Novità opzione voli low cost sulla programmazione Th Resorts e Baobab La possibilità di opzionare voli di linea low cost, bloccando la tariffa fino alla mezzanotte del giorno di prenotazione su quasi tutte le destinazioni servite dalla compagnia. E’ l’ultima novità Th Group, valida anche per le mete del tour operator Baobab. “Con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore supporto alle agenzie di viaggio, offrendo ai clienti maggiore serenità nella prenotazione e la certezza di poter bloccare le migliori tariffe disponibili senza fretta – spiega Salvatore Piazza, chief operating officer di Th Group -. Il nostro obiettivo è semplificare il processo decisionale e rafforzare il rapporto di fiducia con il nostro pubblico, garantendo sempre un elevato valore aggiunto”. Dopo una stagione invernale chiusa con un risultato positivo e un’estate 2025 che si apre con un trend favorevole, Th Resorts ha inoltre deciso di lanciare sul mercato la promo Summer Joy, che prevede uno sconto del 10% sul soggiorno per chi prenota in anticipo presso i Th Gioiosa Marea (Sicilia), Costa Rei e San Teodoro (Sardegna), nonché Capo Rizzuto (Calabria); agevolazioni speciali per le famiglie nelle destinazioni estive come il Th Costa Rei (Sardegna), grazie alla riduzione per bambini in terzo letto in tripla; uno sconto fino a 70 euro a persona sui voli per chi sceglie i Th Gioiosa Marea (Sicilia) e Costa Rei (Sardegna). “Siamo molto soddisfatti di questo avvio d’anno, che ha visto la chiusura della stagione invernale con un incremento del +15% e un’estate che si preannuncia altrettanto promettente. Con questa promozione vogliamo premiare chi ci sceglie e allo stesso tempo,sostenere le destinazioni strategiche per noi, come Sicilia, Sardegna e Calabria”. Parallelamente proseguono le operazioni di crescita e riorganizzazione interna con l’arrivo di Maria Antonella D’Urbano alla guida del marketing dell’azienda: “L’approdo di Maria Antonella D’Urbano rappresenta un tassello importante per il nostro percorso di crescita. La sua esperienza e visione strategica saranno fondamentali per continuare a innovare e rafforzare la nostra posizione nel mercato”, conclude Piazza. Condividi

