Quality Group, Peci: «Rientro di tutti i passeggeri nell’arco di 2-3 giorni» Quality Group ha attivato le misure necessarie per garantire il rientro dei clienti in viaggio nell’area del Medio Oriente interessata dal conflitto. «I nostri passeggeri bloccati negli Emirati e in altre destinazioni orientali – conferma il direttore commerciale, Marco Peci – sono attualmente in fase di rientro o hanno già fatto ritorno. Sin dalla mattina di sabato, abbiamo attivato una task force operativa dedicata, che ha lavorato con continuità e dedizione per assistere e orientare i clienti ancora all’estero, gestendo al contempo la riprenotazione dei voli alternativi». La disponibilità dei vettori aerei «Le compagnie aeree coinvolte – aggiunge il manager – hanno dimostrato fin da subito un’ottima disponibilità alla collaborazione, nonostante l’indiscutibile complessità della situazione. Contiamo di completare il rientro di tutti i passeggeri nell’arco di due o tre giorni. Sul fronte delle partenze imminenti, abbiamo deciso di concedere la cancellazione senza alcuna penale per tutti i viaggi interessati da voli soppressi e privi di valide alternative, nonché per le partenze verso il Medio Oriente previste nei prossimi sette giorni». Condividi

Confidiamo che la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile e restiamo a disposizione delle Agenzie per ogni aggiornamento o supporto. [post_title] => Welcome Travel Group: supporto alle agenzie e attenzione agli scenari [post_date] => 2026-03-03T12:41:08+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772541668000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508639 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell’intera Germania l’aumento del 4% di pernottamenti stranieri registrato a dicembre 2025 conferma l’andamento positivo dell’incoming; Tourism Economics prevede una crescita del 3,2% nel 2026. Petra Hedorfer - presidente del cda della Dzt, l’Ente germanico per il turismo - ricorda che «Nel 2026 le condizioni generali dei viaggi internazionali sono state volatili a causa dei conflitti globali, ma la Germania continua ad essere una delle principali destinazioni turistiche. Il nostro eccellente posizionamento nel turismo urbano e culturale, i paesaggi naturali unici e un ottimo rapporto qualità-prezzo costituiscono una buona base di partenza nella concorrenza internazionale». È Agata Marchetti, direttore dell’Engt Italia, a presentare i dati del nostro paese: «Nel 2025 gli italiani che sono andati a scoprire la Germania hanno generato oltre 3,4 mln di pernottamenti. Il visitatore italiano si sposta per un city-trip, ma poi prolunga il soggiorno, oppure si ferma più a lungo e fa viaggi itineranti (24%). Tanti scoprono la Germania e poi tornano (69%) e molte sono le famiglie con figli (35%). L’età media del viaggiatore e di 43,7 anni, mentre la durata media del soggiorno è di 5,2 giorni. Si va in Germania per leisure (65%), ma sta crescendo anche il viaggio business (21%) e ci sono tante forme miste tra leisure e workation (14%). I nostri ospiti arrivano per il 52% dal Nord Italia - la Germania è una destinazione di prossimità - per il 20% dal Centro Italia e per il 28% dal Sud e dalle Isole, favoriti dai nuovi collegamenti aerei. Ita Airways offre infatti 118 voli settimanali da Milano Linate e Roma Fiumicino verso Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf; easyJet opera collegamenti giornalieri da Linate per Francoforte, Amburgo e Monaco e 4 nuove rotte da Malpensa per Amburgo e Düsseldorf. Sono giornalieri i voli di Condor da Roma e Milano Linate per Francoforte, mentre dal prossimo mese di giugno Volotea fornirà collegamenti giornalieri da Firenze verso Berlino». Le motivazioni di viaggio del turista italiano e le novità dell’offerta turistica «Per gli italiani, la varietà e la qualità dell'offerta sono fattori di importanza superiore alla media rispetto ai visitatori di altri paesi. - prosegue Marchetti - Tra i principali motivi di viaggio ci sono l’arte e la cultura, la varietà e qualità dell’offerta, le città e l’atmosfera, anche quella naturale. Si raggiunge la Germania soprattutto in aereo (60%) e in macchina (26%), vista la prossimità. Nel 2024 i viaggi in treno sono aumentati del 140% rispetto all'anno precedente e il dato è passato dal 2 al 7%. Da maggio a ottobre sarà disponibile un collegamento tra Monaco e Ancona, sulla riviera Adriatica, mentre il prossimo dicembre partirà un collegamento diretto con il Frecciarossa da Milano e Roma fino a Monaco di Baviera e, nel 2028, anche da Roma a Berlino. A giugno 2026 prendrà il via il collegamento ferroviario di European Sleepers tra Milano e Colonia. Il 2026 dell’Engt è strutturato su 4 campagne che si svilupperanno nei prossimi mesi: “Next Stop Travel Destination Germany”, “Culinary Germany”, “Simply Feel Good” e “Season’s Greetings”. Tra le proposte di questo 2026: quest’anno ricorrono i 150 anni della fondazione del Festival di Bayreuth da parte di Richard Wagner. Ancora oggi l’evento musicale si svolge nel suggestivo Festspielhaus sul Grüner Hügel, il teatro ideato dallo stesso compositore per esaltare la sua visione artistica e acustica. L’anniversario sarà arricchito da eventi collaterali in tutta la città e nel territorio, con concerti, mostre e installazioni che offriranno un’immersione nel mondo di Wagner e nella storia del festival. “Manifesta 16 Ruhr”, la biennale nomade europea di arte contemporanea, approderà nella regione industriale della Ruhr. Al centro della 16esima edizione il progetto “This is not a church”, incentrato sulla trasformazione in spazi per la cultura e la vita sociale delle chiese costruite nel dopoguerra — molte delle quali oggi non più utilizzate — in nuovi spazi dedicati alla cultura e alla vita civica. La nuova galleria Nature Inside dedicata al romanticismo che si trova nel Museo della Pomerania programmerà eventi dove l’arte incontra la tecnologia, come la mostra in corso dedicata al pittore Caspar David Friedrich. A Lipsia, invece, si potrà visitare il Digital Art Center nel