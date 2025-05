Riccardo Fantoni Costa Crociere: alla base dei Summer Days un confronto continuo con la distribuzione e la clientela A pochi giorni dal lancio dell’iniziativa Summer Days di Costa Crociere, Travel Quotidiano ha incontrato Riccardo Fantoni, direttore commerciale della compagnia, per approfondire alcuni dei passaggi che caratterizzano l’iniziativa commerciale.Summer days infatti si va ad incastonare in un piano strategico ampio che riguarda tutto l’anno, dove diventa fondamentale l’interazione e l’ascolto sia con gli ospiti che con la distribuzione . «Non possiamo prescindere dall’ascolto dei nostri partner – spiega Riccardo Fantoni – Come lo facciamo? Attraverso ricerche ed analisi per comprendere l’attitudine dell’agenzia di viaggio ma soprattutto abbiamo un’organizzazione che ci permette di essere costantemente in contatto con le adv, grazie a 25 business partner sul territorio e 3 area manager. Su base quotidiana l’ascolto è uno dei task principali che ci auto attribuiamo perché pensiamo che solo ascoltando quello che succede sul mercato possiamo indirizzare correttamente le nostre proposte».

Un confronto continuo e molto articolato, che include anche il rodato programma Agorà, grazie al quale è stata evidenziata la tendenza attuale del consumatore che va alla ricerca del risparmio. «Un confronto che ha portato al lancio Summer days, per rispondere a questo tipo di esigenza – aggiunge Fantoni – Guardiamo all’estate ma non solo perché continuiamo a puntare sulla prenotazione anticipata come un elemento di valore. Vogliamo che i nostri partner ci accompagnino per raccontare quello che succederà nelle prossime stagioni. Ci rendiamo conto di avere bisogno della distribuzione per comprendere i fenomeni di mercato». Proprio perché il potenziale di crescita delle crociere è alto, la compagnia del gruppo Carnival continua ad investire sui programmi di fidelizzazione per la clientela. «Nel momento in cui un ospite viene per la prima volta a bordo delle nostre navi – evidenzia Fantoni – noi facciamo di tutto fargli vivere un’esperienza memorabile, con la finalità di rivederlo quanto prima a bordo. E uno degli elementi sui quali si lavora è sicuramente un programma di fidelizzazione in modo da incontrare la soddisfazione del nostro ospite. Si passa attraverso l’ascolto dei clienti C|Club per comprendere come cambiano nel tempo le loro esigenze prima di partire o a bordo”. Ed anche nel momento dei Summer Days Costa Crociere ha riservato diverse opportunità per i clienti C|Club. «Manteniamo saldo uno degli elementi cardine – conclude Fantoni – cioè quello di avere una selezione di partenze per le quali i nostri C club hanno fino al 20 per cento di sconto, che si va ad accumulare con l’opportunità dei Summer Days, così come con gli sconti a bordo». Non solo, con i Summer Days, fino al 31 maggio, i clienti C|Club avranno i doppi punti per le loro prenotazioni: un modo per raggiungere con maggiore velocità il livello successivo. Maria Carniglia Condividi

