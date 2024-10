UrbanV e Korea Airports insieme per creare un network di vertiporti UrbanV e Korea Airports Corporation (Kac), gestore di 14 aeroporti nazionali e in prima linea nello sviluppo di vertiporti per la mobilità aerea avanzata (Advanced Air Mobility – Aam), hanno firmato un accordo per sviluppare network di vertiporti e ampliare l’ecosistema Aam. Il know-how di UrbanV in ambito normativo, frutto anche dell’esperienza maturata nella collaborazione per la definizione della prima normativa Aam italiana, e le competenze di Kac sulla definizione dei corridoi aerei confluiranno in una cooperazione strategica per la futura progettazione, costruzione e gestione delle reti vertiportuali. Sfruttando la propria competenza nel settore dell’aviazione, Kac sta infatti sviluppando un sistema di vertiporti interno e preparando l’infrastruttura vertiportuale per le prime operazioni Aam commerciali del Paese, nell’isola di Jeju e nella regione costiera meridionale. «UrbanV ha l’obiettivo di migliorare la vita delle persone offrendo un’alternativa veloce, efficiente, sicura ed ecologica alle soluzioni di trasporto già esistenti per il trasporto aereo di merci e persone su distanze brevi – afferma Carlo Tursi, ceo di UrbanV -. Aspiriamo a diventare un importante operatore mondiale di reti di vertiporti e di essere pionieri a livello globale nella definizione delle prime rotte di mobilità aerea avanzata a livello mondiale». Condividi

