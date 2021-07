Nuovo home port greco per Ncl: dal 17 settembre la Getaway salperà da Katakolon

Cresce la presenza di Norwegian Cruise Line in Grecia, che per la prima volta aggiunge un secondo home port oltre ad Atene nella penisola ellenica. A partire dal prossimo 17 settembre, la Getaway salperà infatti dallo scalo di Katakolon (Olympia), situato lungo la costa ionica del Peloponneso.

La mossa segue il recente posizionamento della Jade ad Atene ed è parte di una strategia a lungo termine volta ad aumentare ulteriormente la presenza della compagnia in Europa. Entro il 2023, Ncl prevede infatti di dispiegare nove navi nell’area, con le unità Dawn, Epic, Escape, Getaway, Gem, Jade e Star.

“La Grecia, in particolare, ha dimostrato di essere una destinazione molto amata dagli ospiti non europei – spiega il vice president of international business di Ncl, Eamonn Ferrin -. I primi viaggi della Jade da Atene sono infatti andati sold out, poco dopo l’annuncio del suo ritorno in operatività. Con una domanda così forte, siamo perciò entusiasti di espandere la nostra offerta in Grecia con una nuova opportunità di imbarco”.