Ota Viaggi nel segno della continuità: Diana: “Bisogna dare certezze alle adv” Programmazione invernale e prodotto per la prossima estate. Lo sguardo di Ota Viaggi si divide tra le due priorità del momento: “Lo scorso 31 ottobre è stato pubblicato sul sito il catalogo Neve 22-23 – spiega il direttore commerciale, Massimo Diana -. Anche quest’anno sarà solo online, come è nostra consuetudine da dieci anni a questa parte. Ma stiamo già lavorando anche sulla Summer 23 che si prospetta calda”. A Diana piace però soprattutto sottolineare che la vera novità è “che non cambiamo nulla: sembra un controsenso, ma in questo momento è importante dare certezze agli agenti di viaggio. Per dare continuità abbiamo deciso di mantenere la nostra impostazione commerciale, delle vendite e dei servizi. Le adv stanno vivendo un momento veramente difficile, bombardate, tra l’altro, dall’aumento dei cosi e dall’inflazione. Quindi il fatto di non cambiare nulla dà una certezza, una sicurezza. Sarà questo il refrain del nostro commerciale nei prossimi mesi, fino all’estate 2023″. Sardegna e Sicilia continuano quindi a essere i prodotti principali del to: “il nostro core-business – conclude Diana –. Avremo però un piccolo ampliamento sul resto del Sud Italia e stiamo anche studiando un nuovo prodotto sulla Sardegna che presenteremo a breve. Abbiamo un approccio molto cauto rispetto ai prossimi sei mesi lavorativi, con l’intento di tranquillizzare le adv. Io sono un commerciale: ho da sempre sposato il dna di Ota Viaggi, che è quello di stare con le adv lavorando insieme”.

