Roberto Pannozzo nuovo ceo di Carrani Tours Roberto Pannozzo è il nuovo ceo di Carrani Tours, operatore con sede a Roma specializzato nell’incoming. Il manager, con 20 anni di esperienza nell’inbound turistico, prenderà il posto di Chiara Gigliotti, storica capofila della società controllata da Paolo Delfini. Gigliotti, nel 2025, sarà consulente senior per lo sviluppo strategico del gruppo Carrani: accompagnerà l’azienda nelle celebrazioni del centenario, per poi lasciarla gradualmente per dedicarsi a un progetto personale. Pannozzo ha guidato negli ultimi anni la divisione Going2Italy del gruppo Bluvacanze. Precedentemente è stato general manager e amministratore delegato di Destination Italia e prima ancora ha lavorato per otto anni in Jumbo Tours, dmc di Alpitour World, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui country manager Italy e director of European cities. Una figura di riconosciuta professionalità che ha avviato la sua carriera in bedbank internazionali come Orbitz, Restel e Transhotel. «È un’emozione e un onore entrare in questa azienda storica, da sempre punto di riferimento dell’incoming Italiano – sottolinea lo stesso Pannozzo -. Farlo, per di più, a ridosso del suo centenario è qualcosa di incredibile. Sostituire Chiara Gigliotti e affiancare Paolo Delfini è per me motivo di grande orgoglio. Sono sicuro che il talento presente in Carrani Tours, unito alla volontà di continuare a innovarsi ed essere leader del comparto, renderanno questa nuova sfida meravigliosa e stimolante». Infine, un arrivederci speciale alla general manager uscente: «È molto difficile per me salutare Chiara con i soli ringraziamenti di rito – sottolinea Delfini -. Banale sarebbe valutare il suo lavoro per i soli risultati economici e/o organizzativi, certamente non trascurabili, che ha apportato in azienda. Il suo valore aggiunto è stato, oltre alla competenza, la passione e l’empatia che ha trasmesso a tutti noi, dal primo all’ultimo, e che resterà a lungo come nostro patrimonio». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Roberto Pannozzo è il nuovo ceo di Carrani Tours, operatore con sede a Roma specializzato nell'incoming. Il manager, con 20 anni di esperienza nell’inbound turistico, prenderà il posto di Chiara Gigliotti, storica capofila della società controllata da Paolo Delfini. Gigliotti, nel 2025, sarà consulente senior per lo sviluppo strategico del gruppo Carrani: accompagnerà l’azienda nelle celebrazioni del centenario, per poi lasciarla gradualmente per dedicarsi a un progetto personale. Pannozzo ha guidato negli ultimi anni la divisione Going2Italy del gruppo Bluvacanze. Precedentemente è stato general manager e amministratore delegato di Destination Italia e prima ancora ha lavorato per otto anni in Jumbo Tours, dmc di Alpitour World, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui country manager Italy e director of European cities. Una figura di riconosciuta professionalità che ha avviato la sua carriera in bedbank internazionali come Orbitz, Restel e Transhotel. «È un’emozione e un onore entrare in questa azienda storica, da sempre punto di riferimento dell’incoming Italiano - sottolinea lo stesso Pannozzo -. Farlo, per di più, a ridosso del suo centenario è qualcosa di incredibile. Sostituire Chiara Gigliotti e affiancare Paolo Delfini è per me motivo di grande orgoglio. Sono sicuro che il talento presente in Carrani Tours, unito alla volontà di continuare a innovarsi ed essere leader del comparto, renderanno questa nuova sfida meravigliosa e stimolante». Infine, un arrivederci speciale alla general manager uscente: «È molto difficile per me salutare Chiara con i soli ringraziamenti di rito - sottolinea Delfini -. Banale sarebbe valutare il suo lavoro per i soli risultati economici e/o organizzativi, certamente non trascurabili, che ha apportato in azienda. Il suo valore aggiunto è stato, oltre alla competenza, la passione e l'empatia che ha trasmesso a tutti noi, dal primo all'ultimo, e che resterà a lungo come nostro patrimonio». [post_title] => Roberto Pannozzo nuovo ceo di Carrani Tours [post_date] => 2024-09-27T10:26:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727432760000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_420211" align="alignleft" width="300"] Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri[/caption] Gualtieri e il linguaggio di moda. Le date, le cifre sul turismo romano sono di solito spesso confusive. Questa volta invece il sindaco ha voluto fare chiarezza. «Stiamo chiudendo Il 2024 con 50 milioni di arrivi Abbiamo un mismatch, perché passare a un turismo di qualità significa passare dal lavoretto in nero all'alta formazione di grande qualità con le retribuzioni e i contratti giusti». