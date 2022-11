Regno Unito, Belgio, Norvegia e Danimarca tra le tappe del viaggio inaugurale di Explora I Un viaggio inaugurale di 15 notti attraverso i fiordi e oltre il Circolo polare artico, salpando in direzione del Nord Europa e attraccando in 12 destinazioni di quattro Paesi. Explora Journeys ha svelato oggi i dettagli del viaggio inaugurale di Explora I, la prima delle sue navi, che partirà il 17 luglio 2023 da Southampton nel Regno Unito. “Fin dal primo giorno, abbiamo avuto una visione chiara con l’obiettivo di creare una nuova esperienza di viaggio sul mare – spiega il ceo del brand lusso di casa Msc, Michael Ungerer -. Siamo molto felici che, nel corso del suo viaggio inaugurale, la nostra prima nave da crociera Explora I, di una categoria a sé stante, consentirà agli ospiti di conoscere alcune delle destinazioni più belle del Nord Europa, offrendo loro un’ospitalità impeccabile sul mare”. Salpando da Southampton, Explora I toccherà quindi Zeebrugge in Belgio e Geiranger, Trondheim, Molde, Leknes, Brønnøysund, Flåm, Bergen e Stavanger in Norvegia, prima di proseguire per la Danimarca, dove visiterà Skagen e la capitale del paese, Copenaghen.

Explora Journeys ha svelato oggi i dettagli del viaggio inaugurale di Explora I, la prima delle sue navi, che partirà il 17 luglio 2023 da Southampton nel Regno Unito.\r

\r

“Fin dal primo giorno, abbiamo avuto una visione chiara con l'obiettivo di creare una nuova esperienza di viaggio sul mare - spiega il ceo del brand lusso di casa Msc, Michael Ungerer -. Siamo molto felici che, nel corso del suo viaggio inaugurale, la nostra prima nave da crociera Explora I, di una categoria a sé stante, consentirà agli ospiti di conoscere alcune delle destinazioni più belle del Nord Europa, offrendo loro un'ospitalità impeccabile sul mare”. Salpando da Southampton, Explora I toccherà quindi Zeebrugge in Belgio e Geiranger, Trondheim, Molde, Leknes, Brønnøysund, Flåm, Bergen e Stavanger in Norvegia, prima di proseguire per la Danimarca, dove visiterà Skagen e la capitale del paese, Copenaghen.\r

\r

","post_title":"Regno Unito, Belgio, Norvegia e Danimarca tra le tappe del viaggio inaugurale di Explora I","post_date":"2022-11-25T12:06:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1669378012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stringersi la mano non è mai stato così bello! Costa Crociere torna finalmente a incontrare di persona gli agenti di viaggio per ascoltarne i bisogni, condividere idee e strategie e continuare a pianificare insieme il futuro. Sono decine gli appuntamenti in programma che si susseguono in queste settimane nelle principali città italiane e a bordo delle navi Costa. Un ricchissimo palinsesto d’autunno che coinvolge migliaia di agenzie di viaggio di tutta Italia, costruito per ringraziare i partner della distribuzione che non hanno mai smesso di essere al fianco della compagnia e presentare loro tutte le iniziative commerciali e di prodotto e i nuovi servizi per il 2023. Incontri che sono supportati dal lancio della campagna commerciale Black Friday, dall’8 al 30 novembre. Un’iniziativa che offre l’opportunità imperdibile di prenotare in anticipo, e a prezzi convenienti, crociere con partenze fino all’estate, e che sarà accompagnata da un importante piano di comunicazione con spot in tv, radio, sms, dem, online media e social durante tutto il periodo per invogliare i clienti ad andare in agenzia e a prenotare sin da ora la propria crociera per il nuovo anno.\r

\r

Tutte le tappe del roadshow Costa\r

\r

Catania, Palermo, Cagliari, Bari, Napoli, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Mestre e Verona: sono le 12 tappe del road show Insieme per creare valore che per tutto il mese di novembre vede la direzione commerciale Italia della compagnia incontrare oltre 1.500 agenzie di viaggi. Ogni appuntamento rappresenta un’occasione unica per tornare a parlarsi di persona e conoscere in anteprima i contenuti del nuovo contratto di Valore e tutti gli strumenti e servizi, ancora più utili e premianti, che Costa Crociere metterà a disposizione delle agenzie a partire dal mese di dicembre.\r

