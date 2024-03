Operazione rebranding per i tedeschi di Der Touristik che diventano Dertour Il secondo tour operator più grande d’Europa cambia nome, passando da Der Touristik a Dertour. La mossa, spiegano fonti della compagnia, sarebbe stata pensata per rendere il marchio dell’operatore tedesco più internazionale. L’operazione di rebranding dovrebbe essere implementata a partire dal secondo trimestre di quest’anno, per concludersi alla fine del 2025. Il processo include anche l’introduzione di un design più liquido nelle strategie di comunicazione della società, con l’obiettivo di riflettere la natura dinamico-evolutiva del nuovo brand. Gli elementi visuali tenderanno inoltre a mostrare un look più moderno ed emozionale, al contempo provando ad armonizzare e includere in un’unica piattaforma internazionale i diversi business e travel brand del gruppo. “La transizione da Der Touristik a Dertour sottolinea la nostra ambizione di assumere un ruolo guida nel mercato dei viaggi internazionali – spiega il ceo Europa Centrale della compagnia, Ingo Burmester -. Puntiamo ad accrescere la visibilità del nostro gruppo, specialmente nelle destinazioni in cui siamo presenti”. Condividi

Tipo Festival è una full immersion per appassionati, curiosi, famiglie e addetti ai lavori che tra spettacoli in fabbrica, itinerari di trekking industriali, visite in azienda, presentazioni di libri, mostre, laboratori di arte tessile e convegni dalla alta professionalità potranno avvicinarsi e scoprire il mondo del patrimonio industriale pratese, fabbriche in attività solitamente non aperte al pubblico o fabbriche recuperate e riconvertite a funzioni diverse che accolgono la cittadinanza e i turisti in spazi particolari e molto suggestivi. Per immergersi nella storia e nell’attualità delle manifatture e conoscere da vicino i processi di riciclo e produzione di stoffe, i musei, le architetture del lavoro. Il programma vero e proprio del festival è anticipato da tre giorni di iniziative: sabato 6, mercoledì 10 e giovedì 11 aprile avranno luogo mostre fotografiche, laboratori per bambini (TIPO Kids, che tornerà al Museo del Tessuto sabato 13 durante il Festival), come la piccola tessitura e il ricamo creativo, e presentazioni di libri (TIPO Books). TIPO Festival inizierà venerdì 12 aprile con un evento dedicato agli addetti ai lavori, vale a dire l’assemblea nazionale di AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale), una significativa conferma della centralità di Prato sul tema del turismo industriale. In più, al Museo del Tessuto, ci sarà un importante convegno che raccoglie le best practices del turismo industriale in Toscana e apre al dibattito a livello nazionale. Grande spazio, all’interno del programma di TIPO Festival, è dedicato ai tour alla scoperta del patrimonio industriale di Prato. Sabato 13 aprile, nel pomeriggio, si andrà alla scoperta dei mille volti del Macrolotto Zero: nel vecchio cuore produttivo novecentesco del tessile, oggi quartiere multiculturale e creativo, a fianco di edifici di archeologia industriale troviamo esempi di rigenerazione urbana come il centro culturale PrismaLab, lo skate park con la street art di Zed1, l’inclusione sociale del punto luce Save the Children, la ricerca tessile contemporanea internazionale di Lottozero. La giornata di sabato si chiude con il concerto di Francesco Baccini, popolare cantautore genovese, che ripercorrerà piano e voce oltre trent’anni di carriera con omaggi ai grandi della musica italiana a cui si è sempre ispirato (Luigi Tenco) e con cui ha collaborato (Fabrizio De André). Domenica 14 aprile sarà la volta del secondo e ultimo tour, focalizzato sull’incontro tra ingegneria, architettura e teatro, per entrare in contatto con il legame tra la storia industriale di Prato e il mondo dello spettacolo, incrociando le strade di personaggi come Pier Luigi Nervi e Luca Ronconi. Una città che è crocevia di arte e ingegno, dove l’una si mescola con l’altro, dando vita a un connubio sempre al rialzo. Si potranno visitare il Teatro Fabbricone, il Lanificio Balli (con la sua Sala Nervi), l’ex Lanificio Calamai, il Teatro Magnolfi e il Politeama. Gran finale con Toscanacci, spettacolo con Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle (ideato da quest’ultimo): un tributo e un rilancio della grande comicità toscana, inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte e Bianciardi. [post_title] => Prato, dal 12 al 14 aprile il Festival del Turismo Industriale [post_date] => 2024-03-11T11:09:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710155394000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli europei mantengono un alto grado di fiducia nelle proprie possibilità di investire in viaggi nel 2024. Un ottimismo che persiste nonostante la crescente pressione derivante dal costo della vita in aumento su tutto il continente. E' il dato più significativo che emerge da un recente report commissionato da Accor a One Pol e condotto su un campione di 8 mila intervistati. L’ indagine, effettuata su viaggiatori provenienti da sette Paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Olanda, Francia, Italia, Spagna e Polonia) rivela infatti come più della metà degli intervistati (54%) ritiene che nel 2024 avrà maggiore capacità di spesa per i viaggi rispetto al 2023, mentre solo l'11% prevede un budget inferiore. L'Italia emerge tuttavia come la nazione meno fiduciosa riguardo alla propria capacità di spesa per i viaggi, ma mostra almeno alcuni segnali incoraggianti: il 44% dei viaggiatori tricolori prevede un aumento del budget, mentre solo il 12% segnala una riduzione delle spese di viaggio. In testa alla classifica, i polacchi si rivelano i più fiduciosi, con il 64% che si aspetta un aumento del proprio budget. Seguono i tedeschi al secondo posto con il 61%, a fronte di un 13% che annuncia una riduzione. Il numero di viaggi di piacere all'estero è quindi in crescita rispetto all'anno precedente. Si prevede pure un aumento significativo per i fenomeni workation o bleisure all'estero. Grazie a modelli di lavoro sempre più flessibili e a datori di lavoro sempre più propensi a offrire maggiore libertà di movimento ai propri dipendenti, circa un viaggiatore europeo su cinque (19%) prevede infatti di intraprendere almeno un viaggio che unisca lavoro e svago nel corso del 2024. Le destinazioni nei paesi caldi dell'Europa meridionale continuano a detenere il primato delle preferenze tra i viaggiatori del Vecchio continente, con uno su quattro (23%) che ha in programma un viaggio in Spagna nel corso dell'anno. Seguono nell'elenco delle mete desiderate l'Italia (18%), la Francia (16%), il Portogallo e la Grecia (13%). Per quanto riguarda le destinazioni al di fuori dell'Europa, il 16% dei viaggiatori continentali ha l'intenzione di recarsi in America settentrionale o centrale nel corso dell'anno, e la medesima percentuale prevede un viaggio in Asia. Nel contesto del nostro mercato nazionale, i viaggiatori si allineano al trend europeo, con l'87% degli italiani che progetta almeno un viaggio in Europa nel 2024. Le tre destinazioni più ambite risultano essere Spagna (33%), Francia (23%) e Grecia (19%). Nonostante l'incremento delle spese globali, le finanze continuano a essere una fonte di preoccupazione costante per i consumatori, con una schiacciante maggioranza (87%) che sta attuando strategie volte a ridurre i costi. Questo fenomeno è particolarmente accentuato dall'attuale contesto di inflazione e aumento del costo della vita. Dalla preferenza per alloggi più convenienti (27%) alla riduzione delle spese (27%), queste tattiche di risparmio potrebbero avere un impatto significativo sull'industria dei viaggi nel corso del prossimo anno. Il cambiamento climatico contribuisce in parte a un'altra tendenza emergente: evitare i periodi di alta stagione. In ambito europeo, un intervistato su tre (32%) esprime l'intenzione di programmare le vacanze al di fuori dei picchi di affluenza per contenere i costi, mentre uno su cinque (19%) prevede di farlo per sfuggire al rischio di ondate di calore, simili a quelle sperimentate la scorsa estate nell'Europa meridionale. Questa dinamica potrebbe portare a una prolungata stagione turistica in alcune destinazioni caratterizzate da climi più caldi, con alcuni operatori turistici che già rispondono offrendo opportunità di viaggio durante periodi tradizionalmente considerati fuori stagione. Altri spunti e tendenze rivelati dal rapporto includono il fatto che nel 2024 il 17% dei viaggiatori europei opterà per un viaggio in solitaria. La percentuale per gli italiani è del 15%. Il 9% dei vacanzieri prevede poi di portare con sé i propri animali domestici. Percentuale alla quale si allineano anche i viaggiatori tricolori. Non solo: il 36% degli intervistati sottolinea l'importanza di immergersi nella cultura delle comunità locali visitate durante le vacanze. Inoltre, il 13% ha bisogno di sentire che sta dando un contributo positivo alla destinazione scelta; per il 44% riposo e relax sono prioritari durante le vacanze, mentre il 15% riconosce la necessità di una pausa a causa di uno squilibrio tra lavoro e vita privata. Il 36% ritiene importante selezionare viaggi che promuovano il benessere fisico e mentale, offrendo un'opportunità per liberarsi dallo stress. Il 9% dei viaggiatori pianifica esperienze basate su cibi e bevande, come degustazioni di vini o festival gastronomici; un altro 9% orienterà la propria vacanza verso eventi musicali come concerti (si pensi all’effetto Taylor Swift, che sta stimolando il turismo globale); il 6% opterà per viaggi incentrati su eventi sportivi, con le Olimpiadi e Paraolimpiadi di Parigi 2024 in cima alla lista delle principali attrazioni dell'anno. Per quanto riguarda gli italiani, emerge che il 15% organizzerà attività legate a degustazioni di cibi e bevande, un ulteriore 11% si sposterà alla ricerca di eventi musicali, e un più esiguo 