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della firma del protocollo d'intesa per la formazione professionale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Fondazione Bulgari. Parole Naturalmente sentire il sindaco di Roma usare la parola mismatch, fa venire un leggero conato. In altre parole il mismatch è la condizione di disequilibrio tra domanda e offerta. Che detta così, specialmente per coloro che devono usufruire della comunicazione, cioè i lettori, e non solo i tecnici, ci sembra più chiara. Forse la difficoltà della politica a fare politica deriva da questa corsa verso la dimenticanza del linguaggio chiaro. Serve eliminare gli inestetismi del marketing e delle scienze economiche che servono solo a rendere complesse le situazioni e le frasi semplici. [post_title] => Gualtieri (Roma): «Chiudiamo il 2024 con 50 milioni di arrivi». [post_date] => 2024-09-26T12:45:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727354716000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Idee per Viaggiare, in collaborazione con l’ambasciata turca e Turkish Airlines, ha presentato in occasione di una serata romana la destinazione Turchia e il tour Meravigliosa Istanbul per un Capodanno in viaggio dal 28 dicembre al 1° gennaio. Il Paese attira sempre più visitatori ed entra nella programmazione di IpV sia come meta finale, sia come stop-over. Nella prima parte del 2024 si è registrato, rispetto all’anno passato, un aumento delle visite del 7,11% con quasi 36 milioni di arrivi di cui 461.698 italiani, il 19,55% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Si prospettano perciò 720 mila arrivi dalla nostra Penisola entro la fine dell'anno, mentre l’obiettivo per il 2025 è di raggiungere quota 800 mila. Nel mirino 90 milioni di turisti annui complessivi e 100 miliardi di dollari in entrate turistiche entro fine 2028, come spiega il direttore dell’ufficio cultura e informazioni dell’ambasciata turca a Roma, Riza Haluk Söner. [caption id="attachment_475391" align="alignright" width="300"] Live performance di Ebru art, tradizionale tecnica turca di pittura su acqua[/caption] Per il Capodanno a Istanbul, Roberto Morgi, responsabile della destinazione Turchia di IpV, ha quindi raccontato il tour di cinque giorni e quattro notti, che prevede sistemazioni in strutture a 4 o 5 stelle in zona piazza Taksim e partenze con voli diretti Turkish Airlines da Roma, Milano e Napoli. Inclusi nel prezzo una cena tipica di fine anno, trasferimenti e visite con guida parlante italiano. “Questa estate è stata una grandissima estate - ha sottolineato Chiara De Stefano, sales e marketing agent di Turkish Airlines -. Siamo felici del risultato sulla Turchia ma anche oltre, perché il nostro prodotto è in costante espansione pure sul network globale”. In Italia, aggiunge, dopo le recenti aperture delle tratte che collegano Istanbul a Torino e Palermo non sono previsti ulteriori ampliamenti a breve. Argomenti centrali in fiera a Rimini per la compagnia aerea saranno infine i servizi Touristanbul e stopover. Con Touristanbul Turkish Airlines propone, a chi ha un transito di almeno sei ore, sette diversi itinerari ogni giorno per visitare la città. Per transiti volontari superiori alle 20 ore c’è invece lo stopover: la linea aerea offre ai clienti in partenza dall’Italia una notte in hotel 4 stelle se si possiede un biglietto Economy class e due notti in hotel 5 stelle se si viaggia in business Class. Il servizio è da prenotare almeno 72 ore prima ed è estendibile con una tariffa convenzionata. Per i transiti obbligati superiori a nove ore (Business) e 12 ore (Economy) Turkish Airlines mette a disposizione un servizio di accommodation, nel caso in cui non sia previsto un collegamento con coincidenza più breve. Elisa Biagioli [post_title] => Turchia sempre più importante nei programmi Idee per Viaggiare [post_date] => 2024-09-25T15:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727276412000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474963 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’AdSP del Mar Ligure Orientale vince il Premio “Smart Port” al RemTech Expo di Ferrara. «Si tratta di un importante riconoscimento all’impegno del presidente, Mario Sommariva e di tutta l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - spiega la Segretaria Generale dell’AdSP del Mar Ligure Orientale, Federica Montaresi - che due giorni fa ha ritirato il prestigioso premio nel corso della manifestazione RemTech Expo di Ferrara». Montaresi ha preso anche parte alla Tavola Rotonda “Innovazione e sostenibilità nei porti italiani e Smart port awards”, nella quale ha illustrato l’avanzamento dei progetti di sostenibilità ambientale in corso nei porti di La Spezia e Marina di Carrara, con particolare riferimento ai lavori per l’elettrificazione delle banchine, che sono in linea con i cronoprogrammi e le scadenze previste da PNC/PNRR, e che permetteranno al Porto della Spezia di dotarsi del sistema di cold ironing per la banchina crociere già dal prossimo anno. Il premio “Smart Port” è stato conferito all’AdSP “per l'impegno profuso quotidianamente, per l'approccio atto a garantire una visione ampia e sistemica, per la concreta azione volta ad avviare processi e progetti di transizione giusta con obiettivi di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio, rappresentando un esempio di valore e di eccellenza per il Paese, per l'Europa e a livello globale”. [post_title] => AdSP Mar Ligure Orientale vince il Premio "Smart Port" per innovazione e