Lui sostiene che è più importante seguire l'agenzia che non vende Ota o la vende poco, invece di quella che vende molto. E ha ragione. Per questo mi permetto di suggerire agli operatori che hanno invocato, alcuni anche con un certo senso di piccola superiorità, il cambiamento. Se avessi avuto la parola durante uno di questi panel, avrei detti che no, la situazione bisogna capovolgerla. Sono gli operatori che devono cambiare approccio con le agenzie. Eliminate le overcommission per le agenzie che vendono molto. Quelle già vi vendono. Dedicatevi invece a quelli che non vi vendono o vi vendono poco. Solo in questo modo riuscirete a recuperare nel mercato un bel numero di agenzie che invece in questo momento sono isolate, e in difficoltà. Perché se voi non fate questo è naturale che alcuni agenti non potranno fare altro che chiudere. Altro aspetto: gli operatori (non tutti, ma alcuni sì) possono lavorare su risorse enormi e quindi i loro piani d'investimenti si reggono su una forza finanziaria eccezionale. Le agenzie di viaggio no. Le loro risorse sono limitate. E questo significa che se non vengono incentivate, alla fine, si danno per vinte. Quindi il primo cambiamento lo devono fare gli operatori. Poi le agenzie. Questa è la prospettiva che bisogna seguire. Direttiva pacchetti Secondo punto. La direttiva pacchetti che ha suscitato un sentimento di inquietudine sia negli ascoltatori che nei relatori. È una direttiva pericolosamente a sfavore del turismo organizzato. Che significa che se dovesse passare, molte aziende italiane, e specialmente gli agenti, verrebbero spazzati via per insostenibilità finanziaria. Ora a dirla tutta, a quanto mi si dice, l'Italia, e nella fattispecie il nostro ministero del turismo, sta lottando e lavorando per introdurre modifiche alla direttiva. Gli altri paesi sono schierati (in modo incomprensibile) sull'intoccabilità dei diritti dei consumatori. Questo vuol dire, in parole povere che quando la direttiva andrà ai voti, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, sarà approvata. In Europa si vota a maggioranza e in questo momenti, l'Italia è in minoranza. Capisco che non è una situazione piacevole. Ma confidiamo nell'arte aggregativa del nostro ministero. In questo sono d'accordo con Luana De Angelis, vice presidente di Fiavet e Gabriele Milani, direttore generale di Fto: il pareggio sarebbe ottimo. Pareggio inteso non come una rinuncia a lottare, ma una spinta a non toccare niente della vecchia direttiva che tutelava consumatori e turismo organizzato. I radicalismi in questa fase sono solo retorica. Non hanno niente a che fare con le battaglie che si devono affrontare a Bruxelles. Sono posizione che servono solo ad infiammare la platea ma rimangono vuote si significato. Su questo argomento faccio mie le parole di Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group. Durante la sessione di Club Ota dedicata i network ha affermato: «Questa Direttiva è molto più seria del Covid. Sarebbe il caso di fare delle manifestazioni per farci sentire. E inoltre chiedo anche ai vettori a fare un lavoro comune, affinché, qualora la direttiva passi, possano supportarci nel rimborso al cliente». Che sarebbe anche ora, aggiungo io. Perché i vettori dall'alto della loro intoccabilità ancora non hanno capito che o si lavora insieme o le cose andranno male per tutti. Per cui sarebbe necessario che anche le compagnie aeree iniziassero a pensare a un fondo di garanzia come ce l'hanno tutti. Andate a vedere nei vari report quante compagnie sono fallite negli ultimi anni e vi renderete conto che nessuno è immune dal default. [caption id="attachment_490746" align="alignleft" width="236"] Massimo Diana[/caption] Destagionalizzazione e mercato Un altro punto: destagionalizzazione. Il discorso dell'assessore al turismo della regione Sardegna Franco Cuccureddu, è stato molto apprezzato perché parlava proprio di questo. Ed è stato ripreso un po' da tutti. Il fatto che gli italiani vadano in ferie a luglio e agosto, hanno detto, non ha più senso. Bisogna spalmare le vacanze in più periodi dell'anno. Bene. Questo a parole. La verità è che mentre in Germania i lavoratori possono scegliere di fare viaggi durante tutto l'anno, per la composizione economica e legislativa del Paese, in Italia questo non è possibile. O quasi possibile. Le grandi aziende, ma anche le piccole chiudono a luglio o a agosto, per cui i lavoratori possono muoversi solo durante questo periodo. Se cambiamo mentalità la destagionalizzazione è possibile. Altrimenti è un'utopia. E francamente mi sono stancato di parlare di utopie. Passiamo al mercato. Massimo Diana, che è ottimista sull'anno in corso di Ota, lancia un messaggio: «Bisogna che tutti noi del settore capiamo che la vendita e quindi le prenotazioni hanno un andamento che non si riesce a classificare. Ci sono periodi di grandi richieste e periodi più o meno morti. Coloro che non riescono a capire questi andamenti avranno mesi complicati. Anche per la situazione economica delle famiglie italiane il cui potere d'acquisto (quindi gli stipendi in relazione al costo della vita) è fermo da 17 anni. Inoltre l'Europa sta inserendo, per esempio, la tassa ecologica sulle compagnia di navigazione. Per cui se il biglietto aumenta, una delle cause è proprio per l'ingiusta tassazione che poi si riversa sul cliente finale. Sarebbe il caso che queste imposizioni fiscali finissero una buona volta». Un'ultima annotazione la partecipazione a Obiettivo X. Come dicevo si tratta di un'evento attrattivo al massimo per agenti e per gli operatori del settore. E consiglierei Massimo Diana, e naturalmente a Domenico e Mario Aprea, di riproporlo anche il prossimo anno. I momenti di confronto sono sempre pochi e questo invece spicca per originalità e interesse. [gallery ids="490734,490735,490736,490737,490738,490739,490740,490741,490742,490743"] [post_title] => Ota Obiettivo X: le grande sfide che aspettano il turismo organizzato al varco [post_date] => 2025-05-19T13:01:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747659712000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal prossimo giugno Lufthansa Cargo inizierà la commercializzazione della capacità cargo sulle rotte Ita Airways: con l’inserimento di Roma Fiumicino come hub cargo per l’Europa del Sud, il vettore aggiunge al suo già denso network ulteriori tratte, capacità e destinazioni nel mondo. Più precisamente dal 16 giugno, Lufthansa Cargo inizierà ad applicare il proprio codice 'Awb' alle operazioni cargo da San Paolo, Rio de Janeiro e Buenos Aires a Fiumicino. Su tutte le altre tratte, inizialmente, entrambe le compagnie continueranno ad operare sotto due distinti codici Awb. A seguito delle approvazioni regolatorie, Lufthansa Cargo comincerà a commercializzare gradualmente la capacità su tutte le rotte continentali e intercontinentali di Ita sotto il proprio codice Awb. Complessivamente, la capacità cargo di cui dispone Lufthansa Cargo aumenterà di quasi il 20%. In futuro, la clientela cargo avrà accesso ad un network globale ancora più vasto, potendo disporre della capacità cargo dell’intero Gruppo Lufthansa, che mette in connessione tutti i principali centri economici europei e globali. «Insieme al nostro partner Ita Airways, offriamo ai nostri clienti un ventaglio di tratte ancora più attraente, capacità aggiuntiva e ulteriori soluzioni da e verso l’Europa come anche a livello globale, affinché le loro necessità di trasporto possano essere soddisfatte - afferma Ashwin Bhat, ceo di Lufthansa Cargo (nella foto con Joerg Eberhart) -. L’espansione del nostro network rinforza ulteriormente l’obiettivo di Lufthansa Cargo di agevolare il business globale. Oltre a Francoforte, Monaco, Vienna e Brussels, Roma sarà il nostro quinto hub, che ci aiuterà ad offrire ai nostri clienti soluzioni flessibili e di qualità. I clienti potranno beneficiare di connessioni ancora più affidabili e veloci da e per l’Europa del Sud, e usufruire dei rinomati servizi Lufthansa Cargo anche via Roma». «Grazie all’estesa flotta del Gruppo Lufthansa, combinata con la capacità di Ita Airways, i nostri clienti beneficeranno di un servizio migliorato e un network più ampio, sfruttando le destinazioni fornite dal gruppo e valorizzando l’alto potenziale di Fiumicino, il nostro hub» sottolinea Joerg Eberhart, ceo e direttore generale di Ita Airways. [post_title] => Lufthansa: prime rotte cargo congiunte con Ita Airways, Roma diventa il quinto