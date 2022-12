Pubblicato il programma 2023 di Avalon Waterways: early booking fino al 31 marzo Un calendario sempre più ricco in termini di partenze e itinerari su alcuni dei più bei fiumi europei, Danubio, Reno e Mosella, incluse una serie di proposte in esclusiva per la clientela italiana. Avalon Waterways presenta il programma della stagione 2023, che sarà operativo tra marzo e ottobre 2023. Tra le novità riguardo alle partenze in lingua inglese, la crociera dei Tulipani tra Olanda e Belgio da Amsterdam a Bruxelles (otto giorni / sete notti; partenza 26 marzo) con un itinerario che si snoda tra mulini a vento e campi fioriti con visite guidate ad Arnhem, Maastricht, nella medievale Namur, a Liegi, Anversa e a Bruxelles. Per gli appassionati di fiori, è anche disponibile la versione, sempre di otto giorni e sette notti, ma con itinerario circolare da Amsterdam ad Amsterdam (partenze 3, 23 e 29 aprile), che tra le tante escursioni include la partecipazione all’asta dei fiori di Amsterdam e la visita a Keukenhof, noto anche come il Giardino d’Europa, uno dei giardini fioriti più grandi al mondo, con quasi 7 milioni di bulbi che esplodono di colori. Altra novità, è l’itinerario alla Scoperta della Mosella con una navigazione di otto giorni e sette notti da Remich a Francoforte (partenze: 23 aprile, 16 luglio e 3 settembre), che prevede escursioni nella storica città di Lussemburgo, passeggiata guidata nel villaggio vinicolo di Bernkastel e nella pittoresca città di Cochem, nonché il tour di Coblenza prima di imboccare il fiume Reno e navigare attraverso le sue gole verso la tappa finale a Francoforte. Confermate poi anche per la stagione 2023 le crociere sul Reno e sul Danubio con varie partenze dal 25 aprile al 30 ottobre e con itinerari di diversa durata (quattro, sei, sette e otto giorni). Tra gli itinerari, da segnalare il Leggendario Danubio da Norimberga a Budapest (otto giorni/ sette notti, partenza: 25 aprile) disponibile anche nella versione più breve, un Assaggio del Danubio, da Vienna a Budapest (quattro giorni/tre notti; partenze: 6 maggio, 12 agosto). Nella stagione estiva il Danubio sarà anche protagonista delle crociere dedicate esclusivamente ai clienti italiani: Danubio da Sogno, da Budapest a Deggendorf (sei giorni/cinque notti; partenza: 15 agosto) e Sinfonia del Danubio da Deggendorf a Budapest (sette giorni/sei notti; partenza: 30 ottobre). Sul Reno sarà proposta la crociera Romantico Reno da Basilea ad Amsterdam (otto giorni/sette notti; partenze: 10 giugno, 8 luglio e 5 agosto), tra castelli a picco sulle scogliere e tour guidati in cittadine come Colmar, Magonza, Coblenza. Lo stesso itinerario è disponibile anche con le seguenti partenze: 13 maggio, 19 agosto, 14 ottobre, con clientela internazionale. A supporto delle partenze 2023, Avalon Waterways ha inoltre lanciato la speciale promozione early booking, valida per le prenotazioni entro il 31 marzo 2023, e che prevede uno sconto a partire da 750 euro a persona per tutte le partenze di sei o più giorni. Condizioni vantaggiose anche per chi viaggia in singola o per gruppi superiori agli otto passeggeri.

