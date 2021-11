Online la piattaforma Orizzonti World che mette in contatto direttamente adv e dmc

Orizzonti World è la nuova piattaforma dell’operatore omonimo guidato da Alfredo Parisi e dalla figlia Francesca. L’idea è quella di mettere in contatto diretto le agenzie con una serie di dmc selezionate (per ora una quarantina), “che parlano italiano e con le quali si può costruire il viaggio ideale per il proprio cliente, con quei dettagli in grado di renderlo speciale e che solo un agente locale può svelare – spiega lo stesso Parisi -. Anche se non si conosce la destinazione sarà l’esperto locale a suggerire così l’itinerario migliore”.

Orizzonti World dà inoltre la garanzie di avere un partner, “che risponde alle regole europee – riprende Parisi -, in grado di assicurare tutte le transazioni in euro e di farsi carico di tutte le incombenze amministrative e assicurative che le destinazioni a lungo raggio richiedono. Un partner affidabile, insomma, per viaggi a lungo raggio senza pensieri”.