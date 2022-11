Pubblicata la seconda edizione della Montagna Collection firmata Gioco Viaggi Un catalogo ricco di proposte flessibili e di soluzioni dall’interessante rapporto qualità/prezzo: 30 strutture, tra hotel e residence, nelle più rinomate località del Trentino, in Valle d’Aosta e in Austria, dove il tour operator ha un forte legame con la valle dello Stubai e non solo. Con l’uscita del volume “Montagna Collection Inverno 2022-23”, Gioco Viaggi torna a rivolgersi agli amanti delle vacanze in quota, a chi vuole praticare sport invernali o trascorrere semplicemente una pausa di relax. “Dopo il successo dell’edizione estiva, la passione e la conoscenza delle destinazioni ci ha portato al secondo anno della versione invernale del nostro Montagna Collection – afferma Luigi Torre, titolare del to genovese –, nel quale abbiamo pubblicato solo una selezione delle tante strutture con le quali collaboriamo e abbiamo contratti preferenziali. Oltre alle crociere, il nostro core business dal 1987 e pur sempre la parte più importante del nostro lavoro, in questi due anni gli agenti di viaggio hanno imparato a riconoscerci e a darci fiducia anche per la prenotazione di viaggi di prossimità in montagna, insieme al nostro catalogo di grande successo Corsica Collection, per il mare estate.” Il catalogo è disponibile in formato digitale ed è consultabile e scaricabile sul sito di Gioco Viaggi.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434153 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un catalogo ricco di proposte flessibili e di soluzioni dall’interessante rapporto qualità/prezzo: 30 strutture, tra hotel e residence, nelle più rinomate località del Trentino, in Valle d’Aosta e in Austria, dove il tour operator ha un forte legame con la valle dello Stubai e non solo. Con l’uscita del volume “Montagna Collection Inverno 2022-23”, Gioco Viaggi torna a rivolgersi agli amanti delle vacanze in quota, a chi vuole praticare sport invernali o trascorrere semplicemente una pausa di relax. “Dopo il successo dell’edizione estiva, la passione e la conoscenza delle destinazioni ci ha portato al secondo anno della versione invernale del nostro Montagna Collection – afferma Luigi Torre, titolare del to genovese –, nel quale abbiamo pubblicato solo una selezione delle tante strutture con le quali collaboriamo e abbiamo contratti preferenziali. Oltre alle crociere, il nostro core business dal 1987 e pur sempre la parte più importante del nostro lavoro, in questi due anni gli agenti di viaggio hanno imparato a riconoscerci e a darci fiducia anche per la prenotazione di viaggi di prossimità in montagna, insieme al nostro catalogo di grande successo Corsica Collection, per il mare estate.” Il catalogo è disponibile in formato digitale ed è consultabile e scaricabile sul sito di Gioco Viaggi. [post_title] => Pubblicata la seconda edizione della Montagna Collection firmata Gioco Viaggi [post_date] => 2022-11-15T11:33:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668511999000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434145 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una partenza speciale alla scoperta dell'anima più autentica del Libano: Memorie fenicie al profumo di cedo è un itinerario di otto giorni con partenza mercoledì 28 dicembre e ritorno il 4 gennaio. Cerniera tra l'Occidente e il Medio Oriente, nella sua contenuta estensione geografica, il Libano accoglie un mosaico sociale, culturale e religioso unico al mondo. "Il Paese offre, con eleganza e fascino, un’enorme quantità di meraviglie ai visitatori: ampie vallate, rovine risalenti all’epoca romana, vivaci cittadine costiere di epoca fenicia, imponenti moschee e chiese, animati suq... - spiega il product manager, Giorgio Lodigiani -. Il tutto condito da una cucina apprezzata in ogni parte del mondo. Seppur il territorio non sia vastissimo, vi si concentrano infatti diversi siti Patrimonio Unesco, che avremo modo di esplorare in questo poliedrico tour". L'itinerario ha quindi inizio a Beirut. Soprannominata la Parigi del Medio Oriente, è caratterizzata da una storia millenaria, non sempre associata a immagini di pace. Fenici, Romani, Arabi, Ottomani, Crociati e Francesi hanno abitato la capitale, contribuendo a renderla un luogo pieno di contrasti, testimonianze di culture e religioni diverse, in grado però di coesistere. A soli 65 chilometri da Beirut giace poi la straordinaria Baalbek (Unesco), una delle mete archeologiche più importanti del Medio Oriente. Il sito viene attribuito all’epoca romana, sebbene la sua storia sia stata condivisa tra più culture. Lungo la costa a nord della capitale troviamo inoltre due cittadine dalla grande rilevanza storica. La più vicina è Byblos, abitata ininterrottamente da 7 mila anni, ma cresciuta vertiginosamente dopo l’inizio del fitto commercio del papiro con l’Egitto. Anch’essa cresciuta grazie al commercio fenicio, Tripoli è ora una città vivace e caotica, la seconda per popolazione in Libano. Imperdibile infine la valle di Qadisha (Unesco), soggetta a protezione per preservare le ormai esigue foreste di cedri, con le sue vette montane che superano i 3 mila metri di altezza e gli insediamenti monastici cristiani tra i più importanti di tutto il Medio Oriente. La programmazione del tour operator milanese prevede peraltro molteplici ulteriori date di partenza dedicate all'itinerario Memorie fenicie al profumo di cedo per il 2023. A ciò si aggiunge anche la proposta di viaggio Esperienze di colori e sapori: un tour più breve (6 giorni) ed esperienziale che vedrà i viaggiatori impegnati attivamente in lezioni di cucina libanese e nel ripopolamento degli alberi di cedro, simbolo di questo Paese e purtroppo minacciati dall'eccessiva attività umana. [post_title] => Il Capodanno Shiruq è all'insegna del paese dei Cedri e dei Fenici [post_date] => 2022-11-15T11:23:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668511423000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434083 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il successo della prima edizione, che si è svolta nei mesi di febbraio e marzo, torna l’iniziativa “La Spezia mille e una