hub [post_date] => 2025-05-19T10:37:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747651036000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490677" align="alignleft" width="300"] GaetanoScancarello[/caption] Siglato per il 2025 il rinnovo della partnership sperimentata l’anno scorso fra l’azienda insurtech BeSafe Group e Mangia’s che possiede 16 strutture in Sicilia e Sardegna. Il servizio di BeSafe Rate era stato implementato dalla catena alberghiera Mangia’s nell’estate 2024, sperimentando l’esperienza di prenotazione risk free che tutela sia gli hotel sia i viaggiatori. La formula è strutturata per proteggere economicamente sia le strutture, che ottengono l’incasso previsto anche in caso di disdetta, sia i viaggiatori, che ricevono il rimborso dall’assicurazione a fronte di una cancellazione, anche last minute. L’esperienza molto positiva ha indotto la catena Mangia’s a rinnovare la partnership con BeSafe Group per il suo strumento efficace nell’affrontare le incertezze. Commenta Gaetano Scancarello, senior marketing manager di Mangia’s: “Confermare la partnership con BeSafe Group è stata una scelta naturale per Mangia’s. Dopo un anno di collaborazione proficua, abbiamo visto come questo servizio non solo risponda alle esigenze di sicurezza e flessibilità dei nostri ospiti, ma rafforzi anche la fiducia nel nostro brand. BeSafe si integra perfettamente nel nostro ecosistema digitale, supportando il nostro percorso di innovazione e migliorando l’esperienza di prenotazione". Il turismo di alto livello trae vantaggi concreti dall’inserimento della tariffa BeSafe, una tariffa assicurata che influenza la fiducia dei clienti, migliora l’esperienza complessiva del soggiorno, ottimizza e incrementa il business delle strutture. Innovazione “BeSafe Group è orgogliosa di poter continuare ad affiancare un gruppo prestigioso - aggiunge Alessandro Bartolucci, ceo e co-fondatore di BeSafe Group - ed è un motivo in più per proseguire nell’innovazione dei processi e dei prodotti, a vantaggio dei clienti B2B e B2C. La nostra forza tecnologica, su cui investiamo costantemente, consente di integrarci perfettamente con i gestionali degli hotel; la piattaforma automatizza ogni singolo passaggio e tutto avviene con la massima trasparenza”. Mangia’s rappresenta una valida case history della validità della formula BeSafe. Il test effettuato nell’estate 2024 ha dimostrato che BeSafe sa interpretare l’importanza cruciale della tranquillità per chi appresta a prenotare, mostrandosi partner affidabile e innovativo. Poter cancellare la prenotazione non rappresenta solo una garanzia in più per la clientela ma un vero e proprio valore aggiunto, che concorre alla scelta. Mangia’s ha confermato che la combinazione tra flessibilità e sicurezza garantita dalla copertura assicurativa ha generato un significativo aumento delle vendite anticipate e reso le tariffe assicurate estremamente attrattive. Oltre ai benefici economici, la partnership con BeSafe ha aumentato la sicurezza percepita dagli ospiti, incentivando le prenotazioni e garantendo alle strutture maggiore tutela finanziaria, riducendo i rischi di cancellazione e ottimizzando la gestione delle prenotazioni. Fidelizzazione e incremento delle vendite hanno spinto la catena alberghiera a rinnovare l’accordo per la stagione 2025, anzi, a potenziarlo. L’obiettivo sarà spingere sempre più persone a scegliere le tariffe assicurate estendendo l’integrazione dell’assicurazione anche su MDestinations, la nuova piattaforma di Mangia’s dedicata alle agenzie di viaggio. La piattaforma semplifica la creazione di pacchetti turistici e ottimizza la gestione delle prenotazioni, offrendo agli agenti la possibilità di proporre ai loro clienti soluzioni ancora più vantaggiose e sicure. [post_title] => Mangia's rinnova la partnership con BeSafe Group per sicurezza e flessibilità [post_date] => 2025-05-19T09:59:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747648771000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490652 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il tour operator Going ha attraversato l’Italia con un roadshow tutto dedicato alla programmazione Stati Uniti 2025 per incontrare le agenzie di viaggio e aggiornare la distribuzione turistica sulle novità di prodotto e sulle collaborazioni strategiche in corso. Il percorso formativo itinerante si è svolto dal 6 al 15 maggio, con tappe a Bari, Roma, Catania e Ragusa, Treviso, Brescia e Torino. Numerosi i partner di questa edizione: Air Europa, Air France/KLM/Delta Air Lines, Brand Usa, Colorado Tourism, Disney Destinations, Europ Assistance, Ita Airways, Great America West, Hertz, MSC Crociere, United Airlines e Visit Denver. In particolare, del parco Walt Disney World di Orlando, Going è distributore ufficiale per l’Italia e dedica parte della programmazione 2025/26 a soggiorni esclusivi all’interno del resort, completabili con estensioni su misura che valorizzano la Florida e oltre. Ad esempio, esplorando l’Ovest americano, ecco in evidenza itinerari ispirati allo stargazing alla ricerca delle Dark Sky Areas degli Stati Uniti. Nei tour che vanno a intercettare la nuova frontiera di appassionati di natura incontaminata e cieli stellati ci sono gli Stati di Arizona, Utah e Texas sulla scia di un trend che vede il 61% dei visitatori dei parchi partecipare ad attività legate al cielo notturno, come programmi di astronomia e osservazione delle stelle. Durante il roadshow, focus anche sulle crociere Msc in un momento storico in cui la compagnia schiera la sua più ampia programmazione di sempre Oltreoceano, con sette navi posizionate tra Caraibi e Nord America. In questo caso, Going4Cruise ha presentato l’ampia gamma di pacchetti Stay & Cruise abbinati alle partenze delle navi. A supporto dell’iniziativa, Brand Usa, ente di promozione turistica, ha aggiornato gli agenti di viaggio italiani sugli eventi di rilievo previsti per il 2026, tra cui il Centenario della Route 66 e la Fifa World Cup, che attireranno milioni di visitatori. Il Going Roadshow Stati Uniti 2025 non si è limitato a proporre prodotti, ma ha voluto rafforzare il ruolo delle agenzie nella narrazione di un’America diversificata, accessibile e costruita su misura. In un contesto di crescente digitalizzazione, resta la sfida di trasformare la formazione in fidelizzazione. Un obiettivo che passa attraverso la conoscenza approfondita delle nuove esigenze dei viaggiatori, in cerca non solo di mete iconiche, ma di esperienze tematiche, slow e personalizzate. Per questo motivo il roadshow è largamente apprezzato e frequentato, annoverando supplier interessati ad affiancare Going nel contatto diretto con la distribuzione. [post_title] => Going ha attraversato l'Italia con il suo programma Stati Uniti 2025 [post_date] => 2025-05-16T13:10:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747401034000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490620 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Unconvention 2025. Il 10 maggio è stato ufficialmente inaugurato il World Party dedicato ai 30 anni di Idee per Viaggiare: 300 partecipanti, fino a giugno, ripercorreranno le orme del tour operator toccando oltre 20 destinazioni con altrettanti itinerari speciali. Dalle Maldive alle Seychelles, da Mauritius alla Cina e all’Arabia Saudita, oltre a combinazioni come Taipei-Indonesia o l’insolita Varsavia-Tokyo: le destinazioni storiche che hanno contribuito alla crescita del tour operator, insieme alle mete del futuro, sono le location per i festeggiamenti dell’importante anniversario di Idee per Viaggiare, in una Unconvention che unisce divertimento formazione sul campo. Questo, infatti, è stato e continua a essere lo spirito dei viaggi dell’operatore: occasioni uniche per conoscere il mondo da angolazioni inaspettate, sempre vissute con giocosa complicità e coinvolgimento. Nei gruppi in partenza sono infatti presenti sia 220 agenti di viaggio che giornalisti e content creator, oltre a membri dello staff di Idee per Viaggiare, rappresentanti di compagnie aeree, enti del turismo, così come di catene alberghiere e di partner locali. Con il giusto spirito Tutti, durante l’Unconvention 2025, sono chiamati a partecipare con il giusto spirito: solo per citare un esempio, nel corso del viaggio ogni gruppo è invitato a festeggiare Idee per Viaggiare organizzando un party! “La nostra anima è sempre quella di agenti di viaggio che hanno scelto