Presentata ufficialmente la novità Gardaland del 2023: Jumanji – The Labyrinth Un labirinto nella giungla selvaggia, un gioco di specchi e un tunnel infestato da serpenti: è questa l’ultima esperienza di Gardaland, Jumanji – The Labyrinth. Ufficialmente presentata ieri, la nuovissima attrazione aprirà nel 2023 e sarà svelata la prossima primavera in occasione della riapertura del parco. Offrirà agli avventurieri di tutte le età un’altra esperienza per immergersi nel fantastico mondo selvaggio di Jumanji, basato sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment. “Il più importante parco a tema in Italia è diventato ancora più attraente grazie ai nostri partner di lunga data, Sony Pictures Entertainment. Siamo lieti di annunciare Jumanji – The Labyrinth a Gardaland – sottolinea il ceo di Merlin Entertainments, Scott O’Neil -. Continuare a dare vita a questo mondo è uno stimolo divertente per i nostri premiati team creativi. Sempre più spesso i brand sono alla ricerca di modalità per entrare in contatto con il pubblico, portando in vita i loro film o i loro personaggi, e noi di Merlin Entertainments abbiamo la capacità necessaria di entrare in contatto con i fan di tutto il mondo”.