notte” sviluppata dal Comune della Spezia attraverso l’assessorato al Turismo e realizzato in collaborazione con Camera di commercio Riviere di Liguria in accordo con le associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria. “La Spezia mille e una notte” regalerà ai turisti che si fermeranno a pernottare in città una notte gratis in più dal 15 novembre al 18 dicembre 2022, con eccezione del weekend dell’otto dicembre L’iniziativa si pone l’obiettivo di sviluppare politiche attive di destagionalizzazione dei flussi turistici dando la possibilità, a chi decide di visitare la nostra città, di rimanere più giorni, promuovendola sia in ambito nazionale che internazionale. I visitatori potranno accedere alla promozione entrando nella landing page dedicata https://laspeziamilleunanotte.it/ dove sarà possibile trovare l’elenco di tutte le strutture ricettive alberghiere aderenti. L’utente verrà reindirizzato al sito internet di ciascuna struttura ricettiva e potrà effettuare la prenotazione della camera telefonicamente o via mail. Prenotando un soggiorno di almeno una notte in una delle strutture ricettive aderenti all’iniziativa, sarà dunque possibile usufruire di una notte gratuita (in camera singola, doppia o multipla). [post_title] => La Spezia Mille e Una Notte, un soggiorno gratis per che sceglie le strutture della città [post_date] => 2022-11-14T15:12:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668438771000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434067" align="alignleft" width="300"] Un'immagine della prima tappa veneziana[/caption] Si alza il sipario sulla seconda tappa di Shopping Tourism il forum italiano, in programma mercoledì 16 novembre alla loggia dei Mercanti di Ancona con un ricco programma di interventi e dibattiti. Dopo la tappa inaugurale tenutasi a Venezia, l’appuntamento marchigiano del forum, ideato nel 2016 da Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio e con Mastercard e Land of Fashion Villages main sponsor, avrà come focus principale l’analisi degli shopping tourist italiani e l’offerta commerciale delle Marche per i turisti. Le prime anticipazioni della nuova indagine effettuata da Risposte Turismo contenuta all’interno di Shopping Tourism Italian Monitor e che verrà presentata ad Ancona (350 turisti italiani, di cui la metà con shopping quale motivazione prevalente del viaggio), mostrano la rilevanza delle produzioni tipiche dei territori nella scelta della destinazione di viaggio, driver di scelta per il 40% degli intervistati preceduto solo da sconti, saldi e promozioni (73%) e dalla vicinanza ad attrazioni/luoghi da visitare o attività da fare (46%). Secondo l’analisi di Risposte Turismo, inoltre, la spesa media pro-capite giornaliera in acquisti da parte dei turisti italiani dello shopping è pari a 110 euro e il 77% degli shopping tourist italiani intervistati ha visitato luoghi, laboratori e aziende di produzioni tipiche locali. Tra le prime città menzionate dal campione quali destinazioni per shopping figurano Milano e Roma assieme a Londra e Parigi, mentre nelle città top of mind si inseriscono, oltre alle appena citate, anche New York, Tokyo e Dubai. I negozi del centro storico e le vie dello shopping sono i luoghi di acquisto preferiti (70%), davanti alla coppia outlet - centri commerciali (entrambi con il 53% delle preferenze) e ai mercati (34%). Dall’analisi di Risposte Turismo emerge inoltre come siano ancora sottoutilizzati servizi come gli shopping tour (25%), il tax refund (22%) o il ricorso ad un personal shopper (17%), con circa il 40% dei non fruitori a esserne però interessato. Della parte del campione di italiani che ha dichiarato di non aver mai viaggiato con gli acquisti quale motivazione principale, il 22% ha infine indicato nel fare acquisti una delle attività prevalenti nel corso del soggiorno e il 30% che prima o poi viaggerà per shopping, dimostrando dunque la forza generale del binomio turismo e shopping. In occasione della tappa anconetana di Shopping Tourism verranno inoltre presentati i risultati di un focus di ricerca sull’offerta commerciale nelle Marche. La mappatura effettuata da Risposte Turismo evidenzia la presenza di oltre 250 tra outlet, spacci aziendali e botteghe storiche, oltre 45 marchi enogastronomici (Slow food, Igp, Dop, Doc, Docg) e oltre 20 distretti dedicati al tessile/pelletteria. Secondo oltre cento negozi intervistati, di cui circa la metà ubicati nel comune di Ancona, in rappresentanza di dodici categorie merceologiche, un cliente su quattro è quindi un turista. Tra i turisti stranieri maggiormente presenti negli esercizi commerciali ad Ancona e nelle Marche prevalgono i tedeschi (35%), gli inglesi (19%) e i francesi (14%). Più staccata la percentuale di clienti olandesi e nordeuropei (8% ciascuno) e spagnoli (6%). «In questa seconda tappa del nostro tour dedicato al fenomeno dello shopping tourism abbiamo voluto indagare da un lato il mercato domestico e dall’altro, l’offerta retail delle Marche, un territorio ricco di vocazioni, in cui produzioni di nicchia si affiancano a marchi noti a livello internazionale, come per esempio nel settore calzaturiero. A conferma del sapere fare di un territorio che ha potenzialità turistiche ancora inespresse per target diversi - spiega il presidente di Risposte Turismo, Francesco di Cesare -. Con riferimento alla spesa media pro-capite in shopping da parte dei turisti italiani è significativo sottolineare come ci siano anche big spender, con uno su sei a spendere oltre 200 euro al giorno in shopping. Anche il fatto che circa il 40% degli italiani valuti la presenza di produzioni tipiche e prodotti particolari o unici nella scelta delle mete per shopping rappresenta un dato significativo, a dimostrazione dell’importanza del preservare quanto il territorio, la sua storia e le competenze degli operatori, sanno offrire». [post_title] => Si svolgerà ad Ancona il 16 novembre la seconda tappa di Shopping Tourism [post_date] => 2022-11-14T12:31:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668429062000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescono i numeri del turismo internazionale in Libano e con essi le opportunità per il turismo organizzato italiano nel Paese dei cedri. "Stando alle