di inseguire e condividere il proprio sogno con altri appassionati viaggiatori – ricorda Danilo Curzi, ceo e co-founder di Idee per Viaggiare insieme a Stefania Fusacchia e Roberto Maccari - imparando di anno in anno a confezionare esperienze sempre più coinvolgenti, strutturate e diversificate. Ora desideriamo che ogni partecipante possa toccare con mano tanta bellezza, perché questa è il frutto di un lungo cammino insieme e merita di essere festeggiata con lo stesso entusiasmo e lo stesso spirito che ci accomuna “. Unconvention 2025 rappresenta uno dei più grandi eventi mai realizzati da Idee per Viaggiare sia per il suo alto valore simbolico che per le tante risorse impiegate e persone coinvolte. Un evento di respiro mondiale, al centro del quale ci sono i valori cardine dell’esperienza e della relazione, che da sempre guidano Idee per Viaggiare una squadra nella quale ognuno è protagonista, capace di cogliere anticipatamente i segni del futuro, senza mai smarrire le proprie radici. [post_title] => Idee per Viaggiare: ecco Unconvention 2025 che toccherà 20 destinazioni [post_date] => 2025-05-16T10:29:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747391355000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna nei primi tre mesi del 2025, con una crescita dei ricavi del +18,3% rispetto al 2024, a quota 36,2 milioni di euro. Nello specifico, l'andamento positivo del traffico spinge la crescita dei ricavi per servizi aeronautici del 6,6%, con 15,7 milioni. I ricavi non-avio ammontano a 12,4 milioni e crescono del 6,3%. Il primo trimestre 2025 evidenzia un ebitda di 9,5 milioni di euro, con una crescita del 4,3% sul 2024 e un margine operativo lordo rettificato (al netto dei ricavi e costi per servizi di costruzione) di 9,1 milioni di euro, con una crescita del 2,2%. Il risultato netto del trimestre mostra un utile consolidato di 3,1 milioni di euro contro 3,5 milioni del primo trimestre 2024. “Continuità e crescita: con queste due parole possiamo sintetizzare l’andamento di questi primi tre mesi del 2025 - ha commentato Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna -. Un trend positivo che segue la scia degli scorsi mesi, all’insegna sia del costante incremento dei volumi di traffico, che in questo trimestre ci ha visto registrare un +9,5% di passeggeri rispetto al 2024, che della messa a terra degli importanti investimenti che stiamo sostenendo. La summer season appena iniziata sarà come al solito sfidante, anche se il passaggio ad aeroporto coordinato ci permetterà una gestione più efficiente del traffico, contribuendo ad offrire ai nostri clienti una travel experience sempre migliore, grazie anche alle nuove aree dello scalo appena ampliate, rinnovate e tecnologicamente avanzate”. [post_title] => Aeroporto Bologna: ricavi a +18,3% nel primo trimestre del 2025 [post_date] => 2025-05-16T10:11:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747390289000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways porta avanti il piano di espansione della flotta con la conferma a Boeing di un ordine per 28 aeromobili widebody. Dal 2023, la compagnia aerea ha costantemente ampliato la propria flotta come parte di una strategia a lungo termine per raddoppiare le dimensioni entro il 2030. L'accordo include una combinazione di aeromobili Boeing 787 e 777X, alimentati da motori GE e supportati da un pacchetto di servizi. Questi aeromobili dovrebbero unirsi alla flotta a partire dal 2028 e sosterranno i piani esistenti di Etihad per la crescita in termini di connettività, efficienza operativa ed esperienza degli ospiti. "Questo impegno riflette il nostro approccio di gestione attenta della nostra flotta e di espansione in linea con la domanda e i nostri piani di rete a lungo termine - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer del vettore di Abu Dhabi -. Dal 2023, abbiamo fatto aggiunte costanti alla nostra flotta, e questo ultimo passo garantisce che continuiamo a soddisfare i nostri requisiti futuri." Etihad sta attualmente finalizzando un piano dettagliato che modellerà la strategia della compagnia aerea fino al 2035. Gli aeromobili Boeing aggiuntivi faranno parte di questa tabella di marcia in evoluzione, garantendo che la compagnia aerea sia ben posizionata per offrire esperienze clienti straordinarie e rimanere finanziariamente autosufficiente. "Questa aggiunta riflette l'investimento continuo di Abu Dhabi nell'aviazione come facilitatore chiave di connettività, turismo e commercio. La crescita continua di Etihad supporta più ampie opportunità economiche negli Emirati e oltre." [post_title] => Etihad Airways conferma a Boeing un ordine per 28 velivoli widebody [post_date] => 2025-05-16T09:58:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747389530000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490569 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Mar Rosso è da sempre meta gettonata dal turismo italiano per le sue spiagge e le acque meravigliose. Le mete principali sono Sharm el-Sheikh, da sempre preferita da noi italiani, e Marsa Alam che negli ultimi anni registra una crescita molto importante. Ma quali sono le differenze tra queste due località? Perché scegliere una invece dell'altra? Due località bellissime e famose, la scelta dipenderà da cosa fare e vedere Si avvicina la stagione estiva e molti appassionati del mare scelgono per le vacanze due tra le mete più ambite, quelle cioè di Marsa Alam e di Sharm el-Sheikh. Famose in tutto il mondo sono scelte ogni anno da milioni di turisti per il mare fantastico, le spiagge meravigliose, le bellezze paesaggistiche, la barriera corallina, le attrazioni e anche la movida. Ci sono tuttavia delle differenze tra le due località, fattore da cui può dipendere dove viaggiare in Africa e Mar Rosso. Dipenderà dal tipo di vacanza da fare, cosa scegliere, vedere. Una scelta, insomma, che dipende esclusivamente dalle varie esigenze. Sharm el-Sheikh tra ristoranti internazionali e feste che infiammano la notte Come abbiamo accennato in precedenza Sharm el-Sheikh è una delle località preferite dal turismo italiano. Per il mare e le spiagge? Ovviamente ma non solo. Se si viene qui è anche per l’atmosfera che respira camminando sulle strade che danno accesso ai vari tipici ristoranti internazionali, alle feste notturne che attirano giovani e meno giovani. Molti la scelgono anche per la grande passione dell'immersione, sono sempre di più quelli che amano praticare il diving e trovarsi di fronte la bellezza della barriera corallina. Sharm el-Sheikh è anche relax con le bellissime passeggiate sul lungomare di Naama Bay senza dimenticare della possibilità di visitare Il Cairo e farsi conquistare da questa città così particolare che conserva la storia millenaria del popoloMar Rosso, egiziano. Impossibile non visitare il Museo Egizio prima di lasciarsi conquistare dal Parco Nazionale di Ras Mohammed, punto di riferimento appassionati dal diving. I.pr. [post_title] => Sharm el Sheikh o Marsa Alam? Qual è la meta preferita dagli italiani nel Mar Rosso? [post_date] => 2025-05-16T09:00:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => barriera-corallina-egitto [1] => confronto-sharm-marsa-alam [2] => diving-mar-rosso [3] => immersioni-mar-rosso [4] => luxor [5] => mar-rosso [6] => marsa-alam [7] => naama-bay [8] => ras-mohammed [9] => sharm-el-sheikh [10] => spiagge-egitto [11] => tempio-di-karnak [12] => turismo-italiano-egitto [13] => vacanza-mare-egitto [14] => vacanze-mar-rosso [15] => viaggi-egitto ) [post_tag_name] => Array ( [0] => barriera corallina Egitto [1] => confronto Sharm Marsa Alam [2] => diving Mar Rosso [3] => immersioni Mar Rosso [4] => Luxor [5] => Mar Rosso [6] => marsa alam [7] => Naama Bay [8] => Ras Mohammed [9] => sharm el sheikh [10] => spiagge Egitto [11] => Tempio di Karnak [12] => turismo italiano Egitto [13] => vacanza mare Egitto [14] => vacanze Mar Rosso [15] => viaggi Egitto ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747386034000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "riccardo fantoni costa crociere alla base dei summer days un confronto continuo la distribuzione la clientela" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":137,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1730,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489971\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il direttore commerciale, Riccardo Fantoni[/caption]\r