sostenibilità [post_date] => 2024-09-23T10:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727087751000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una stagione di crescita a pieno ritmo per gli aeroporti della Calabria: a confermarlo sono i dati resi noti dal presidente della regione, Roberto Occhiuto, attraverso i suoi canali social. «Nel 2024 troviamo 3.639.000 passeggeri, questa è la stima che stiamo facendo, a fronte di 3.003.000 nell’anno precedente. Quindi c’è una crescita dell’8,5% in Calabria». Lo scalo di Lamezia Terme «crescerà da novembre a dicembre con un più 5-6%» mentre Reggio Calabria è «l’aeroporto che cresce di più in Italia e chiuderà il 2024 con un più 115%, 640.000 passeggeri a fronte dei 290.000 del 2023». Numeri positivi anche per il Sant’Anna di Crotone che segna un «incremento del 48,1%». L’anno scorso sono stati 227.000 i passeggeri atterrati nell’aeroporto della città di Pitagora, quest’anno 314.315. «E’ un sistema che si sta sviluppando ulteriormente perché abbiamo altri accordi già ratificati con Ryanair su Lamezia Terme, Reggio e Crotone e ci sono altri contatti con altri vettori per far arrivare in Calabria più turisti possibili». Occhiuto ribadisce infine la strategicità del comparto turistico per tutto il territorio: «La nostra regione farà del turismo il suo driver, uno dei principali dello sviluppo». [post_title] => Calabria, stagione di crescita per i tre aeroporti con un +8,5% rispetto al 2023 [post_date] => 2024-09-20T11:09:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726830565000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti dal Sistema Aeroportuale Toscano nel primo semestre dell'anno, con il raggiungimento di nuovi record nel traffico passeggeri e un significativo miglioramento degli indicatori economico-finanziari e della marginalità di Toscana Aeroporti» questo il commento di Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, alla relazione finanziara semestrale al 30 giugno 2024. I dati evidenziamo come per la prima volta il Sistema Aeroportuale Toscano abbia superato la soglia dei 4 milioni di passeggeri nel periodo da gennaio a giugno - 4,1 milioni per la precisione - con un incremento del +14,2% rispetto all’analogo semestre del 2023. «Nonostante il contesto macroeconomico presenti ancora elementi di incertezza, rimaniamo concentrati sulla nostra visione strategica a lungo termine - prosegue il presidente -. L'avvio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del terminal dell'aeroporto di Pisa e la prosecuzione del programma di investimenti infrastrutturali, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, testimoniano il nostro impegno nello sviluppo degli aeroporti di Pisa e Firenze e del Gruppo Toscana Aeroporti nel suo complesso». Al 30 giugno 2024 il Galilei di Pisa ha raggiunto il suo massimo storico con 2.479.296 passeggeri transitati, con una crescita del +9,5% rispetto al 2023. La componente internazionale del traffico passeggeri commerciale è in crescita del 15,8% rispetto al 2023, a fronte di una flessione del 6,3% di quella domestica, in un contesto dove il traffico internazionale rappresenta il 75,7% del traffico totale. Traffico passeggeri record per il Vespucci di Firenze che, segnando il massimo storico in ogni singolo mese del semestre, ha raggiunto 1.655.054 passeggeri complessivamente nel primo semestre del 2024, con un incremento del +21,9% rispetto al 2023. In aumento nel semestre sia il traffico commerciale passeggeri nazionali (+49,2%) che il traffico passeggeri internazionale (+18,3%), in un contesto in cui il peso della componente internazionale rappresenta l’85,5% del traffico totale. Al 30 giugno 2024 i ricavi totali consolidati raggiungono i 53,6 milioni di euro, con un miglioramento del +5,8% rispetto ai 50,7 milioni di euro del primo semestre del 2023. [post_title] => Toscana Aeroporti archivia un semestre da record per entrambi gli scali di Firenze e Pisa [post_date] => 2024-09-18T09:33:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726652023000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474558 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Lario Business Club ed è il consesso esclusivo del Com0 1907, in cui è appena entrato Aci blueteam. La società del gruppo Aci è diventata infatti partner della storica società lombarda recentemente promossa in serie A. La novità riflette l’impegno della travel management company nel creare un network con le eccellenze del territorio comasco e rappresenta un traguardo prestigioso che porterà grande visibilità alla tmc sul territorio locale e non solo. Aci blueteam sarà presente sui led a bordo campo in tutte le partite allo stadio Sinigaglia, che saranno trasmesse a livello sia italiano sia internazionale. “È un grande onore per noi poter sostenere la principale squadra calcistica del territorio – afferma Roberto Bettinelli, cfo di Aci blueteam –. Da anni, uno dei nostri obiettivi principali è quello di creare una rete di partnership, collaborazioni e relazioni con realtà comasche che, come la nostra società, rappresentano un’eccellenza, al fine di generare sempre più