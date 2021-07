Originaltour torna a scommettere sull’Oman. Spazio anche a Dubai e Uzbekistan

Originaltour traguarda l’autunno-inverno con gli ultimi ritocchi alla programmazione dedicata all’Oman. “Confermiamo il nostro “Oman Classico Gold” – spiega Loredana Arcangeli, direttore generale del to -, un tour di gruppo in fuoristrada e con guida italiana, con un itinerario incentrato sugli spazi aperti e sulla natura perché prevede due deserti, il Wahiba Sands e il deserto bianco di Woodland, la visita delle oasi; inoltre, si dorme in campo tendato. Anche gli altri tour previsti in Oman sono tutti basati su fuoristrada: non è una novità per noi, negli anni passati li abbiamo sempre organizzati con questo mezzo perché il nostro target di clientela è medio/alto, che si muove su base individuale o al massimo in piccolissimi gruppi”.

Oltre all’Oman Originaltour punta molto su Dubai in occasione dell’Expo 2020: il to propone uno speciale pacchetto di 5 giorni/4 notti a partire da € 590 in hotel 4**** e da € 650 in hotel 5**** e che comprende 4 pernottamenti con prima colazione, biglietto per 2 giorni di ingressi ad Expo, la card della metro con 4 Way da/per Expo, mezza giornata di city tour di Dubai incluso un ingresso per salire al Burj Khalifa che, con i suoi quasi 830 metri è il grattacielo più alto del mondo.

In programmazione anche l’Uzbekistan, dove l’operatore propone tour effettuati su base privata con guida parlante italiano, con voli Turkish Airlines per raggiungere Samarcanda, Tashkent e anche i nuovi scali di Urgench e Fergana.

“La situazione è ancora abbastanza complessa perché molti paesi sono ancora chiusi al turismo mentre per altri è richiesta la quarantena in andata e comunque al ritorno in Italia. Inoltre se non sarà tolto il divieto di uscire da Schengen da parte del governo italiano non potremo iniziare a lavorare, perché le nostre destinazioni sono tutte extra Cee. Non voglio polemizzare ma mi sembra che non ci sia molto interesse a risolvere questa situazione da parte dei ministeri preposti. Tuttavia l’interesse per ripartire c’è. Riceviamo richieste di preventivi per Oman, Uzbekistan, Dubai e anche Maldive e Micronesia e tutto il sud est asiatico in generale, ma in realtà siamo bloccati dalle disposizioni governative che sembrano preoccuparsi solo del turismo incoming, dimenticandosi dell’outgoing extra Ue. Ci tengo a sottolineare che per tutte le destinazioni della nostra programmazione stiamo prevedendo esclusivamente tour privati e al momento le partenze SIC sono in stand by”.

Originaltour presenterà a breve anche il nuovo sito web.