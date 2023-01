Ncl torna in Australia dopo quasi tre anni di assenza con la Spirit Con l’entrata della Norwegian Spirit nel porto di Sydney, Ncl torna finalmente in Australia dopo quasi tre anni di assenza. Il programma prevede sette crociere open-jaw fino a marzo 2023 con partenze da Sydney e Auckland. Si potranno così esplorare destinazioni come Napier, Tauranga e Fiordland in Nuova Zelanda, nonché Melbourne, Burnie ed Eden in Australia. La Spirit, che è appena reduce da un restyling da 100 milioni di dollari, tornerà poi nei suoi homeport locali di Sydney e Auckland per la seconda volta nel dicembre 2023. “L’Australia e la Nuova Zelanda sono mercati incredibilmente importanti per noi, sia come bacini di partenza sia come destinazione, e siamo intenzionati a rimanere in questa regione a lungo – spiega il presidente e ceo di Norwegian Cruise Line, Harry Sommer -. Sono entusiasta di essere qui personalmente per celebrare il nostro ritorno in Australia dopo una pausa di tre anni e di unirmi ai festeggiamenti”.