ultime cifre pubblicate ad agosto dal nostro ministero del Turismo - racconta il fondatore della dmc di Beirut, The Vibes World, Yehia El Hajj -, gli arrivi nei primi sei mesi dell'anno sono quasi raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2021, passando da 291.570 a 570.738" (nel primo semestre del 2020 erano stati 199.722, ndr). Di questi circa il 38% proviene dall'Europa, inclusa ovviamente l'Italia. "La crescita dell'appeal turistico del Libano - prosegue El Hajj - è determinato da una serie di fattori, tra cui l'incremento dell'offerta di guesthouse, che viene incontro alle nuove esigenze di una domanda sempre più interessata a entrare in contatto diretto con le tradizioni culturali e a interagire con il territorio. Il tutto tra l'altro perfettamente inserendosi nel contesto dei trend emergenti dell'ecoturismo e del turismo rutale. Ma non si può neppure dimenticare il potere d'attrazione dei siti d'interesse religioso, che accolgono ogni anno moltissimi turisti provenienti dai principali paesi cristiani in tutto il mondo. Infine, rimane da sottolineare l'importanza degli itinerari culturali. A partire dalla rotta dei Fenici, che comprende anche un ricco programma di eventi e attività. Noi di The Vibes World abbiamo per di più recentemente lanciato un'iniziativa in collaborazione con la Lebanese American University e la Louis Cardahi Foundation al fine di promuovere i principali percorsi culturali del Paese, inclusa la stessa rotta dei Fenici, oltre che la rotta Omayyade, la rotta del Vino e la rotta dell'Ulivo. A partire da tali elementi, non mancano quindi le opportunità per un crescente ruolo dell'outgoing italiano verso il Libano. A patto di riuscire a costruire "un ponte tra i principali operatori del settore di entrambi i mercati - sottolinea sempre El Hajj -. D'altronde i nostri due Paesi hanno molto da condividere, oltre al comune affaccio sul mar Mediterraneo: da tradizioni culturali e stili di vita che presentano molti tratti di similitudine fino al retaggio delle rovine Romane, passando per un clima e una natura per molti versi assai vicine e per la cucina a base di olio d'oliva". Ecco allora che le proposte della dmc The Vibes World abbracciano numerose sfaccettature del prodotto Libano. "Le declinazioni possibili di un viaggio nella nostra destinazione spaziano infatti ben oltre gli itinerari culturali, i siti storici e il turismo religioso - conclude El Hajj -. Non si può infatti dimenticare la nostra ricca proposta enogastronomica, le opportunità per gli amanti del vino e persino la brillante vita notturna che permea sia le nostre mete balneari e montante, sia naturalmente il centro di Beirut". [post_title] => Tutte le opportunità del Libano secondo la dmc The Vibes World [post_date] => 2022-11-14T11:51:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668426713000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Movesion e Itabus hanno stretto un accordo volto a supportare nuove soluzioni di mobilità, green e condivise. «Stringiamo oggi un accordo in cui crediamo fermamente, finalizzato ad incentivare gli spostamenti green – dichiara Ivan Martinez, direttore commerciale di Itabus – La sostenibilità è uno dei pilastri su cui si basa la nostra azienda e siamo orgogliosi di entrare nel sistema di welfare Movesion, mettendo a disposizione i nostri bus di ultimissima generazione per i viaggi di numerosi dipendenti». La partnership rientra nella più ampia ottica del servizio MyBenefit proposto da Movesion; con esso, i dipendenti delle aziende aderenti al programma avranno accesso ad una serie di scontistiche mirate ad incentivare un nuovo concetto di welfare dedicato a tutte le alternative di mobilità sostenibile. Qui entra in gioco Itabus: mediante la piattaforma MaaS Mobility Company, queste alternative potranno essere fruibili con più semplicità, con l’intento di consentire ai dipendenti di ottenere una convenzione per gli spostamenti su gomma a media-lunga percorrenza utilizzando i pullman Itabus, di ultimissima generazione, ricchi di comfort e servizi, dall’animo green. Itabus, infatti, ha scelto sistemi a basso impatto ambientale, promuovendo la cultura dei viaggi condivisi e sostenibili. L’accordo punta a migliorare le abitudini di mobilità dei dipendenti, cercando di mettere a loro disposizione percorsi agevoli, su mezzi che minimizzano le emissioni di Co2, il tutto finalizzato a ridurre l’impatto sull’ambiente. “Siamo convinti che la partnership con Itabus ci toglierà tante soddisfazioni – afferma Simone Carrarini, CRO di Movesion – in quanto ci troviamo in linea su tutte le direttive che essa prevede. Crediamo fortemente nella mobilità del futuro, una mobilità che deve ruotare attorno a concetti cardine come il welfare e la sostenibilità.” [post_title] => Itabus stringe un accordo con Movesian per la mobilità green [post_date] => 2022-11-14T11:35:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668425739000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tre mood differenti per altrettante sfumature di divertimento da vivere in Thailandia. La destinazione best seller di KiboTours torna con una proposta di Capodanno davvero speciale per il 2023. A partire dalla classica accoppiata Bangkok più Phuket, dedicata a chi vuole trascorrere una vacanza dove protagonista è il relax. Le prime tre notti si soggiorna all’hotel Manhattan della capitale, con tempo libero a volontà per esplorare la grande metropoli. La seconda parte del viaggio, sei notti, si trascorre all’hotel Old Phuket di Karon Beach, situato nella zona meridionale dell'isola. I servizi sono di pernottamento e prima colazione, con la cena di Capodanno inclusa, come tutti i trasferimenti e l’assistenza KiboTours. Il prezzo parte da 2.290 euro a persona, dal 27 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023. Pensata per chi vuole scoprire qualcosa di più, la combinazione minitour e Phuket prevede quattro notti itineranti con il tour Storia e natura diviso come pernottamenti tra Bangkok e Kanchanaburi. Il viaggio prevede visite con guida tra le principali attrazioni della capitale. Spostandosi verso Kanchanaburi si ha poi modo di visitare il caratteristico mercato galleggiante di Damnoen Sadouak e il celebre river Kwai. Nel paesaggio