\r

A pochi giorni dal lancio dell’iniziativa Summer Days di Costa Crociere, Travel Quotidiano ha incontrato Riccardo Fantoni, direttore commerciale della compagnia, per approfondire alcuni dei passaggi che caratterizzano l’iniziativa commerciale.Summer days infatti si va ad incastonare in un piano strategico ampio che riguarda tutto l’anno, dove diventa fondamentale l’interazione e l’ascolto sia con gli ospiti che con la distribuzione .\r

\r

«Non possiamo prescindere dall’ascolto dei nostri partner – spiega Riccardo Fantoni - Come lo facciamo? Attraverso ricerche ed analisi per comprendere l’attitudine dell’agenzia di viaggio ma soprattutto abbiamo un’organizzazione che ci permette di essere costantemente in contatto con le adv, grazie a 25 business partner sul territorio e 3 area manager. Su base quotidiana l’ascolto è uno dei task principali che ci auto attribuiamo perché pensiamo che solo ascoltando quello che succede sul mercato possiamo indirizzare correttamente le nostre proposte».\r

Un confronto continuo e molto articolato, che include anche il rodato programma Agorà, grazie al quale è stata evidenziata la tendenza attuale del consumatore che va alla ricerca del risparmio.\r

\r

«Un confronto che ha portato al lancio Summer days, per rispondere a questo tipo di esigenza – aggiunge Fantoni - Guardiamo all’estate ma non solo perché continuiamo a puntare sulla prenotazione anticipata come un elemento di valore. Vogliamo che i nostri partner ci accompagnino per raccontare quello che succederà nelle prossime stagioni. Ci rendiamo conto di avere bisogno della distribuzione per comprendere i fenomeni di mercato».\r

\r

Proprio perché il potenziale di crescita delle crociere è alto, la compagnia del gruppo Carnival continua ad investire sui programmi di fidelizzazione per la clientela.\r

\r

«Nel momento in cui un ospite viene per la prima volta a bordo delle nostre navi – evidenzia Fantoni - noi facciamo di tutto fargli vivere un’esperienza memorabile, con la finalità di rivederlo quanto prima a bordo. E uno degli elementi sui quali si lavora è sicuramente un programma di fidelizzazione in modo da incontrare la soddisfazione del nostro ospite. Si passa attraverso l’ascolto dei clienti C|Club per comprendere come cambiano nel tempo le loro esigenze prima di partire o a bordo”.\r

\r

Ed anche nel momento dei Summer Days Costa Crociere ha riservato diverse opportunità per i clienti C|Club. «Manteniamo saldo uno degli elementi cardine – conclude Fantoni - cioè quello di avere una selezione di partenze per le quali i nostri C club hanno fino al 20 per cento di sconto, che si va ad accumulare con l’opportunità dei Summer Days, così come con gli sconti a bordo». Non solo, con i Summer Days, fino al 31 maggio, i clienti C|Club avranno i doppi punti per le loro prenotazioni: un modo per raggiungere con maggiore velocità il livello successivo.\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Riccardo Fantoni Costa Crociere: alla base dei Summer Days un confronto continuo con la distribuzione e la clientela","post_date":"2025-05-19T13:11:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747660309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due elementi si sono messi in evidenza con forza in Obiettivo X , il maxi evento di Ota Viaggi, organizzato quest'anno in Sardegna a al Marina Beach di Orosei. Sono: da una parte una grande partecipazione di agenti di viaggio. Circa 300. E credetemi. Raggiungere questi numeri specialmente in questi tempi di disgregazione non è facile. Dall'altra: i dibattiti che si sono svolti e che hanno dato un'identità alle prospettive e alle sfide, sia personali che economiche al turismo organizzato. Da osservatore ho trovato tutto interessante. E vorrei partire dal concetto proprio di interesse. I tre convegni (due coordinati da un eccellente Remo Vangelista) che si sono succeduti hanno bloccato sulle sedie molti agenti e molti operatori del settore. Non solo per gli argomenti (serissimi e importanti) ma anche per la qualità dei relatori.\r

\r

Ora il mantra comune di tutti e tre i Club Ota, cioè quegli spazi aperti alla riflessione e alle prospettive, è stato questo: gli agenti di viaggio devono cambiare. L'hanno detto gli operatori, i vettori, ma anche le istituzioni e i network.\r

\r

Io su questo tema la penso esattamente dal contrario. Fermo restando che gli adv devono cambiare, secondo me la priorità è un'altra. Sono i tour operator che devono iniziare a cambiare. E in questo faccio mia un'intuizione di Massimo Diana, direttore commerciale Ota e vero deus ex machina di Obiettivo X. Lui sostiene che è più importante seguire l'agenzia che non vende Ota o la vende poco, invece di quella che vende molto. E ha ragione.\r

\r

Per questo mi permetto di suggerire agli operatori che hanno invocato, alcuni anche con un certo senso di piccola superiorità, il cambiamento. Se avessi avuto la parola durante uno di questi panel, avrei detti che no, la situazione bisogna capovolgerla. Sono gli operatori che devono cambiare approccio con le agenzie. Eliminate le overcommission per le agenzie che vendono molto. Quelle già vi vendono. Dedicatevi invece a quelli che non vi vendono o vi vendono poco. Solo in questo modo riuscirete a recuperare nel mercato un bel numero di agenzie che invece in questo momento sono isolate, e in difficoltà.\r

\r

Perché se voi non fate questo è naturale che alcuni agenti non potranno fare altro che chiudere. Altro aspetto: gli operatori (non tutti, ma alcuni sì) possono lavorare su risorse enormi e quindi i loro piani d'investimenti si reggono su una forza finanziaria eccezionale. Le agenzie di viaggio no. Le loro risorse sono limitate. E questo significa che se non vengono incentivate, alla fine, si danno per vinte. Quindi il primo cambiamento lo devono fare gli operatori. Poi le agenzie. Questa è la prospettiva che bisogna seguire.\r

Direttiva pacchetti\r

Secondo punto. La direttiva pacchetti che ha suscitato un sentimento di inquietudine sia negli ascoltatori che nei relatori. È una direttiva pericolosamente a sfavore del turismo organizzato. Che significa che se dovesse passare, molte aziende italiane, e specialmente gli agenti, verrebbero spazzati via per insostenibilità finanziaria. Ora a dirla tutta, a quanto mi si dice, l'Italia, e nella fattispecie il nostro ministero del turismo, sta lottando e lavorando per introdurre modifiche alla direttiva. Gli altri paesi sono schierati (in modo incomprensibile) sull'intoccabilità dei diritti dei consumatori.\r

\r

Questo vuol dire, in parole povere che quando la direttiva andrà ai voti, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, sarà approvata. In Europa si vota a maggioranza e in questo momenti, l'Italia è in minoranza. Capisco che non è una situazione piacevole. Ma confidiamo nell'arte aggregativa del nostro ministero.\r

\r

In questo sono d'accordo con Luana De Angelis, vice presidente di Fiavet e Gabriele Milani, direttore generale di Fto: il pareggio sarebbe ottimo. Pareggio inteso non come una rinuncia a lottare, ma una spinta a non toccare niente della vecchia direttiva che tutelava consumatori e turismo organizzato. I radicalismi in questa fase sono solo retorica. Non hanno niente a che fare con le battaglie che si devono affrontare a Bruxelles. Sono posizione che servono solo ad infiammare la platea ma rimangono vuote si significato.\r

\r

Su questo argomento faccio mie le parole di Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group. Durante la sessione di Club Ota dedicata i network ha affermato: «Questa Direttiva è molto più seria del Covid. Sarebbe il caso di fare delle manifestazioni per farci sentire. E inoltre chiedo anche ai vettori a fare un lavoro comune, affinché, qualora la direttiva passi, possano supportarci nel rimborso al cliente».\r

\r

Che sarebbe anche ora, aggiungo io. Perché i vettori dall'alto della loro intoccabilità ancora non hanno capito che o si lavora insieme o le cose andranno male per tutti. Per cui sarebbe necessario che anche le compagnie aeree iniziassero a pensare a un fondo di garanzia come ce l'hanno tutti. Andate a vedere nei vari report quante compagnie sono fallite negli ultimi anni e vi renderete conto che nessuno è immune dal default.\r