valore sul territorio. Inoltre, la partecipazione della squadra in serie A ci offre l’opportunità di essere presenti durante gli eventi sportivi più importanti e seguiti anche a livello internazionale”. [post_title] => Aci bluetem: nuova partnership in serie A con la squadra del Como [post_date] => 2024-09-16T12:03:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726488218000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474557 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Brasile punta su San Paolo e ha progetti ambiziosi per attrarre sempre più turisti italiani. Le iniziative e le potenzialità sono state presentate ai tour operator e alle compagnie aeree presso l'Ambasciata del Brasile a Roma, coinvolgendo le istituzioni e rappresentanti del turismo della città brasiliana. «La destinazione offre innumerevoli possibilità, è una metropoli multietnica e crogiolo culturale - ha spiegato Roberto de Lucena, segretario di Stato al Turismo e ai Viaggi dello Stato di Sanpa - le attrazioni soddisfano tutte le tipologie di turismo grazie al clima e paesaggi, al mix che nasce dalle integrazioni tra spiagge e metropoli, ottima cucina, eventi ed innovazione. Questa meta merita di essere valorizzata: abbiamo registrato 6 milioni di turisti, di questi solo 130.000 sono italiani. Sono pochi, lavoriamo per raggiungere numeri più importanti con la collaborazione dei t.o., miriamo anche agli italiani per il turismo di ritorno e che hanno legami con la vasta comunità italiana che vive a Sanpa. Il Brasile è il paese più visitato del Sud America, lavoriamo per attirare investimenti, cooperazione e promozione». Tra le principali attrazioni spiccano gli 800 chilometri di spiagge, foresta atlantica meglio preservata del Brasile, musei, città moderna con architetture coloniali e avveniristiche, tradizioni afro brasiliane, eventi, gastronomia di livello e tradizionale. Inoltre, sono a disposizione oltre 400 hotel nella regione di tutte le tipologie, 100.000 autovetture per il noleggio, 20.000 ristoranti e centri congressi e strutture Mice, programmi di visite gratuite per i turisti, e un noto santuario che attira numeri notevoli per il turismo religioso. Tra i segmenti su cui si stanno attivando attività di promozione emerge il turismo di avventura, business, turismo familiare e dei grandi eventi, ma anche turismo rurale nelle fazendas tematiche e turismo culturale. [post_title] => Brasile, focus su San Paolo: «Vogliamo più turisti italiani» [post_date] => 2024-09-16T11:59:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726487981000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono i tour negli Emirati, in Arabia, Oman, Libano e Giordani i protagonisti dei nuovi prodotti Kurban e Plaza Tours che Gdsm Global propone al mercato italiano per il 2025. Le due destination management company parte del gruppo Dmc Arabia sono entrate nel portfolio della global sales agency milanese a inizio anno. "Il nostro Paese è nella top 5 per importanza di entrambe le dmc. Anzi, per la Giordania si parla persino di top 3, anche se la destinazione sta soffrendo molto negli ultimi tempi, a causa della crisi israelo-palestinese", ha spiegato in occasione di un recente business breakfast la multiproduct cruise supervisor di Gdsm Global, Selma Lakhial. Nata in Libano nel 1952, Kurban Tours oggi offre pacchetti e servizi singoli completi oltre che per il proprio paese di origine anche per Emirati, Oman e Arabia, tutte destinazioni in cui è presente con una sede dedicata. Tra i suoi punti di forza, la partnership con Grayline, che integra le escursioni con audioguide specializzate. Plaza Tours è stata invece fondata ad Amman alla fine degli anni '90 e propone servizi tailor made sulla Giordania, con una proposta in grado di coniugare cultura, enogastronomia, mare, avventura e paesaggi "Dmc Arabia - ha concluso Selma Lakhial - mette a disposizione delle agenzie di viaggio e dei tour operator italiani anche un innovativo portale b2b, dove è possibile accedere a un'ampia gamma di pacchetti che includono strutture di alto livello, trasferimenti, escursioni e tour su misura, con la possibilità di avvalersi di guide professionali in lingua italiana". [post_title] => Nuovi prodotti Kurban e Plaza Tours per Gdsm Global: obiettivo Medio Oriente [post_date] => 2024-09-16T10:43:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726483389000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "roberto pannozzo nuovo ceo di carrani tours" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":43,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":363,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Roberto Pannozzo è il nuovo ceo di Carrani Tours, operatore con sede a Roma specializzato nell'incoming. Il manager, con 20 anni di esperienza nell’inbound turistico, prenderà il posto di Chiara Gigliotti, storica capofila della società controllata da Paolo Delfini. Gigliotti, nel 2025, sarà consulente senior per lo sviluppo strategico del gruppo Carrani: accompagnerà l’azienda nelle celebrazioni del centenario, per poi lasciarla gradualmente per dedicarsi a un progetto personale.\r