naturale delle cascate Sai Yok è prevista la possibilità, a pagamento extra, di esperienze con i nobili elefanti del Siam e di soft rafting su di una zattera. Rientrando a Bangkok è prevista inoltre una tappa ad Ayutthaya, l’antica capitale del regno di Siam, sede del parco archeologico patrimonio dell’umanità Unesco. Le altre cinque notti si soggiorna infine all’hotel Kata Palm Resort e Spa, situato su Kata Beach. I servizi sono di pernottamento e prima colazione, con la cena di Capodanno inclusa, come tutti i trasferimenti e l’assistenza KiboTours. Il prezzo parte da 2.890 euro a persona, dal 27 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023. Ancora più dinamica, infine, la terza opportunità proposta da KiboTours, riservata a chi adora il mare. In questo caso si comincia la vacanza con due notti all’hotel Sukosol di Bangkok, per poi spostarsi al Saii Phi Phi Island Village, sulle omonime isole dell’arcipelago di Phi Phi Island, che hanno ospitato il set del film The Beach con Leonardo di Caprio. Si soggiorna qui per tre notti, per poi spostarsi a Phuket, soggiornando nel 5 stelle Saii Laguna per le ultime quattro notti. I servizi sono di pernottamento e prima colazione, con la cena di Capodanno inclusa, come tutti i trasferimenti e l’assistenza KiboTours. Il prezzo parte da 3.390 euro a persona, dal 27 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023. [post_title] => Tre sfumature di Thailandia per il Capodanno griffato KiboTours [post_date] => 2022-11-14T10:53:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668423212000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434045 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un box dedicato alla collezione Trails chiamato il tuo Zaino ideale e contenente utili consigli circa il giusto kit di equipaggiamento e il materiale tecnico necessario, nonché una gift card del valore di 50 euro. Il brand Made by Turisanda e Decathlon lanciano una partnership dedicata alle vacanze attive. Nella landing page dedicata sul sito turisanda.it e all’interno del catalogo digitale Made sarà possibile quindi scoprire maggiori dettagli sui programmi di viaggio e sull’equipaggiamento consigliato. Inoltre, visitando il portale decathlon.it e gli oltre 140 store in tutta Italia, gli appassionati di sport e vita all’aria aperta potranno trovare materiale visual dedicato a questa collaborazione e scoprire, tra gli itinerari Trails di Made, il proprio prossimo viaggio: inquadrando il Qr code riportato sui singoli materiali, si verrà infatti indirizzati al sito di Turisanda, dove saranno disponibili le numerose avventure firmate Made. Durante l’anno saranno anche previsti vantaggi specifici riservati ai soli clienti Decathlon. [post_title] => Al via una nuova partnership Made - Decathlon dedicata alle vacanze attive [post_date] => 2022-11-14T10:39:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668422379000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ieri è stata presentata alla stampa l'operazione Lazio on the Road, promossa dall'Assessorato al Turismo della Regione Lazio in collaborazione con Convention Bureau di Roma & Lazio, Unindustria e ACI-Vallelunga. La presentazione è stata accolta dall'Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi, a pochi chilometri da Roma, uno dei più importanti circuiti che da anni ospita competizioni della Formula E. "Oggi, con questo progetto, esprimiamo la capacità di fare rete tra componente pubblica, operatori privati e mondo delle associazioni e delle imprese turistiche - spiega Valentina Corrado, assessore al Turismo ed Enti locali della Regione Lazio -. Con Lazio on the road investiamo sull'automotive, puntando su segmenti come il business e il luxury". Segmenti importanti che permettono di intercettare l'attenzione di un turismo di qualità, altospendente e con importanti margini di crescita. "Il nostro territorio, da qui ai prossimi 5 anni, accoglierà un'offerta importante di alberghi a 5 stelle - interviene Onorio Rebecchini, vice presidente Federalberghi Roma -, che ci permetterà di superare Milano. Con quest'iniziativa accoglieremo un turismo d'alta gamma e stimoleremo nuovi investimenti nel settore alberghiero". L'automotive si lega anche in maniera evocativa alla Capitale delle strade storiche, crocevia di rotte, percorsi e cammini millenari. "Abbiamo sempre creduto nell'automotive - spiega Stefano Fiori, presidente Convention Bureau Roma & Lazio -, perché abbiamo Vallelunga ma anche strade storiche importanti come l'Appia, la Salaria, la Cassia ed eccellenze del congressuale come il Rome Convention Center la Nuvola. Ci occuperemo della promozione dell'iniziativa e proporremo roadshow in Germania, Francia, Spagna e Inghilterra, oltre ad organizzare fam trip perché siamo convinti che i ritorni in termini turistici possano essere importanti". In programma anche iniziative di incontro con gli operatori e le migliori agenzie di eventi del territorio. Sono intervenuti alla presentazione anche Fausto Palombelli, presidente della sezione Industria, turismo e tempo libero di Unindustria, Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI, l'avvocato Carlo Alessi, presidente ACI Vallelung S.p.A., e Alessio Nisi, sindaco di Campagnano. Claudiana Di Cesare [post_title] => Lazio on the Road: al via l'operazione MICE legata ad automotive e leisure [post_date] => 2022-11-11T15:10:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668179404000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "pubblicata la seconda edizione della montagna collection firmata gioco viaggi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1974,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434153","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un catalogo ricco di proposte flessibili e di soluzioni dall’interessante rapporto qualità/prezzo: 30 strutture, tra hotel e residence, nelle più rinomate località del Trentino, in Valle d’Aosta e in Austria, dove il tour operator ha un forte legame con la valle dello Stubai e non solo. Con l’uscita del volume “Montagna Collection Inverno 2022-23”, Gioco Viaggi torna a rivolgersi agli amanti delle vacanze in quota, a chi vuole praticare sport invernali o trascorrere semplicemente una pausa di relax.\r