\r

[caption id=\"attachment_490746\" align=\"alignleft\" width=\"236\"] Massimo Diana[/caption]\r

Destagionalizzazione e mercato\r

Un altro punto: destagionalizzazione. Il discorso dell'assessore al turismo della regione Sardegna Franco Cuccureddu, è stato molto apprezzato perché parlava proprio di questo. Ed è stato ripreso un po' da tutti. Il fatto che gli italiani vadano in ferie a luglio e agosto, hanno detto, non ha più senso. Bisogna spalmare le vacanze in più periodi dell'anno. Bene. Questo a parole.\r

\r

La verità è che mentre in Germania i lavoratori possono scegliere di fare viaggi durante tutto l'anno, per la composizione economica e legislativa del Paese, in Italia questo non è possibile. O quasi possibile. Le grandi aziende, ma anche le piccole chiudono a luglio o a agosto, per cui i lavoratori possono muoversi solo durante questo periodo. Se cambiamo mentalità la destagionalizzazione è possibile. Altrimenti è un'utopia. E francamente mi sono stancato di parlare di utopie.\r

\r

Passiamo al mercato. Massimo Diana, che è ottimista sull'anno in corso di Ota, lancia un messaggio: «Bisogna che tutti noi del settore capiamo che la vendita e quindi le prenotazioni hanno un andamento che non si riesce a classificare. Ci sono periodi di grandi richieste e periodi più o meno morti. Coloro che non riescono a capire questi andamenti avranno mesi complicati.\r

\r

Anche per la situazione economica delle famiglie italiane il cui potere d'acquisto (quindi gli stipendi in relazione al costo della vita) è fermo da 17 anni. Inoltre l'Europa sta inserendo, per esempio, la tassa ecologica sulle compagnia di navigazione. Per cui se il biglietto aumenta, una delle cause è proprio per l'ingiusta tassazione che poi si riversa sul cliente finale. Sarebbe il caso che queste imposizioni fiscali finissero una buona volta».\r

\r

Un'ultima annotazione la partecipazione a Obiettivo X. Come dicevo si tratta di un'evento attrattivo al massimo per agenti e per gli operatori del settore. E consiglierei Massimo Diana, e naturalmente a Domenico e Mario Aprea, di riproporlo anche il prossimo anno. I momenti di confronto sono sempre pochi e questo invece spicca per originalità e interesse.\r

\r

[gallery ids=\"490734,490735,490736,490737,490738,490739,490740,490741,490742,490743\"]\r

\r

","post_title":"Ota Obiettivo X: le grande sfide che aspettano il turismo organizzato al varco","post_date":"2025-05-19T13:01:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1747659712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo giugno Lufthansa Cargo inizierà la commercializzazione della capacità cargo sulle rotte Ita Airways: con l’inserimento di Roma Fiumicino come hub cargo per l’Europa del Sud, il vettore aggiunge al suo già denso network ulteriori tratte, capacità e destinazioni nel mondo.\r

Più precisamente dal 16 giugno, Lufthansa Cargo inizierà ad applicare il proprio codice 'Awb' alle operazioni cargo da San Paolo, Rio de Janeiro e Buenos Aires a Fiumicino. Su tutte le altre tratte, inizialmente, entrambe le compagnie continueranno ad operare sotto due distinti codici Awb. A seguito delle approvazioni regolatorie, Lufthansa Cargo comincerà a commercializzare gradualmente la capacità su tutte le rotte continentali e intercontinentali di Ita sotto il proprio codice Awb. Complessivamente, la capacità cargo di cui dispone Lufthansa Cargo aumenterà di quasi il 20%. In futuro, la clientela cargo avrà accesso ad un network globale ancora più vasto, potendo disporre della capacità cargo dell’intero Gruppo Lufthansa, che mette in connessione tutti i principali centri economici europei e globali.\r

«Insieme al nostro partner Ita Airways, offriamo ai nostri clienti un ventaglio di tratte ancora più attraente, capacità aggiuntiva e ulteriori soluzioni da e verso l’Europa come anche a livello globale, affinché le loro necessità di trasporto possano essere soddisfatte - afferma Ashwin Bhat, ceo di Lufthansa Cargo (nella foto con Joerg Eberhart) -. L’espansione del nostro network rinforza ulteriormente l’obiettivo di Lufthansa Cargo di agevolare il business globale. Oltre a Francoforte, Monaco, Vienna e Brussels, Roma sarà il nostro quinto hub, che ci aiuterà ad offrire ai nostri clienti soluzioni flessibili e di qualità. I clienti potranno beneficiare di connessioni ancora più affidabili e veloci da e per l’Europa del Sud, e usufruire dei rinomati servizi Lufthansa Cargo anche via Roma».\r

«Grazie all’estesa flotta del Gruppo Lufthansa, combinata con la capacità di Ita Airways, i nostri clienti beneficeranno di un servizio migliorato e un network più ampio, sfruttando le destinazioni fornite dal gruppo e valorizzando l’alto potenziale di Fiumicino, il nostro hub» sottolinea Joerg Eberhart, ceo e direttore generale di Ita Airways.\r

","post_title":"Lufthansa: prime rotte cargo congiunte con Ita Airways, Roma diventa il quinto hub","post_date":"2025-05-19T10:37:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747651036000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490677\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] GaetanoScancarello[/caption]\r

Siglato per il 2025 il rinnovo della partnership sperimentata l’anno scorso fra l’azienda insurtech BeSafe Group e Mangia’s che possiede 16 strutture in Sicilia e Sardegna.\r

Il servizio di BeSafe Rate era stato implementato dalla catena alberghiera Mangia’s nell’estate 2024, sperimentando l’esperienza di prenotazione risk free che tutela sia gli hotel sia i viaggiatori. La formula è strutturata per proteggere economicamente sia le strutture, che ottengono l’incasso previsto anche in caso di disdetta, sia i viaggiatori, che ricevono il rimborso dall’assicurazione a fronte di una cancellazione, anche last minute.\r

L’esperienza molto positiva ha indotto la catena Mangia’s a rinnovare la partnership con BeSafe Group per il suo strumento efficace nell’affrontare le incertezze. Commenta Gaetano Scancarello, senior marketing manager di Mangia’s: “Confermare la partnership con BeSafe Group è stata una scelta naturale per Mangia’s. Dopo un anno di collaborazione proficua, abbiamo visto come questo servizio non solo risponda alle esigenze di sicurezza e flessibilità dei nostri ospiti, ma rafforzi anche la fiducia nel nostro brand. BeSafe si integra perfettamente nel nostro ecosistema digitale, supportando il nostro percorso di innovazione e migliorando l’esperienza di prenotazione\".\r

Il turismo di alto livello trae vantaggi concreti dall’inserimento della tariffa BeSafe, una tariffa assicurata che influenza la fiducia dei clienti, migliora l’esperienza complessiva del soggiorno, ottimizza e incrementa il business delle strutture.\r