Kunstkraftwerk/ex-centrale elettrica, dove sono in corso due mostre immersive: la prima dedicata a Frida Kahlo e la seconda, annuale, dal titolo “Leuchtende Freiheit”, sulla rivoluzione pacifica del 1989 che iniziò proprio a Lipsia e ha portato alla caduta del Muro di Berlino. A Lipsia si potrà anche seguire un percorso in 26 tappe dedicato a Wagner. A maggio a Norimberga, aprirà in via sperimentale il Centro di Documentazione dell’area del Congresso del Reich, completamente ristrutturata. È un progetto ambizioso, di grande importanza culturale, sociale e politica, un luogo per l’educazione storico-politica. Da gennaio a dicembre 2026, l’area metropolitana di Francoforte RheinMain è World Design Capital 2026 e sono in programma eventi, mostre, installazioni urbane e workshop. Quest’anno ricorrono anche i 60 anni della Strada Barocca dell'Alta Svevia: 860 chilometri, quattro itinerari e oltre 50 tappe che costituiscono una delle più antiche strade culturali e turistiche della Germania. Berlino, centro di design di importanza internazionale, ha organizzato quest’anno il nuovo festival “DesignDays Berlin”, mentre Treviri - ricca di testimonianze del suo passato romano - celebra il 40° anniversario come patrimonio mondiale dell'Unesco. Significative le proposte legate alla natura e adatte alle famiglie. Nella Bassa Sassonia, a soli 30’ da Hannover, si trova il lago SteinhuderMeer, dove la prossima estate aprirà lo SkyLoop: un arco panoramico di 40m. Nelle varie regioni tedesche, i Lander, ci sono tanti labiriti da scoprire con i bambini, mentre verrà inaugurato nella Foresta Bavarese il nuovo bike-park Arber con flow trail, jump line e anche percorsi dedicati ai piccoli. Interessanti le innovative proposte per il pernottamento, che vanno dalle aree di campeggio sulla spiaggia del Mar Baltico agli hotel-fienili del Wild-Berghof Buchet, immersi nella natura e dove vivere tante attività. Senza dimenticare il lusso discreto del Chiemgauhof il Retreat esclusivo realizzato dall’architetto milanese Matteo Thun sulle rive del Chiemsee. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="508645,508642,508646"] [post_title] => Gli italiani amano la Germania: facile da raggiungere e meta di proposte per tutti [post_date] => 2026-03-03T11:51:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772538671000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enac e Sogaer hanno siglato oggi il Contratto di programma per il periodo regolatorio 2025-2028, che include investimenti per oltre 56 milioni di euro, destinati a sviluppo infrastrutturale, sicurezza e sostenibilità. La firma odierna giunge al termine di un «percorso di monitoraggio e verifica degli investimenti realizzati da Sogaer per il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e per garantire all’utenza i più elevati standard di sicurezza e fa seguito alla definizione dei nuovi diritti aeroportuali in conformità con le delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art)» si legge in una nota dell'Enac. La pianificazione prevede investimenti ripartiti prevalentemente fra interventi finalizzati allo sviluppo e all’ampliamento delle infrastrutture di volo, interventi volti al potenziamento e all’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture del terminal, interventi mirati all’efficientamento della viabilità, all’aumento dei parcheggi e all’implementazione di reti e impianti e, infine, fondi dedicati al piano di manutenzioni straordinarie e all’efficientamento energetico. «Auspico che all’accordo siglato con il gestore dell’aeroporto di Cagliari, ne seguano presto altri - ha dichiarato il direttore generale Enac, Alexander D’Orsogna -: si tratta di uno strumento fondamentale per monitorare l’attuazione degli impegni assunti dalle società di gestione sin dalle fasi di progettazione delle infrastrutture. Per Enac il contratto di programma rappresenta una leva strategica per verificare gli investimenti e accompagnare la crescita del comparto, con l’obiettivo di garantire all’utenza i più elevati standard di sicurezza. L’obiettivo comune è un trasporto aereo che sia sempre più innovativo, sostenibile, intermodale e di qualità per tutti i passeggeri». [post_title] => Cagliari: Sogaer ed Enac siglano il contratto al 2028, investimenti per oltre 56 mln di euro [post_date] => 2026-03-03T11:30:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772537440000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quality Group ha attivato le misure necessarie per garantire il rientro dei clienti in viaggio nell'area del Medio Oriente interessata dal conflitto. «I nostri passeggeri bloccati negli Emirati e in altre destinazioni orientali - conferma il direttore commerciale, Marco Peci - sono attualmente in fase di rientro o hanno già fatto ritorno. Sin dalla mattina di sabato, abbiamo attivato una task force operativa dedicata, che ha lavorato con continuità e dedizione per assistere e orientare i clienti ancora all’estero, gestendo al contempo la riprenotazione dei voli alternativi». La disponibilità dei vettori aerei «Le compagnie aeree coinvolte - aggiunge il manager - hanno dimostrato fin da subito un’ottima disponibilità alla collaborazione, nonostante l’indiscutibile complessità della situazione. Contiamo di completare il rientro di tutti i passeggeri nell’arco di due o tre giorni. Sul fronte delle partenze imminenti, abbiamo deciso di concedere la cancellazione senza alcuna penale per tutti i viaggi interessati da voli soppressi e privi di valide alternative, nonché per le partenze verso il Medio Oriente previste nei prossimi sette giorni». [post_title] => Quality Group, Peci: «Rientro di tutti i passeggeri nell'arco di 2-3 giorni» [post_date] => 2026-03-03T11:07:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772536078000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508605 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508614" align="alignleft" width="300"] Il castello di Ortahisar - Cappadocia[/caption] Ortahisar, villaggio della Cappadocia a 6 km da Ürgüp, è entrata a far