Parte bene l’inverno di Settemari. Novità a Sharm, Zanzibar e Maldive oltre alle crociere sul Nilo L’Egitto si conferma ancora una volta protagonista tra le destinazioni invernali con la forza trainante del Settemari Club Blue Lagoon di Marsa Alam, destinazione storica per l’operatore e villaggio molto conosciuto e apprezzato per la sua posizione sulla laguna. A meno di un mese dall’apertura vendite, l’operatore di casa Uvet traccia un primo bilancio della stagione appena partita con le tre novità Sharm el Sheikh, Zanzibar e Maldive accanto alle storiche Marsa Alam e Kenya. A completare l’offerta del to in Egitto si affianca infatti per la stagione 2022/23, il Settemari Club Barcelò Tiran Sharm, completamente rinnovato. Il villaggio gode di una posizione privilegiata affacciata su una baia all’interno del parco nazionale di El Nabq con vista sul golfo di Aqaba e sull’isola di Tiran. Situato direttamente sulla spiaggia, l’hotel con accesso diretto al mare, con la barriera corallina a 800 metri. Assistenza in italiano, animazione smart gestita dagli animatori italiani Settemari Club, in collaborazione con l’equipe dell’hotel, e live music in diversi momenti della giornata, consentono al cliente di vivere una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. «L’Egitto, nostra destinazione storica, continua a dare molte soddisfazioni – commenta Beppe Pellegrino, direttore generale di Settemari -. L’incessante richiesta per soggiorni in mar Rosso ci sprona ad ampliare l’offerta in cerca di prodotti sempre in linea con le aspettative dei clienti e con i nostri standard qualitativi. Il Blue Lagoon di Marsa Alam, villaggio di punta per il tour operator, e ora il nuovo Barcelò Tiran Sharm, offrono una scelta agli amanti del medio raggio, con due ottimi club, ora ancor più grazie al nuovo format di animazione on demand, Settemari Play, affiancato alla consueta formula di animazione soft». Ad ampliare la proposta sulla destinazione Egitto, si aggiunge anche la crociera sul Nilo: un’esperienza che coniuga storia, cultura e natura in una sola proposta. La programmazione winter 22/23 comprende poi altre tre grandi protagoniste: Zanzibar, Maldive e Kenya. «Molto richieste dai clienti, le tre destinazioni chiave continuano a mantenere un ottimo trend di vendita – commenta Leonardo Rosatelli, nuovo responsabile commerciale Uvet Viaggi Turismo area leisure -. Lo storico Twiga Beach Resort e Spa, gestione Uhc, si conferma indiscussa meta per gli amanti dell’Africa più autentica. Con grandissima sorpresa, anche il Sansi Kae Beach resort a Zanzibar e il Fihalhohi, new entry nella programmazione Settemari, stanno riscuotendo un ottimo successo». Voli diretti Neos assicurano collegamenti veloci e costanti sulle destinazioni.