\r

Innovazione\r

“BeSafe Group è orgogliosa di poter continuare ad affiancare un gruppo prestigioso - aggiunge Alessandro Bartolucci, ceo e co-fondatore di BeSafe Group - ed è un motivo in più per proseguire nell’innovazione dei processi e dei prodotti, a vantaggio dei clienti B2B e B2C. La nostra forza tecnologica, su cui investiamo costantemente, consente di integrarci perfettamente con i gestionali degli hotel; la piattaforma automatizza ogni singolo passaggio e tutto avviene con la massima trasparenza”.\r

Mangia’s rappresenta una valida case history della validità della formula BeSafe. Il test effettuato nell’estate 2024 ha dimostrato che BeSafe sa interpretare l’importanza cruciale della tranquillità per chi appresta a prenotare, mostrandosi partner affidabile e innovativo. Poter cancellare la prenotazione non rappresenta solo una garanzia in più per la clientela ma un vero e proprio valore aggiunto, che concorre alla scelta.\r

Mangia’s ha confermato che la combinazione tra flessibilità e sicurezza garantita dalla copertura assicurativa ha generato un significativo aumento delle vendite anticipate e reso le tariffe assicurate estremamente attrattive. Oltre ai benefici economici, la partnership con BeSafe ha aumentato la sicurezza percepita dagli ospiti, incentivando le prenotazioni e garantendo alle strutture maggiore tutela finanziaria, riducendo i rischi di cancellazione e ottimizzando la gestione delle prenotazioni.\r

Fidelizzazione e incremento delle vendite hanno spinto la catena alberghiera a rinnovare l’accordo per la stagione 2025, anzi, a potenziarlo. L’obiettivo sarà spingere sempre più persone a scegliere le tariffe assicurate estendendo l’integrazione dell’assicurazione anche su MDestinations, la nuova piattaforma di Mangia’s dedicata alle agenzie di viaggio. La piattaforma semplifica la creazione di pacchetti turistici e ottimizza la gestione delle prenotazioni, offrendo agli agenti la possibilità di proporre ai loro clienti soluzioni ancora più vantaggiose e sicure.\r

\r

","post_title":"Mangia's rinnova la partnership con BeSafe Group per sicurezza e flessibilità","post_date":"2025-05-19T09:59:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747648771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490652","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il tour operator Going ha attraversato l’Italia con un roadshow tutto dedicato alla programmazione Stati Uniti 2025 per incontrare le agenzie di viaggio e aggiornare la distribuzione turistica sulle novità di prodotto e sulle collaborazioni strategiche in corso. Il percorso formativo itinerante si è svolto dal 6 al 15 maggio, con tappe a Bari, Roma, Catania e Ragusa, Treviso, Brescia e Torino. Numerosi i partner di questa edizione: Air Europa, Air France/KLM/Delta Air Lines, Brand Usa, Colorado Tourism, Disney Destinations, Europ Assistance, Ita Airways, Great America West, Hertz, MSC Crociere, United Airlines e Visit Denver.\r

In particolare, del parco Walt Disney World di Orlando, Going è distributore ufficiale per l’Italia e dedica parte della programmazione 2025/26 a soggiorni esclusivi all’interno del resort, completabili con estensioni su misura che valorizzano la Florida e oltre. Ad esempio, esplorando l’Ovest americano, ecco in evidenza itinerari ispirati allo stargazing alla ricerca delle Dark Sky Areas degli Stati Uniti. Nei tour che vanno a intercettare la nuova frontiera di appassionati di natura incontaminata e cieli stellati ci sono gli Stati di Arizona, Utah e Texas sulla scia di un trend che vede il 61% dei visitatori dei parchi partecipare ad attività legate al cielo notturno, come programmi di astronomia e osservazione delle stelle.\r

Durante il roadshow, focus anche sulle crociere Msc in un momento storico in cui la compagnia schiera la sua più ampia programmazione di sempre Oltreoceano, con sette navi posizionate tra Caraibi e Nord America. In questo caso, Going4Cruise ha presentato l’ampia gamma di pacchetti Stay & Cruise abbinati alle partenze delle navi.\r

A supporto dell’iniziativa, Brand Usa, ente di promozione turistica, ha aggiornato gli agenti di viaggio italiani sugli eventi di rilievo previsti per il 2026, tra cui il Centenario della Route 66 e la Fifa World Cup, che attireranno milioni di visitatori.\r

Il Going Roadshow Stati Uniti 2025 non si è limitato a proporre prodotti, ma ha voluto rafforzare il ruolo delle agenzie nella narrazione di un’America diversificata, accessibile e costruita su misura. In un contesto di crescente digitalizzazione, resta la sfida di trasformare la formazione in fidelizzazione. Un obiettivo che passa attraverso la conoscenza approfondita delle nuove esigenze dei viaggiatori, in cerca non solo di mete iconiche, ma di esperienze tematiche, slow e personalizzate. Per questo motivo il roadshow è largamente apprezzato e frequentato, annoverando supplier interessati ad affiancare Going nel contatto diretto con la distribuzione.","post_title":"Going ha attraversato l'Italia con il suo programma Stati Uniti 2025","post_date":"2025-05-16T13:10:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747401034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Unconvention 2025. Il 10 maggio è stato ufficialmente inaugurato il World Party dedicato ai 30 anni di Idee per Viaggiare: 300 partecipanti, fino a giugno, ripercorreranno le orme del tour operator toccando oltre 20 destinazioni con altrettanti itinerari speciali. Dalle Maldive alle Seychelles, da Mauritius alla Cina e all’Arabia Saudita, oltre a combinazioni come Taipei-Indonesia o l’insolita Varsavia-Tokyo: le destinazioni storiche che hanno contribuito alla crescita del tour operator, insieme alle mete del futuro, sono le location per i festeggiamenti dell’importante anniversario di Idee per Viaggiare, in una Unconvention che unisce divertimento formazione sul campo. \r

Questo, infatti, è stato e continua a essere lo spirito dei viaggi dell’operatore: occasioni uniche per conoscere il mondo da angolazioni inaspettate, sempre vissute con giocosa complicità e coinvolgimento. Nei gruppi in partenza sono infatti presenti sia 220 agenti di viaggio che giornalisti e content creator, oltre a membri dello staff di Idee per Viaggiare, rappresentanti di compagnie aeree, enti del turismo, così come di catene alberghiere e di partner locali.\r

\r

Con il giusto spirito\r

Tutti, durante l’Unconvention 2025, sono chiamati a partecipare con il giusto spirito: solo per citare un esempio, nel corso del viaggio ogni gruppo è invitato a festeggiare Idee per Viaggiare organizzando un party!\r

“La nostra anima è sempre quella di agenti di viaggio che hanno scelto di inseguire e condividere il proprio sogno con altri appassionati viaggiatori – ricorda Danilo Curzi, ceo e co-founder di Idee per Viaggiare insieme a Stefania Fusacchia e Roberto Maccari - imparando di anno in anno a confezionare esperienze sempre più coinvolgenti, strutturate e diversificate. Ora desideriamo che ogni partecipante possa toccare con mano tanta bellezza, perché questa è il frutto di un lungo cammino insieme e merita di essere festeggiata con lo stesso entusiasmo e lo stesso spirito che ci accomuna “.\r