\r

Dopo gli incontri sul territorio di ottobre tra gli area manager e oltre 1.700 agenti di viaggio, dai primi di novembre sono ripartiti anche i fam trip dedicati alla scoperta del prodotto: quattro crociere, a bordo di Costa Smeralda, Costa Firenze e Costa Pacifica, durante le quali circa mille agenti stanno avendo l’opportunità di toccare con mano, ancora una volta, la qualità delle crociere Costa: dalle esperienze gastronomiche uniche e indimenticabili alle nuove escursioni a terra più lunghe di sempre fino al ricchissimo palinsesto di intrattenimento a bordo.\r

\r

“Siamo davvero felici del riscontro che tutte queste iniziative stanno avendo. La partecipazione e l’entusiasmo da parte delle agenzie di viaggio sta superando ogni nostra aspettativa – commenta il direttore vendite, Riccardo Fantoni –. Abbiamo voluto ripartire da dove ci eravamo lasciati: tornare a incontrarci di persona per ascoltare gli agenti, che rimangono i primi e più importanti ambasciatori del nostro prodotto”. \r

\r

Black Friday, Costa spinge l'early booking\r

\r

Novembre, però, vuol dire anche Black Friday. Per continuare a stimolare la domanda e portare sin da ora i clienti a prenotare in agenzia la loro prossima crociera, guardando non solo all’inverno ma anche alla prossima primavera-estate, Costa ha lanciato una speciale campagna commerciale con oltre 150 crociere in promozione, con partenze fino ad aprile 2023, su Mediterraneo, Emirati Arabi, Caraibi e crociere transatlantiche di posizionamento. Con prezzi a partire da 299 euro per persona, confermando la prenotazione con soli 50 euro di acconto, i clienti Costa potranno prenotare senza pensieri e a prezzi vantaggiosi il loro prossimo viaggio, con cancellazione gratuita fino a 30 giorni dalla partenza per le crociere entro il 31 marzo 2023.","post_title":"Costa, insieme per creare valore: tornano gli incontri con le agenzie sul territorio","post_date":"2022-11-24T09:30:01+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1669282201000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La 14ª edizione del Bto (Be Travel Onlife) torna in presenza con la grande novità del Metaverso. La manifestazione, che si terrà a Firenze il 29 e 30 novembre, sarà un programma ricco di approfondimenti, workshop e speech sul futuro delle nuove tendenze tecnologiche applicate al turismo, ai viaggi, alle destinazioni, alle professioni, ai modi di viaggiare.\r

“Il Bto è un luogo di pensiero, un grande think tank, un momento di riflessione sul dove siamo e dove potremmo andare. Un’edizione molto futuribile dedicata al digitale turistico. – spiega Francesco Tapinassi direttore scientifico di Bto. – Partendo sempre dall’idea che la tecnologia è amica dell’uomo, le esperienze che ci arriveranno da tutto il mondo in queste due giornate serviranno a chiarire quali potenzialità questi strumenti potrebbero mettere in campo”.\r

Sul travel trade, compreso il ricettivo, si aprirebbe una nuova opportunità di promozione, sempre più efficace e più immersiva che rendebbe possibile una scelta più consapevole se optare per un’esperienza virtuale o reale.\r

“Al momento della scelta reale si tornerebbe ai fondamentali del viaggio, – e aggiunge Tapinassi – e cioè del perché si viaggia, perché viaggiando si vuole scoprire, perché il viaggio è un arricchimento interiore. Il Metaverso può essere una tecnologia che accompagna alla scelta del viaggio reale e non a quello virtuale”.\r

Dunque un Bto 2022 in realtà aumentata, consapevolezza, sostenibilità.\r

Secondo le stima di Gartner, entro il 2026 un quarto delle persone trascorrerà almeno un ora al giorno nel Metaverso.\r

E il Bto si presenterà con installazioni spettacolari: un colonnato “parlante” introdurrà i visitatori anticipando le varie tematiche con una realtà aumentata. All’interno sarà possibile fare conoscenza virtuale di alcuni speaker riportati a grandezza naturale su un wall e ascoltare la presentazione dalla loro viva voce.\r

Sarà possibile sperimentare anche un’inedita sinergia tra eventi fisici e virtuali con il Meta–Bto (case history emblematica delle applicazioni del metaverso al turismo Mice). L’intervento inaugurale sul palco della manifestazione comparirà in duplicato virtuale nel grande schermo con avatar e ambienti 3D che interagiscono con i relatori e i partecipanti reali. Altra novità permetterà di visitare personalmente, sottoforma di avatar la rassegna del Metaverso accedendovi in modalità cross–device.\r