\r

Pannozzo ha guidato negli ultimi anni la divisione Going2Italy del gruppo Bluvacanze. Precedentemente è stato general manager e amministratore delegato di Destination Italia e prima ancora ha lavorato per otto anni in Jumbo Tours, dmc di Alpitour World, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui country manager Italy e director of European cities. Una figura di riconosciuta professionalità che ha avviato la sua carriera in bedbank internazionali come Orbitz, Restel e Transhotel.\r

\r

«È un’emozione e un onore entrare in questa azienda storica, da sempre punto di riferimento dell’incoming Italiano - sottolinea lo stesso Pannozzo -. Farlo, per di più, a ridosso del suo centenario è qualcosa di incredibile. Sostituire Chiara Gigliotti e affiancare Paolo Delfini è per me motivo di grande orgoglio. Sono sicuro che il talento presente in Carrani Tours, unito alla volontà di continuare a innovarsi ed essere leader del comparto, renderanno questa nuova sfida meravigliosa e stimolante».\r

\r

Infine, un arrivederci speciale alla general manager uscente: «È molto difficile per me salutare Chiara con i soli ringraziamenti di rito - sottolinea Delfini -. Banale sarebbe valutare il suo lavoro per i soli risultati economici e/o organizzativi, certamente non trascurabili, che ha apportato in azienda. Il suo valore aggiunto è stato, oltre alla competenza, la passione e l'empatia che ha trasmesso a tutti noi, dal primo all'ultimo, e che resterà a lungo come nostro patrimonio».\r

\r

","post_title":"Roberto Pannozzo nuovo ceo di Carrani Tours","post_date":"2024-09-27T10:26:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727432760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_420211\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri[/caption]\r

\r

Gualtieri e il linguaggio di moda. Le date, le cifre sul turismo romano sono di solito spesso confusive. Questa volta invece il sindaco ha voluto fare chiarezza.\r

\r

«Stiamo chiudendo Il 2024 con 50 milioni di arrivi Abbiamo un mismatch, perché passare a un turismo di qualità significa passare dal lavoretto in nero all'alta formazione di grande qualità con le retribuzioni e i contratti giusti».\r

\r

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della firma del protocollo d'intesa per la formazione professionale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Fondazione Bulgari.\r

Parole\r

Naturalmente sentire il sindaco di Roma usare la parola mismatch, fa venire un leggero conato. In altre parole il mismatch è la condizione di disequilibrio tra domanda e offerta. Che detta così, specialmente per coloro che devono usufruire della comunicazione, cioè i lettori, e non solo i tecnici, ci sembra più chiara.\r

\r

Forse la difficoltà della politica a fare politica deriva da questa corsa verso la dimenticanza del linguaggio chiaro. Serve eliminare gli inestetismi del marketing e delle scienze economiche che servono solo a rendere complesse le situazioni e le frasi semplici.\r

\r

","post_title":"Gualtieri (Roma): «Chiudiamo il 2024 con 50 milioni di arrivi».","post_date":"2024-09-26T12:45:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727354716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Idee per Viaggiare, in collaborazione con l’ambasciata turca e Turkish Airlines, ha presentato in occasione di una serata romana la destinazione Turchia e il tour Meravigliosa Istanbul per un Capodanno in viaggio dal 28 dicembre al 1° gennaio.\r