\r

“Dopo il successo dell’edizione estiva, la passione e la conoscenza delle destinazioni ci ha portato al secondo anno della versione invernale del nostro Montagna Collection – afferma Luigi Torre, titolare del to genovese –, nel quale abbiamo pubblicato solo una selezione delle tante strutture con le quali collaboriamo e abbiamo contratti preferenziali. Oltre alle crociere, il nostro core business dal 1987 e pur sempre la parte più importante del nostro lavoro, in questi due anni gli agenti di viaggio hanno imparato a riconoscerci e a darci fiducia anche per la prenotazione di viaggi di prossimità in montagna, insieme al nostro catalogo di grande successo Corsica Collection, per il mare estate.” Il catalogo è disponibile in formato digitale ed è consultabile e scaricabile sul sito di Gioco Viaggi.","post_title":"Pubblicata la seconda edizione della Montagna Collection firmata Gioco Viaggi","post_date":"2022-11-15T11:33:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668511999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una partenza speciale alla scoperta dell'anima più autentica del Libano: Memorie fenicie al profumo di cedo è un itinerario di otto giorni con partenza mercoledì 28 dicembre e ritorno il 4 gennaio. Cerniera tra l'Occidente e il Medio Oriente, nella sua contenuta estensione geografica, il Libano accoglie un mosaico sociale, culturale e religioso unico al mondo. \"Il Paese offre, con eleganza e fascino, un’enorme quantità di meraviglie ai visitatori: ampie vallate, rovine risalenti all’epoca romana, vivaci cittadine costiere di epoca fenicia, imponenti moschee e chiese, animati suq... - spiega il product manager, Giorgio Lodigiani -. Il tutto condito da una cucina apprezzata in ogni parte del mondo. Seppur il territorio non sia vastissimo, vi si concentrano infatti diversi siti Patrimonio Unesco, che avremo modo di esplorare in questo poliedrico tour\".\r

\r

L'itinerario ha quindi inizio a Beirut. Soprannominata la Parigi del Medio Oriente, è caratterizzata da una storia millenaria, non sempre associata a immagini di pace. Fenici, Romani, Arabi, Ottomani, Crociati e Francesi hanno abitato la capitale, contribuendo a renderla un luogo pieno di contrasti, testimonianze di culture e religioni diverse, in grado però di coesistere. A soli 65 chilometri da Beirut giace poi la straordinaria Baalbek (Unesco), una delle mete archeologiche più importanti del Medio Oriente. Il sito viene attribuito all’epoca romana, sebbene la sua storia sia stata condivisa tra più culture.\r

\r

Lungo la costa a nord della capitale troviamo inoltre due cittadine dalla grande rilevanza storica. La più vicina è Byblos, abitata ininterrottamente da 7 mila anni, ma cresciuta vertiginosamente dopo l’inizio del fitto commercio del papiro con l’Egitto. Anch’essa cresciuta grazie al commercio fenicio, Tripoli è ora una città vivace e caotica, la seconda per popolazione in Libano. Imperdibile infine la valle di Qadisha (Unesco), soggetta a protezione per preservare le ormai esigue foreste di cedri, con le sue vette montane che superano i 3 mila metri di altezza e gli insediamenti monastici cristiani tra i più importanti di tutto il Medio Oriente.\r

\r

La programmazione del tour operator milanese prevede peraltro molteplici ulteriori date di partenza dedicate all'itinerario Memorie fenicie al profumo di cedo per il 2023. A ciò si aggiunge anche la proposta di viaggio Esperienze di colori e sapori: un tour più breve (6 giorni) ed esperienziale che vedrà i viaggiatori impegnati attivamente in lezioni di cucina libanese e nel ripopolamento degli alberi di cedro, simbolo di questo Paese e purtroppo minacciati dall'eccessiva attività umana.","post_title":"Il Capodanno Shiruq è all'insegna del paese dei Cedri e dei Fenici","post_date":"2022-11-15T11:23:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668511423000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il successo della prima edizione, che si è svolta nei mesi di febbraio e marzo, torna l’iniziativa “La Spezia mille e una notte” sviluppata dal Comune della Spezia attraverso l’assessorato al Turismo e realizzato in collaborazione con Camera di commercio Riviere di Liguria in accordo con le associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria.\r

\r

“La Spezia mille e una notte” regalerà ai turisti che si fermeranno a pernottare in città una notte gratis in più dal 15 novembre al 18 dicembre 2022, con eccezione del weekend dell’otto dicembre L’iniziativa si pone l’obiettivo di sviluppare politiche attive di destagionalizzazione dei flussi turistici dando la possibilità, a chi decide di visitare la nostra città, di rimanere più giorni, promuovendola sia in ambito nazionale che internazionale.\r

