Rimandato il debutto della Explora I. Salperà il 17 luglio da Southampton Slitta il debutto della prima nave del brand lusso del gruppo Msc, Explora Journeys. Previsto originariamente per il prossimo maggio, sarà invece il 17 luglio, quando la Explora I da 922 passeggeri salperà da Southampton, in Inghilterra. A causare il ritardo, ha spiegato il ceo della compagnia, Michael Ungerer, le difficoltà della catena di forniture globali che hanno già provocato alcuni rinvii importanti nei mesi scorsi alla crocieristica mondiale. La Explora I è attualmente in costruzione presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone. La consegna della sua nave sorella, Explora II, è per il momento prevista per l’estate del 2024. Agli ospiti che avevano già prenotato per i viaggi da maggio a luglio è già stato offerto una rimborso completo o, a scelta, un voucher Future journey credit. Agli agenti di viaggi verrà quindi garantito l’intero valore della loro commissione originaria al momento della conversione del voucher.