\r

Il Paese attira sempre più visitatori ed entra nella programmazione di IpV sia come meta finale, sia come stop-over. Nella prima parte del 2024 si è registrato, rispetto all’anno passato, un aumento delle visite del 7,11% con quasi 36 milioni di arrivi di cui 461.698 italiani, il 19,55% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Si prospettano perciò 720 mila arrivi dalla nostra Penisola entro la fine dell'anno, mentre l’obiettivo per il 2025 è di raggiungere quota 800 mila. Nel mirino 90 milioni di turisti annui complessivi e 100 miliardi di dollari in entrate turistiche entro fine 2028, come spiega il direttore dell’ufficio cultura e informazioni dell’ambasciata turca a Roma, Riza Haluk Söner.\r

\r

[caption id=\"attachment_475391\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Live performance di Ebru art, tradizionale tecnica turca di pittura su acqua[/caption]\r

\r

Per il Capodanno a Istanbul, Roberto Morgi, responsabile della destinazione Turchia di IpV, ha quindi raccontato il tour di cinque giorni e quattro notti, che prevede sistemazioni in strutture a 4 o 5 stelle in zona piazza Taksim e partenze con voli diretti Turkish Airlines da Roma, Milano e Napoli. Inclusi nel prezzo una cena tipica di fine anno, trasferimenti e visite con guida parlante italiano.\r

\r

“Questa estate è stata una grandissima estate - ha sottolineato Chiara De Stefano, sales e marketing agent di Turkish Airlines -. Siamo felici del risultato sulla Turchia ma anche oltre, perché il nostro prodotto è in costante espansione pure sul network globale”. In Italia, aggiunge, dopo le recenti aperture delle tratte che collegano Istanbul a Torino e Palermo non sono previsti ulteriori ampliamenti a breve.\r

\r

Argomenti centrali in fiera a Rimini per la compagnia aerea saranno infine i servizi Touristanbul e stopover. Con Touristanbul Turkish Airlines propone, a chi ha un transito di almeno sei ore, sette diversi itinerari ogni giorno per visitare la città. Per transiti volontari superiori alle 20 ore c’è invece lo stopover: la linea aerea offre ai clienti in partenza dall’Italia una notte in hotel 4 stelle se si possiede un biglietto Economy class e due notti in hotel 5 stelle se si viaggia in business Class. Il servizio è da prenotare almeno 72 ore prima ed è estendibile con una tariffa convenzionata. Per i transiti obbligati superiori a nove ore (Business) e 12 ore (Economy) Turkish Airlines mette a disposizione un servizio di accommodation, nel caso in cui non sia previsto un collegamento con coincidenza più breve.\r

\r

Elisa Biagioli","post_title":"Turchia sempre più importante nei programmi Idee per Viaggiare","post_date":"2024-09-25T15:00:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727276412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’AdSP del Mar Ligure Orientale vince il Premio “Smart Port” al RemTech Expo di Ferrara. «Si tratta di un importante riconoscimento all’impegno del presidente, Mario Sommariva e di tutta l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - spiega la Segretaria Generale dell’AdSP del Mar Ligure Orientale, Federica Montaresi - che due giorni fa ha ritirato il prestigioso premio nel corso della manifestazione RemTech Expo di Ferrara».\r

\r

Montaresi ha preso anche parte alla Tavola Rotonda “Innovazione e sostenibilità nei porti italiani e Smart port awards”, nella quale ha illustrato l’avanzamento dei progetti di sostenibilità ambientale in corso nei porti di La Spezia e Marina di Carrara, con particolare riferimento ai lavori per l’elettrificazione delle banchine, che sono in linea con i cronoprogrammi e le scadenze previste da PNC/PNRR, e che permetteranno al Porto della Spezia di dotarsi del sistema di cold ironing per la banchina crociere già dal prossimo anno.\r

\r

Il premio “Smart Port” è stato conferito all’AdSP “per l'impegno profuso quotidianamente, per l'approccio atto a garantire una visione ampia e sistemica, per la concreta azione volta ad avviare processi e progetti di transizione giusta con obiettivi di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio, rappresentando un esempio di valore e di eccellenza per il Paese, per l'Europa e a livello globale”.","post_title":"AdSP Mar Ligure Orientale vince il Premio \"Smart Port\" per innovazione e sostenibilità","post_date":"2024-09-23T10:35:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727087751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una stagione di crescita a pieno ritmo per gli aeroporti della Calabria: a confermarlo sono i dati resi noti dal presidente della regione, Roberto Occhiuto, attraverso i suoi canali social. «Nel 2024 troviamo 3.639.000 passeggeri, questa è la stima che stiamo facendo, a fronte di 3.003.000 nell’anno precedente. Quindi c’è una crescita dell’8,5% in Calabria».\r