6% pianificherà viaggi correlati ad eventi sportivi. "Nonostante le sfide macroeconomiche e geopolitiche in corso, il 2024 si preannuncia un anno significativo per i viaggi in Europa, con i consumatori che danno priorità a questo tipo di investimento rispetto ad altre forme di spesa discrezionale - commenta l'amministratore delegato premium, midscale & economy, Accor Europe & Nord Africa, Patrick Mendes -. Lo studio mette, inoltre in luce ulteriori tendenze di rilievo a lungo termine. La crescente attenzione dei consumatori al benessere è destinata a perdurare, così come il bleisure”. [post_title] => Accor: l'inflazione pesa ma tra gli europei aumenta la voglia di viaggiare (meno in Italia) [post_date] => 2024-03-11T10:26:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710152807000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463177 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una costa di soli 46 chilometri di litorale adriatico poco sabbioso, a tratti selvaggio e a tratti candido grazie alle sue falesie a picco sul mare, l’Istria Slovena si sviluppa tra il ciglione carsico ad est, il Mare Adriatico ad ovest e la baia di San Bartolomeo a nord. E la sua popolazione, dalle numerose componenti etniche, rispecchia totalmente la varietà del paesaggio. Facilmente raggiungibile dall’Italia sia in auto che in treno, l’Istria Slovena è ormai da tempo una destinazione fruibile tutto l'anno grazie all'offerta wellness, mare, enogastronomia e active. Una meta dunque molto amata dai viaggiatori italiani che nel 2023 hanno fatto registrare incrementi importanti sul numero dei pernottamenti, occupando la terza posizione del mercato incoming, dopo Austria e Germania. La positività dei numeri registrati nella scorsa stagione diventa ancora più significativa se si tiene in considerazione che i flussi sono buoni durante tutto l’anno, quindi anche slegati dai momenti clou come i mesi estivi e le vacanze natalizie. In questa porzione di territorio sloveno, l’Adriatico lascia chiaramente cogliere la sua affascinante eredità che deriva dall'essere stato crocevia tra Venezia e Vienna: punto di partenza per le conquiste della Serenissima, riviera strategica e, al tempo stesso, mondana per l’impero degli Asburgo. Un vero e proprio microcosmo a pochi passi da Trieste, dove il verde rigoglioso si fonde quasi senza soluzione di continuità con tutte le sfumature dell’Adriatico, tra turchesi incredibilmente brillanti e profondi blu cristallini. Un territorio che, pur con una dimensione ridotta, racchiude una miriade di tesori di natura, cultura, arte, enogastronomia e tradizioni autentiche . La penisola istriana inizia subito dopo Muggia, alla periferia est di Trieste, e si spinge fino alle saline di Sicciole, al confine con la Croazia, a pochi chilometri da Umago. E come una sorta di triangolo si sviluppa verso l'interno. Oltre alla bellezza di luoghi costieri come Portorož-Portorose, Piran-Pirano, Izola-Isola, la Baia della luna, la spiaggia di Bele skale (Rocce Bianche) e le città di Koper-Capodistria e Ankaran-Ancarano, anche i borghi dell'interno come Padna, Nova Vas o Sveti Peter sono piccoli gioielli dove natura, amore per la terra, vivacità delle tradizioni e particolarità architettoniche creano un equilibrio perfetto, reso unico dalla cordialità delle persone. Luoghi che diventano mete ambite in ogni stagione, anche se il periodo tra primavera ed estate permette di godere al massimo della varietà di offerta turistica, tra tuffi, macchia mediterranea in fioritura, vacanze in bicicletta o di godere di feste ed eventi dedicati a prodotti e tradizioni, quali, per esempio, la malvasia, l'olio, gli spumanti, gli ortaggi, i cachi, l'aglio e la raccolta del sale. «La primavera è alle porte e con essa è in arrivo una nuova stagione di eventi e attività che costituiranno anche un’ottima opportunità per le vacanze pasquali, il ponte del 25 aprile e il 1° maggio. L’andamento delle prenotazioni sta andando bene e opereremo per far sì che i numeri italiani continuino a crescere» ha commentato Patricija Gržinič, Direttrice dell'Ente del Turismo di Portorose e Pirano, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione turistica 2024. Quattro i Comuni dell’Istria Slovena che hanno presentato la propria offerta durante l'incontro con i media italiani: Portorose e Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano. Portorose è la base perfetta per le vacanze legate al benessere grazie anche alla presenza delle vicine saline di Sicciole, preziosa fonte di sostanze naturali per i trattamenti quali fanghi e acqua madre. Grazie al porto turistico, inoltre è una meta ideale anche per chi arriva via mare o per chi desidera esplorare la costa noleggiando un natante. Portorose inoltre, grazie anche al fatto che la maggior parte delle strutture è aperta tutto l'anno e alla presenza del suo auditorium, di sale meeting di diverse dimensioni perfettamente attrezzate, di spazi di grande suggestione come gli ex magazzini del sale, creati a metà del 1800 e ora disponibili per gli eventi, è l'ideale anche per il turismo congressuale e d'affari. Gli amanti del benessere apprezzeranno certamente anche Strugnano, area conosciuta principalmente per la falesia di flysch alta 80 metri, e per la Baia della Luna, la più bella insenatura marina slovena. Proprio qui si trova un rinomato centro termale e di talassoterapia Talaso Strunjan, con piscine d’acqua marina, trattamenti di bellezza, fanghi e saune. Pirano è un piccolo gioiello Adriatico: dall’ellittica Piazza Tartini, dedicata all'omonimo e celebre musicista piranese, agli imponenti palazzi ottocenteschi, come quello del Municipio fino alla secentesca chiesa di San Giorgio, il cui campanile è la perfetta copia in scala di quello di San Marco a Venezia. Numerosi i festival estivi, tra cui il Tartini Festival, ospitato nel chiostro di un monastero minorita con un'eccezionale acustica, oppure le serate musicali Piranesi, omaggio alla musica classica con interpreti e musicisti di fama internazionale. Isola, la città dei pescatori non ha mai perso le sue tradizioni che l’hanno resa famosa per la pesca e la lavorazione del pesce. Il particolare fascino veneziano di Isola, le stradine tortuose e gli ottimi ristoranti e bar dove godere della cucina di mare, rendono la città un luogo da vivere a pieno. Tappa immancabile per capire l’autenticità della località e la vitalità delle sue tradizioni è l’Isolana – La Casa del Mare, museo che raccoglie navi, barche e storie meravigliose. E sono davvero numerose le esperienze gastronomiche, che spaziano dalle trattorie tipiche ai ristoranti raccomandati dalla guida Michelin. Capodistria è invece un vero e proprio ponte tra mondo carsico e submediterraneo. Città dei soli, che decorano i palazzi veneziani medievali, ma anche del sole, che riscalda la laguna della Val Stagnon, e del Ciglione carsico e le pareti da arrampicate di fama mondiale. Il centro storico è incantevole e conserva con grande cura le tracce del suo lungo passato. Per una vacanza a totale contatto con l'ambiente, Ancarano è la scelta migliore. Relax e natura sono il fil rouge dell’esperienza da vivere nella penisola di Ancarano. Qui il clima è mite, la vegetazione rigogliosa, il patrimonio culturale, storico e variegato. Proprio queste caratteristiche attraggono, e hanno attratto nel passato, i visitatori, che possono ammirare i giardini del Monastero Benedettino, dove i monaci trasmettevano le conoscenze mediche già nell'XI secolo e ora trasformato in una particolare suggestiva struttura ricettiva, o il Parco Termale dell'ex Sanatorio. Il modo migliore per visitare quest’area è farlo lentamente: passeggiando lungo il sentiero circolare Bebler, che collega il centro di Ancarano con il Monte del Sanatorio, oppure godendo dei percorsi didattici tra i vigneti. Storia e natura collimano a Punta Grossa, una delle rare aree marine della costa slovena rimaste naturalmente incontaminate, che ospita l'unica fattoria antica interamente conservata sulla costa slovena, un forno comunitario per la cottura del pane, bunker, due postazioni da cannone della Seconda Guerra Mondiale, nonché la torre di vedetta. Nel Parco Paesaggistico Punta Grossa trovano la loro meta più ambita gli amanti delle attività all'aria aperta. «Obiettivo del biennio 2024-2025 è quello di investire e incrementare i flussi nel turismo della cultura e dell’arte. Il turismo culturale rappresenta oggi il 40% del totale europeo e la nostra volontà è quella di presentare la Slovenia come destinazione internazionale sostenibile, moderna e creativa. Grazie ad un’offerta caratterizzata da produzioni artistiche, festival ed eventi di alta qualità, oltre ad un patrimonio culturale ottimamente preservato» ha cdichiarato Aljosa Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo al termine della conferenza stampa. [gallery ids="463179,463181,463180"] [post_title] => Wellness, mare, enogastronomia e active: la nuova stagione turistica in Istria Slovena [post_date] => 2024-03-11T09:52:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710150770000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flessibilità, co-marketing e digitalizzazione: le tre parole d’ordine tracciano la strada che Scalapay percorrerà per i prossimi 12 mesi, nei settori trasporti e tour operator. Il 2023 è stato un anno rivoluzionario per i pagamenti rateali nel mercato turistico. Il famigerato buy now pay later è entrato ufficialmente nelle abitudini di consumo di oltre 10 milioni di italiani, che lo utilizzano per i propri acquisti quotidiani. Nel mondo dei viaggi, e più precisamente nei settori in cui operano le società di trasporto e i tour operator, questo metodo di pagamento innovativo conosce un ampio sviluppo, grazie alle differenti opportunità proposte, arrivando a essere richiesto da oltre il 30% dei consumatori. In occasione della Borsa Mediterranea del Turismo (Napoli, 14 - 16 marzo 2024), la fintech dei pagamenti rateali senza interessi si racconta, rispetto al suo anno dei