Unconvention 2025 rappresenta uno dei più grandi eventi mai realizzati da Idee per Viaggiare sia per il suo alto valore simbolico che per le tante risorse impiegate e persone coinvolte. Un evento di respiro mondiale, al centro del quale ci sono i valori cardine dell’esperienza e della relazione, che da sempre guidano Idee per Viaggiare una squadra nella quale ognuno è protagonista, capace di cogliere anticipatamente i segni del futuro, senza mai smarrire le proprie radici. ","post_title":"Idee per Viaggiare: ecco Unconvention 2025 che toccherà 20 destinazioni","post_date":"2025-05-16T10:29:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747391355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna nei primi tre mesi del 2025, con una crescita dei ricavi del +18,3% rispetto al 2024, a quota 36,2 milioni di euro. Nello specifico, l'andamento positivo del traffico spinge la crescita dei ricavi per servizi aeronautici del 6,6%, con 15,7 milioni. I ricavi non-avio ammontano a 12,4 milioni e crescono del 6,3%.\r

\r

Il primo trimestre 2025 evidenzia un ebitda di 9,5 milioni di euro, con una crescita del 4,3% sul 2024 e un margine operativo lordo rettificato (al netto dei ricavi e costi per servizi di costruzione) di 9,1 milioni di euro, con una crescita del 2,2%. Il risultato netto del trimestre mostra un utile consolidato di 3,1 milioni di euro contro 3,5 milioni del primo trimestre 2024.\r

\r

“Continuità e crescita: con queste due parole possiamo sintetizzare l’andamento di questi primi tre mesi del 2025 - ha commentato Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna -. Un trend positivo che segue la scia degli scorsi mesi, all’insegna sia del costante incremento dei volumi di traffico, che in questo trimestre ci ha visto registrare un +9,5% di passeggeri rispetto al 2024, che della messa a terra degli importanti investimenti che stiamo sostenendo. La summer season appena iniziata sarà come al solito sfidante, anche se il passaggio ad aeroporto coordinato ci permetterà una gestione più efficiente del traffico, contribuendo ad offrire ai nostri clienti una travel experience sempre migliore, grazie anche alle nuove aree dello scalo appena ampliate, rinnovate e tecnologicamente avanzate”.","post_title":"Aeroporto Bologna: ricavi a +18,3% nel primo trimestre del 2025","post_date":"2025-05-16T10:11:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747390289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways porta avanti il piano di espansione della flotta con la conferma a Boeing di un ordine per 28 aeromobili widebody. Dal 2023, la compagnia aerea ha costantemente ampliato la propria flotta come parte di una strategia a lungo termine per raddoppiare le dimensioni entro il 2030.\r

L'accordo include una combinazione di aeromobili Boeing 787 e 777X, alimentati da motori GE e supportati da un pacchetto di servizi. Questi aeromobili dovrebbero unirsi alla flotta a partire dal 2028 e sosterranno i piani esistenti di Etihad per la crescita in termini di connettività, efficienza operativa ed esperienza degli ospiti.\r

\"Questo impegno riflette il nostro approccio di gestione attenta della nostra flotta e di espansione in linea con la domanda e i nostri piani di rete a lungo termine - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer del vettore di Abu Dhabi -. Dal 2023, abbiamo fatto aggiunte costanti alla nostra flotta, e questo ultimo passo garantisce che continuiamo a soddisfare i nostri requisiti futuri.\"\r

Etihad sta attualmente finalizzando un piano dettagliato che modellerà la strategia della compagnia aerea fino al 2035. Gli aeromobili Boeing aggiuntivi faranno parte di questa tabella di marcia in evoluzione, garantendo che la compagnia aerea sia ben posizionata per offrire esperienze clienti straordinarie e rimanere finanziariamente autosufficiente.\r

\"Questa aggiunta riflette l'investimento continuo di Abu Dhabi nell'aviazione come facilitatore chiave di connettività, turismo e commercio. La crescita continua di Etihad supporta più ampie opportunità economiche negli Emirati e oltre.\"","post_title":"Etihad Airways conferma a Boeing un ordine per 28 velivoli widebody","post_date":"2025-05-16T09:58:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747389530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il Mar Rosso è da sempre meta gettonata dal turismo italiano per le sue spiagge e le acque meravigliose. Le mete principali sono Sharm el-Sheikh, da sempre preferita da noi italiani, e Marsa Alam che negli ultimi anni registra una crescita molto importante. Ma quali sono le differenze tra queste due località? Perché scegliere una invece dell'altra?\r

\r

Due località bellissime e famose, la scelta dipenderà da cosa fare e vedere\r

\r

Si avvicina la stagione estiva e molti appassionati del mare scelgono per le vacanze due tra le mete più ambite, quelle cioè di Marsa Alam e di Sharm el-Sheikh. Famose in tutto il mondo sono scelte ogni anno da milioni di turisti per il mare fantastico, le spiagge meravigliose, le bellezze paesaggistiche, la barriera corallina, le attrazioni e anche la movida. Ci sono tuttavia delle differenze tra le due località, fattore da cui può dipendere dove viaggiare in Africa e Mar Rosso. Dipenderà dal tipo di vacanza da fare, cosa scegliere, vedere. Una scelta, insomma, che dipende esclusivamente dalle varie esigenze.\r

\r

Sharm el-Sheikh tra ristoranti internazionali e feste che infiammano la notte\r

\r

Come abbiamo accennato in precedenza Sharm el-Sheikh è una delle località preferite dal turismo italiano. Per il mare e le spiagge? Ovviamente ma non solo. Se si viene qui è anche per l’atmosfera che respira camminando sulle strade che danno accesso ai vari tipici ristoranti internazionali, alle feste notturne che attirano giovani e meno giovani. Molti la scelgono anche per la grande passione dell'immersione, sono sempre di più quelli che amano praticare il diving e trovarsi di fronte la bellezza della barriera corallina. Sharm el-Sheikh è anche relax con le bellissime passeggiate sul lungomare di Naama Bay senza dimenticare della possibilità di visitare Il Cairo e farsi conquistare da questa città così particolare che conserva la storia millenaria del popoloMar Rosso, egiziano. Impossibile non visitare il Museo Egizio prima di lasciarsi conquistare dal Parco Nazionale di Ras Mohammed, punto di riferimento appassionati dal diving.\r

\r

I.pr.","post_title":"Sharm el Sheikh o Marsa Alam? Qual è la meta preferita dagli italiani nel Mar Rosso?","post_date":"2025-05-16T09:00:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["barriera-corallina-egitto","confronto-sharm-marsa-alam","diving-mar-rosso","immersioni-mar-rosso","luxor","mar-rosso","marsa-alam","naama-bay","ras-mohammed","sharm-el-sheikh","spiagge-egitto","tempio-di-karnak","turismo-italiano-egitto","vacanza-mare-egitto","vacanze-mar-rosso","viaggi-egitto"],"post_tag_name":["barriera corallina Egitto","confronto Sharm Marsa Alam","diving Mar Rosso","immersioni Mar Rosso","Luxor","Mar Rosso","marsa alam","Naama Bay","Ras Mohammed","sharm el sheikh","spiagge Egitto","Tempio di Karnak","turismo italiano Egitto","vacanza mare Egitto","vacanze Mar Rosso","viaggi Egitto"]},"sort":[1747386034000]}]}}