parte della rete internazionale Cittaslow. Una certificazione non semplice, che richiede il rispetto di almeno il 50% di 72 criteri distribuiti in sette aree - politiche energetiche e ambientali, infrastrutture, qualità della vita urbana, agricoltura e artigianato, ospitalità, coesione sociale - e si rinnova ogni tre anni. Con questo riconoscimento, la Turchia sale a 29 Slow Cities in 24 province, in tutte e sette le regioni del Paese: la rete più capillare al mondo, su un totale di oltre 300 città Cittaslow in più di 30 Paesi. Sul fronte ambientale, il borgo si è distinto per la tutela del paesaggio rupestre e la gestione responsabile delle risorse naturali. Sul piano infrastrutturale, ha promosso la mobilità dolce e la cura degli spazi pubblici, con un sistema di collegamenti pedonali tra il centro storico e le vallate circostanti. Particolare attenzione è stata riservata alle filiere agroalimentari locali: albicocche, mele, patate e i metodi di conservazione rupestri - che da secoli sfruttano la temperatura costante della roccia vulcanica al posto della refrigerazione - sono stati valorizzati come patrimonio immateriale vivo, non come folklore da esibire. Ortahisar non è una scoperta recente del turismo. Forbes l'ha inserita nel 2025 tra i 50 villaggi più belli del mondo, e chi la conosce la definisce la "Matera turca": case scavate direttamente nel tufo, vicoli lastricati che profumano di tè alla rosa e albicocche essiccate, uno skyline punteggiato ogni mattina dai palloni aerostatici che si alzano sull'alba cappadoce. Il movimento Cittaslow nasce nel 1999 a Orvieto, per iniziativa dei sindaci di quattro città italiane, come risposta alla globalizzazione che stava omologando i centri urbani cancellando cucine, architetture e identità locali. La Türkiye entra nella rete nel 2009 con Seferihisar e in meno di vent'anni costruisce la rete nazionale più estesa al mondo: 29 destinazioni — da Akyaka a Halfeti, da Göynük a Gökçeada, da Safranbolu a Ortahisar — che coprono l'intera geografia del Paese, dalle coste egee alle valli anatoliche, dalle pianure del Mar Nero ai borghi medievali della Tracia. [post_title] => Turchia: Ortahisar, in Cappadocia, è la 29esima Cittaslow del paese [post_date] => 2026-03-03T10:31:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772533890000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha iniziato ad operare un numero limitato di voli nella serata di ieri, 2 marzo, dopo che l'Autorità aeroportuale di Dubai ha autorizzato una parziale riapertura dell'aeroporto. «Stiamo offrendo la massima priorità ai passeggeri con prenotazioni precedenti e coloro a cui è stato riprenotato un viaggio su questi voli limitati saranno contattati direttamente da Emirates». La compagnia raccomanda ai passeggeri di «non recarsi in aeroporto, a meno che non venga notificato di farlo. Tutti gli altri voli rimangono sospesi fino a nuovo avviso». Emirates continuerà a «monitorare la situazione e svilupperemo di conseguenza il nostro programma operativo. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito web e sui canali ufficiali dei social media». Etihad Airways Etihad Airways ha dichiarato che i voli commerciali rimarranno sospesi fino a mercoledì, ma alcuni “voli di riposizionamento, cargo e rimpatrio” potrebbero essere effettuati previa approvazione operativa e di sicurezza. Primi rimpatri in Italia Intanto, è previsto per oggi, 3 marzo, il rientro dei primi gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente (sarebbero decine di migliaia i connazionali presenti in questi giorni tra Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrein e Qatar): con un volo speciale Abu Dhabi-Milano, torneranno circa 200 studenti minorenni. Ieri invece, 2 marzo, è decollato un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman o trasferiti da Dubai nel Sultantato, con assistenza della Farnesina. Sebbene alcuni voli siano quindi riusciti a partire dagli Emirati Arabi Uniti, la stragrande maggioranza rimane cancellata. In un post pubblicato martedì su X, Flightradar24 ha affermato che le cancellazioni nei sette principali aeroporti della regione mediorientale - Dubai International, Hamad International Airport di Doha, Zayed International Airport di Abu Dhabi, Sharjah International Airport, Kuwait International Airport, Bahrain International Airport e Dubai World Central - Al Maktoum International - hanno ormai superato i 12.300 voli dal 28 febbraio al 3 marzo. [post_title] => Dubai: parziale riapertura dell'aeroporto nella serata di ieri [post_date] => 2026-03-03T09:27:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772530059000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508545 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'oleoturismo in Italia cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici dei tour enogastronomici.Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all'olio extravergine di oliva è aumentata del 37,1% e 7 italiani su 10 lo considerano un simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. A rilevarlo è il secondo Rapporto sul turismo dell'olio promosso dall'Associazione nazionale Città dell'olio, Coldiretti e Unaprol, curato da Roberta Garibaldi. Con analisi emerge che il trend si inserisce nell'espansione globale del turismo del gusto, un mercato da 11,5 miliardi di dollari destinato a superare i 40 miliardi entro il 2030, con crescita media annua del 20%. Lo studio segnala che l'Europa pesa per circa il 30% e l'Italia resta tra le mete più desiderate per esperienze enogastronomiche. Il report di settore rileva che la domanda cresce sia sul mercato interno, dove il 70% sceglie degustazioni con abbinamenti gastronomici, sia nei principali mercati esteri, in particolare Germania, Francia, Austria, Svizzera e Stati Uniti. Uno scenario economico che in Italia conta oltre 619mila imprese olivicole e più di 500 cultivar. Accanto a degustazioni, visite ai frantoi e acquisti in azienda, aumenta inoltre la richiesta di esperienze immersive come itinerari tra ulivi secolari, cene in