record. Dichiara Matteo Ciccalè, travel partnership director: “Le aziende che stanno beneficiando maggiormente del servizio che proponiamo sono soprattutto i tour operator, tra i quali brand storici come Alpitour, Veratour, oltre a giovani realtà in forte sviluppo, ad esempio Si Vola, All Tours e Utravel. Grazie alle attività di co-marketing, di recente, abbiamo raggiunto risultati di crescita eccellenti in relazione all’acquisizione di nuovi utenti. Registriamo, inoltre, un dato di grande soddisfazione in merito ai repeaters, triplicati rispetto all’anno precedente, complici le strategie di marketing messe a disposizione dei partner con l’obiettivo di raggiungere un risultato condiviso, cui si aggiunge una flessione dei costi di acquisizione anno su anno, fino al 25%”. L’altro fronte di grande crescita per Scalapay è il segmento trasporti, in cui risulta strategico il contributo della fintech nella vendita dei biglietti, contribuendo a un progressivo miglioramento delle performance annuali. Si sottolinea che i tassi di crescita maggiore nei trasporti vengono registrati presso le fasce di clientela di 18-24 e 25-35 anni, più ricettive ed esposte alle campagne promozionali dell’Unicorno sui canali social. Treni (tra gli altri partner Trenord), noleggio auto (tra gli altri partner Tinoleggio.it), aerei, ma soprattutto trasporti navali sono il propulsore della crescita veloce di Scalapay nel settore, rappresentando il 20% del transato totale nell’ambito dei trasporti, superando così le compagnie aeree. La fintech riporta come esempio la straordinaria partnership con Grimaldi Lines, che presto si estenderà anche alla gemella iberica Trasmed. [post_title] => Scalapay registra una grande crescita nel segmento trasporti [post_date] => 2024-03-08T13:04:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709903094000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463068 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è una battuta d'arresto nell'iter di acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag. Una sospensione che arriva in seguito alle ripetute richieste di 'rimedi' dell'Antitrust dell'Unione europea per avallare l'intera operazione. Secondo l'aggiornamento pubblicato questa settimana sul sito della Commissione, l'autorità di regolamentazione dell'Ue ha interrotto l'indagine sull'accordo da 400 milioni di euro a partire dal 9 febbraio 2024, dopo aver aperto un'"indagine approfondita" ufficiale solo due settimane prima, il 24 gennaio. Il 1° marzo Iag ed Air Europa hanno dunque chiesto tempo, oltre alla scadenza fissata prima della decisione dell’Antitrust Ue sull’operazione di fusione. La Commissione aveva indagato sul portafoglio di slot dei vettori, in particolare all'aeroporto di Madrid Barajas, e sui potenziali effetti della fusione sulle rotte domestiche spagnole e su quelle internazionali, dopo che un'indagine preliminare aveva sollevato problemi in materia di concorrenza. Nel mirino di Bruxelles sono finite le rotte a corto raggio tra Madrid e alcune città europee, ma anche quelle che collegano Madrid a Israele, Marocco, Regno Unito e Svizzera. Anche le rotte a lungo raggio tra Madrid e il Nord e il Sud America sono sotto osservazione poiché sia Iberia - una delle cinque compagnie aeree di Iag - sia Air Europa offrono collegamenti diretti e, secondo la Commissione, devono affrontare una scarsa concorrenza da parte di altri vettori. Il 23 febbraio scorso Iag ha presentato degli impegni per rispondere alle preoccupazioni dell'Ue, di cui non sono stati forniti i dettagli. La decisione della Commissione sull'accordo era prevista per il 7 giugno 2024. [post_title] => Il gruppo Iag prende tempo: l'acquisizione di Air Europa va in stand-by [post_date] => 2024-03-07T15:06:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709823960000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volano alto i conti di Lufthansa che archivia il bilancio 2023 con un fatturato in crescita a 35,4 miliardi di euro rispetto ai 30,9 miliardi del 2022 e con un utile operativo balzato a quota 2,7 miliardi di euro rispetto a 1,5 miliardi di euro dell’anno scorso. Il colosso tedesco ha più che raddoppiato i profitti netti che sono saliti a 1,7 miliardi di euro (790 milioni di euro nel 2022). Il gruppo torna quindi a distribuire un dividendo agli azioni per la prima volta post Covid (0,30 centesimi per azione). La presentazione dei risultati d'esercizio è stata anche l'occasione per fare il punto sull'ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways, che tuttora attende il via libera da Bruxelles: una trattativa «che sta andando più lentamente di quanto previsto» ha sottolineato il ceo Carsten Spohr, in riferimento ad un'approvazione che era inizialmente attesa entro fine 2023. Ora le attese mirano a concludere l'operazione «nel corso di quest'anno - precisa il comunicato dei tedeschi -. Il Gruppo Lufthansa sta lavorando a stretto contatto e in modo costruttivo con la Commissione Ue per giungere a una rapida conclusione e successiva attuazione dell'accordo. Con l'investimento previsto in Ita Airways, il Gruppo Lufthansa sta portando avanti l'internazionalizzazione della compagnia per sfruttare meglio le interessanti opportunità di crescita all'estero». Nel 2023 la compagnia ha trasportato oltre 120 milioni di passeggeri, +20% in più rispetto al 2022 e per la prima volta tutte le compagnie aeree del gruppo hanno riportato un utile operativo. Swiss, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines ed Eurowings hanno tutte ottenuto risultati record, si legge nel comunicato e il fatturato della divisione aviation è salito a 28,3 miliardi di euro contro 22,8 miliardi di euro dell’anno precedente. La domanda di viaggi continua ad essere forte anche per l’anno in corso e per questo il gruppo Lufthansa prevede capacità media di circa il 94% rispetto al 2019, pari a una crescita del 12% rispetto al 2023. [post_title] => Lufthansa raddoppia gli utili. E per Ita Airways è atteso «entro l'anno» l'ok dell'Ue [post_date] => 2024-03-07T10:34:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709807668000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462996 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462999" align="alignleft" width="300"] Monica Santambrogio[/caption] Con una quota del 5% ciascuna le due a.d. della compagnia, Valeria Albertini e Monica Santambrogio, entrano nel capitale del Gruppo Della Frera Hotel. Con una pluriennale esperienza nel settore privato e pubblico, Monica Santambrogio lavora con Gruppo Della Frera Hotel fin dalla sua costituzione nel 2014, ricoprendo da subito incarichi di responsabilità in qualità di vice presidente, a.d. e oggi socia di Gdf Hotel con la stessa Valeria Albertini. La manager ha deleghe in diverse funzioni, soprattutto in ambito legale, con la direzione dell’ufficio preposto e delle risorse umane per il controllo e il rispetto di tutti gli adempimenti legali e amministrativi a esso correlati, fino alla rappresentanza della società in materia di lavoro in tutte le sedi opportune. Coordina anche i rapporti con le controparti sindacali. La manager ha inoltre la direzione dell’ufficio privacy e whistleblowing. [caption id="attachment_463002" align="alignright" width="270"] Valeria Albertini[/caption] Manager con vent’anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, Valeria Albertini ricopre sin dall’inizio della sua carriera ruoli di primo piano nel comparto. E' tuttavia con il suo ingresso nel Grand Hotel Villa Torretta che la manager avvia il proprio successo professionale, dapprima con l’incarico di direttore comunicazione, marketing e sales per poi ricoprire, dal 2012 al 2021, il ruolo di general manager della struttura di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dal 2008 commercializzata con il marchio MGallery by Sofitel. Da direttrice ne gestisce tra l'altro il rebranding per l’ingresso in Curio Collection by Hilton nel 2018. Il biennio 22-23 segna il turning point nella carriera della manager: diviene dapprima direttore generale e a seguire amministratore delegato di Gdf Hotel. Nello stesso periodo viene nominata vicepresidente vicario di Federalberghi Milano - Milano e Provincia - Monza e Brianza - Lodi. Con il nuovo anno entra quindi come socia in Gdf Hotel. Tra le deleghe più importanti, la manager segue lo sviluppo del piano strategico di business, la gestione del budget e gli obbiettivi di fatturato la promozione e comunicazione degli hotel del gruppo. Coordina inoltre la selezione dei fornitori, le nuove aperture e la gestione della sicurezza. ”Valeria e Monica sono due manager fondamentali per il nostro gruppo e grazie al loro lavoro e impegno hanno fatto crescere la nostra società nel corso degli anni - commenta il fondatore e presidente della compagnia, Guido Della Frera -. Questo traguardo è la giusta celebrazione del percorso fatto insieme: un percorso iniziato tempo fa e che continuerà nel tempo al fine di trasformare la nostra azienda in un esempio per tutto il comparto”. [post_title] => Le due a.d. Valeria Albertini e Monica Santambrogio entrano nel capitale del Gruppo Della Frera [post_date] => 2024-03-07T10:13:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709806391000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "operazione rebranding per i tedeschi di der touristik che diventano dertour" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1167,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sottolineare il legame tra prodotto e territorio, inserendo la cantina in una visione più ampia, capace di passare non solo dalla degustazione del prodotto vinicolo ma anche dalla conoscenza della sua area di produzione, della cultura e della gente che vive, lavora e produce tra i colli di San Colombano. Nasce da questo ampio approccio alla viticoltura la vocazione enoturistica della cantina Nettare dei Santi, che ha contribuito con i suoi prodotti al successo del nostro ultimo Tove, al Meliá Milano gli scorsi 4 e 5 febbraio.\r