\r

I visitatori potranno accedere alla promozione entrando nella landing page dedicata https://laspeziamilleunanotte.it/ dove sarà possibile trovare l’elenco di tutte le strutture ricettive alberghiere aderenti. L’utente verrà reindirizzato al sito internet di ciascuna struttura ricettiva e potrà effettuare la prenotazione della camera telefonicamente o via mail.\r

\r

Prenotando un soggiorno di almeno una notte in una delle strutture ricettive aderenti all’iniziativa, sarà dunque possibile usufruire di una notte gratuita (in camera singola, doppia o multipla).","post_title":"La Spezia Mille e Una Notte, un soggiorno gratis per che sceglie le strutture della città","post_date":"2022-11-14T15:12:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668438771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434067\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine della prima tappa veneziana[/caption]\r

\r

Si alza il sipario sulla seconda tappa di Shopping Tourism il forum italiano, in programma mercoledì 16 novembre alla loggia dei Mercanti di Ancona con un ricco programma di interventi e dibattiti. Dopo la tappa inaugurale tenutasi a Venezia, l’appuntamento marchigiano del forum, ideato nel 2016 da Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio e con Mastercard e Land of Fashion Villages main sponsor, avrà come focus principale l’analisi degli shopping tourist italiani e l’offerta commerciale delle Marche per i turisti.\r

Le prime anticipazioni della nuova indagine effettuata da Risposte Turismo contenuta all’interno di Shopping Tourism Italian Monitor e che verrà presentata ad Ancona (350 turisti italiani, di cui la metà con shopping quale motivazione prevalente del viaggio), mostrano la rilevanza delle produzioni tipiche dei territori nella scelta della destinazione di viaggio, driver di scelta per il 40% degli intervistati preceduto solo da sconti, saldi e promozioni (73%) e dalla vicinanza ad attrazioni/luoghi da visitare o attività da fare (46%). Secondo l’analisi di Risposte Turismo, inoltre, la spesa media pro-capite giornaliera in acquisti da parte dei turisti italiani dello shopping è pari a 110 euro e il 77% degli shopping tourist italiani intervistati ha visitato luoghi, laboratori e aziende di produzioni tipiche locali. Tra le prime città menzionate dal campione quali destinazioni per shopping figurano Milano e Roma assieme a Londra e Parigi, mentre nelle città top of mind si inseriscono, oltre alle appena citate, anche New York, Tokyo e Dubai.\r

\r

I negozi del centro storico e le vie dello shopping sono i luoghi di acquisto preferiti (70%), davanti alla coppia outlet - centri commerciali (entrambi con il 53% delle preferenze) e ai mercati (34%). Dall’analisi di Risposte Turismo emerge inoltre come siano ancora sottoutilizzati servizi come gli shopping tour (25%), il tax refund (22%) o il ricorso ad un personal shopper (17%), con circa il 40% dei non fruitori a esserne però interessato. Della parte del campione di italiani che ha dichiarato di non aver mai viaggiato con gli acquisti quale motivazione principale, il 22% ha infine indicato nel fare acquisti una delle attività prevalenti nel corso del soggiorno e il 30% che prima o poi viaggerà per shopping, dimostrando dunque la forza generale del binomio turismo e shopping.\r

\r

In occasione della tappa anconetana di Shopping Tourism verranno inoltre presentati i risultati di un focus di ricerca sull’offerta commerciale nelle Marche. La mappatura effettuata da Risposte Turismo evidenzia la presenza di oltre 250 tra outlet, spacci aziendali e botteghe storiche, oltre 45 marchi enogastronomici (Slow food, Igp, Dop, Doc, Docg) e oltre 20 distretti dedicati al tessile/pelletteria. Secondo oltre cento negozi intervistati, di cui circa la metà ubicati nel comune di Ancona, in rappresentanza di dodici categorie merceologiche, un cliente su quattro è quindi un turista. Tra i turisti stranieri maggiormente presenti negli esercizi commerciali ad Ancona e nelle Marche prevalgono i tedeschi (35%), gli inglesi (19%) e i francesi (14%). Più staccata la percentuale di clienti olandesi e nordeuropei (8% ciascuno) e spagnoli (6%).\r

\r

\r

\r

«In questa seconda tappa del nostro tour dedicato al fenomeno dello shopping tourism abbiamo voluto indagare da un lato il mercato domestico e dall’altro, l’offerta retail delle Marche, un territorio ricco di vocazioni, in cui produzioni di nicchia si affiancano a marchi noti a livello internazionale, come per esempio nel settore calzaturiero. A conferma del sapere fare di un territorio che ha potenzialità turistiche ancora inespresse per target diversi - spiega il presidente di Risposte Turismo, Francesco di Cesare -. Con riferimento alla spesa media pro-capite in shopping da parte dei turisti italiani è significativo sottolineare come ci siano anche big spender, con uno su sei a spendere oltre 200 euro al giorno in shopping. Anche il fatto che circa il 40% degli italiani valuti la presenza di produzioni tipiche e prodotti particolari o unici nella scelta delle mete per shopping rappresenta un dato significativo, a dimostrazione dell’importanza del preservare quanto il territorio, la sua storia e le competenze degli operatori, sanno offrire».\r

\r

","post_title":"Si svolgerà ad Ancona il 16 novembre la seconda tappa di Shopping Tourism","post_date":"2022-11-14T12:31:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668429062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono i numeri del turismo internazionale in Libano e con essi le opportunità per il turismo organizzato italiano nel Paese dei cedri. \"Stando alle ultime cifre pubblicate ad agosto dal nostro ministero del Turismo - racconta il fondatore della dmc di Beirut, The Vibes World, Yehia El Hajj -, gli arrivi nei primi sei mesi dell'anno sono quasi raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2021, passando da 291.570 a 570.738\" (nel primo semestre del 2020 erano stati 199.722, ndr).\r