uliveto (scelte dal 71%), percorsi culturali e visite a frantoi storici. Toscana (29%) e Puglia (28%) guidano le preferenze, seguite da Sicilia (20%), Umbria (18%) e Liguria (15%), mentre cresce l'interesse per territori meno noti ma di alta qualità produttiva. Sul fronte della spesa emergono differenze tra mercati: in Europa prevale una fascia tra 20 e 40 euro, mentre i turisti statunitensi mostrano maggiore propensione al segmento premium, con quote rilevanti disposte a spendere tra 60 e 100 euro. [post_title] => Il turismo dell'olio sta diventando la nuova frontiera dell'enogastronomia [post_date] => 2026-03-02T14:38:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772462311000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Gattinoni, a seguito dell’evolversi della crisi in Medioriente, è operativo h24 a supporto della propria rete di agenzie e dei viaggiatori dell'area Travel, Events e Business Travel. Il Gruppo sta monitorando costantemente la situazione attraverso le fonti ufficiali (Viaggiare Sicuri, EASA/CZIB) e i propri partner internazionali, adottando come criterio guida il principio di massima prudenza. In particolare: tutti i clienti presenti nelle aree interessate sono stati contattati e vengono seguiti singolarmente, in coordinamento con vettori e partner locali, per garantire sistemazioni aggiuntive e individuare soluzioni di rientro alternative. Per le partenze fino all’8 marzo verso le destinazioni e/o scali indicati dalle Autorità competenti, il Gruppo ha definito procedure straordinarie di gestione che includono possibilità di cancellazione, riprotezione, cambio data o destinazione, in accordo con le condizioni dei diversi organizzatori e fornitori. Per tutte le altre destinazioni e successive date di partenza si applicano al momento le normali condizioni contrattuali, fermo restando un monitoraggio continuo e l’eventuale aggiornamento delle policy. Gattinoni resta in stretto contatto con le aziende e le agenzie del network per garantire informazioni aggiornate, supporto operativo sulle singole pratiche e una gestione coordinata delle richieste dei clienti in questa fase di emergenza. [post_title] => Il Gruppo Gattinoni operativo h24 per le agenzie e i viaggiatori [post_date] => 2026-03-02T13:45:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772459141000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508531 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Volonline ha diffuso un messaggio, indirizzato a tutti i partner, per chiarire come il gruppo si sia mosso a seguito del conflitto internazionale nella Penisola Arabica. “A partire dal 28 febbraio - recita la nota - ci siamo immediatamente attivati per garantire assistenza a tutti i nostri clienti, sia in arrivo che in partenza, facendoci interamente carico dei costi necessari alla gestione delle emergenze. Abbiamo seguito con la massima attenzione l’evolversi degli eventi, in costante coordinamento con vettori e fornitori operativi dell’area colpita, al fine di assicurare aggiornamenti tempestivi, interventi rapidi e soluzioni adeguate per rendere più efficiente la gestione dei passeggeri in partenza e di quelli in fase di rientro. Tutti i passeggeri relativi a pacchetti turistici da noi organizzati che sarebbero dovuti rientrare transitando da DXB, AUH, DOH, BAH con partenze 28 febbraio e 1 marzo sono rientrati in Italia». Le disposizioni per il futuro “Per le partenze future - prosegue la nota - questa la nostra policy operativa. Per le prenotazioni pacchetti di viaggio volo & hotel con partenze fino all' 8 marzo compreso, in linea con le policy delle compagnie aeree e dei fornitori locali, stiamo gestendo con priorità assoluta tutte le emergenze relative alle imminenti partenze e relativi rientri. Stiamo lavorando attivamente per fornire supporto in merito a riprogrammazioni su voli alternativi, ove disponibili; eventuali rimborsi secondo le condizioni applicabili; soluzioni operative dedicate ai casi più urgenti". Per le prenotazioni pacchetti di viaggio volo & hotel con partenze successive al 9 marzo compreso: "per le partenze programmate dal 9 marzo in avanti, invitiamo ad attendere ulteriori aggiornamenti prima di inoltrare richieste di modifica. Le compagnie stanno valutando l’evoluzione della situazione e potrebbero introdurre misure straordinarie aggiuntive nei prossimi giorni". Per quanto riguarda le prenotazioni solo volo, "il nostro reparto biglietteria sta gestendo eventuali cancellazioni e riprotezioni in conformità alle policy dei singoli vettori. Anche in questo caso, chiediamo la collaborazione nel richiedere supporto esclusivamente per partenze o rientri dei passeggeri previsti fino al 9 marzo compreso. Al fine di garantire una gestione ordinata ed efficiente delle richieste, invitiamo a contattarci esclusivamente tramite email all’indirizzo: biglietteria@volonline.it. Per noi ogni richiesta è prioritaria. Stiamo facendo il massimo per garantire il miglior supporto possibile, nonostante l’imprevedibilità e la straordinarietà degli eventi". [post_title] => Volonline: prime indicazioni sulla riprotezione dei passeggeri [post_date] => 2026-03-02T13:39:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772458796000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "quality group peci rientro di tutti i passeggeri nellarco di 2 3 giorni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2219,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Welcome Travel Group interviene in merito alla situazione attuale e a Travel Quotidiano comunica quanto segue. «Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della situazione internazionale legata alla chiusura di spazi aerei e aeroporti in alcune aree del Medio Oriente a causa delle tensioni geopolitiche in corso, che ha causato cancellazioni e deviazioni di voli in tutto il mondo. Welcome Travel Group, insieme ai tour operator coinvolti, si è immediatamente attivata a monitorare l’evolversi degli eventi, con l’obiettivo di supportare le agenzie nelle necessità pratiche e operative.\r

