Norwegian Prima: i dettagli della proposta di intrattenimento a bordo della nuova nave Ncl

Sarà “Summer: The Donna Summer Musical” lo spettacolo interattivo di punta del debutto di Norwegian Prima, la nave Ncl che inaugura la classe omonima del gruppo. Molte le novità fronte intrattenimento sull’unità che salperà per la sua crociera di debutto ad agosto 2022. Tra questi, il Prima Theatre e Nightclub: il primo spazio al mondo che si trasforma da un teatro a tre piani in una discoteca in stile Las Vegas, scivoli freefall e la più grande pista per go-kart in mare.

Tutti gli spettacoli principali della Norwegian Prima, comprese alcune delle nuove esperienze a bordo, si svolgeranno quindi nell’inedito teatro omonimo: lo spazio su tre piani è progettato per essere convertito da un palcoscenico per esibizioni all’avanguardia a un’ampia pista da ballo e sarà caratterizzato da una disposizione dei posti a sedere personalizzabile e da un maestoso schermo Led mobile che scende dal soffitto dalle dimensioni pari quasi alla metà di quelle del locale stesso. Il tema Sensoria della discoteca ad alta energia offrirà ai frequentatori un’esperienza unica in cui potranno ballare fino a tarda notte e godersi un caleidoscopio di musica ed effetti speciali innovativi.

Da segnalare, poi, le esperienze interattive Live on Ncl game show, che consentono al pubblico di essere parte dello spettacolo: produzioni ideate da Fremantle Media che trasformeranno il Prima Theatre e il Nightclub in un enorme set di produzione, in cui gli ospiti potranno partecipare ad alcuni dei giochi più celebri della storia della televisione.

Quale unica compagnia di crociere a offrire un circuito go-kart a bordo, Ncl offrirà sulla Prima un’inedita pista a tre livelli. The Drop sarà invece il primo scivolo a secco freefall al mondo in cui gli utenti partiranno da un’altezza di dieci piani. Anche l’area di giochi virtuali indoor The Galaxy Pavilion migliorerà ulteriormente la propria offerta con 14 attrazioni, tra cui quattro nuove esperienze di simulatore iper-immersive disponibili solo sulla Prima, due diverse Escape room e una Topgolf Swing suite, unica del suo genere in mare.

La Prima lancerà poi altre nuove attività per gli ospiti di tutte le età con The Bull’s Eye: un’evoluzione del classico gioco delle freccette con un sistema di monitoraggio video che calcola automaticamente il punteggio di ogni ospite e offre anche replay istantanei del gioco. Tee Time sarà quindi una versione aggiornata del minigolf, dove gli ospiti potranno divertirsi con nove buche interattive in uno scenario in stile Las Vegas. L’acquascivolo con onde Tidal Wave farà la propria apparizione sulla Prima come parte dell’area dell’Aqua Park e della piscina principale della nave

Il Vibe Beach Club, l’area riservata agli adulti di Ncl, ritorna sulla Prima con vari servizi, tra cui un bar dedicato e due vasche idromassaggio a sfioro dove gli ospiti potranno godersi la vista dell’orizzonte sull’oceano. Pure il Pour House di Syd Norman, il classico rock club a bordo, ricompare a bordo come Rockstar, dopo che il concept ha debuttato inizialmente sulla Breakaway nel 2018. Il locale ospiterà una band house, che suonerà i più grandi successi rock di tutti i tempi, dagli Aerosmith ai Led Zeppelin. Le risate in alto mare saranno infine assicurate dal club comico The Improv at Sea, che offrirà spettacoli sul tema intellettuale ironico Science of Comedy.