\r

Di questi circa il 38% proviene dall'Europa, inclusa ovviamente l'Italia. \"La crescita dell'appeal turistico del Libano - prosegue El Hajj - è determinato da una serie di fattori, tra cui l'incremento dell'offerta di guesthouse, che viene incontro alle nuove esigenze di una domanda sempre più interessata a entrare in contatto diretto con le tradizioni culturali e a interagire con il territorio. Il tutto tra l'altro perfettamente inserendosi nel contesto dei trend emergenti dell'ecoturismo e del turismo rutale. Ma non si può neppure dimenticare il potere d'attrazione dei siti d'interesse religioso, che accolgono ogni anno moltissimi turisti provenienti dai principali paesi cristiani in tutto il mondo. Infine, rimane da sottolineare l'importanza degli itinerari culturali. A partire dalla rotta dei Fenici, che comprende anche un ricco programma di eventi e attività. Noi di The Vibes World abbiamo per di più recentemente lanciato un'iniziativa in collaborazione con la Lebanese American University e la Louis Cardahi Foundation al fine di promuovere i principali percorsi culturali del Paese, inclusa la stessa rotta dei Fenici, oltre che la rotta Omayyade, la rotta del Vino e la rotta dell'Ulivo.\r

\r

A partire da tali elementi, non mancano quindi le opportunità per un crescente ruolo dell'outgoing italiano verso il Libano. A patto di riuscire a costruire \"un ponte tra i principali operatori del settore di entrambi i mercati - sottolinea sempre El Hajj -. D'altronde i nostri due Paesi hanno molto da condividere, oltre al comune affaccio sul mar Mediterraneo: da tradizioni culturali e stili di vita che presentano molti tratti di similitudine fino al retaggio delle rovine Romane, passando per un clima e una natura per molti versi assai vicine e per la cucina a base di olio d'oliva\".\r

\r

Ecco allora che le proposte della dmc The Vibes World abbracciano numerose sfaccettature del prodotto Libano. \"Le declinazioni possibili di un viaggio nella nostra destinazione spaziano infatti ben oltre gli itinerari culturali, i siti storici e il turismo religioso - conclude El Hajj -. Non si può infatti dimenticare la nostra ricca proposta enogastronomica, le opportunità per gli amanti del vino e persino la brillante vita notturna che permea sia le nostre mete balneari e montante, sia naturalmente il centro di Beirut\".","post_title":"Tutte le opportunità del Libano secondo la dmc The Vibes World","post_date":"2022-11-14T11:51:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668426713000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Movesion e Itabus hanno stretto un accordo volto a supportare nuove soluzioni di mobilità, green e condivise.\r

\r

«Stringiamo oggi un accordo in cui crediamo fermamente, finalizzato ad incentivare gli spostamenti green – dichiara Ivan Martinez, direttore commerciale di Itabus – La sostenibilità è uno dei pilastri su cui si basa la nostra azienda e siamo orgogliosi di entrare nel sistema di welfare Movesion, mettendo a disposizione i nostri bus di ultimissima generazione per i viaggi di numerosi dipendenti».\r

\r

La partnership rientra nella più ampia ottica del servizio MyBenefit proposto da Movesion; con esso, i dipendenti delle aziende aderenti al programma avranno accesso ad una serie di scontistiche mirate ad incentivare un nuovo concetto di welfare dedicato a tutte le alternative di mobilità sostenibile. Qui entra in gioco Itabus: mediante la piattaforma MaaS Mobility Company, queste alternative potranno essere fruibili con più semplicità, con l’intento di consentire ai dipendenti di ottenere una convenzione per gli spostamenti su gomma a media-lunga percorrenza utilizzando i pullman Itabus, di ultimissima generazione, ricchi di comfort e servizi, dall’animo green. Itabus, infatti, ha scelto sistemi a basso impatto ambientale, promuovendo la cultura dei viaggi condivisi e sostenibili.\r

\r

L’accordo punta a migliorare le abitudini di mobilità dei dipendenti, cercando di mettere a loro disposizione percorsi agevoli, su mezzi che minimizzano le emissioni di Co2, il tutto finalizzato a ridurre l’impatto sull’ambiente.\r

\r

“Siamo convinti che la partnership con Itabus ci toglierà tante soddisfazioni – afferma Simone Carrarini, CRO di Movesion – in quanto ci troviamo in linea su tutte le direttive che essa prevede. Crediamo fortemente nella mobilità del futuro, una mobilità che deve ruotare attorno a concetti cardine come il welfare e la sostenibilità.”\r

\r

","post_title":"Itabus stringe un accordo con Movesian per la mobilità green","post_date":"2022-11-14T11:35:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668425739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre mood differenti per altrettante sfumature di divertimento da vivere in Thailandia. La destinazione best seller di KiboTours torna con una proposta di Capodanno davvero speciale per il 2023. A partire dalla classica accoppiata Bangkok più Phuket, dedicata a chi vuole trascorrere una vacanza dove protagonista è il relax. Le prime tre notti si soggiorna all’hotel Manhattan della capitale, con tempo libero a volontà per esplorare la grande metropoli. La seconda parte del viaggio, sei notti, si trascorre all’hotel Old Phuket di Karon Beach, situato nella zona meridionale dell'isola. I servizi sono di pernottamento e prima colazione, con la cena di Capodanno inclusa, come tutti i trasferimenti e l’assistenza KiboTours. Il prezzo parte da 2.290 euro a persona, dal 27 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.\r