\r

\"Il turismo del vino fa parte della nostra famiglia praticamente da sempre - spiega il titolare della cantina, GianEnrico Riccardi -. Trasformare quella che fino ad allora (dalla fine del 1800) era stata una passione in un’attività imprenditoriale, dando nuova immagine al prodotto ottenuto, imbottigliandolo e facendolo apprezzare sulle tavole dei milanesi e dei lodigiani, non era solo un concetto di vendita ma soprattutto la necessità di far conoscere un prodotto, una cultura, una tipicità del territorio: i colli di San Colombano. Nel 1980, quando mio padre Enrico, figlio di Franco Riccardi, decise di trasferire la cantina dal centro del paese alla cima della collina fra i propri vigneti, diventando una delle realtà vitivinicole più affascinanti di San Colombano, è stato ancor più chiaro e fortemente desiderato dare impulso all’attività investendo tutte le energie nella cura dei vigneti, nella ricercatezza dell’immagine e soprattutto nell’assoluto rispetto dell’ambiente. Quell’ambiente che doveva essere visto, conosciuto e visitato attraverso la cantina: dalla produzione dello stesso vino ai prodotti del territorio. Come mio nonno Franco Riccardi, e successivamente attraverso il pensiero e il lavoro di mio padre, ho infatti sempre fortemente creduto al legame tra prodotto e territorio”.\r

