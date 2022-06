Partnership Msc – Trenitalia: sconto del 50% per raggiungere i porti d’imbarco

Uno sconto fino al 50% sulle Frecce per raggiungere uno dei porti di imbarco italiani Msc. E’ il cuore della partnership appena siglata dalla compagnia di crociera con Trenitalia, per agevolare gli spostamenti green dei passeggeri. La promozione è valida a partire dalla prossima domenica 26 giugno.

“L’anno scorso abbiamo preso un importante impegno: raggiungere zero emissioni di gas serra entro il 2050, guidando l’industria crocieristica sulla strada della decarbonizzazione – spiega il managing director Msc Crociere, Leonardo Massa -. Siglando questa partnership con Trenitalia aggiungiamo un altro tassello verso quest’obiettivo e offriamo un’esperienza di viaggio che diventa sempre più confortevole, integrata e sostenibile. Il treno è il sistema più veloce, comodo ed ecologico per muoversi e arrivare facilmente in centro città”.

L’emissione del biglietto a tariffa scontata è prevista per tutte le partenze e gli arrivi nei porti di Roma-Civitavecchia, Napoli, Venezia, Genova, Trieste, Ancona, Bari, Brindisi. “L’accordo con Msc conferma la nostra attenzione verso iniziative che promuovono scelte integrate e favoriscono un ecosistema di intermodalità dedicato agli spostamenti turistici, in un settore in crescita e particolarmente attrattivo per molte fasce di clientela come quella delle crociere – aggiunge il direttore business alta velocità di Trenitalia, Pietro Diamantini -. In questo modo i crocieristi, utilizzando il treno, potranno ottimizzare l’organizzazione del viaggio e raggiungere i porti di imbarco in maniera confortevole ed ecosostenibile”.