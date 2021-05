Ripartono dall’Alaska le crociere Usa di Ncl Anche Norwegian Cruise Line si aggiunge alla ormai lunga lista delle compagnie di crociera Usa, che hanno deciso di riprendere le proprie attività in Alaska, dopo che il Parlamento americano ha sospeso, almeno temporaneamente, il Passenger Vessel Services Act (Pvsa). Una mossa che permette ora alle navi non battenti bandiera a stelle e strisce di muoversi tra lo Stato più settentrionale del Paese e il resto degli Usa senza dover fare uno scalo obbligatorio in Canada (in cui vige il divieto di crociere fino al 2022). Il nuovo programma prevede viaggi di una settimana con partenza da Seattle riservati unicamente a passeggeri completamente vaccinati a bordo della Norwegian Bliss. La crociere saranno disponibili dal 7 agosto al 16 ottobre con scali a Skagway, Juneau, Ketchikan e Icy Strait Point, in Alaska. Su partenze selezionate, gli ospiti avranno anche la possibilità di ammirare gli spettacolari scenari del Parco nazionale di Glacier Bay o del fiordo di Holkham Bay Glacier. “Seattle è sempre stata la nostra seconda casa e non vediamo l’ora di tornare in questo incredibile porto e di accompagnare nuovamente i nostri ospiti in Alaska – sottolinea il presidente e ceo di Ncl, Harry Sommer -. Ventuno anni fa siamo stati i primi a offrire itinerari in Alaska da Seattle e continuiamo a celebrare un rapporto molto solido con i nostri partner in questa destinazione, dopo aver atteso tanto a lungo per annunciare la ripresa delle crociere dagli Stati Uniti”. Gli ospiti beneficeranno anche dell’apertura del secondo terminal crociere a Icy Strait Point, che Norwegian Cruise Line Holdings ha sviluppato in collaborazione con Huna Totem Corporation di proprietà dell’Alaska Native. Inizialmente programmato per l’apertura durante la stagione delle crociere estive 2020, il Wilderness Landing su Icy Strait Point è stato recentemente ampliato, e si rivolge ai visitatori in cerca di esperienze personalizzate alla scoperta del territorio, della fauna selvatica e a contatto con le popolazioni native dell’area. Gli interventi hanno interessato il rinnovamento di negozi e ristoranti, nonché offerte di escursioni a terra, tra cui la ZipRider, la zip line più lunga del mondo, le piattaforme di osservazione degli orsi bruni più accessibili nel sud-est dell’Alaska, osservazione delle balene, battute di pesca, una rete di sentieri e un ponte sospeso della lunghezza di 100 metri che oscilla su un canyon con un dislivello di oltre 270 metri. Nel 2022 l’esperienza degli ospiti continuerà a evolversi con l’apertura di due cabine che forniranno un accesso facile attraverso le cime degli alberi, svelando ulteriori aree di esplorazione e viste spettacolari sui ghiacciai, il Fairweather Range e il Glacier Bay National Park and Preserve, la patria ancestrale del popolo Huna Tlingit.

