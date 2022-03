Nuova partnership Grimaldi – Welcome to Italy per una Sardegna non solo mare

Un turismo alternativo e complementare ai soggiorni balneari, declinato in itinerari personalizzati alla scoperta della vera anima dell’isola. Grimaldi Lines e la piattaforma digitale incoming Welcome to Italy uniscono le forze per proporre una Sardegna differente, che non sia solo lunghe spiagge di sabbia bianca e mare cristallino.

La soluzione è perfetta per imbarcare la propria auto sulle tratte Grimaldi Lines Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia e la nuovissima Savona-Porto Torres, per poi proseguire verso gli hotel, i ristoranti, i parchi, i musei e gli altri luoghi di interesse proposti dal tour. Grazie alla partnership tra le due realtà, è possibile abbinare all’itinerario la traversata marittima a un prezzo estremamente vantaggioso.

Welcome to Italy propone, infatti, soluzioni di viaggio innovative che valorizzano il patrimonio storico, artistico e culturale di una terra sorprendente e affascinante, che vale una vacanza anche fuori la stagione pienamente estiva. Gli itinerari nascono dal know-how dei local expert: professionisti del turismo con grande esperienza del territorio, che creano con cura e passione i contenuti del viaggio e assistono sia l’agente di viaggio sia il cliente finale per tutta la durata del soggiorno.

“Welcome to Italy si conferma come un vero e proprio creatore di contenuti validi per tutte le stagioni – dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, a monte del progetto Welcome to Italy insieme a Portale Sardegna -. Si avvale, inoltre, di importanti canali distributivi internazionali completamente contrattualizzati. L’alchimia di Welcome to Italy sa trasformare il patrimonio culturale dell’isola in nuove motivazioni di viaggio”.

“La partnership con Welcome to Italy ci consentirà di offrire soluzioni di viaggio alternative e personalizzate ai clienti che amano viaggi itineranti con la propria auto al seguito alla scoperta dei luoghi meno battuti dal turismo di massa – aggiunge Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines – Il nostro network di comodi collegamenti marittimi, che consente di raggiungere il Nord e il Sud della Sardegna tutto l’anno, ci permette di promuovere il turismo in ogni stagione e valorizzare tutte le attrattive di un territorio che amiamo molto.”