\r

Al contempo il servizio ticketing sta gestendo le numerose richieste legate alle variazioni dei biglietti emessi oggetto delle modifiche operative emanate delle compagnie aeree. Confidiamo che la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile e restiamo a disposizione delle Agenzie per ogni aggiornamento o supporto.","post_title":"Welcome Travel Group: supporto alle agenzie e attenzione agli scenari","post_date":"2026-03-03T12:41:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772541668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell’intera Germania l’aumento del 4% di pernottamenti stranieri registrato a dicembre 2025 conferma l’andamento positivo dell’incoming; Tourism Economics prevede una crescita del 3,2% nel 2026. Petra Hedorfer - presidente del cda della Dzt, l’Ente germanico per il turismo - ricorda che «Nel 2026 le condizioni generali dei viaggi internazionali sono state volatili a causa dei conflitti globali, ma la Germania continua ad essere una delle principali destinazioni turistiche. Il nostro eccellente posizionamento nel turismo urbano e culturale, i paesaggi naturali unici e un ottimo rapporto qualità-prezzo costituiscono una buona base di partenza nella concorrenza internazionale».\r

\r

È Agata Marchetti, direttore dell’Engt Italia, a presentare i dati del nostro paese: «Nel 2025 gli italiani che sono andati a scoprire la Germania hanno generato oltre 3,4 mln di pernottamenti. Il visitatore italiano si sposta per un city-trip, ma poi prolunga il soggiorno, oppure si ferma più a lungo e fa viaggi itineranti (24%). Tanti scoprono la Germania e poi tornano (69%) e molte sono le famiglie con figli (35%). L’età media del viaggiatore e di 43,7 anni, mentre la durata media del soggiorno è di 5,2 giorni. Si va in Germania per leisure (65%), ma sta crescendo anche il viaggio business (21%) e ci sono tante forme miste tra leisure e workation (14%). I nostri ospiti arrivano per il 52% dal Nord Italia - la Germania è una destinazione di prossimità - per il 20% dal Centro Italia e per il 28% dal Sud e dalle Isole, favoriti dai nuovi collegamenti aerei. Ita Airways offre infatti 118 voli settimanali da Milano Linate e Roma Fiumicino verso Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf; easyJet opera collegamenti giornalieri da Linate per Francoforte, Amburgo e Monaco e 4 nuove rotte da Malpensa per Amburgo e Düsseldorf. Sono giornalieri i voli di Condor da Roma e Milano Linate per Francoforte, mentre dal prossimo mese di giugno Volotea fornirà collegamenti giornalieri da Firenze verso Berlino».\r

\r

\r

Le motivazioni di viaggio del turista italiano e le novità dell’offerta turistica\r

«Per gli italiani, la varietà e la qualità dell'offerta sono fattori di importanza superiore alla media rispetto ai visitatori di altri paesi. - prosegue Marchetti - Tra i principali motivi di viaggio ci sono l’arte e la cultura, la varietà e qualità dell’offerta, le città e l’atmosfera, anche quella naturale. Si raggiunge la Germania soprattutto in aereo (60%) e in macchina (26%), vista la prossimità.\r

\r

Nel 2024 i viaggi in treno sono aumentati del 140% rispetto all'anno precedente e il dato è passato dal 2 al 7%. Da maggio a ottobre sarà disponibile un collegamento tra Monaco e Ancona, sulla riviera Adriatica, mentre il prossimo dicembre partirà un collegamento diretto con il Frecciarossa da Milano e Roma fino a Monaco di Baviera e, nel 2028, anche da Roma a Berlino. A giugno 2026 prendrà il via il collegamento ferroviario di European Sleepers tra Milano e Colonia.\r

\r

Il 2026 dell’Engt è strutturato su 4 campagne che si svilupperanno nei prossimi mesi: “Next Stop Travel Destination Germany”, “Culinary Germany”, “Simply Feel Good” e “Season’s Greetings”. Tra le proposte di questo 2026: quest’anno ricorrono i 150 anni della fondazione del Festival di Bayreuth da parte di Richard Wagner. Ancora oggi l’evento musicale si svolge nel suggestivo Festspielhaus sul Grüner Hügel, il teatro ideato dallo stesso compositore per esaltare la sua visione artistica e acustica. L’anniversario sarà arricchito da eventi collaterali in tutta la città e nel territorio, con concerti, mostre e installazioni che offriranno un’immersione nel mondo di Wagner e nella storia del festival. “Manifesta 16 Ruhr”, la biennale nomade europea di arte contemporanea, approderà nella regione industriale della Ruhr. Al centro della 16esima edizione il progetto “This is not a church”, incentrato sulla trasformazione in spazi per la cultura e la vita sociale delle chiese costruite nel dopoguerra — molte delle quali oggi non più utilizzate — in nuovi spazi dedicati alla cultura e alla vita civica. La nuova galleria Nature Inside dedicata al romanticismo che si trova nel Museo della Pomerania programmerà eventi dove l’arte incontra la tecnologia, come la mostra in corso dedicata al pittore Caspar David Friedrich.\r