La manifestazione prevede inoltre con il Bto On Tour il coinvolgimento degli operatori attivi nei territori attraverso una declinazione di temi dedicati alla hospitality, destiantion, food and wine e innovazione.","post_title":"Bto 2022: nuove forme di turismo tra Metaverso e viaggi insoliti","post_date":"2022-11-23T15:03:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1669215796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434355\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

E' particolare la continuità fra gli ultimi due ministri del turismo. Garavaglia ovunque si trovasse dalla fiera delle bici a quella dei camper diceva che sarebbero state proprio quelle nicchie a salvare il turismo. Ora il nuovo ministro partecipa ad una rassegna di cucina italiana e dice che l'enogastronomia è il futuro del turismo.\r

\r

Ma sentiamola. Nelle politiche del turismo \"la strada è segnata\", è quella dell'investimento nell'enogastronomia. Lo ha detto la ministra del turismo Daniela Santanchè, nel corso di un evento alla Farnesina in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo. «Il nostro Paese - ha osservato - ha un'eccellenza nel mondo: il cibo (Come se non ci fosse la moda, o in generale il made in Italy. Ndr). Sono i dati a dirlo: il 17% dei turisti sceglie la meta guardando alle tappe dell'enogastronomia, e su questo siamo i primi nel mondo».\r

I gadget\r

Ma non solo (consiglio di segnare la frase. Ndr): «I gadget che portano con sé i turisti sono sempre più salami, formaggi, vini, sempre meno portachiavi». Ecco perché, per Santanchè, «dobbiamo puntare su questo settore con consapevolezza e coscienza. Ce lo dicono i turisti, la strada è tracciata».\r

\r

Per la ministra è necessario investire nel settore, «orgogliosi di ciò che siamo, e siamo i più bravi. Crederci aiuta l'economia. Questo governo - ha sottolineato ancora - ha una visione d'insieme, in discontinuità con il passato, possiamo far diventare il turismo la prima azienda italiana. Ogni euro investito nel turismo si moltiplica per tre». ","post_title":"Santanchè: «L'enogastronomia sarà il futuro del turismo»","post_date":"2022-11-22T10:27:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1669112842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Nicolaus, Go World, Guiness Travel, Idee per viaggiare, Msc Crociere e Ota Viaggi rilanciano il progetto del roadshow comune, già sperimentato a primavera di quest'anno. Dopo Ricomincio da te è quindi il momento di 6 oltre, in avvio proprio oggi a Salerno con il claim \"Incontri per professionisti che guardano al futuro”. Compagni di viaggio di tutte le tappe saranno Allianz, Gnv e Ita Airways, main sponsor dell’iniziativa, con i quali sarà possibile confrontarsi a ogni appuntamento del roadshow.\r

\r

Al momento le tappe in programma sono 23, ma il numero è destinato a crescere ulteriormente, e includono anche le isole, con l’ambizioso obiettivo di incontrare oltre 1.500 agenti di viaggio. Dopo la tappa di oggi a Salerno, la tabella di marcia prevede di raggiungere Napoli il 23, Roma il 24, Udine il 13 dicembre, Padova il 14 e Milano il 15. Al termine della pausa natalizia, 6 oltre riprenderà a gennaio per terminare a marzo con l’ultimo appuntamento pianificato in Sardegna.","post_title":"Dopo Ricomincio da te arriva 6 oltre. Parte oggi da Salerno il roadshow multibrand","post_date":"2022-11-22T10:22:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1669112576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È partito ieri alle 10:30 dalla stazione di Madrid Chamartìn il viaggio inaugurale di iryo, la società partecipata da Trenitalia – capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS – in Spagna. Il viaggio, effettuato con un Frecciarossa 1000 con destinazione Valencia, ha anticipato di alcuni giorni il primo collegamento commerciale che verrà attivato il 25 novembre con le prime corse Madrid-Saragozza-Barcellona. Dal 16 dicembre sono previsti ulteriori collegamenti fra Madrid, Valencia e Cuenca.\r

\r

Il viaggio inaugurale ha visto a bordo la presenza di Raquel Sánchez, ministro dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana del governo spagnolo, di María Luisa Domínguez, presidente di Adif, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria iberica; di Carlo Palasciano Villamagna, chief international officer e chief transformation officer del Gruppo FS, Fabrizio Favara, chief strategy officer del Gruppo FS; Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, di Carlos Bertomeu e Simone Gorini, rispettivamente presidente e ceo di iryo, oltre a rappresentanti dell’Ambasciata d’Italia, della Camera di Commercio italiana in Spagna e del mondo imprenditoriale spagnolo. All'arrivo alla stazione Joaquin Sorolla, alle 12:10, la delegazione è stata ricevuta da Ximo Puig, presidente della Generalitat di Valencia.\r

