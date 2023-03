Nuova uscita dal gruppo Uvet. Se ne va Beppe Pellegrino Non c’è pace nella compagine del gruppo Uvet che, evidentemente complici le difficoltà legate alla pandemia e soprattutto al fallimento dell’operazione Blue Panorama, continua a registrare una serie di avvicendamenti nelle sue posizioni di vertice (tra le più recenti, l’uscita di Alfredo Pezzani, già chief operating officer Uvet Global Business Travel, entrato in Aci Bluetam). E’ questa quindi la volta di Beppe Pellegrino che lascia dopo nove anni: dal 2014 responsabile della divisione hotel, da aprile 2022 era anche alla guida dell’area tour operating, orfana dello storico Ezio Birondi “Quando si arriva al termine di un viaggio, un bellissimo viaggio, ci si volta indietro per ricordare tutte le tappe e tutte le persone con le quali hai fatto il giro del mondo e il magone diventa prepotente – si legge in un post sull’account Linkeding dello stesso Beppe Pellegrino -. Durante i miei viaggi non ho mai portato molto bagaglio , un piccolo trolley con tanti sogni e speranze, ma ho sempre messo in valigia il cuore, la passione e l’entusiasmo. In questi giorni sono arrivato in porto dopo tanti anni di navigazione con il gruppo Uvet, ho viaggiato con persone fantastiche sia a livello professionale che a livello umano, mi avete regalato sorrisi e gentilezza e forse per questo che mi accompagna un po’ di tristezza. Per me è stato un onore, un grande onore collaborare con tutti voi! Sono arrivato in punta di piedi nove anni fa e allo stesso modo voglio andare, ringraziando tutti quelli che hanno contribuito a rendere questa avventura fantastica, tutte quelle persone che durante un mio periodo personale di tempesta, mi hanno regalato il sole, la luce e un mare calmo dove navigare godendo del paesaggio. Ringrazio tutti a partire dalla proprietà che mi ha supportato e le centinaia di persone con le quali abbiamo condiviso momenti divertenti e spensierati . Bisogna aver molta cura dei propri ricordi… perché non puoi viverli di nuovo. Mi piace pensare di aver lasciato un buon ricordo. Ora si riparte con la speranza di un altro bel viaggio. Ci si vede in giro. Buona vita a tutti”