\r

Con l’arrivo del movimento del Turismo del vino nel 1993, si concretizza così nell'azienda della famiglia Riccardi il desiderio e il pensiero più ampio del concetto di cantina enoturistica. \"Qualcosa che abbiamo sempre fortemente desiderato e in cui abbiamo sempre creduto - prosegue GianEnrico -. Ci rivolgiamo a tutti: wine lovers, appassionati, curiosi, amanti del vino e non solo; a chi ne sa e a chi ne sa di meno. Oggi le richieste del pubblico sono sempre più diversificate. Non esiste più il solo concetto della classica degustazione, ma anche l’accompagnare il vino con assaggi di prodotti tipici; il conoscere la storia della cantina e del territorio; nuove esperienze da condividere circondati dalla natura e nella natura. Cene in vigna, percorsi tra i filari, momenti di relax tra un calice e l’altro, il poter interagire direttamente con il produttore sono solo alcuni esempi di ciò che si può fare. Si cerca d’instaurare un rapporto con gli ospiti non solo con le parole ma accompagnandoli in una vera esperienza sensoriale fatta di occhi, naso e bocca. Il tutto, sempre con la semplicità e il rispetto non solo per il nostro prodotto, ma in primis per il nostro visitatore: decidere con loro cosa degustare e quale esperienza vorrebbero fare è il modo più semplice e coinvolgente per rendere il nostro cliente parte integrante della cantina e non un semplice ospite in visita”.\r

\r

La Nettare dei Santi produce oggi un totale di 25 etichette di vino. Si spazia dai beverini d’annata a vini più importanti e affinati in legno: dalle riserve ai passiti, dalle bollicine metodo classico millesimato alle più fruttate del metodo Charmat. Per chi ama i vini rossi e i vini bianchi, sia fermi sia frizzantini, Barbera, Croatina e l’Uva Rara compongono la Doc dei vini rossi; Chardonnay, Pinot Nero e Riesling sono la Doc per i vini bianchi. Verdea è invece un vitigno autoctono, nella versione ferma o frizzante, per un vino leggero e giovane. \"Descrivere brevemente tutti i vini non è facile - conclude GianEnrico -. Ognuno merita la sua giusta attenzione. Ed è per questo che vi invito direttamente in cantina a degustarli: una piacevole sorpresa tra le colline del Milanese\".","post_title":"Nettare dei Santi: vocazione enoturistica tra i colli di San Colombano","post_date":"2024-03-11T14:05:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710165924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il secondo tour operator più grande d'Europa cambia nome, passando da Der Touristik a Dertour. La mossa, spiegano fonti della compagnia, sarebbe stata pensata per rendere il marchio dell'operatore tedesco più internazionale. L'operazione di rebranding dovrebbe essere implementata a partire dal secondo trimestre di quest'anno, per concludersi alla fine del 2025. Il processo include anche l'introduzione di un design più liquido nelle strategie di comunicazione della società, con l'obiettivo di riflettere la natura dinamico-evolutiva del nuovo brand. Gli elementi visuali tenderanno inoltre a mostrare un look più moderno ed emozionale, al contempo provando ad armonizzare e includere in un'unica piattaforma internazionale i diversi business e travel brand del gruppo.\r

\r

\"La transizione da Der Touristik a Dertour sottolinea la nostra ambizione di assumere un ruolo guida nel mercato dei viaggi internazionali - spiega il ceo Europa Centrale della compagnia, Ingo Burmester -. Puntiamo ad accrescere la visibilità del nostro gruppo, specialmente nelle destinazioni in cui siamo presenti\".","post_title":"Operazione rebranding per i tedeschi di Der Touristik che diventano Dertour","post_date":"2024-03-11T12:20:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710159659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prato ospiterà dal 12 al 14 aprile la seconda edizione di TIPO Festival, il festival dedicato al Turismo Industriale per raccontare storia, cultura, tradizione e contemporaneità dell’eccellenza tessile pratese.\r

\r

Tipo Festival è una full immersion per appassionati, curiosi, famiglie e addetti ai lavori che tra spettacoli in fabbrica, itinerari di trekking industriali, visite in azienda, presentazioni di libri, mostre, laboratori di arte tessile e convegni dalla alta professionalità potranno avvicinarsi e scoprire il mondo del patrimonio industriale pratese, fabbriche in attività solitamente non aperte al pubblico o fabbriche recuperate e riconvertite a funzioni diverse che accolgono la cittadinanza e i turisti in spazi particolari e molto suggestivi. Per immergersi nella storia e nell’attualità delle manifatture e conoscere da vicino i processi di riciclo e produzione di stoffe, i musei, le architetture del lavoro. \r

\r

Il programma vero e proprio del festival è anticipato da tre giorni di iniziative: sabato 6, mercoledì 10 e giovedì 11 aprile avranno luogo mostre fotografiche, laboratori per bambini (TIPO Kids, che tornerà al Museo del Tessuto sabato 13 durante il Festival), come la piccola tessitura e il ricamo creativo, e presentazioni di libri (TIPO Books).\r

\r

TIPO Festival inizierà venerdì 12 aprile con un evento dedicato agli addetti ai lavori, vale a dire l’assemblea nazionale di AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale), una significativa conferma della centralità di Prato sul tema del turismo industriale. In più, al Museo del Tessuto, ci sarà un importante convegno che raccoglie le best practices del turismo industriale in Toscana e apre al dibattito a livello nazionale.\r

\r

Grande spazio, all’interno del programma di TIPO Festival, è dedicato ai tour alla scoperta del patrimonio industriale di Prato.\r

\r

Sabato 13 aprile, nel pomeriggio, si andrà alla scoperta dei mille volti del Macrolotto Zero: nel vecchio cuore produttivo novecentesco del tessile, oggi quartiere multiculturale e creativo, a fianco di edifici di archeologia industriale troviamo esempi di rigenerazione urbana come il centro culturale PrismaLab, lo skate park con la street art di Zed1, l’inclusione sociale del punto luce Save the Children, la ricerca tessile contemporanea internazionale di Lottozero. La giornata di sabato si chiude con il concerto di Francesco Baccini, popolare cantautore genovese, che ripercorrerà piano e voce oltre trent’anni di carriera con omaggi ai grandi della musica italiana a cui si è sempre ispirato (Luigi Tenco) e con cui ha collaborato (Fabrizio De André).\r

\r

Domenica 14 aprile sarà la volta del secondo e ultimo tour, focalizzato sull’incontro tra ingegneria, architettura e teatro, per entrare in contatto con il legame tra la storia industriale di Prato e il mondo dello spettacolo, incrociando le strade di personaggi come Pier Luigi Nervi e Luca Ronconi. Una città che è crocevia di arte e ingegno, dove l’una si mescola con l’altro, dando vita a un connubio sempre al rialzo. Si potranno visitare il Teatro Fabbricone, il Lanificio Balli (con la sua Sala Nervi), l’ex Lanificio Calamai, il Teatro Magnolfi e il Politeama. Gran finale con Toscanacci, spettacolo con Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle (ideato da quest’ultimo): un tributo e un rilancio della grande comicità toscana, inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte e Bianciardi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Prato, dal 12 al 14 aprile il Festival del Turismo Industriale","post_date":"2024-03-11T11:09:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710155394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli europei mantengono un alto grado di fiducia nelle proprie possibilità di investire in viaggi nel 2024. Un ottimismo che persiste nonostante la crescente pressione derivante dal costo della vita in aumento su tutto il continente. E' il dato più significativo che emerge da un recente report commissionato da Accor a One Pol e condotto su un campione di 8 mila intervistati. L’ indagine, effettuata su viaggiatori provenienti da sette Paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Olanda, Francia, Italia, Spagna e Polonia) rivela infatti come più della metà degli intervistati (54%) ritiene che nel 2024 avrà maggiore capacità di spesa per i viaggi rispetto al 2023, mentre solo l'11% prevede un budget inferiore. L'Italia emerge tuttavia come la nazione meno fiduciosa riguardo alla propria capacità di spesa per i viaggi, ma mostra almeno alcuni segnali incoraggianti: il 44% dei viaggiatori tricolori prevede un aumento del budget, mentre solo il 12% segnala una riduzione delle spese di viaggio. In testa alla classifica, i polacchi si rivelano i più fiduciosi, con il 64% che si aspetta un aumento del proprio budget. Seguono i tedeschi al secondo posto con il 61%, a fronte di un 13% che annuncia una riduzione.\r

