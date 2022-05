Beppe Pellegrino nuovo direttore generale di Settemari

La notizia era nell’aria da un po’ di tempo ma ora arriva la conferma ufficiale. Il gruppo Uvet ha scelto Beppe Pellegrino per sostituire Ezio Birondi alla guida di Settemari in qualità di direttore general del to. La nomina si affianca alla direzione di Uvet Hotel Company, che Pellegrino continuerà a guidare insieme alla gestione delle attività tour operating.

La carriera professionale di Pellegrino inizia nei Grandi Viaggi, dove rimane per una decade, prima di passare a Nonsolomare e tre anni più tardi a Pianeta Terra hotel and tour operator company, per cui ricopre il ruolo di general manager. Stessa carica che ottiene un settennio dopo presso i Viaggi del Ventaglio. In seguito, arricchisce il proprio bagaglio di esperienze in Bravofly e in The Residence Lifestyle Hotel Company Kenya, Zanzibar e Maldive, prima di approdare nel gruppo Uvet alla guida della compagnia alberghiera di casa, che dirige ormai da più di sette anni.

«Sono orgoglioso ed entusiasta per questo nuovo e importante incarico – sottolinea lo stesso Pellegrino –. Continuare a mettere al servizio del gruppo Uvet le competenze e le esperienze maturate nel corso degli anni rappresenta un’opportunità molto stimolante e mi consentirà di potenziare al meglio l’area leisure e il coordinamento tra l’offerta di Uhc, il tour operator e le agenzie della compagnia. Ne approfitto anche per ringraziare tutti i colleghi sia attuali, sia i miei predecessori, per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, contribuendo a portare avanti il brand Settemari».