\r

Lo scalo di Lamezia Terme «crescerà da novembre a dicembre con un più 5-6%» mentre Reggio Calabria è «l’aeroporto che cresce di più in Italia e chiuderà il 2024 con un più 115%, 640.000 passeggeri a fronte dei 290.000 del 2023».\r

\r

Numeri positivi anche per il Sant’Anna di Crotone che segna un «incremento del 48,1%». L’anno scorso sono stati 227.000 i passeggeri atterrati nell’aeroporto della città di Pitagora, quest’anno 314.315. «E’ un sistema che si sta sviluppando ulteriormente perché abbiamo altri accordi già ratificati con Ryanair su Lamezia Terme, Reggio e Crotone e ci sono altri contatti con altri vettori per far arrivare in Calabria più turisti possibili».\r

\r

Occhiuto ribadisce infine la strategicità del comparto turistico per tutto il territorio: «La nostra regione farà del turismo il suo driver, uno dei principali dello sviluppo».","post_title":"Calabria, stagione di crescita per i tre aeroporti con un +8,5% rispetto al 2023","post_date":"2024-09-20T11:09:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726830565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti dal Sistema Aeroportuale Toscano nel primo semestre dell'anno, con il raggiungimento di nuovi record nel traffico passeggeri e un significativo miglioramento degli indicatori economico-finanziari e della marginalità di Toscana Aeroporti» questo il commento di Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, alla relazione finanziara semestrale al 30 giugno 2024.\r

\r

I dati evidenziamo come per la prima volta il Sistema Aeroportuale Toscano abbia superato la soglia dei 4 milioni di passeggeri nel periodo da gennaio a giugno - 4,1 milioni per la precisione - con un incremento del +14,2% rispetto all’analogo semestre del 2023. \r

\r

«Nonostante il contesto macroeconomico presenti ancora elementi di incertezza, rimaniamo concentrati sulla nostra visione strategica a lungo termine - prosegue il presidente -. L'avvio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del terminal dell'aeroporto di Pisa e la prosecuzione del programma di investimenti infrastrutturali, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, testimoniano il nostro impegno nello sviluppo degli aeroporti di Pisa e Firenze e del Gruppo Toscana Aeroporti nel suo complesso».\r

\r

Al 30 giugno 2024 il Galilei di Pisa ha raggiunto il suo massimo storico con 2.479.296 passeggeri transitati, con una crescita del +9,5% rispetto al 2023. La componente internazionale del traffico passeggeri commerciale è in crescita del 15,8% rispetto al 2023, a fronte di una flessione del 6,3% di quella domestica, in un contesto dove il traffico internazionale rappresenta il 75,7% del traffico totale.\r

\r

Traffico passeggeri record per il Vespucci di Firenze che, segnando il massimo storico in ogni singolo mese del semestre, ha raggiunto 1.655.054 passeggeri complessivamente nel primo semestre del 2024, con un incremento del +21,9% rispetto al 2023. In aumento nel semestre sia il traffico commerciale\r

passeggeri nazionali (+49,2%) che il traffico passeggeri internazionale (+18,3%), in un contesto in cui il peso della componente internazionale rappresenta l’85,5% del traffico totale. \r

\r

Al 30 giugno 2024 i ricavi totali consolidati raggiungono i 53,6 milioni di euro, con un miglioramento del +5,8% rispetto ai 50,7 milioni di euro del primo semestre del 2023. ","post_title":"Toscana Aeroporti archivia un semestre da record per entrambi gli scali di Firenze e Pisa","post_date":"2024-09-18T09:33:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726652023000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474558","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Lario Business Club ed è il consesso esclusivo del Com0 1907, in cui è appena entrato Aci blueteam. La società del gruppo Aci è diventata infatti partner della storica società lombarda recentemente promossa in serie A. La novità riflette l’impegno della travel management company nel creare un network con le eccellenze del territorio comasco e rappresenta un traguardo prestigioso che porterà grande visibilità alla tmc sul territorio locale e non solo.\r