\r

Pensata per chi vuole scoprire qualcosa di più, la combinazione minitour e Phuket prevede quattro notti itineranti con il tour Storia e natura diviso come pernottamenti tra Bangkok e Kanchanaburi. Il viaggio prevede visite con guida tra le principali attrazioni della capitale. Spostandosi verso Kanchanaburi si ha poi modo di visitare il caratteristico mercato galleggiante di Damnoen Sadouak e il celebre river Kwai. Nel paesaggio naturale delle cascate Sai Yok è prevista la possibilità, a pagamento extra, di esperienze con i nobili elefanti del Siam e di soft rafting su di una zattera. Rientrando a Bangkok è prevista inoltre una tappa ad Ayutthaya, l’antica capitale del regno di Siam, sede del parco archeologico patrimonio dell’umanità Unesco. Le altre cinque notti si soggiorna infine all’hotel Kata Palm Resort e Spa, situato su Kata Beach. I servizi sono di pernottamento e prima colazione, con la cena di Capodanno inclusa, come tutti i trasferimenti e l’assistenza KiboTours. Il prezzo parte da 2.890 euro a persona, dal 27 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.\r

\r

Ancora più dinamica, infine, la terza opportunità proposta da KiboTours, riservata a chi adora il mare. In questo caso si comincia la vacanza con due notti all’hotel Sukosol di Bangkok, per poi spostarsi al Saii Phi Phi Island Village, sulle omonime isole dell’arcipelago di Phi Phi Island, che hanno ospitato il set del film The Beach con Leonardo di Caprio. Si soggiorna qui per tre notti, per poi spostarsi a Phuket, soggiornando nel 5 stelle Saii Laguna per le ultime quattro notti. I servizi sono di pernottamento e prima colazione, con la cena di Capodanno inclusa, come tutti i trasferimenti e l’assistenza KiboTours. Il prezzo parte da 3.390 euro a persona, dal 27 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.","post_title":"Tre sfumature di Thailandia per il Capodanno griffato KiboTours","post_date":"2022-11-14T10:53:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668423212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un box dedicato alla collezione Trails chiamato il tuo Zaino ideale e contenente utili consigli circa il giusto kit di equipaggiamento e il materiale tecnico necessario, nonché una gift card del valore di 50 euro. Il brand Made by Turisanda e Decathlon lanciano una partnership dedicata alle vacanze attive. Nella landing page dedicata sul sito turisanda.it e all’interno del catalogo digitale Made sarà possibile quindi scoprire maggiori dettagli sui programmi di viaggio e sull’equipaggiamento consigliato.\r

\r

Inoltre, visitando il portale decathlon.it e gli oltre 140 store in tutta Italia, gli appassionati di sport e vita all’aria aperta potranno trovare materiale visual dedicato a questa collaborazione e scoprire, tra gli itinerari Trails di Made, il proprio prossimo viaggio: inquadrando il Qr code riportato sui singoli materiali, si verrà infatti indirizzati al sito di Turisanda, dove saranno disponibili le numerose avventure firmate Made. Durante l’anno saranno anche previsti vantaggi specifici riservati ai soli clienti Decathlon.","post_title":"Al via una nuova partnership Made - Decathlon dedicata alle vacanze attive","post_date":"2022-11-14T10:39:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668422379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ieri è stata presentata alla stampa l'operazione Lazio on the Road, promossa dall'Assessorato al Turismo della Regione Lazio in collaborazione con Convention Bureau di Roma & Lazio, Unindustria e ACI-Vallelunga.\r

\r

La presentazione è stata accolta dall'Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi, a pochi chilometri da Roma, uno dei più importanti circuiti che da anni ospita competizioni della Formula E.\r

\r

\"Oggi, con questo progetto, esprimiamo la capacità di fare rete tra componente pubblica, operatori privati e mondo delle associazioni e delle imprese turistiche - spiega Valentina Corrado, assessore al Turismo ed Enti locali della Regione Lazio -. Con Lazio on the road investiamo sull'automotive, puntando su segmenti come il business e il luxury\".\r

\r

Segmenti importanti che permettono di intercettare l'attenzione di un turismo di qualità, altospendente e con importanti margini di crescita.\r

\r

\"Il nostro territorio, da qui ai prossimi 5 anni, accoglierà un'offerta importante di alberghi a 5 stelle - interviene Onorio Rebecchini, vice presidente Federalberghi Roma -, che ci permetterà di superare Milano. Con quest'iniziativa accoglieremo un turismo d'alta gamma e stimoleremo nuovi investimenti nel settore alberghiero\".\r

\r

L'automotive si lega anche in maniera evocativa alla Capitale delle strade storiche, crocevia di rotte, percorsi e cammini millenari. \"Abbiamo sempre creduto nell'automotive - spiega Stefano Fiori, presidente Convention Bureau Roma & Lazio -, perché abbiamo Vallelunga ma anche strade storiche importanti come l'Appia, la Salaria, la Cassia ed eccellenze del congressuale come il Rome Convention Center la Nuvola. Ci occuperemo della promozione dell'iniziativa e proporremo roadshow in Germania, Francia, Spagna e Inghilterra, oltre ad organizzare fam trip perché siamo convinti che i ritorni in termini turistici possano essere importanti\".\r

\r

In programma anche iniziative di incontro con gli operatori e le migliori agenzie di eventi del territorio.\r

\r

Sono intervenuti alla presentazione anche Fausto Palombelli, presidente della sezione Industria, turismo e tempo libero di Unindustria, Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI, l'avvocato Carlo Alessi, presidente ACI Vallelung S.p.A., e Alessio Nisi, sindaco di Campagnano.\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare","post_title":"Lazio on the Road: al via l'operazione MICE legata ad automotive e leisure","post_date":"2022-11-11T15:10:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","senza-categoria"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1668179404000]}]}}