“Portugal is Art”: al via in 9 Paesi la nuova campagna internazionale del Portogallo “Portugal is Art” è il claim della nuova campagna internazionale lanciata da VisitPortugal, che sarà diffusa attraverso i media digitali, i social media, connected tv e Digital out of home nei nove principali mercati emissori di turisti internazionali. La campagna invita a scoprire un territorio dove la vita quotidiana assurge alla condizione artistica e ogni esperienza rivela una dimensione culturale unica. Il craft e l’enoturismo rappresentano un dialogo tra il tempo e la creatività. Le tecniche artigianali, tramandate di generazione in generazione, continuano a dare vita a pezzi unici, mentre i vigneti, coltivati ​​con una sorta di rispetto rituale, producono vini che raccontano e perpetuano storie attraverso vitigni e aromi. Entrambi illustrano come tradizione e innovazione convivono in armonia, permettendo al passato di ispirare il presente con freschezza e originalità. Per le strade e lungo la costa la libertà si esprime attraverso approcci dinamici e spontanei. Come gli artisti reinterpretano gli spazi pubblici, i surfisti trovano nuovi modi di relazionarsi e cavalcare le onde, in una costante reinvenzione della connessione tra gli esseri umani e la natura. Entrambi sono riflessi dello stesso atteggiamento libero e sperimentale che caratterizza la cultura nazionale. L’architettura e le celebrazioni culturali dimostrano come la storia viene continuamente reinterpretata. Strutture antiche e contemporanee ospitano eventi e festival che celebrano la comunità e la memoria collettiva. In questo incrocio di stili ed epoche, la cultura fiorisce, creando spazi di incontro e condivisione. Per altro, l’equilibrio tra arte sacra e benessere mostra come la spiritualità si espande oltre i limiti religiosi. Luoghi di contemplazione e serenità diventano rifugi di pace interiore, mentre viaggi come il Camino de Santiago trovano nella natura e nel patrimonio culturale una cornice ideale per promuovere l’introspezione e il benessere. In questo parallelismo, l’arte è al tempo stesso al servizio della quiete e dell’armonia tra corpo e spirito. L’arte moderna e la gastronomia sono manifestazioni di una creatività che trova nella tradizione un punto di partenza per l’innovazione. Nelle mani di artisti e chef, tecniche di altri tempi si reinventano per creare opere e sapori che cercano di sorprendere. In Portogallo l’arte viene vissuta in tutta la sua pienezza, riflessa in esperienze che risvegliano i sensi e l’immaginazione. Dal vino al surf, dalla contemplazione alla celebrazione, ogni momento nel paese è un’espressione di creatività. “Portugal is Art” ti sfida a esplorare una destinazione dove la cultura, la tradizione e la contemporaneità si fondono in un modo unico. Condividi