\r

Il numero di viaggi di piacere all'estero è quindi in crescita rispetto all'anno precedente. Si prevede pure un aumento significativo per i fenomeni workation o bleisure all'estero. Grazie a modelli di lavoro sempre più flessibili e a datori di lavoro sempre più propensi a offrire maggiore libertà di movimento ai propri dipendenti, circa un viaggiatore europeo su cinque (19%) prevede infatti di intraprendere almeno un viaggio che unisca lavoro e svago nel corso del 2024.\r

\r

Le destinazioni nei paesi caldi dell'Europa meridionale continuano a detenere il primato delle preferenze tra i viaggiatori del Vecchio continente, con uno su quattro (23%) che ha in programma un viaggio in Spagna nel corso dell'anno. Seguono nell'elenco delle mete desiderate l'Italia (18%), la Francia (16%), il Portogallo e la Grecia (13%). Per quanto riguarda le destinazioni al di fuori dell'Europa, il 16% dei viaggiatori continentali ha l'intenzione di recarsi in America settentrionale o centrale nel corso dell'anno, e la medesima percentuale prevede un viaggio in Asia. Nel contesto del nostro mercato nazionale, i viaggiatori si allineano al trend europeo, con l'87% degli italiani che progetta almeno un viaggio in Europa nel 2024. Le tre destinazioni più ambite risultano essere Spagna (33%), Francia (23%) e Grecia (19%).\r

\r

Nonostante l'incremento delle spese globali, le finanze continuano a essere una fonte di preoccupazione costante per i consumatori, con una schiacciante maggioranza (87%) che sta attuando strategie volte a ridurre i costi. Questo fenomeno è particolarmente accentuato dall'attuale contesto di inflazione e aumento del costo della vita. Dalla preferenza per alloggi più convenienti (27%) alla riduzione delle spese (27%), queste tattiche di risparmio potrebbero avere un impatto significativo sull'industria dei viaggi nel corso del prossimo anno.\r

\r

Il cambiamento climatico contribuisce in parte a un'altra tendenza emergente: evitare i periodi di alta stagione. In ambito europeo, un intervistato su tre (32%) esprime l'intenzione di programmare le vacanze al di fuori dei picchi di affluenza per contenere i costi, mentre uno su cinque (19%) prevede di farlo per sfuggire al rischio di ondate di calore, simili a quelle sperimentate la scorsa estate nell'Europa meridionale. Questa dinamica potrebbe portare a una prolungata stagione turistica in alcune destinazioni caratterizzate da climi più caldi, con alcuni operatori turistici che già rispondono offrendo opportunità di viaggio durante periodi tradizionalmente considerati fuori stagione.\r

\r

Altri spunti e tendenze rivelati dal rapporto includono il fatto che nel 2024 il 17% dei viaggiatori europei opterà per un viaggio in solitaria. La percentuale per gli italiani è del 15%. Il 9% dei vacanzieri prevede poi di portare con sé i propri animali domestici. Percentuale alla quale si allineano anche i viaggiatori tricolori. Non solo: il 36% degli intervistati sottolinea l'importanza di immergersi nella cultura delle comunità locali visitate durante le vacanze. Inoltre, il 13% ha bisogno di sentire che sta dando un contributo positivo alla destinazione scelta; per il 44% riposo e relax sono prioritari durante le vacanze, mentre il 15% riconosce la necessità di una pausa a causa di uno squilibrio tra lavoro e vita privata. Il 36% ritiene importante selezionare viaggi che promuovano il benessere fisico e mentale, offrendo un'opportunità per liberarsi dallo stress. Il 9% dei viaggiatori pianifica esperienze basate su cibi e bevande, come degustazioni di vini o festival gastronomici; un altro 9% orienterà la propria vacanza verso eventi musicali come concerti (si pensi all’effetto Taylor Swift, che sta stimolando il turismo globale); il 6% opterà per viaggi incentrati su eventi sportivi, con le Olimpiadi e Paraolimpiadi di Parigi 2024 in cima alla lista delle principali attrazioni dell'anno. Per quanto riguarda gli italiani, emerge che il 15% organizzerà attività legate a degustazioni di cibi e bevande, un ulteriore 11% si sposterà alla ricerca di eventi musicali, e un più esiguo 6% pianificherà viaggi correlati ad eventi sportivi.\r

\r

\"Nonostante le sfide macroeconomiche e geopolitiche in corso, il 2024 si preannuncia un anno significativo per i viaggi in Europa, con i consumatori che danno priorità a questo tipo di investimento rispetto ad altre forme di spesa discrezionale - commenta l'amministratore delegato premium, midscale & economy, Accor Europe & Nord Africa, Patrick Mendes -. Lo studio mette, inoltre in luce ulteriori tendenze di rilievo a lungo termine. La crescente attenzione dei consumatori al benessere è destinata a perdurare, così come il bleisure”.","post_title":"Accor: l'inflazione pesa ma tra gli europei aumenta la voglia di viaggiare (meno in Italia)","post_date":"2024-03-11T10:26:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710152807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una costa di soli 46 chilometri di litorale adriatico poco sabbioso, a tratti selvaggio e a tratti candido grazie alle sue falesie a picco sul mare, l’Istria Slovena si sviluppa tra il ciglione carsico ad est, il Mare Adriatico ad ovest e la baia di San Bartolomeo a nord. E la sua popolazione, dalle numerose componenti etniche, rispecchia totalmente la varietà del paesaggio.\r

\r

Facilmente raggiungibile dall’Italia sia in auto che in treno, l’Istria Slovena è ormai da tempo una destinazione fruibile tutto l'anno grazie all'offerta wellness, mare, enogastronomia e active. Una meta dunque molto amata dai viaggiatori italiani che nel 2023 hanno fatto registrare incrementi importanti sul numero dei pernottamenti, occupando la terza posizione del mercato incoming, dopo Austria e Germania. La positività dei numeri registrati nella scorsa stagione diventa ancora più significativa se si tiene in considerazione che i flussi sono buoni durante tutto l’anno, quindi anche slegati dai momenti clou come i mesi estivi e le vacanze natalizie. \r

\r

In questa porzione di territorio sloveno, l’Adriatico lascia chiaramente cogliere la sua affascinante eredità che deriva dall'essere stato crocevia tra Venezia e Vienna: punto di partenza per le conquiste della Serenissima, riviera strategica e, al tempo stesso, mondana per l’impero degli Asburgo. Un vero e proprio microcosmo a pochi passi da Trieste, dove il verde rigoglioso si fonde quasi senza soluzione di continuità con tutte le sfumature dell’Adriatico, tra turchesi incredibilmente brillanti e profondi blu cristallini. Un territorio che, pur con una dimensione ridotta, racchiude una miriade di tesori di natura, cultura, arte, enogastronomia e tradizioni autentiche .\r

\r

La penisola istriana inizia subito dopo Muggia, alla periferia est di Trieste, e si spinge fino alle saline di Sicciole, al confine con la Croazia, a pochi chilometri da Umago. E come una sorta di triangolo si sviluppa verso l'interno. Oltre alla bellezza di luoghi costieri come Portorož-Portorose, Piran-Pirano, Izola-Isola, la Baia della luna, la spiaggia di Bele skale (Rocce Bianche) e le città di Koper-Capodistria e Ankaran-Ancarano, anche i borghi dell'interno come Padna, Nova Vas o Sveti Peter sono piccoli gioielli dove natura, amore per la terra, vivacità delle tradizioni e particolarità architettoniche creano un equilibrio perfetto, reso unico dalla cordialità delle persone.\r

Luoghi che diventano mete ambite in ogni stagione, anche se il periodo tra primavera ed estate permette di godere al massimo della varietà di offerta turistica, tra tuffi, macchia mediterranea in fioritura, vacanze in bicicletta o di godere di feste ed eventi dedicati a prodotti e tradizioni, quali, per esempio, la malvasia, l'olio, gli spumanti, gli ortaggi, i cachi, l'aglio e la raccolta del sale.\r

