivoluzione in casa Virgin Voyages: cambio di ceo e nuova iniezione di capitali Importante iniezione di fondi in casa Virgin Voyages, che ha appena chiuso un aumento di capitale da 550 milioni di dollari, guidato dalla società di private equity Ares Management e supportato dagli investitori già presenti nella compagnia, tra cui Virgin Group e Bain Capital. Il round segue quello per ulteriori 550 milioni di dollari già capitanato da Black Rock l’anno scorso. Stando a una nota della compagnia, la nuova iniezione di capitali consentirà a Virgin Voyages di rafforzare la propria posizione finanziaria e di sostenere i progetti di espansione nei mercati internazionali. Avvenuto nel 2021, in piena emergenza Covid, è però altrettanto chiaro che l’esordio del brand non sia stato quanto meno dei più tempestivi. Come dimostrerebbe tra l’altro la ritardata consegna della Resilient Lady, arrivata solo lo scorso dicembre, cinque mesi dopo il previsto, a causa di un posticipo di pagamento. La nuova capitalizzazione è stata inoltre accompagnata dall’annuncio di un cambio ai vertici societari, con il founding ceo Tom McAlpin che passerà a breve al ruolo di presidente, lasciando la carica di amministratore delegato all’attuale presidente e chief experience officer, Nirmal Saverimuttu. Sempre in questi giorni è stato infine comunicato il rinvio di un’altra consegna: la Brilliant Lady, quarta unità della flotta, sarebbe dovuta entrare in servizio questo inverno nei Caraibi. Una serie di questioni legate alla catena delle forniture e alle risorse umane ne avrebbe tuttavia rimandato il debutto, sottolinea una nota ufficiale. Al momento non si conosce ancora la nuova data di consegna. Anche la Scarlet Lady, prima unità della flotta, non sarà disponibile da novembre 2023 fino all’inverno successivo, per una serie di lavori di restyling. A causa di entrambe le evenienze, la compagnia ha quindi proceduto a modificare una parte dei propri itinerari in calendario sino ad aprile 2025. Condividi