\r

Aci blueteam sarà presente sui led a bordo campo in tutte le partite allo stadio Sinigaglia, che saranno trasmesse a livello sia italiano sia internazionale. “È un grande onore per noi poter sostenere la principale squadra calcistica del territorio – afferma Roberto Bettinelli, cfo di Aci blueteam –. Da anni, uno dei nostri obiettivi principali è quello di creare una rete di partnership, collaborazioni e relazioni con realtà comasche che, come la nostra società, rappresentano un’eccellenza, al fine di generare sempre più valore sul territorio. Inoltre, la partecipazione della squadra in serie A ci offre l’opportunità di essere presenti durante gli eventi sportivi più importanti e seguiti anche a livello internazionale”.","post_title":"Aci bluetem: nuova partnership in serie A con la squadra del Como","post_date":"2024-09-16T12:03:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1726488218000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Il Brasile punta su San Paolo e ha progetti ambiziosi per attrarre sempre più turisti italiani. Le iniziative e le potenzialità sono state presentate ai tour operator e alle compagnie aeree presso l'Ambasciata del Brasile a Roma, coinvolgendo le istituzioni e rappresentanti del turismo della città brasiliana.\r

\r

«La destinazione offre innumerevoli possibilità, è una metropoli multietnica e crogiolo culturale - ha spiegato Roberto de Lucena, segretario di Stato al Turismo e ai Viaggi dello Stato di Sanpa - le attrazioni soddisfano tutte le tipologie di turismo grazie al clima e paesaggi, al mix che nasce dalle integrazioni tra spiagge e metropoli, ottima cucina, eventi ed innovazione. Questa meta merita di essere valorizzata: abbiamo registrato 6 milioni di turisti, di questi solo 130.000 sono italiani. Sono pochi, lavoriamo per raggiungere numeri più importanti con la collaborazione dei t.o., miriamo anche agli italiani per il turismo di ritorno e che hanno legami con la vasta comunità italiana che vive a Sanpa. Il Brasile è il paese più visitato del Sud America, lavoriamo per attirare investimenti, cooperazione e promozione».\r

\r

Tra le principali attrazioni spiccano gli 800 chilometri di spiagge, foresta atlantica meglio preservata del Brasile, musei, città moderna con architetture coloniali e avveniristiche, tradizioni afro brasiliane, eventi, gastronomia di livello e tradizionale. Inoltre, sono a disposizione oltre 400 hotel nella regione di tutte le tipologie, 100.000 autovetture per il noleggio, 20.000 ristoranti e centri congressi e strutture Mice, programmi di visite gratuite per i turisti, e un noto santuario che attira numeri notevoli per il turismo religioso. \r

\r

Tra i segmenti su cui si stanno attivando attività di promozione emerge il turismo di avventura, business, turismo familiare e dei grandi eventi, ma anche turismo rurale nelle fazendas tematiche e turismo culturale.\r

\r

\r

","post_title":"Brasile, focus su San Paolo: «Vogliamo più turisti italiani»","post_date":"2024-09-16T11:59:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1726487981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono i tour negli Emirati, in Arabia, Oman, Libano e Giordani i protagonisti dei nuovi prodotti Kurban e Plaza Tours che Gdsm Global propone al mercato italiano per il 2025. Le due destination management company parte del gruppo Dmc Arabia sono entrate nel portfolio della global sales agency milanese a inizio anno. \"Il nostro Paese è nella top 5 per importanza di entrambe le dmc. Anzi, per la Giordania si parla persino di top 3, anche se la destinazione sta soffrendo molto negli ultimi tempi, a causa della crisi israelo-palestinese\", ha spiegato in occasione di un recente business breakfast la multiproduct cruise supervisor di Gdsm Global, Selma Lakhial.\r

\r

Nata in Libano nel 1952, Kurban Tours oggi offre pacchetti e servizi singoli completi oltre che per il proprio paese di origine anche per Emirati, Oman e Arabia, tutte destinazioni in cui è presente con una sede dedicata. Tra i suoi punti di forza, la partnership con Grayline, che integra le escursioni con audioguide specializzate. Plaza Tours è stata invece fondata ad Amman alla fine degli anni '90 e propone servizi tailor made sulla Giordania, con una proposta in grado di coniugare cultura, enogastronomia, mare, avventura e paesaggi\r

\r

\"Dmc Arabia - ha concluso Selma Lakhial - mette a disposizione delle agenzie di viaggio e dei tour operator italiani anche un innovativo portale b2b, dove è possibile accedere a un'ampia gamma di pacchetti che includono strutture di alto livello, trasferimenti, escursioni e tour su misura, con la possibilità di avvalersi di guide professionali in lingua italiana\".","post_title":"Nuovi prodotti Kurban e Plaza Tours per Gdsm Global: obiettivo Medio Oriente","post_date":"2024-09-16T10:43:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1726483389000]}]}}