\r

«Lo sbarco del nostro Frecciarossa in Spagna e l'avvio delle attività commerciali della nostra partecipata iryo – ha dichiarato Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo FS – è l'ultimo tassello, in ordine temporale, di una strategia che vede il Gruppo FS sempre più attivo in un mercato ferroviario europeo integrato e ormai aperto alla concorrenza. Una delle missioni del Gruppo è contribuire, in Italia e in Europa, a valorizzare il ruolo virtuoso del treno quale mezzo di trasporto green per eccellenza e, grazie in questo caso alla collaborazione con le istituzioni spagnole, offrire un concreto contributo per la costruzione di un modello di trasporto intermodale, digitale, sostenibile. Intendiamo mettere l'esperienza maturata nel mercato dell’Alta Velocità italiana a disposizione dell'Europa e della Spagna, così da replicare i risultati positivi e i modelli che si sono rivelati di successo, anche e soprattutto per i viaggiatori e per i territori».\r

\r

Dal 31 marzo del prossimo anno iryo attiverà i collegamenti tra Siviglia, Malaga, Antequera e Cordova e il prossimo 2 giugno raggiungerà anche Alicante e Albacete grazie a 20 Frecciarossa 1000: il treno più veloce, sostenibile e con basso impatto ambientale d'Europa. I Frecciarossa sono treni realizzati con materiali riciclabili al 95%, hanno consumi ridotti rispetto ai treni di precedente generazione e riescono a contenere in 28 grammi l'emissione di CO2 a passeggero-chilometro. Per questi motivi, sono i primi treni ad aver ottenuto la Certificazione di Impatto Ambientale (EPD).\r

\r

Il Gruppo FS, oltre che in Spagna, è già presente in Francia con Trenitalia France e i collegamenti sulla rotta Parigi - Lione – Milano; in UK con Avanti West Coast e c2c; in Grecia con Hellenic Train attraverso collegamenti a media e lunga percorrenza; in Germania con Netinera, operatore del trasporto regionale passeggeri e con TX Logistik operatore della logistica; nei Paesi Bassi con Qbuzz, operatore di trasporto su gomma.","post_title":"Il Frecciarossa del gruppo Fs da ieri collega anche la Spagna","post_date":"2022-11-22T10:17:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1669112265000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'accademia interna dedicata al reclutamento e alla formazione di nuovo personale da assumere nelle sue proprietà italiane. Riparte il programma di formazione Belmond Academy in collaborazione con l’istituto dei Mestieri d’eccellenza Lvmh: un progetto fortemente voluto dal gruppo e inaugurato con un’edizione beta nel 2022, per cercare di dare risposta alla sistematica carenza che sta sperimentando un settore trainante dell’economia del nostro Paese. \r

\r

Da fine gennaio 2023 ricomincia quindi il ciclo di attività della durata di 600 ore aperto a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni, italiani e stranieri con italiano fluente, con diploma di scuola media superiore, non occupati e non inseriti in altri programmi di supporto alla disoccupazione. Gli allievi saranno ospitati da Belmond per tutta la durata del programma. Sono 30 i posti disponibili in questa edizione per candidati, anche privi di esperienza che, dopo aver superato l’esame di ammissione, potranno acquisire competenze altamente specializzate attraverso un percorso diviso tra 300 ore di didattica in aula e 300 ore di pratica e stage formativo in hotel. Una fase introduttiva teorica comune, guidata da docenti e professionisti del gruppo, permetterà di entrare in contatto immediato con il mondo turistico e alberghiero a 5 stelle per poi passare a uno dei due percorsi di specializzazione disponibili: food & beverage e front office. Un esame conclusivo assegnerà l’attestato di formazione e permetterà di individuare quei profili a cui sarà offerta un’assunzione stagionale della durata di sei mesi presso uno degli hotel di Belmond in Italia.\r