\r

«La primavera è alle porte e con essa è in arrivo una nuova stagione di eventi e attività che costituiranno anche un’ottima opportunità per le vacanze pasquali, il ponte del 25 aprile e il 1° maggio. L’andamento delle prenotazioni sta andando bene e opereremo per far sì che i numeri italiani continuino a crescere» ha commentato Patricija Gržinič, Direttrice dell'Ente del Turismo di Portorose e Pirano, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione turistica 2024. \r

Quattro i Comuni dell’Istria Slovena che hanno presentato la propria offerta durante l'incontro con i media italiani: Portorose e Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano.\r

\r

Portorose è la base perfetta per le vacanze legate al benessere grazie anche alla presenza delle vicine saline di Sicciole, preziosa fonte di sostanze naturali per i trattamenti quali fanghi e acqua madre. Grazie al porto turistico, inoltre è una meta ideale anche per chi arriva via mare o per chi desidera esplorare la costa noleggiando un natante. Portorose inoltre, grazie anche al fatto che la maggior parte delle strutture è aperta tutto l'anno e alla presenza del suo auditorium, di sale meeting di diverse dimensioni perfettamente attrezzate, di spazi di grande suggestione come gli ex magazzini del sale, creati a metà del 1800 e ora disponibili per gli eventi, è l'ideale anche per il turismo congressuale e d'affari. \r

\r

Gli amanti del benessere apprezzeranno certamente anche Strugnano, area conosciuta principalmente per la falesia di flysch alta 80 metri, e per la Baia della Luna, la più bella insenatura marina slovena. Proprio qui si trova un rinomato centro termale e di talassoterapia Talaso Strunjan, con piscine d’acqua marina, trattamenti di bellezza, fanghi e saune. \r

\r

Pirano è un piccolo gioiello Adriatico: dall’ellittica Piazza Tartini, dedicata all'omonimo e celebre musicista piranese, agli imponenti palazzi ottocenteschi, come quello del Municipio fino alla secentesca chiesa di San Giorgio, il cui campanile è la perfetta copia in scala di quello di San Marco a Venezia. Numerosi i festival estivi, tra cui il Tartini Festival, ospitato nel chiostro di un monastero minorita con un'eccezionale acustica, oppure le serate musicali Piranesi, omaggio alla musica classica con interpreti e musicisti di fama internazionale. \r

\r

Isola, la città dei pescatori non ha mai perso le sue tradizioni che l’hanno resa famosa per la pesca e la lavorazione del pesce. Il particolare fascino veneziano di Isola, le stradine tortuose e gli ottimi ristoranti e bar dove godere della cucina di mare, rendono la città un luogo da vivere a pieno. Tappa immancabile per capire l’autenticità della località e la vitalità delle sue tradizioni è l’Isolana – La Casa del Mare, museo che raccoglie navi, barche e storie meravigliose. E sono davvero numerose le esperienze gastronomiche, che spaziano dalle trattorie tipiche ai ristoranti raccomandati dalla guida Michelin.\r

\r

Capodistria è invece un vero e proprio ponte tra mondo carsico e submediterraneo. Città dei soli, che decorano i palazzi veneziani medievali, ma anche del sole, che riscalda la laguna della Val Stagnon, e del Ciglione carsico e le pareti da arrampicate di fama mondiale. Il centro storico è incantevole e conserva con grande cura le tracce del suo lungo passato. \r

\r

Per una vacanza a totale contatto con l'ambiente, Ancarano è la scelta migliore. Relax e natura sono il fil rouge dell’esperienza da vivere nella penisola di Ancarano. Qui il clima è mite, la vegetazione rigogliosa, il patrimonio culturale, storico e variegato. Proprio queste caratteristiche attraggono, e hanno attratto nel passato, i visitatori, che possono ammirare i giardini del Monastero Benedettino, dove i monaci trasmettevano le conoscenze mediche già nell'XI secolo e ora trasformato in una particolare suggestiva struttura ricettiva, o il Parco Termale dell'ex Sanatorio. Il modo migliore per visitare quest’area è farlo lentamente: passeggiando lungo il sentiero circolare Bebler, che collega il centro di Ancarano con il Monte del Sanatorio, oppure godendo dei percorsi didattici tra i vigneti. Storia e natura collimano a Punta Grossa, una delle rare aree marine della costa slovena rimaste naturalmente incontaminate, che ospita l'unica fattoria antica interamente conservata sulla costa slovena, un forno comunitario per la cottura del pane, bunker, due postazioni da cannone della Seconda Guerra Mondiale, nonché la torre di vedetta. Nel Parco Paesaggistico Punta Grossa trovano la loro meta più ambita gli amanti delle attività all'aria aperta.\r

\r

«Obiettivo del biennio 2024-2025 è quello di investire e incrementare i flussi nel turismo della cultura e dell’arte. Il turismo culturale rappresenta oggi il 40% del totale europeo e la nostra volontà è quella di presentare la Slovenia come destinazione internazionale sostenibile, moderna e creativa. Grazie ad un’offerta caratterizzata da produzioni artistiche, festival ed eventi di alta qualità, oltre ad un patrimonio culturale ottimamente preservato» ha cdichiarato Aljosa Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo al termine della conferenza stampa.\r

\r

[gallery ids=\"463179,463181,463180\"]","post_title":"Wellness, mare, enogastronomia e active: la nuova stagione turistica in Istria Slovena","post_date":"2024-03-11T09:52:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710150770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flessibilità, co-marketing e digitalizzazione: le tre parole d’ordine tracciano la strada che Scalapay percorrerà per i prossimi 12 mesi, nei settori trasporti e tour operator.\r

Il 2023 è stato un anno rivoluzionario per i pagamenti rateali nel mercato turistico. Il famigerato buy now pay later è entrato ufficialmente nelle abitudini di consumo di oltre 10 milioni di italiani, che lo utilizzano per i propri acquisti quotidiani. Nel mondo dei viaggi, e più precisamente nei settori in cui operano le società di trasporto e i tour operator, questo metodo di pagamento innovativo conosce un ampio sviluppo, grazie alle differenti opportunità proposte, arrivando a essere richiesto da oltre il 30% dei consumatori. \r

In occasione della Borsa Mediterranea del Turismo (Napoli, 14 - 16 marzo 2024), la fintech dei pagamenti rateali senza interessi si racconta, rispetto al suo anno dei record. \r

Dichiara Matteo Ciccalè, travel partnership director: “Le aziende che stanno beneficiando maggiormente del servizio che proponiamo sono soprattutto i tour operator, tra i quali brand storici come Alpitour, Veratour, oltre a giovani realtà in forte sviluppo, ad esempio Si Vola, All Tours e Utravel. Grazie alle attività di co-marketing, di recente, abbiamo raggiunto risultati di crescita eccellenti in relazione all’acquisizione di nuovi utenti. Registriamo, inoltre, un dato di grande soddisfazione in merito ai repeaters, triplicati rispetto all’anno precedente, complici le strategie di marketing messe a disposizione dei partner con l’obiettivo di raggiungere un risultato condiviso, cui si aggiunge una flessione dei costi di acquisizione anno su anno, fino al 25%”.\r

L’altro fronte di grande crescita per Scalapay è il segmento trasporti, in cui risulta strategico il contributo della fintech nella vendita dei biglietti, contribuendo a un progressivo miglioramento delle performance annuali. Si sottolinea che i tassi di crescita maggiore nei trasporti vengono registrati presso le fasce di clientela di 18-24 e 25-35 anni, più ricettive ed esposte alle campagne promozionali dell’Unicorno sui canali social.\r

