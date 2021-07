Norwegian Cruise Line riparte con il debutto di Atene quale home port della Jade

Doppia premiere per Ncl che ritorna all’operatività con la Jade: prima nave della flotta a ripartire dopo 500 giorni e prima unità della compagnia a salpare da Atene. Fino a novembre 2021, gli ospiti che sceglieranno tale itinerario si sveglieranno ogni mattina in una destinazione diversa, esplorando alcune delle isole più pittoresche della Grecia, tra cui Creta, Mykonos, Rodi e Santorini. “Dare nuovamente il benvenuto a bordo ai nostri ospiti e all’equipaggio è stato uno dei momenti più memorabili dei miei 30 anni di carriera”, ha dichiarato il presidente e ceo di Norwegian Cruise Line, Harry Sommer.

Il posizionamento della Jade ad Atene rientra peraltro in una strategia a lungo termine che si pone l’obiettivo di incrementare ulteriormente la presenza di Ncl in Europa. Entro il 2023, la compagnia prevede infatti di posizionare nove navi nel Vecchio continente, con le Norwegian Dawn, Epic, Escape, Getaway, Gem, Jade e Star. “Le prime crociere della Jade tra le isole greche hanno fatto sold-out poco dopo l’annuncio del nostro ritorno in servizio – ha aggiunto Sommer -. Con una domanda così forte, siamo lieti di espandere la nostra offerta nella destinazione ellenica con sette navi fino al 2023”.

Il 7 agosto 2021 sarà quindi la volta della ripartenza della Encore: prima nave a tornare in servizio negli Stati Uniti, quando debutterà a Seattle per la stagione inaugurale delle crociere in Alaska. La ridistribuzione dell’intera flotta continuerà in collaborazione con i governi locali e sarà guidata dai protocolli del programma di salute e sicurezza Sail Safe della compagnia, che prevede che tutto l’equipaggio e gli ospiti debbano essere completamente vaccinati per potersi imbarcare per i viaggi fino al 31 ottobre 2021.

Rimane infine in vigore la politica di cancellazione Peace of mind per le partenze fino al 31 ottobre 2021. Gli ospiti che hanno prenotato su questi itinerari hanno la possibilità di cancellare il loro viaggio 15 giorni prima del via alla crociera e riceveranno un rimborso completo sotto forma di voucher Fcc, che potrà essere applicato a qualsiasi itinerario fino al 31 dicembre 2022.