\r

A Lipsia, invece, si potrà visitare il Digital Art Center nel Kunstkraftwerk/ex-centrale elettrica, dove sono in corso due mostre immersive: la prima dedicata a Frida Kahlo e la seconda, annuale, dal titolo “Leuchtende Freiheit”, sulla rivoluzione pacifica del 1989 che iniziò proprio a Lipsia e ha portato alla caduta del Muro di Berlino. A Lipsia si potrà anche seguire un percorso in 26 tappe dedicato a Wagner. A maggio a Norimberga, aprirà in via sperimentale il Centro di Documentazione dell’area del Congresso del Reich, completamente ristrutturata. È un progetto ambizioso, di grande importanza culturale, sociale e politica, un luogo per l’educazione storico-politica. Da gennaio a dicembre 2026, l’area metropolitana di Francoforte RheinMain è World Design Capital 2026 e sono in programma eventi, mostre, installazioni urbane e workshop.\r

\r

Quest’anno ricorrono anche i 60 anni della Strada Barocca dell'Alta Svevia: 860 chilometri, quattro itinerari e oltre 50 tappe che costituiscono una delle più antiche strade culturali e turistiche della Germania. Berlino, centro di design di importanza internazionale, ha organizzato quest’anno il nuovo festival “DesignDays Berlin”, mentre Treviri - ricca di testimonianze del suo passato romano - celebra il 40° anniversario come patrimonio mondiale dell'Unesco. Significative le proposte legate alla natura e adatte alle famiglie. Nella Bassa Sassonia, a soli 30’ da Hannover, si trova il lago SteinhuderMeer, dove la prossima estate aprirà lo SkyLoop: un arco panoramico di 40m. Nelle varie regioni tedesche, i Lander, ci sono tanti labiriti da scoprire con i bambini, mentre verrà inaugurato nella Foresta Bavarese il nuovo bike-park Arber con flow trail, jump line e anche percorsi dedicati ai piccoli. Interessanti le innovative proposte per il pernottamento, che vanno dalle aree di campeggio sulla spiaggia del Mar Baltico agli hotel-fienili del Wild-Berghof Buchet, immersi nella natura e dove vivere tante attività. Senza dimenticare il lusso discreto del Chiemgauhof il Retreat esclusivo realizzato dall’architetto milanese Matteo Thun sulle rive del Chiemsee.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"508645,508642,508646\"]","post_title":"Gli italiani amano la Germania: facile da raggiungere e meta di proposte per tutti","post_date":"2026-03-03T11:51:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772538671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enac e Sogaer hanno siglato oggi il Contratto di programma per il periodo regolatorio 2025-2028, che include investimenti per oltre 56 milioni di euro, destinati a sviluppo infrastrutturale, sicurezza e sostenibilità.\r

La firma odierna giunge al termine di un «percorso di monitoraggio e verifica degli investimenti realizzati da Sogaer per il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e per garantire all’utenza i più elevati standard di sicurezza e fa seguito alla definizione dei nuovi diritti aeroportuali in conformità con le delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art)» si legge in una nota dell'Enac.\r

La pianificazione prevede investimenti ripartiti prevalentemente fra interventi finalizzati allo sviluppo e all’ampliamento delle infrastrutture di volo, interventi volti al potenziamento e all’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture del terminal, interventi mirati all’efficientamento della viabilità, all’aumento dei parcheggi e all’implementazione di reti e impianti e, infine, fondi dedicati al piano di manutenzioni straordinarie e all’efficientamento energetico.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

«Auspico che all’accordo siglato con il gestore dell’aeroporto di Cagliari, ne seguano presto altri - ha dichiarato il direttore generale Enac, Alexander D’Orsogna -: si tratta di uno strumento fondamentale per monitorare l’attuazione degli impegni assunti dalle società di gestione sin dalle fasi di progettazione delle infrastrutture. Per Enac il contratto di programma rappresenta una leva strategica per verificare gli investimenti e accompagnare la crescita del comparto, con l’obiettivo di garantire all’utenza i più elevati standard di sicurezza. L’obiettivo comune è un trasporto aereo che sia sempre più innovativo, sostenibile, intermodale e di qualità per tutti i passeggeri».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Cagliari: Sogaer ed Enac siglano il contratto al 2028, investimenti per oltre 56 mln di euro","post_date":"2026-03-03T11:30:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772537440000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quality Group ha attivato le misure necessarie per garantire il rientro dei clienti in viaggio nell'area del Medio Oriente interessata dal conflitto. «I nostri passeggeri bloccati negli Emirati e in altre destinazioni orientali - conferma il direttore commerciale, Marco Peci - sono attualmente in fase di rientro o hanno già fatto ritorno. Sin dalla mattina di sabato, abbiamo attivato una task force operativa dedicata, che ha lavorato con continuità e dedizione per assistere e orientare i clienti ancora all’estero, gestendo al contempo la riprenotazione dei voli alternativi».\r

\r

La disponibilità dei vettori aerei\r

«Le compagnie aeree coinvolte - aggiunge il manager - hanno dimostrato fin da subito un’ottima disponibilità alla collaborazione, nonostante l’indiscutibile complessità della situazione. Contiamo di completare il rientro di tutti i passeggeri nell’arco di due o tre giorni. Sul fronte delle partenze imminenti, abbiamo deciso di concedere la cancellazione senza alcuna penale per tutti i viaggi interessati da voli soppressi e privi di valide alternative, nonché per le partenze verso il Medio Oriente previste nei prossimi sette giorni».","post_title":"Quality Group, Peci: «Rientro di tutti i passeggeri nell'arco di 2-3 giorni»","post_date":"2026-03-03T11:07:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772536078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508605","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508614\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il castello di Ortahisar - Cappadocia[/caption]\r