\r

“Sono estremamente entusiasta di annunciare il ritorno della collaborazione con l’istituto dei Mestieri d’eccellenza Lvmh per il progetto Belmond Academy - sottolinea Robert Koren, senior vice president della divisione Emea del gruppo -, Dopo un periodo di grande difficoltà, il nostro settore ha vissuto nel 2022 una stagione davvero straordinaria, di cui le nostre proprietà italiane sono state protagoniste con performance eccezionali. Il che ci spinge ancora di più a guardare al futuro, con nuovi investimenti, aperture ed esperienze. E’ quindi più che mai il momento di pensare ai giovani, continuando a cercare e formare i futuri professionisti alberghieri da portare nei nostri team”. Per poter accedere al primo ciclo in partenza a gennaio 2023 le candidature andranno inviate a luca.marinelli@belmond.com. ","post_title":"Belmond rilancia la Academy italiana: 600 ore di corso in partenza a gennaio, 30 posti disponibili","post_date":"2022-11-22T10:11:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1669111900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il Triangolo d'oro Nuova Delhi, Agra, Jaipur, il protagonista del fam trip che Mistral Tour organizza per gli agenti di viaggio in collaborazione con Ita. Il viaggio si svolgerà in occasione del volo inaugurale del collegamento diretto, che dal prossimo 3 dicembre unirà Fiumicino a Nuova Delhi con tre frequenze settimanali. \"Un’occasione per ritornare in India e verificare di persona l’organizzazione Paese e dei servizi ricettivi che non hanno perso il loro smalto - racconta la product manager India dell'operatore di casa Quality Group, Marta Lion -. Il tutto grazie a una prosecuzione del funzionamento del motore turistico che non è mai stato spento dalla pandemia, perché movimentato dal turismo interno\".\r

\r

L’India che nel corso dell’emergenza sanitaria mondiale ha chiuso le porte al turismo solo per un breve arco temporale, ha infatti potuto mantenere alberghi, ristoranti e attività ricettive sempre aperti, grazie a flussi interni che hanno permesso al paese di superare velocemente la crisi. \"Senza ostacoli alla ripartenza, la nostra India registra dallo scorso marzo una ripresa lenta ma inesorabile - prosegue Marta Lion -. Dall’apertura dei confini del 1° marzo a oggi le vendite si sono concentrate fortemente sul mese di aprile; maggio e giugno, che sono solitamente mesi di bassa stagione, hanno registrato una lieve flessione, mentre da luglio a oggi la progressione è lenta ma costante, segno che la destinazione si sta riprendendo”.\r

\r

Per accogliere la nuova domanda Mistral Tour ha rivisto la programmazione concentrandosi soprattutto sulle qualità dell’offerta e sul valore del viaggio, piuttosto che sulla diversificazione che è già molto ampia. Ha così creato gli itinerari QExperience, come Experience India - India del nord, che propone un nuovo modo di viaggiare in grado di mescolare visite classiche a esperienze inusuali, diverse una dall’altra: pranzi in dimore storiche, sessioni di yoga, spettacoli in stile Bollywood, escursioni in risciò a pedali, street food e tanto altro. Inoltre questo itinerario è pensato per gruppi poco numerosi e propone soggiorni in strutture 4 stelle. Il tour è abbinato a Experience India - India del nord e Amritsar, che impreziosisce il precedente itinerario con un'estensione alla città sacra dei Sikh, con la visita al tempio d'Oro.","post_title":"Mistral Tour: fam trip in India per festeggiare il collegamento Ita diretto Fiumicino - New Delhi","post_date":"2022-11-21T09:58:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1669024707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian amplia il network per l'estate 2023 riservando particolare attenzione ai collegamenti con l'Italia. Oltre al debutto sulla Puglia con la rotta Oslo-Bari, la low cost introdurrà altre nuove rotte: due per Milano Bergamo, da Oslo e da Bergen, e due per Bologna, da Oslo e Copenaghen. Sempre dalla capitale danese, Norwegian volerà anche su Palermo e Napoli.\r

\r

\"Con un maggior numero di rotte e partenze più frequenti, siamo ora ben preparati ad affrontare l'aumento della domanda per la prossima stagione estiva - ha sottolineato Magnus Thome Maursund, executive vice president network, pricing & optimisation della compagnia -. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai clienti a bordo e di farli partire verso emozionanti destinazioni in Italia e, viceversa, di far volare gli italiani a Bergen, la porta dei fiordi e a Oslo, la capitale della Norvegia\".\r

\r

In particolare, Milano Bergamo sarà collegata a Bergen dal 30 aprile 2023 e per tutta la stagione estiva, mentre il volo per Oslo decollerà dal 22 giugno e avrà continuità anche nella stagione invernale 2023-2024. \r

\r

Norwegian aprirà complessivamente 23 nuove rotte per la prossima summer, per un totale di 300, verso 114 destinazioni in tutta Europa; in parallelo il vettore aumenta anche le frequenze delle rotte già esistenti, per un totale di 1,5 milioni in più di posti disponibili per l'estate a livello globale. \r

\r

","post_title":"Norwegian in allungo sull'Italia per l'estate: le novità su Milano Bergamo e Bologna","post_date":"2022-11-18T10:28:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668767304000]}]}}