Treni (tra gli altri partner Trenord), noleggio auto (tra gli altri partner Tinoleggio.it), aerei, ma soprattutto trasporti navali sono il propulsore della crescita veloce di Scalapay nel settore, rappresentando il 20% del transato totale nell’ambito dei trasporti, superando così le compagnie aeree.\r

La fintech riporta come esempio la straordinaria partnership con Grimaldi Lines, che presto si estenderà anche alla gemella iberica Trasmed. ","post_title":"Scalapay registra una grande crescita nel segmento trasporti","post_date":"2024-03-08T13:04:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709903094000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463068","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è una battuta d'arresto nell'iter di acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag. Una sospensione che arriva in seguito alle ripetute richieste di 'rimedi' dell'Antitrust dell'Unione europea per avallare l'intera operazione.\r

\r

Secondo l'aggiornamento pubblicato questa settimana sul sito della Commissione, l'autorità di regolamentazione dell'Ue ha interrotto l'indagine sull'accordo da 400 milioni di euro a partire dal 9 febbraio 2024, dopo aver aperto un'\"indagine approfondita\" ufficiale solo due settimane prima, il 24 gennaio. Il 1° marzo Iag ed Air Europa hanno dunque chiesto tempo, oltre alla scadenza fissata prima della decisione dell’Antitrust Ue sull’operazione di fusione.\r

\r

La Commissione aveva indagato sul portafoglio di slot dei vettori, in particolare all'aeroporto di Madrid Barajas, e sui potenziali effetti della fusione sulle rotte domestiche spagnole e su quelle internazionali, dopo che un'indagine preliminare aveva sollevato problemi in materia di concorrenza.\r

\r

Nel mirino di Bruxelles sono finite le rotte a corto raggio tra Madrid e alcune città europee, ma anche quelle che collegano Madrid a Israele, Marocco, Regno Unito e Svizzera.\r

\r

Anche le rotte a lungo raggio tra Madrid e il Nord e il Sud America sono sotto osservazione poiché sia Iberia - una delle cinque compagnie aeree di Iag - sia Air Europa offrono collegamenti diretti e, secondo la Commissione, devono affrontare una scarsa concorrenza da parte di altri vettori.\r

\r

Il 23 febbraio scorso Iag ha presentato degli impegni per rispondere alle preoccupazioni dell'Ue, di cui non sono stati forniti i dettagli. La decisione della Commissione sull'accordo era prevista per il 7 giugno 2024.","post_title":"Il gruppo Iag prende tempo: l'acquisizione di Air Europa va in stand-by","post_date":"2024-03-07T15:06:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709823960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Volano alto i conti di Lufthansa che archivia il bilancio 2023 con un fatturato in crescita a 35,4 miliardi di euro rispetto ai 30,9 miliardi del 2022 e con un utile operativo balzato a quota 2,7 miliardi di euro rispetto a 1,5 miliardi di euro dell’anno scorso.\r

Il colosso tedesco ha più che raddoppiato i profitti netti che sono saliti a 1,7 miliardi di euro (790 milioni di euro nel 2022). Il gruppo torna quindi a distribuire un dividendo agli azioni per la prima volta post Covid (0,30 centesimi per azione).\r

La presentazione dei risultati d'esercizio è stata anche l'occasione per fare il punto sull'ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways, che tuttora attende il via libera da Bruxelles: una trattativa «che sta andando più lentamente di quanto previsto» ha sottolineato il ceo Carsten Spohr, in riferimento ad un'approvazione che era inizialmente attesa entro fine 2023. \r

\r

Ora le attese mirano a concludere l'operazione «nel corso di quest'anno - precisa il comunicato dei tedeschi -. Il Gruppo Lufthansa sta lavorando a stretto contatto e in modo costruttivo con la Commissione Ue per giungere a una rapida conclusione e successiva attuazione dell'accordo. Con l'investimento previsto in Ita Airways, il Gruppo Lufthansa sta portando avanti l'internazionalizzazione della compagnia per sfruttare meglio le interessanti opportunità di crescita all'estero».\r

Nel 2023 la compagnia ha trasportato oltre 120 milioni di passeggeri, +20% in più rispetto al 2022 e per la prima volta tutte le compagnie aeree del gruppo hanno riportato un utile operativo. Swiss, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines ed Eurowings hanno tutte ottenuto risultati record, si legge nel comunicato e il fatturato della divisione aviation è salito a 28,3 miliardi di euro contro 22,8 miliardi di euro dell’anno precedente.\r

La domanda di viaggi continua ad essere forte anche per l’anno in corso e per questo il gruppo Lufthansa prevede capacità media di circa il 94% rispetto al 2019, pari a una crescita del 12% rispetto al 2023.","post_title":"Lufthansa raddoppia gli utili. E per Ita Airways è atteso «entro l'anno» l'ok dell'Ue","post_date":"2024-03-07T10:34:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709807668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462999\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Monica Santambrogio[/caption]\r

\r

Con una quota del 5% ciascuna le due a.d. della compagnia, Valeria Albertini e Monica Santambrogio, entrano nel capitale del Gruppo Della Frera Hotel. Con una pluriennale esperienza nel settore privato e pubblico, Monica Santambrogio lavora con Gruppo Della Frera Hotel fin dalla sua costituzione nel 2014, ricoprendo da subito incarichi di responsabilità in qualità di vice presidente, a.d. e oggi socia di Gdf Hotel con la stessa Valeria Albertini. La manager ha deleghe in diverse funzioni, soprattutto in ambito legale, con la direzione dell’ufficio preposto e delle risorse umane per il controllo e il rispetto di tutti gli adempimenti legali e amministrativi a esso correlati, fino alla rappresentanza della società in materia di lavoro in tutte le sedi opportune. Coordina anche i rapporti con le controparti sindacali. La manager ha inoltre la direzione dell’ufficio privacy e whistleblowing.\r

\r

[caption id=\"attachment_463002\" align=\"alignright\" width=\"270\"] Valeria Albertini[/caption]\r

\r

Manager con vent’anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, Valeria Albertini ricopre sin dall’inizio della sua carriera ruoli di primo piano nel comparto. E' tuttavia con il suo ingresso nel Grand Hotel Villa Torretta che la manager avvia il proprio successo professionale, dapprima con l’incarico di direttore comunicazione, marketing e sales per poi ricoprire, dal 2012 al 2021, il ruolo di general manager della struttura di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dal 2008 commercializzata con il marchio MGallery by Sofitel. Da direttrice ne gestisce tra l'altro il rebranding per l’ingresso in Curio Collection by Hilton nel 2018. Il biennio 22-23 segna il turning point nella carriera della manager: diviene dapprima direttore generale e a seguire amministratore delegato di Gdf Hotel. Nello stesso periodo viene nominata vicepresidente vicario di Federalberghi Milano - Milano e Provincia - Monza e Brianza - Lodi. Con il nuovo anno entra quindi come socia in Gdf Hotel. Tra le deleghe più importanti, la manager segue lo sviluppo del piano strategico di business, la gestione del budget e gli obbiettivi di fatturato la promozione e comunicazione degli hotel del gruppo. Coordina inoltre la selezione dei fornitori, le nuove aperture e la gestione della sicurezza.\r

\r

”Valeria e Monica sono due manager fondamentali per il nostro gruppo e grazie al loro lavoro e impegno hanno fatto crescere la nostra società nel corso degli anni - commenta il fondatore e presidente della compagnia, Guido Della Frera -. Questo traguardo è la giusta celebrazione del percorso fatto insieme: un percorso iniziato tempo fa e che continuerà nel tempo al fine di trasformare la nostra azienda in un esempio per tutto il comparto”.","post_title":"Le due a.d. Valeria Albertini e Monica Santambrogio entrano nel capitale del Gruppo Della Frera","post_date":"2024-03-07T10:13:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709806391000]}]}}