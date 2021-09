Peci, Quality: la sfida sarà rimettere in piedi un comparto completamente sfilacciato

“Vettori, to, agenzie, fornitori locali… Tutti hanno perso qualche pezzo e arrugginito almeno una parte della propria forza lavoro. La sfida sarà perciò rimettere in piedi un intero comparto che in questi 19 mesi si è completamente sfilacciato“. Così il direttore commerciale di Quality Group, Marco Peci, commenta il difficile momento del settore e le criticità che l’industria dei viaggi si troverà ad affrontare quando si potrà finalmente ripartire davvero. Perché senza l’outgoing, l’operatore torinese si è trovato a gestire un’estate con oltre il 90% del proprio prodotto non vendibile.

La domanda, che serpeggia tra tutti gli operatori del settore è sempre quella: perché siamo diversi dal resto d’Europa nella libertà che viene lasciata ai propri cittadini di viaggiare. “E non mi pare che questo ci abbia messo in condizioni migliori dal punto di vista sanitario rispetto a Germania, Polonia, Francia, Spagna, Belgio, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Portogallo… – aggiunge Peci -. Il tempo è scaduto: o riaprono un po’ di direttrici e il nostro governo ci consente di operare, come è permesso agli altri to della Comunità europea, oppure devono sostenere tutto il comparto, to e adv insieme, come è già stato fatto, in parte, per il 2020″.