Pannozzo, Carrani: “Siamo una modernissima dmc centenaria” Confermarsi una modernissima dmc centenaria, in grado di proporre ai propri clienti le soluzioni tecnologiche e operative più innovative e utili alla crescita del business comune, E’ questo l’obiettivo di Roberto Pannozzo, nuovo ceo di Carrani Tours, storico operatore incoming di Roma: “La nostra è un’azienda già ricca di talento che ha raggiunto risultati importantissimi a livello di collaborazioni internazionali – sottolinea lo stesso Pannozzo -. Carrani è infatti dmc di riferimento di moltissimi di to esteri di primissimo livello. Senza parlare del rispetto che la società ha saputo crearsi all’interno delle istituzioni nazionali inerenti al turismo, grazie al suo operato per il quale l’etica è sempre stato un punto centrale”. Assumere la guida della dmc capitolina è quindi per Pannozzo prima di tutto “un onore e una responsabilità, non solo verso la proprietà ma verso tutti i professionisti che fanno parte del team. Molti dei quali da più di un decennio o due hanno fatto di questa azienda un’estensione della loro vita. Inoltre penso che possa essere un’occasione per dimostrare che la tradizione e i valori che un’azienda centenaria porta con sé possano essere perfettamente in linea con i principi del business moderno in cui la tecnologia, l’ottimizzazione dei processi e la scalabilità debbano essere le basi della crescita aziendale. Mi piace infatti pensare alla Carrani come a una start up che nasce con il vantaggio competitivo di una storia centenaria“. Con 20 anni di esperienza nell’inbound turistico, Pannozzo ha visto il mondo dell’incoming evolvere a velocità crescenti: “Vorrei però non citare solo la solita tecnologia, che resta evidentemente centrale ma che è ormai superfluo ricordare. Quello che è cambiato è soprattutto il cliente, che deve essere sempre al centro di tutti i nostri pensieri, al pari del benessere dei collaboratori. Il viaggiatore è diventato in particolare sempre più esigente, perché più informato grazie in primis a Internet: rispetto al passato arriva già con un bagaglio di aspettative e di conoscenze della destinazione che 20 anni fa erano impensabili. Questo si riflette sulle attività di chi eroga i servizi, che deve essere cosciente di come l’asticella sia oggi molto più alta”. Il tutto senza dimenticare la vera rivoluzione avvenuta negli ultimi quattro anni post-pandemia, soprattutto nella gestione operativa: “Non è un segreto – conclude Pannozzo – che chi organizza l’offerta stia ormai facendo fatica a seguire l’esplosione della domanda di viaggi post-epidemia. In questo, per fortuna un operatore come noi, che è forte di relazioni storiche e consolidate con i proprio fornitori (guide, mezzi di trasporto o strutture alberghiere) riesce a fronteggiare al meglio una situazione in continua evoluzione”. Condividi