\r

Ortahisar, villaggio della Cappadocia a 6 km da Ürgüp, è entrata a far parte della rete internazionale Cittaslow.\r

\r

Una certificazione non semplice, che richiede il rispetto di almeno il 50% di 72 criteri distribuiti in sette aree - politiche energetiche e ambientali, infrastrutture, qualità della vita urbana, agricoltura e artigianato, ospitalità, coesione sociale - e si rinnova ogni tre anni. Con questo riconoscimento, la Turchia sale a 29 Slow Cities in 24 province, in tutte e sette le regioni del Paese: la rete più capillare al mondo, su un totale di oltre 300 città Cittaslow in più di 30 Paesi.\r

\r

Sul fronte ambientale, il borgo si è distinto per la tutela del paesaggio rupestre e la gestione responsabile delle risorse naturali. Sul piano infrastrutturale, ha promosso la mobilità dolce e la cura degli spazi pubblici, con un sistema di collegamenti pedonali tra il centro storico e le vallate circostanti. Particolare attenzione è stata riservata alle filiere agroalimentari locali: albicocche, mele, patate e i metodi di conservazione rupestri - che da secoli sfruttano la temperatura costante della roccia vulcanica al posto della refrigerazione - sono stati valorizzati come patrimonio immateriale vivo, non come folklore da esibire.\r

\r

Ortahisar non è una scoperta recente del turismo. Forbes l'ha inserita nel 2025 tra i 50 villaggi più belli del mondo, e chi la conosce la definisce la \"Matera turca\": case scavate direttamente nel tufo, vicoli lastricati che profumano di tè alla rosa e albicocche essiccate, uno skyline punteggiato ogni mattina dai palloni aerostatici che si alzano sull'alba cappadoce. \r

\r

Il movimento Cittaslow nasce nel 1999 a Orvieto, per iniziativa dei sindaci di quattro città italiane, come risposta alla globalizzazione che stava omologando i centri urbani cancellando cucine, architetture e identità locali. La Türkiye entra nella rete nel 2009 con Seferihisar e in meno di vent'anni costruisce la rete nazionale più estesa al mondo: 29 destinazioni — da Akyaka a Halfeti, da Göynük a Gökçeada, da Safranbolu a Ortahisar — che coprono l'intera geografia del Paese, dalle coste egee alle valli anatoliche, dalle pianure del Mar Nero ai borghi medievali della Tracia. ","post_title":"Turchia: Ortahisar, in Cappadocia, è la 29esima Cittaslow del paese","post_date":"2026-03-03T10:31:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772533890000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha iniziato ad operare un numero limitato di voli nella serata di ieri, 2 marzo, dopo che l'Autorità aeroportuale di Dubai ha autorizzato una parziale riapertura dell'aeroporto.\r

\r

«Stiamo offrendo la massima priorità ai passeggeri con prenotazioni precedenti e coloro a cui è stato riprenotato un viaggio su questi voli limitati saranno contattati direttamente da Emirates».\r

\r

La compagnia raccomanda ai passeggeri di «non recarsi in aeroporto, a meno che non venga notificato di farlo. Tutti gli altri voli rimangono sospesi fino a nuovo avviso».\r

\r

Emirates continuerà a «monitorare la situazione e svilupperemo di conseguenza il nostro programma operativo. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito web e sui canali ufficiali dei social media».\r

Etihad Airways\r

Etihad Airways ha dichiarato che i voli commerciali rimarranno sospesi fino a mercoledì, ma alcuni “voli di riposizionamento, cargo e rimpatrio” potrebbero essere effettuati previa approvazione operativa e di sicurezza.\r

Primi rimpatri in Italia\r

Intanto, è previsto per oggi, 3 marzo, il rientro dei primi gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente (sarebbero decine di migliaia i connazionali presenti in questi giorni tra Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrein e Qatar): con un volo speciale Abu Dhabi-Milano, torneranno circa 200 studenti minorenni. Ieri invece, 2 marzo, è decollato un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman o trasferiti da Dubai nel Sultantato, con assistenza della Farnesina. \r

\r

Sebbene alcuni voli siano quindi riusciti a partire dagli Emirati Arabi Uniti, la stragrande maggioranza rimane cancellata. In un post pubblicato martedì su X, Flightradar24 ha affermato che le cancellazioni nei sette principali aeroporti della regione mediorientale - Dubai International, Hamad International Airport di Doha, Zayed International Airport di Abu Dhabi, Sharjah International Airport, Kuwait International Airport, Bahrain International Airport e Dubai World Central - Al Maktoum International - hanno ormai superato i 12.300 voli dal 28 febbraio al 3 marzo.","post_title":"Dubai: parziale riapertura dell'aeroporto nella serata di ieri","post_date":"2026-03-03T09:27:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","trasporti"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1772530059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'oleoturismo in Italia cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici dei tour enogastronomici.Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all'olio extravergine di oliva è aumentata del 37,1% e 7 italiani su 10 lo considerano un simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale.\r

\r

A rilevarlo è il secondo Rapporto sul turismo dell'olio promosso dall'Associazione nazionale Città dell'olio, Coldiretti e Unaprol, curato da Roberta Garibaldi.\r

\r

Con analisi emerge che il trend si inserisce nell'espansione globale del turismo del gusto, un mercato da 11,5 miliardi di dollari destinato a superare i 40 miliardi entro il 2030, con crescita media annua del 20%. Lo studio segnala che l'Europa pesa per circa il 30% e l'Italia resta tra le mete più desiderate per esperienze enogastronomiche. Il report di settore rileva che la domanda cresce sia sul mercato interno, dove il 70% sceglie degustazioni con abbinamenti gastronomici, sia nei principali mercati esteri, in particolare Germania, Francia, Austria, Svizzera e Stati Uniti.\r

\r

Uno scenario economico che in Italia conta oltre 619mila imprese olivicole e più di 500 cultivar. Accanto a degustazioni, visite ai frantoi e acquisti in azienda, aumenta inoltre la richiesta di esperienze immersive come itinerari tra ulivi secolari, cene in uliveto (scelte dal 71%), percorsi culturali e visite a frantoi storici. Toscana (29%) e Puglia (28%) guidano le preferenze, seguite da Sicilia (20%), Umbria (18%) e Liguria (15%), mentre cresce l'interesse per territori meno noti ma di alta qualità produttiva.\r

\r

Sul fronte della spesa emergono differenze tra mercati: in Europa prevale una fascia tra 20 e 40 euro, mentre i turisti statunitensi mostrano maggiore propensione al segmento premium, con quote rilevanti disposte a spendere tra 60 e 100 euro. ","post_title":"Il turismo dell'olio sta diventando la nuova frontiera dell'enogastronomia","post_date":"2026-03-02T14:38:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772462311000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il Gruppo Gattinoni, a seguito dell’evolversi della crisi in Medioriente, è operativo h24 a supporto della propria rete di agenzie e dei viaggiatori dell'area Travel, Events e Business Travel.\r

Il Gruppo sta monitorando costantemente la situazione attraverso le fonti ufficiali (Viaggiare Sicuri, EASA/CZIB) e i propri partner internazionali, adottando come criterio guida il principio di massima prudenza.\r

In particolare: tutti i clienti presenti nelle aree interessate sono stati contattati e vengono seguiti singolarmente, in coordinamento con vettori e partner locali, per garantire sistemazioni aggiuntive e individuare soluzioni di rientro alternative.\r

Per le partenze fino all’8 marzo verso le destinazioni e/o scali indicati dalle Autorità competenti, il Gruppo ha definito procedure straordinarie di gestione che includono possibilità di cancellazione, riprotezione, cambio data o destinazione, in accordo con le condizioni dei diversi organizzatori e fornitori.\r

Per tutte le altre destinazioni e successive date di partenza si applicano al momento le normali condizioni contrattuali, fermo restando un monitoraggio continuo e l’eventuale aggiornamento delle policy.\r

Gattinoni resta in stretto contatto con le aziende e le agenzie del network per garantire informazioni aggiornate, supporto operativo sulle singole pratiche e una gestione coordinata delle richieste dei clienti in questa fase di emergenza.","post_title":"Il Gruppo Gattinoni operativo h24 per le agenzie e i viaggiatori","post_date":"2026-03-02T13:45:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772459141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508531","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Volonline ha diffuso un messaggio, indirizzato a tutti i partner, per chiarire come il gruppo si sia mosso a seguito del conflitto internazionale nella Penisola Arabica.\r

\r

“A partire dal 28 febbraio - recita la nota - ci siamo immediatamente attivati per garantire assistenza a tutti i nostri clienti, sia in arrivo che in partenza, facendoci interamente carico dei costi necessari alla gestione delle emergenze. Abbiamo seguito con la massima attenzione l’evolversi degli eventi, in costante coordinamento con vettori e fornitori operativi dell’area colpita, al fine di assicurare aggiornamenti tempestivi, interventi rapidi e soluzioni adeguate per rendere più efficiente la gestione dei passeggeri in partenza e di quelli in fase di rientro. Tutti i passeggeri relativi a pacchetti turistici da noi organizzati che sarebbero dovuti rientrare transitando da DXB, AUH, DOH, BAH con partenze 28 febbraio e 1 marzo sono rientrati in Italia».\r

Le disposizioni per il futuro\r

“Per le partenze future - prosegue la nota - questa la nostra policy operativa. Per le prenotazioni pacchetti di viaggio volo & hotel con partenze fino all' 8 marzo compreso, in linea con le policy delle compagnie aeree e dei fornitori locali, stiamo gestendo con priorità assoluta tutte le emergenze relative alle imminenti partenze e relativi rientri. Stiamo lavorando attivamente per fornire supporto in merito a riprogrammazioni su voli alternativi, ove disponibili; eventuali rimborsi secondo le condizioni applicabili; soluzioni operative dedicate ai casi più urgenti\".\r

\r

Per le prenotazioni pacchetti di viaggio volo & hotel con partenze successive al 9 marzo compreso: \"per le partenze programmate dal 9 marzo in avanti, invitiamo ad attendere ulteriori aggiornamenti prima di inoltrare richieste di modifica. Le compagnie stanno valutando l’evoluzione della situazione e potrebbero introdurre misure straordinarie aggiuntive nei prossimi giorni\".\r

\r

Per quanto riguarda le prenotazioni solo volo, \"il nostro reparto biglietteria sta gestendo eventuali cancellazioni e riprotezioni in conformità alle policy dei singoli vettori. Anche in questo caso, chiediamo la collaborazione nel richiedere supporto esclusivamente per partenze o rientri dei passeggeri previsti fino al 9 marzo compreso. Al fine di garantire una gestione ordinata ed efficiente delle richieste, invitiamo a contattarci esclusivamente tramite email all’indirizzo: biglietteria@volonline.it. Per noi ogni richiesta è prioritaria. Stiamo facendo il massimo per garantire il miglior supporto possibile, nonostante l’imprevedibilità e la straordinarietà degli eventi\".\r

\r

","post_title":"Volonline: prime indicazioni sulla riprotezione dei passeggeri","post_date":"2026-03-02T13:39:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772458796000]}]}}